Задержанного ректора «Шанинки» поместили в спецбольницу

Сотрудники ФСИН перевезли ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева после перенесенной операции на сердце в специализированную клинику, чтобы выяснить, является ли его диагноз причиной запрета для содержания под стражей, сообщил его адвокат Сергей Севрук.

«Его доставили в Первую градскую больницу на скорой. Приехали сотрудники ФСИН с предписанием от следователя о том, что его надо доставить в 20-ю больницу, где расположено отделение для тяжелобольных, содержащихся под стражей», – цитирует Севрука РИА Новости.

Там его обследуют в течение 10 дней на предмет, попадает ли его сердечное заболевание в перечень, который запрещает содержание под стражей.

Адвокат заявил, что такое обследование проводят для лиц, которые уже находятся под стражей, а ректор официально находится под домашним арестов, значит, его принудительно госпитализировали в стационар.

Прокуратура требует предоставить заключение о том, что ректор может находиться под стражей. Севрук добавил, что защита обжаловала данное предписание в МВД и в прокуроре города

Ранее сообщалось, что ректора «Шанинки» 20 октября госпитализировали из-за проблем с сердцем, а 21 октября провели операцию.

Сергея Зуева задержали по делу бывшего вице-президента Сбербанка и экс-замминистра просвещения России Марины Раковой, которую подозревают в хищении 50 млн рублей.