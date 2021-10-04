Россия не исключила созыва СБ ООН для отчета США о действиях в Афганистане

Россия не исключает, что в обозримом будущем может быть созвано заседание Совбеза ООН, где западная коалиция во главе с США должна будет отчитаться о действиях в Афганистане, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«В обозримом будущем не исключаем возможности инициирования созыва заседания СБ ООН для заслушивания отчета представителей западной коалиции о деятельности на территории Афганистана. За все время ее пребывания там мы не услышали ни одного содержательного и всеобъемлющего доклада об исполнении полученного мандата Совбеза ООН для Международных сил содействия безопасности и миссии «Решительная поддержка», – передает РИА Новости слова Кабулова.

По его словам, масштабы военных преступлений США и западной коалиции в Афганистане еще только предстоит осознать.

«Безусловно, США и их союзники несут ответственность за происходящее в Афганистане за последние два десятилетия. Масштабы совершенных за это время военных преступлений еще предстоит осознать и сделать соответствующие выводы», – сказал Кабулов.

Он подчеркнул, что в Москве расценивают шагом в правильном направлении «признание представителями Пентагона ошибочности нанесения авиаудара в Кабуле 29 августа и принесение официальных извинений родственникам погибших мирных граждан».

По словам Кабулова, США и их союзники могут сгладить последствия их присутствия в Афганистане.

«Полагаем, у США и их союзников есть хороший шанс сгладить последствия своего присутствия в Афганистане, взяв на себя основную долю расходов по гуманитарному содействию стране и ее постконфликтному восстановлению», – сказал Кабулов.

Ранее глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, извинившись за «ошибку», сообщил, что в результате удара американского беспилотника в Кабуле 29 августа погибли 10 мирных жителей, включая семь детей.

Напомним, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет подтвердила, что в результате атаки американского беспилотника по предполагаемым террористам в Афганистане погибли десять мирных жителей. Среди жертв – семеро детей. СМИ рассказали, что жертвой удара дрона стал Земари Ахмади – мирный гражданин Афганистана, который работал инженером в представительстве американской благотворительной организации Nutrition and Education International (NEI). Более того, на момент гибели афганец ждал ответа на запрос об убежище в Соединенных Штатах для себя и своей семьи.