США дали оценку отсутствию лидеров России и Китая на предстоящем саммите G20

США и Европа будут «впереди и в центре G20», так как лидеры России и Китая «не будут присутствовать в зале в Риме», заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Салливан счел отсутствие Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 «необычным обстоятельством», передает РИА «Новости».

Президент США Джо Байден начинает свой второй визит в Европу, где примет участие в саммите G20 в Риме и 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго.

Салливан рассказал, что Байден также «проведет некоторое время наедине» с папой Римским Франциском, после чего они «встретятся с участием делегаций». Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что это «очень личный» момент для Байдена, поскольку его католическая вера для него очень важна.

Байден также проведет в Риме встречу по цепочке поставок товаров, нарушения в которой вызвали перебои в международной торговле, заявил Салливан. По его словам, США считают, что восстановление мировой экономики не должно тормозиться дефицитом энергоносителей. Байден проконсультируется c крупнейшими странами-потребителями энергии в ходе турне по Европе.

Кроме того, Белый дом ожидает конструктивных и предельно содержательных дискуссий в ходе предстоящей в пятницу очной встречи Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона.

Напомним, Путин примет участие в саммите «Большой двадцатки» по видеосвязи. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер не будет очно участвовать в конференции по климату в Глазго, но российская сторона будет там представлена.