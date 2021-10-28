Путин заявил о близости позиции России и стран АСЕАН по ключевым проблемам В Кремле назвали тему разговора Путина с премьером Израиля Кремль анонсировал участие Путина в заседании Высшего госсовета Союзного государства 28 октября 2021, 12:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое пройдет 4 ноября в режиме видео-конференц-связи, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Действительно, в День народного единства, 4 ноября, состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Пройдет оно в режиме видеоконференции», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, будет ли это мероприятие организовано в формате личной встречи или пройдет по видеосвязи. По его словам, Путин в четверг проведет оперативное совещание с членами Совбеза в режиме видеоконференции. «Далее в течение дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции. И несколько уже закрытых рабочих встреч», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Ранее Кремль подтвердил предстоящий Высший госсовет Союзного государства с участием Путина и Лукашенко.

Путин поручил повысить объём закачки газа в Европу после заполнения хранилищ в РФ 27 октября 2021, 19:18

Фото: Евгений Паулин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. «Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии», – обратился глава государства к руководителю Газпрома Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду, передает ТАСС. Президент считает, что «это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства (Газпрома), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом». Миллер в свою очередь заверил, что Газпром выполнит это поручение. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций. Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров. Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе. Новым детским омбудсменом стала многодетная мать и жена священника 27 октября 2021, 18:24

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову на пост уполномоченного по правам ребенка. «Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет», – говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня подписания. Львова-Белова заявила, что «прямо сейчас» приступит к своим обязанностям и встретится с командой уполномоченного, передает ТАСС. «Я бы хотела попросить у вас возможности встречи через два месяца. Сейчас я бы хотела погрузиться в работу, а через два месяца уже более предметно обсудить свое видение и задачи на ближайшую перспективу», – обратилась к президенту новый детский омбудсмен, передает РИА «Новости». «Хорошо, мы так и сделаем», – ответил Путин. Львова-Белова выпускница четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС («школы губернаторов»). В сентябре 2020 года вошла в число победителей конкурса «Лидеры России 2020». Мария Львова-Белова родилась в Пензе 25 октября 1984 года. В 2003 году окончила Пензенское училище культуры и искусств, в 2005-м – Самарскую государственную академию культуры и искусств. С 2019 года обучается в Пензенском государственном технологическом университете. Награждена Почетной грамотой президента РФ (2018 год). С 2009 по 2020 год являлась соучредителем Пензенской региональной общественной организации по содействию социальной адаптации «Благовест». С 2014 года – учредитель Автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи». Львова-Белова с 2019 года по сей день состоит в президиуме генерального совета партии «Единая Россия», сопредседателем рабочей группы по поддержке гражданского общества. С 2020 года – сенатор Совета Федерации, член комитета по социальной политике, полномочный представитель СФ при уполномоченном при президенте по правам ребенка. Львова-Белова замужем за священником пензенской митрополии Павлом Когельманом, имеет пятерых кровных детей и четырех приемных. Опекун у 13 молодых людей со статусом недееспособности. Путин оценил запасы газа в европейских хранилищах 27 октября 2021, 19:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже средних показателей за последние пять лет. По его словам, цены краткосрочных контрактов по-прежнему превышают 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. «А уровень запаса газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже среднего показателя за последние пять лет», – сказал Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости». Он также отметил, что ситуация на рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, прежде всего речь идет о Европе. «Мы с вами сегодня рассмотрим ряд перспективных проектов развития российского топливно-энергетического комплекса и его газового сегмента. Мы с вами регулярно проводим такие обсуждения, и это очень важно, особенно на фоне текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей. А она, как знаете, остается крайне нестабильной. Прежде всего имею в виду конъюнктуру европейского рынка природного газа», – сказал президент. Ранее в среду цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов снизилась на 2,5% и составила 1035 долларов за тысячу кубометров. Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС. В США назвали главное преимущество Путина 26 октября 2021, 13:38 Текст: Наталья Ануфриева

Экс-советница по России бывшего президента США Дональда Трампа Фиона Хилл рассказала подробности встречи политика с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году, а также назвала основное преимущество Путина. Хилл рассказала в статье для журнала Foreign Affairs, что во время пресс-конференции Трамп был сбит с толку вопросами журналистов о возможном вмешательстве России в президентскую гонку в 2016 году. Из-за этого ему не удалось не только произвести благоприятное впечатление на Путина, но и подготовить почву для дальнейших переговоров, передает РИА «Новости». Она указала, что любое одобрение подозрений в сотрудничестве Трампа с Россией было бы равносильно признанию того, что он не выиграл выборы. Однако американскому лидеру не удалось достойно ответить репортерам, поскольку они «попали прямо в самую суть его неуверенности». Путин при этом уловил настроение своего коллеги, отметила экс-советница. «Я сидела перед трибуной, пока Трамп говорил, сразу за советником США по национальной безопасности и госсекретарем. Я увидела, как они слегка напряглись, и подумала, что могу симулировать припадок и броситься назад в ряд журналистов позади меня. Я просто хотела, чтобы это закончилось. Возможно, вопреки ожиданиям многих американских наблюдателей, даже Путин был несколько встревожен (...) Он также знал, что неосторожные замечания Трампа вызовут негативную реакцию в Соединенных Штатах и тем самым еще больше ограничат и без того ограниченное пространство для маневра президента США в отношении политики в отношении России. Скромные договоренности о дальнейших встречах на высоком уровне уже испарились», – описала Хилл. По ее словам, выходя из комнаты, российский лидер якобы сказал, что «пресс-конференция была «чушью». Кроме описаний встречи российского и американского президентов, бывшая чиновница высказалась о важных различиях между Владимиром Путиным и, как она считает, желавшим ему подражать Дональдом Трампом. Она выразила уверенность, что, в отличие от Трампа, Путин стремится объединить страну, создавая единое культурное поле. «Путин стремится продвигать единую синтетическую российскую культуру и идентичность, чтобы преодолеть внутренние конфликты прошлого, которые дестабилизировали и способствовали разрушению как Российской империи, так и Советского Союза. То, что Путин стремится к единой России, в то время как Трамп хотел, чтобы за время своего пребывания у власти было много Америк, – это больше, чем просто различие в политических стилях: это критически важный момент», – объяснила она. Ранее Фиона Хилл рассказала, почему поддерживает конспирологическую версию участия переводчицы президента России Владимира Путина в его переговорах с Дональдом Трампом, занимавшем пост президента США. Песков объяснил значение значка на груди Путина 27 октября 2021, 16:23 Текст: Елизавета Булкина

В социальных сетях обратили внимание на украшение на лацкане пиджака президента России Владимира Путина во время его выступления в режиме видеоконференции на XVI Восточноазиатском саммите. Журналисты задали вопрос об украшении пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову.



«Это значок саммита ВАС», – передает его слова «Говорит Москва». Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации. Путин оценил развитие Сбербанка 26 октября 2021, 14:51 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом и отметил активное развитие организации. «Все у вас хорошо, я знаю, банк развивается активно», – передает его слова ТАСС. Греф в свою очередь рассказал о развитии цифровых технологий. «Я думаю, что в ближайшее время можно будет значительно более точно работать с преодолением бедности с помощью цифровых технологий», — сказал он. «Скорее всего, до конца следующего года мы, как планировали, примерно 80% всех наших систем переведем на нашу новую платформу, которая полностью уже написана нами, и мы не будем зависеть от импортного программного продукта. Будем зависеть еще от оборудования, конечно, но программный продукт [будет свой]», – рассказал Греф. «Это ключевая вещь на самом деле», отметил Путин. По словам главы организации, чистая прибыль Сбербанка по итогам 2021 года может превысить 1 трлн рублей. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что встречу с Грефом Путин проводит в Кремле. Он подчеркнул, что «вопросы развития Сбербанка чрезвычайно важны». «Это системообразующее финансовое учреждение, крупнейший банк нашей страны», – сказал представитель Кремля. По его словам, сам Греф также принимает участие в «очень и очень важных процессах», в том числе работе по развитию искусственного интеллекта. «Как правило, это все на таких регулярных встречах обсуждается», – сказал Песков. Путин в шутку предложил поднять план для таможни 25 октября 2021, 14:29 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин во время встречи с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным в шутку предположил, что кабмин из-за роста поступлений с таможни поднимет для нее план. По словам Булавина, за девять месяцев нынешнего года ФТС перечислила в федеральный бюджет 4,8 трлн рублей, прогнозное задание перевыполнено на 133%, или на 1 трлн 200 млрд рублей, передает ТАСС. Он добавил, что в случае, если прогнозное задание не будет увеличено в ближайшее время, рост доходов продолжится. «Сейчас правительство услышит и скорректирует», – пошутил Путин. Напомним, Федеральная таможенная служба уже перевыполнила плановое задание на 2021 год по перечислениям в бюджет России, достигнув на середину октября показателя в 5,1 трлн рублей, сообщил первый замруководителя ведомства Руслан Давыдов. Путин поручил завершить создание системы управления качеством продуктов 25 октября 2021, 15:42 Текст: Кристина Коваленко

Президент России Владимир Путин поручил завершить процесс разработки системы управления качеством и безопасностью продуктов, сообщает пресс-служба Кремля 25 октября. В сообщении говорится, что для обеспечения россиян качественными продуктами питания правительству РФ поручено завершить создание системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции. Разработка будет отвечать за комплексный механизм прослеживания качества на основе имеющихся государственных информационных систем, сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось, что из-за энергетического кризиса жители стран ЕС могут столкнуться с ростом цен на продукты. Вместе с ростом цен на энергоресурсы подорожает и удобрение. Поэтому есть риск скачка цен на продовольствие, заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский. Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год 26 октября 2021, 11:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год, принятый Госдумой 19 октября и одобренный Советом Федерации 20 октября. Согласно закону, доходы федерального бюджета за 2020 год составили 18719 млрд рублей, что ниже прогнозного значения на 1874 млрд рублей (9,1%), из них нефтегазовые доходы – ниже на 2288,5 млрд рублей, передает ТАСС. Нефтегазовые доходы за прошлый год составили 5235,2 млрд рублей или 28% от общего объема доходов федерального бюджета (в 2019 году – 39,3%), а ненефтегазовые доходы – 1483,8 млрд рублей или 72% (в 2019 году – 60,7%). Напомним, доходы бюджета России за первый квартал превысили расходы. В Кремле рассказали о согласовании графиков Путина по G20 26 октября 2021, 13:55 Текст: Наталья Ануфриева

Графики по выступлению главы государства Владимира Путина на саммите двадцатки еще согласовываются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков сообщил, что «это суббота и воскресенье, но какие временные рамки сейчас не готов вам сказать, сложно идет работа по синхронизации», передает РИА «Новости». Представитель Кремля также сообщил, что Путин выступит по видеосвязи на Восточноазиатском саммите и на саммите Россия – АСЕАН, которые пройдут в среду и четверг соответственно, передает ТАСС. Ранее было анонсировано участие Путина в G20. До этого Песков сообщил, что российский лидер не будет очно участвовать в конференции по климату в Глазго, но российская сторона будет там представлена. Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Финляндии 27 октября 2021, 13:10 Текст: Елизавета Булкина

Президент Финляндии Саули Ниинисте посетит Россию с рабочим визитом и проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля. «29 октября состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте, который посетит Россию с рабочим визитом», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Главы государств обсудят основные направления российско-финляндского взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной области, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Отмечалось, что встреча пройдет на фоне роста негативных настроений в Финляндии в отношении России, которую почти 60% финнов сейчас считают военной угрозой. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто учит финнов видеть в России врага и смогут ли Путин и Ниинисте исправить ситуацию? Путин поприветствовал участников пятого сезона олимпиады «Я – профессионал» 27 октября 2021, 14:55 Президент Владимир Путин направил письменное обращение к участникам олимпиады «Я – профессионал» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». «За время своего существования олимпиада стала уникальной площадкой, позволяющей талантливым, стремящимся к новым знаниям и умениям юношам и девушкам проявить себя, продемонстрировать свои способности, обменяться опытом, получить поддержку для реализации намеченных планов. И конечно, вы сможете в дружеской, неформальной обстановке обсудить актуальные проблемы, волнующие сегодня молодежь. Важно, что принять участие в олимпиаде могут студенты самых разных специальностей – технических, естественнонаучных и гуманитарных, из всех регионов нашей страны. Здесь для каждого открыто широкое поле деятельности. Надо только не бояться трудностей, смело идти вперед, к заветной цели», – приводятся слова главы государства в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Убежден, что присущие вам энергия, оптимизм, вера в собственные силы – обязательно будут востребованы и в дальнейшем. Желаю удачи и всего наилучшего. Подчеркну, для трудолюбивой, инициативной молодежи Россия всегда будет страной колоссальных возможностей», – завершил свое обращение Путин. Регистрация на пятый сезон олимпиады «Я – профессионал» продлится с 27 октября по 7 декабря. Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта. Олимпиада по традиции пройдет в два этапа: отборочный, который в онлайн-формате запланирован на декабрь 2021 года, и заключительный, который состоится с конца февраля по конец апреля 2022 года. Студенты смогут принять участие в одном или сразу нескольких из 72 соревновательных направлений. Среди них несколько новых, в том числе «Мировой океан», «Металлургия», «Генетические технологии», а также другие дисциплины, охватывающие широкий круг специальностей. Дипломанты пятого сезона олимпиады «Я – профессионал» будут названы в мае 2022 года. Они получат льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Сильнейшие участники состязаний – бронзовые, серебряные и золотые медалисты – получат также денежные премии от 100 до 300 тыс. рублей. Путин заявил о готовности России делиться опытом в борьбе с пандемией 27 октября 2021, 16:04 Текст: Елизавета Булкина

Россия готова делиться с другими государствами опытом в борьбе с пандемией, заявил президент Владимир Путин на Восточноазиатском саммите. Президент также предложил расширить программу обучения эпидемиологов из стран АСЕАН во Владивостоке. «Мы, конечно, готовы обмениваться опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с [коронавирусной] инфекцией», – передает его слова ТАСС.

«Мы могли бы расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов из государств АСЕАН на базе владивостокского центра по изучению проблем биологической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – добавил Путин. Глава государства также поддержал создание механизма признания вакцинации от коронавируса.



«Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств», – сказал он на Восточноазиатском саммите в среду.



«Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран по региону», – заявил Путин. Ранее Путин поручил правительству обеспечить предоставление двух оплачиваемых выходных дней после вакцинации от коронавируса. Путин заявил о близости позиции России и стран АСЕАН по ключевым проблемам 28 октября 2021, 11:41 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин констатировал близость позиций Москвы и участников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по ключевым международным проблемам и призвал активизировать взаимодействие. Путин заявил, выступая по видеосвязи на саммите Россия – АСЕАН, что позиция Москвы и государств АСЕАН «по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки», и главное, что «все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном азиатско-тихоокеанском пространстве», передает ТАСС. По мнению Путина, «сейчас имеются реальные возможности, чтобы активизировать сотрудничество России и АСЕАН, в том числе по вопросам укрепления стабильности и безопасности, постэпидемического восстановления экономик, стимулирования торговли, расширения гуманитарных контактов». Ранее Путин заявил об интересе стран Евразии в стыковке различных интеграционных процессов. Путин попросил медиков уделять особое внимание просвещению в вопросах вакцинации от COVID 28 октября 2021, 11:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин надеется, что российские медики во взаимодействии с волонтерами будут уделять приоритетное внимание просвещению россиян о необходимости сделать прививку от коронавируса. «Сегодня во главу угла ставится вопрос широкого общественного просвещения о необходимости вакцинации. Уверен, что во взаимодействии с добровольческими, волонтерскими организациями вы обязательно будете уделять приоритетное внимание этой важнейшей теме», – передает РИА «Новости» текст обращения Путина к участникам VIII съезда Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата». Он отметил, что Национальная медицинская палата по праву считается одной из самых крупных и авторитетных общественных организаций страны. «В числе ваших первоочередных задач – выработка и внедрение отраслевых стандартов, регулирование этических аспектов врачебной деятельности, защита интересов медицинских работников, совершенствование профильного образования», – сказал президент. Он особо отметил вклад участников палаты в противодействие пандемии коронавируса. «Мы гордимся отлаженной работой системы санитарных органов, самоотверженностью врачей, среднего и младшего персонала. И, конечно, тем, что именно в России была создана первая в мире вакцина с доказанной эффективностью», – подчеркнул Путин. Ранее Путин напомнил о правах губернаторов вводить обязательную вакцинацию для ряда работников. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД