Стало известно о шпионаже иранских хакеров за космическими компаниями

Новая группировка иранских хакеров с 2018 года проводила кампанию «кибершпионажа» под видом обновления сайтов для похищения данных мировых космических и телекоммуникационных компаний, в том числе российских и американских, говорится в докладе американской фирмы Cybereason. «Cybereason сегодня опубликовала доклад о новой угрозе в сфере разведки, который проливает свет на узкоспециализированную кампанию по кибершпионажу, направленному против мировых аэрокосмических и телекоммуникационных предприятий. Исходя из данных телеметрии, эта угроза была замечена преимущественно на Ближнем Востоке, но жертвами ее атак также становились организации в США, России, Европе», – приводит ТАСС сообщение компании по кибербезопасности. Речь идет об иранской группировке MalKamak, действовавшая как минимум с 2018 года и остававшаяся неизвестной до сегодняшнего дня. По данным американских специалистов, у группировки возможны контакты с другими кибергруппировками, якобы связанными с иранским правительством. По состоянию на сентябрь 2021 года MalKamak оставалась активной, добавили в Cybereason. Согласно докладу, для сокрытия своих действий группировка использовала сервис Dropbox, из-за чего вредоносная активность выглядела как «нормальное обновление или скачивание с сайта». По информации агентства Блумберг, представитель Cybereason заявил, что злоумышленникам удалось похитить «большое число данных» у своих жертв. Оставаться незамеченной группировке позволяла «избирательность в объектах кибератак и мастерство, с которым они маскировали свою деятельность», пишет агентство. В Dropbox заявили, что закрыли аккаунт, предположительно, принадлежащий хакерам. Ранее «иранские хакеры» взломали один из правительственных сайтов США. До этого взлома министерство внутренней безопасности США предупреждало, что Иран может организовать хакерскую атаку в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сайт президента России работает, администрация не испытывает проблем из-за глобального сбоя в социальных сетях. «Сайт президента работает. Проблем нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, не испытывают ли проблем в администрации президента на фоне глобального сбоя в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, а также на российских ресурсах, в частности «ВКонтакте», передает РИА «Новости». Ранее пользователи из ряда стран, в том числе из России, пожаловались на масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Facebook назвала причину масштабного сбоя 5 октября 2021, 06:57

Сбой в работе сервисов Facebook был вызван изменениями конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию трафика между центрами данных, сообщила компания. Специалисты уверены, что изменения конфигурации стали «первопричиной отключения». Эти изменения «вызвали неполадки, нарушившие коммуникацию», они имели «каскадный эффект», что привело к сбою в работе сервисов, передает ТАСС. В компании сообщили, что «сервисы вновь подключены к сети», ведется работа над их полным восстановлением. Устранение неполадок оказалось затруднено тем, что сбой повлиял на внутренние инструменты Facebook. Как отметили в Facebook, «нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого простоя». Напомним, масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp привел к тому, что глава Facebook, Inc. Марк Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов и опустился с пятого на шестое место в списке богатейших людей мира. Сейчас сервисы восстанавливают работу. Facebook и Instagram удалили запрещенный в России контент 5 октября 2021, 04:44

Соцсети Facebook и Instagram по требованию российских властей удалили публикации с запрещенным в России контентом, сообщил представитель Роскомнадзора. При этом «штраф в одну десятую от оборота американской корпорации в России все еще грозит», так как удалить запрещенный контент следовало в первые сутки после требования Роскомнадзора, а не «после вызова на составление протокола», пишут «Ведомости». В Роскомнадзоре отметили, что в протоколе зафиксирована лишь «малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство». Подчеркивается, что «неудаленными остаются 1043 материала в Facebook (направлено 7600 уведомлений) и 973 – в Instagram (направлено 3500 уведомлений)». Напомним, представителей Facebook 4 октября вызвали на составление протокола о повторном нарушении российского законодательства. Так как речь идет о повторном нарушении, Facebook грозит штраф, «который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании». В даркнете продается база данных 1,5 млрд пользователей Facebook 4 октября 2021, 23:28 Текст: Антон Антонов

В даркнете на продажу выставили базу данных, включающую информацию о 1,5 млрд пользователей Facebook, сообщили СМИ. Домен Facebook (facebook.com) якобы выставлен на продажу на сайте Whois, специализирующемся на подобных сделках. Privacy Affairs сообщает, что информация о продаже данных пользователей появилась около 14 часов назад, то есть до первых сообщений о сбоях, передает ТАСС. Основатель Twitter Джек Дорси опубликовал сообщение о том, что на Whois якобы продается домен facebook.com. В объявлении не уточняется, кто выступает в качестве продавца и сколько хочет получить за домен. New York Times со ссылкой на сотрудников кибербезопасности Facebook сообщает, что «проблемы вряд ли вызвала кибератака». Отмечается, что приложения работают на основе различающихся технологий, и одна хакерская атака вряд ли могла бы повлиять на все системы одновременно, передает РИА «Новости». Майк Айзек из New York Times пишет, что Facebook направила команду в один из своих центров обработки данных в американском штате Калифорния, чтобы попытаться вручную перезапустить серверы. Репортер Associated Press Филип Кроутер со ссылкой на источник в компании рассказал, что из-за сбоя в работе соцсети «сотрудники общаются друг с другом посредством текстовых сообщений и электронной почты на Outlook». CNBC указывает, что сбой в работе Facebook стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года, «когда Facebook был оффлайн для 80 млн пользователей около суток». Платформы недоступны для многих пользователей уже более четырех часов. Американский фондовый рынок завершил торги понедельника существенным снижением на фоне проблем Facebook и других социальных сетей. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 2,14%, до 14255,48, промышленный индекс Dow Jones – на 0,94%, до 34002,92, индекс широкого рынка S&P 500 – на 1,30%, до 4300,46 пункта. Акции Facebook подешевели за день на 4,87%. Еще сильнее – на 5,78% - просели котировки Twitter, чьи сервисы тоже задеты сбоем. Среди прочих представителей сектора акции Alphabet упали в цене на 2,11%, Apple – на 2,46%. Напомним, пользователи из ряда стран, в том числе из России, пожаловались на масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Большинство пользователей Facebook жалуется на работу сайта, а также на соединение с сервером и сбои в приложении. В Instagram в основном наблюдаются сбои в приложении, а также соединении с сервером и работой сайта. У пользователей Whatsapp также наблюдаются проблемы с работой приложения, соединением с сервером и отправкой сообщений. Цукерберг из-за сбоя в работе Facebook потерял 6,6 млрд долларов 4 октября 2021, 22:39

На фоне глобальных сбоев соцсетей и сервисов, принадлежащих Facebook Inc., основатель компании Марк Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов, следует из данных Forbes Real-Time. Сейчас у Цукерберга 116,1 млрд долларов (минус 5,4%). В результате Цукерберг опустился с пятого на шестое место в списке богатейших людей мира – его потеснил сооснователь Oracle Ларри Эллисон (117,8 млрд долларов). Тем временем корреспондент New York Times Шира Френкель сообщила, что сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании – «их бейджи не открывают замки на дверях», передает РИА «Новости». Бывший журналист газеты Washington Post Брайан Кребс заявил, что «DNS-записи, которые указывают системам, как найти Facebook.com и Instagram.com... убрали из глобальных таблиц маршрутизации». Кребс сообщил, что это могло быть результатом внутренних системных изменений или нежелательных результатов обновления. Журналист New York Times Райан Мак рассказал, что сотрудники Facebook испытывают проблемы в работе внутренних программ, используемых для деловой коммуникации: «Не работают не только сервисы и приложения Facebook, но и внутренние инструменты и коммуникационные платформы, включая Workplace. Никто не может выполнять свою работу», – передает ТАСС. Напомним, пользователи из ряда стран, в том числе из России, пожаловались на масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Мошенники придумали схему обмана через розыгрыши автомобилей 4 октября 2021, 08:25 Текст: Наталья Ануфриева

В Сети обнаружили 188 фишинговых сайтов, выдающих себя за официальные ресурсы «АвтоВАЗа», где предлагают поучаствовать в розыгрыше автомобиля Lada, сообщил директор блока экспертных сервисов компании Bi.Zone Евгений Волошин. Волошин рассказал, что «схема мошенничества устроена просто: на сайте, дизайн которого схож с сайтом Lada, жертве предлагается выбрать подарочную коробку, где спрятан приз», затем «загружается страница с поздравлением, что вы выиграли автомобиль», передает РИА «Новости». Мошенники обещают доставить новую машину за пять-семь дней. На ряде сайтов для получения подарка предлагается разослать информацию о розыгрыше нескольким друзьям через WhatsApp. Данная схема не предполагает сбора персональных данных, но после «завершения регистрации» жертву перенаправляют на ресурсы с сомнительным и вредоносным контентом, который может заразить устройство. Чтобы не стать жертвой мошенников, в Bi.Zone предлагают проверять информацию о розыгрышах на официальном сайте компании. Именно там и можно принимать в них участие. «Если же вы не нашли подтверждения на официальном ресурсе, то проинформируйте об обмане компанию. Многие корпорации дорожат репутацией, поэтому реагируют на подобное мошенничество. Также пристальное внимание стоит уделять ссылкам из контекстной рекламы: нередко злоумышленники покупают места для своих сайтов в верхних строчках поисковой выдачи», – посоветовал Волошин. Ранее стало известно о новом мошенничестве с использованием QR-кода о прививке. Сноуден порадовался сбою в работе Facebook 5 октября 2021, 00:48

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден прокомментировал масштабный сбой в работе соцсетей Facebook и Instagram. «Facebook и Instagram таинственным образом отключаются, и на один прекрасный день мир становится более здоровым местом», – приводит его слова РИА «Новости». Он предложил пользователям Twitter ответить на вопрос о том, что произойдет, если «интернет-гиганты уйдут в оффлайн и не вернутся». На выбор предоставлены два варианта ответа: «наступит золотой век» или же нас ждет «коллапс, мы будем питаться крысами». Абсолютное большинство ответивших проголосовали за первый вариант. Напомним, пользователи пожаловались на масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. На этом фоне основатель компании Марк Цукерберг опустился с пятого на шестое место в списке богатейших людей мира. Акции соцсети просели почти на 5%, а Цукерберг потерял почти 7 млрд долларов. Захарова пошутила про сбой в Facebook 5 октября 2021, 12:28

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp, отметив, что главное, чтобы под рукой был топор для вскрытия комнаты с серверами. Захарова сказала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что «главное, чтобы, когда они (США) решили бы публиковать текст своих новых санкций, у них не завис бы компьютер», а если зависнет, «то главное, чтобы рядом был топор и вовремя могли вскрыть комнату, где находятся серверы». «У людей другой уровень проблем. Мы все воспринимаем их как такой действительно супердержавой с задатками или по крайней мере собственным ощущением лидерства, а уровень их проблем, он другой», – добавила она. Захарова также заявила, что сбой в работе соцсетей мог помешать бизнес-процессам. «Вот мы вчера сколько наблюдали – шесть-семь часов такого локдауна в социальных сетях? Ведь это же не просто к неудовольству котиков, чьи хозяева вовремя не опубликовали их фантастические фотографии... Это вопрос коммуникации для многих людей, мессенджеры, которые вчера висели, это главные и возможно для многих единственное средство коммуникации. Это вопрос бизнеса и не только бизнеса высоких акций и крупных компаний, а бизнеса людей, которые торгуют через эти соцсети, принимают заказы, предоставляют услуги... Это не тысячи и не сотни тысяч, это миллионы людей и компаний малого и среднего бизнеса по всему миру», – подчеркнула представитель МИД. Она также указала, Россия должна развивать сегмент, связанный с информационно-коммуникационными технологиями, из-за процессов в США локдаун, подобный недавнему сбою работы Facebook, может случиться в любую секунду. «Это история о той самой информационной безопасности, о которой мы говорим столько, о которой мы вносим столько резолюций о взаимодействии и сотрудничестве, это история про то, что мы не должны, мы обязаны развивать наш внутренний сегмент, связанный с информационно-коммуникационными технологиями», – подчеркнула Захарова. Напомним, масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp привел к тому, что глава Facebook, Inc. Марк Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов и опустился с пятого на шестое место в списке богатейших людей мира. Сейчас сервисы восстанавливают работу. Указывалось, что сбой был вызван изменениями конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию трафика между центрами данных. Facebook и Instagram возобновили работу 5 октября 2021, 01:21

У Facebook и Instagram наблюдается возвращение трафика, что свидетельствует о восстановлении работы, сообщает сервис сетевого обзора Kentik. Kentik указывает, что «интернет-трафик у сервисов Facebook исчез в 15.39 всемирного времени (18.39 мск) с указанием на проблемы DNS». «Спустя 5,5 часов мы начинаем наблюдать возвращение трафика», – приводит РИА «Новости» текст сообщения. Пользователи также сообщают, что доступ к соцсетям восстановлен, хотя и присутствуют некоторые проблемы. При этом мессенджер WhatsApp пока не позволяет отправлять сообщения, передает ТАСС. Представитель Facebook подтвердил New York Times, что сервисы соцсети восстанавливаются, но отметил, что стабилизация работы займет какое-то время. «Мы напряженно работали над восстановлением доступа к нашим приложениям и сервисам. Мы счастливы доложить, что они возвращаются онлайн», – сообщила компания. Сервис Instagram вслед за компанией Facebook подтвердил, что восстанавливает работу, и принес извинения пользователям за возникшие проблемы. Бывший журналист Washington Post Брайан Кребс со ссылкой на члена команды по восстановлению работы соцсети рассказал, что «сбой произошел из-за того, что стандартное обновление протокола динамической маршрутизации пошло не так». По его словам, «обновление лишило удаленных пользователей возможности отменить изменения». Напомним, пользователи пожаловались на масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Позднее поступили жалобы на сбои в работе Telegram, Twitter, Snapchat и Gmail и сервисов еще целого ряда компаний. При этом некоторые из них отрицают наличие проблем, другие подтвердили сбои в работе. Пользователи стали жаловаться на сбои в работе Twitter, Snapchat и Gmail 4 октября 2021, 23:42 Текст: Антон Антонов

Появились сообщения о проблемах в работе соцсетей Twitter и Snapchat, а также почтового сервиса Gmail (принадлежит Google), следует из данных Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. Пользователи Twitter заявляют о проблемах в работе сайта и мобильного приложения, а также о сбоях в работе комментариев. Большинство жалоб поступило из США, Канады, Великобритании, Франции. От российских пользователей сервиса жалоб почти не было, передает ТАСС. Пользователи Gmail в 56% случаев сообщали о сбоях при доступе к сайту, 26% столкнулись с трудностями при соединении с сервером, 18% заявили о проблемах с получением сообщений. Пользователи Snapchat в 60% случаев сообщали о сбоях в приложении, 26% столкнулись с трудностями при соединении с сервером, 13% заявили о проблемах с входом в аккаунт. Глобальный сбой в соцсетях – в Facebook, Instagram и WhatsApp – длится уже более пяти часов, передает РИА «Новости». Напомним, пользователи пожаловались на масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Сбой в работе Facebook стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года. Также поступали жалобы на сбои в работе Telegram и «ВКонтакте». В Telegram сообщили, что серверы мессенджера испытывают небольшие трудности в связи со значительным притоком новых пользователей на фоне сбоев в работе WhatsApp. Во «ВКонтакте» заверили, что «сервисы и продукты работают, сбоев или других проблем нет». Позднее гендиректор Марина Краснова заявила, что «техническая команда оптимизирует работу оборудования для стабильной работы сервисов в связи со скачком активности» пользователей. Телефонные мошенники начали обманывать жертв при помощи роботов 5 октября 2021, 07:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Телефонные мошенники в России придумали уловку, как вывести жертву на разговор при помощи робота, сообщают информационные агентства. Как передает РИА Новости, появились слухи, что телефонные мошенники под предлогом какого-либо опроса предлагают жертве нажать на своем телефоне в тональном режиме некую клавишу, если ответ на вопрос положительный. После этого устройство якобы может заблокироваться, а мошенник – получить к нему доступ, взломать его и похитить средства, так как к телефону привязана банковская карта. Однако эксперты утверждают, что нажатие любых клавиш, которое происходит в тональном режиме, не ведет к блокировке устройства и тем более к хищению денег. «Для того, чтобы вывести смартфон из строя, его нужно либо заразить вредоносным ПО, либо использовать ту или иную уязвимость. Нажатие клавиши в тоновом режиме не приводит ни к загрузке вредоносного ПО, ни к использованию уязвимости», – пояснил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов. В Народном фронте согласны с таким мнением и отмечают, что не встречали реальных пострадавших с такими историями. «Такие сообщения мы расцениваем, как «страшилки» из разряда городских легенд, навеянных повесткой и общей усталостью людей от двух насущных проблем – пандемии и мошенничества», – заявила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская. При этом Галов отметил, что мошенники действительно пользуются уловкой с тональным переключением, чтобы выйти на жертву и обмануть ее уже с помощью методов социальной инженерии. Он пояснил, что перевести звонок при нажатии кнопки на живого мошенника можно, однако сделать что-то с телефоном при этом нельзя. «Наши эксперты сталкивались как раз с первой схемой: человеку звонит робот и говорит, что якобы его номер был изменен, если человек этого не делал, его просили нажать «Один». Далее человека соединяли непосредственно с мошенником», – рассказал Галов. Напомним, в ЦБ сделали прогноз по «популярным» мошенничествам в 2021 году. Пользователи сообщили о сбоях в работе целого ряда компаний в Сети 5 октября 2021, 01:02

Как следует из данных Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сбои наблюдаются в работе целого ряда компаний, включая американский банк Bank of America и лоукостер США Southwest Airlines. Некоторые компании уже опровергли сообщения о сбоях, другие подтвердили наличие проблем. Downdetector сообщает, что «отчеты пользователей указывают на проблемы» у Bank of America, Tinder, Netflix, Zoom, Youtube, Viber, а также Southwest Airline. Клиенты крупнейших мобильных операторов США AT&T, Verizone и T-Mobile также жалуются на проблемы в работе сервисов. Количество жалоб от пользователей указанных ресурсов резко возросло в последнее время, передает РИА «Новости». При этом Bank of America уже опроверг сообщение о проблемах с интернет-сбоями: «Мы в режиме business as usual (обычного ведения дел) и были в нем весь день». В банке добавили, что некоторые сложности у них были в пятницу, но все они успешно преодолены. AT&T также отрицает сбои в работе и объясняет жалобы клиентов недоступностью ряда популярных социальных сетей. В SouthWest Airlines подтвердили проблемы с сайтом и приложением: «Мы упорно работаем над решением проблем и надеемся, что он вскоре снова начнет работать». Напомним, пользователи пожаловались на масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Позднее поступили жалобы на сбои в работе Telegram, Twitter, Snapchat и Gmail. Facebook обвинили в распространении провоцирующего ненависть контента 4 октября 2021, 06:56

Facebook жертвовала общественными интересами, чтобы увеличить прибыль, заявила экс-менеджер соцсети Фрэнсис Хауген. Хауген работала в Facebook с 2019 года. Она тайно копировала материалы внутренних исследований компании. Основываясь на этих данных, СМИ опубликовали несколько обличительных статей. Весной Хауген уволилась, а в сентябре подала анонимные жалобы в федеральные правоохранительные органы США. Она обвиняет Facebook в том, что соцсеть лжет о прогрессе в борьбе с ненавистью, насилием и дезинформацией в интернете. Хауген планирует выступить перед Конгрессом США. Она считает, что власти страны должны вмешаться в ситуацию. В интервью CBS Хауген раскрыла свою личность и рассказала о работе. Она заявила, что раз за разом видела, как Facebook приходилось выбирать «между тем, что было хорошо для общества, и тем, что было хорошо» для компании. Каждый раз соцсеть, по словам Хауген, «выбирал самое выгодное решение» для себя, желая «заработать больше денег», передает РИА «Новости». Хауген подчеркнула, что контент, вызывающий сильные эмоции, включая ненависть, притягивает и удерживает пользователей, поэтому Facebook распространяет его, хоть и обещает бороться с дезинформацией и вредными для общества публикациями. Хауген сообщила, что в период выборов в США в 2020 году Facebook включила системы безопасности для борьбы с дезинформацией. Однако сразу после окончания выборов соцсеть вернула все старые настройки, «отдав приоритет росту в ущерб безопасности». Напомним, сенатор США Ричард Блюментал заявил, что американская компания Facebook скрывала свое исследование о негативном воздействии на пользователей принадлежащей ей соцсети Instagram. Законодатели считают, что Facebook должна принять меры из-за дефицита доверия после неоднократных скандалов, связанных с безопасностью, нарушениями конфиденциальности данных и дезинформацией. Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram и «ВКонтакте» 4 октября 2021, 22:41 Текст: Антон Антонов

В ряде стран зафиксированы проблемы в работе мессенджера Telegram, в России наблюдаются сбои в работе соцсети «ВКонтакте», следует из данных Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. О проблемах с Telegram сообщают жители США и Мексики, канадцы жалуются реже. Также поступает информация о сбоях от жителей Южной Америки, европейцы отправили меньше отчетов. Жалуются на сбои и жители России. Downdetector получил 128 отчетов, передает ТАСС. В Telegram сообщили, что серверы мессенджера испытывают небольшие трудности в связи со значительным притоком новых пользователей на фоне сбоев в работе WhatsApp, передает РИА «Новости». К 21.27 мск было зафиксировано 382 отчета о сбоях в работе «ВКонтакте». Большинство пользователей (49%) жалуются на сбои в работе приложения, 27% – на проблемы в подключении к серверу, 24% – на проблемы с отправкой сообщений. В самой компании заявили, что «сервисы и продукты «ВКонтакте» работают, сбоев или других проблем нет».



Как заявили газете ВЗГЛЯД в администраци соцсети «Одноклассники», на 22.40 они фиксируют рост активности в использовании сервисов ОК, «но никаких проблем в работе соцсети не наблюдают». Официальный представитель компании «Ростелеком» Андрей Поляков сообщил, что «поступают сообщения о недоступности ряда ресурсов», проблемы фиксируются в зарубежном секторе, «а именно: на ресурсах Facebook, WhatsApp и Instagram». «На сети «Ростелекома» проблем нет», – сказал он в эфире канала «Россия-24». Напомним, пользователи из ряда стран, в том числе из России, пожаловались на масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Большинство пользователей Facebook жалуется на работу сайта, а также на соединение с сервером и сбои в приложении. В Instagram в основном наблюдаются сбои в приложении, а также соединении с сервером и работой сайта. У пользователей Whatsapp также наблюдаются проблемы с работой приложения, соединением с сервером и отправкой сообщений. Telegram подтвердил проблемы в работе мессенджера 5 октября 2021, 00:29

Пользователи в некоторых регионах могут столкнуться с проблемами в работе Telegram, сообщили в компании. «В настоящее время сбои затрагивают значительную часть основных онлайн-сервисов», – приводит ТАСС текст сообщения. В компании сообщили, что пользователи «могут испытывать проблемы с загрузкой контактов/чатов или с получением уведомлений». При этом подчеркивается, что «распределенная инфраструктура» позволяет Telegram «по-прежнему работать стабильно во всем мире». Компания принесла пользователям извинения за неудобства, передает РИА «Новости». Напомним, пользователи пожаловались на масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Также поступали жалобы на сбои в работе Telegram и «ВКонтакте». В Telegram заявляли, что серверы мессенджера испытывают небольшие трудности в связи со значительным притоком новых пользователей на фоне сбоев в работе WhatsApp. Кроме того, поступили сообщения о проблемах в работе Twitter, Snapchat и Gmail.