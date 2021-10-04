В Кремле отреагировали на публикацию «досье Пандоры»

В Кремле не обнаружили ничего особенного в опубликованном «досье Пандоры», в материалах нет «скрытых богатств» окружения президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Честно говоря, мы не увидели никаких «скрытых богатств ближайшего окружения Путина». Там вроде бы будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков отметил, что в глаза бросается только роль США как крупнейшей в мире налоговой и офшорной лакуны. «Это совсем не коррелируется с декларациями о намерениях борьбы с коррупцией и уходами от налогов и так далее, отмыванием средств. Но реальность такова», – сказал Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что повода для каких-либо проверок в связи с публикацией «досье Пандоры» нет, поскольку там собран набор голословных утверждений, передает РИА «Новости».

«Пока просто непонятно, что это за информация, о чем она, там много всего такого вызывающего вопросы, поэтому непонятно, как можно этой информации доверять. Сначала должно что-то появиться, пока речь идет о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основывающихся и, конечно, это не повод для каких-то проверок, вначале должна быть какая-то серьезная публикация», – сказал Песков.

Ранее Австралийское налоговое управление (ATO) заявило, что намерено изучить опубликованные финансовые документы об офшорных счетах.

Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В 2015 году германская газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев офшорных компаний («Панамское досье»).