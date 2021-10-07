Байден пока не поздравил Путина с днем рождения

Путин назвал лучшую мотивацию для человека

Наилучшей мотивацией для человека служит успех, которого он начинает добиваться в определенном деле, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

Он обратил внимание на слова победителя конкурса, преподавателя физики из Тюмени Екатерины Костылевой о том, что важно давать ребенку проявлять себя, передает РИА «Новости».

«Думаю, что это чрезвычайно важно и для того, чтобы добиться другой цели, о которой вы тоже упомянули, – мотивации. Когда любой из нас, и ребенок прежде всего, добивается успеха, это самая лучшая мотивация. Он начинает верить в свои силы, и это начинает ему нравиться – то, чем он занимается, та область, где он добивается успеха», – считает глава государства.

Также, по его мнению, формула Костылевой «трех педагогических «П», которая состоит из «проводника, погружения и персоны», является находкой. Президент отметил, что роль учителя как проводника – отнюдь «не теоретическая». «Это человек, который работает со смыслом и сам погружен в профессию, погружен в предмет», – указал он.

Глава государства отметил, что День учителя «всегда наполнен радостными, положительными эмоциями, добрыми словами», улыбками учеников и их родителей, искренними чувствами благодарности за благородный труд учителей, за то, что они делают для страны и ее будущего, передает ТАСС.

По его мнению, труд учителей невозможно переоценить, поскольку они формируют мировоззрение, систему ценностей, в буквальном смысле устанавливают связь между поколениями, побуждают думать и пробуждают интерес к отечественной истории и культуре, помогают определить свои способности и таланты. Путин подчеркнул, что все это чрезвычайно важно для каждого ребенка, подростка, а тем более для старшеклассников, которые выбирают свой жизненный путь.

«А судьбы наших детей – это и есть судьба России, ее будущее. Именно им, сегодняшним детям, подросткам, строить, развивать, вести вперед родную страну. И роль учителя в подготовке грамотных, ответственных отечественных ученых, политиков, граждан нашей родины поистине огромна, неоценима», – подытожил Путин.

Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что 85% россиян уверены в том, что учителям нужно дарить цветы.

Во вторник Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, подчеркнув, что это благородный труд, который невозможно переоценить.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил надежду, что Год педагога поможет улучшить качество образования и доступность обучения учителей, а денежные средства в первую очередь будут вложены в человеческий капитал.