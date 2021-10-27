Путин заявил о готовности России делиться опытом в борьбе с пандемией Песков объяснил значение значка на груди Путина 27 октября 2021, 16:23 Текст: Елизавета Булкина

В социальных сетях обратили внимание на украшение на лацкане пиджака президента России Владимира Путина во время его выступления в режиме видеоконференции на XVI Восточноазиатском саммите. Журналисты задали вопрос об украшении пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову.



«Это значок саммита ВАС», – передает его слова «Говорит Москва». Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации.

Новые власти Афганистана оценили заявление Путина о «Талибане» 24 октября 2021, 23:59

Фото: Al Jazeera English/Youtube

Текст: Антон Антонов

Пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который назвал условие исключения организации «Талибан*» из списка террористических. Балхи заявил, что его ведомство «приветствует высказывания» Путина «по поводу исключения имен руководителей» Исламского эмирата Афганистан (такое название талибы* используют для своего государства) «из черного списка». В МИД Афганистана сказали, что «война подошла к концу», государства «внесут позитивные изменения в свои подходы к Афганистану». По словам Балхи, Афганистан «стремится к хорошим отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности», передает РИА «Новости». Напомним, Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» сказал, что Россия будет принимать решение об исключении организации «Талибан*» из списка террористических в зависимости от решений талибов*. Путин поручил предоставить два оплачиваемых выходных за вакцинацию от COVID-19 25 октября 2021, 11:11

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить предоставление двух оплачиваемых выходных дней после вакцинации от коронавируса. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 20 октября, сообщается на сайте Кремля. «Совместно со сторонами социального партнерства [обеспечить] принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых выходных дней», – говорится в сообщении. Глава государства распорядился кратно увеличить охват тестирования на коронавирус в стране, предусмотрев изоляцию заболевших в кратчайшие сроки. «Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции таких лиц и лиц, находившихся с ними в контакте», – говорится в документе. Доклад по этим вопросам глава государство ждет до 15 ноября, а затем – ежемесячно. Также Путин поручил оказывать поддержку регионам со сложной ситуацией с COVID-19, привлекая «дополнительные силы и средства Минобороны России, МЧС России и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти». Срок исполнения поручения – 1 ноября 2021 года, ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, президент поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00. Правительству поручено закупить и доставить в регионы лекарства, необходимые для стационарного лечения коронавируса. Вместе с тем президент поручил обеспечить ежесуточный мониторинг доступности лекарств, включая медицинский кислород, для оказания медицинской помощи больным COVID. До 15 ноября правительство должно доложить о наращивании темпов вакцинации от гриппа, обратив особое внимание на привитых и переболевших COVID-19. Также Путин поручил усилить контроль за санитарно-эпидемиологическими мерами на всех видах транспорта. «Высшим должностным лицам субъектов РФ во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая... усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном, включая текущую дезинфекцию на общественном транспорте, такси и в местах массового пребывания людей», – говорится в документе. Согласно указу, правительство должно до 15 декабря доложить о направлении медицинских бригад в регионы в связи с пандемией «для оказания лечебно-консультативной и организационной помощи». Кроме того, Путин рекомендовал ввести самоизоляцию для не привившихся от коронавируса граждан старше 60 лет и перевести их на удаленку. «Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <...> введение самоизоляции для невакцинированных против коронавирусной инфекции (COVID-19) граждан в возрасте старше 60 лет», – говорится в сообщении. Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В США назвали главное преимущество Путина 26 октября 2021, 13:38 Текст: Наталья Ануфриева

Экс-советница по России бывшего президента США Дональда Трампа Фиона Хилл рассказала подробности встречи политика с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году, а также назвала основное преимущество Путина. Хилл рассказала в статье для журнала Foreign Affairs, что во время пресс-конференции Трамп был сбит с толку вопросами журналистов о возможном вмешательстве России в президентскую гонку в 2016 году. Из-за этого ему не удалось не только произвести благоприятное впечатление на Путина, но и подготовить почву для дальнейших переговоров, передает РИА «Новости». Она указала, что любое одобрение подозрений в сотрудничестве Трампа с Россией было бы равносильно признанию того, что он не выиграл выборы. Однако американскому лидеру не удалось достойно ответить репортерам, поскольку они «попали прямо в самую суть его неуверенности». Путин при этом уловил настроение своего коллеги, отметила экс-советница. «Я сидела перед трибуной, пока Трамп говорил, сразу за советником США по национальной безопасности и госсекретарем. Я увидела, как они слегка напряглись, и подумала, что могу симулировать припадок и броситься назад в ряд журналистов позади меня. Я просто хотела, чтобы это закончилось. Возможно, вопреки ожиданиям многих американских наблюдателей, даже Путин был несколько встревожен (...) Он также знал, что неосторожные замечания Трампа вызовут негативную реакцию в Соединенных Штатах и тем самым еще больше ограничат и без того ограниченное пространство для маневра президента США в отношении политики в отношении России. Скромные договоренности о дальнейших встречах на высоком уровне уже испарились», – описала Хилл. По ее словам, выходя из комнаты, российский лидер якобы сказал, что «пресс-конференция была «чушью». Кроме описаний встречи российского и американского президентов, бывшая чиновница высказалась о важных различиях между Владимиром Путиным и, как она считает, желавшим ему подражать Дональдом Трампом. Она выразила уверенность, что, в отличие от Трампа, Путин стремится объединить страну, создавая единое культурное поле. «Путин стремится продвигать единую синтетическую российскую культуру и идентичность, чтобы преодолеть внутренние конфликты прошлого, которые дестабилизировали и способствовали разрушению как Российской империи, так и Советского Союза. То, что Путин стремится к единой России, в то время как Трамп хотел, чтобы за время своего пребывания у власти было много Америк, – это больше, чем просто различие в политических стилях: это критически важный момент», – объяснила она. Ранее Фиона Хилл рассказала, почему поддерживает конспирологическую версию участия переводчицы президента России Владимира Путина в его переговорах с Дональдом Трампом, занимавшем пост президента США. Путин поручил нейтрализовать в России последствия энергокризиса в Европе 25 октября 2021, 12:04 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября разработать меры по нейтрализации в стране последствий европейского энергокризиса, который наблюдается в настоящее время в Европе. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 20 октября на сайте Кремля. «Правительству России разработать комплекс мер по нейтрализации рисков формирования в Российской Федерации негативных последствий дефицита энергии в странах Европы, в том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия», – говорится в сообщении. Ранее Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе. Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что к подорожанию газа привело: введение в ЕС новых углеродных пошлин, нехватка СПГ из-за высокого спроса в Китае, а также отказ Европы от заключения долгосрочных контрактов на поставки газа из России. Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Путин оценил развитие Сбербанка 26 октября 2021, 14:51 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом и отметил активное развитие организации. «Все у вас хорошо, я знаю, банк развивается активно», – передает его слова ТАСС. Греф в свою очередь рассказал о развитии цифровых технологий. «Я думаю, что в ближайшее время можно будет значительно более точно работать с преодолением бедности с помощью цифровых технологий», — сказал он. «Скорее всего, до конца следующего года мы, как планировали, примерно 80% всех наших систем переведем на нашу новую платформу, которая полностью уже написана нами, и мы не будем зависеть от импортного программного продукта. Будем зависеть еще от оборудования, конечно, но программный продукт [будет свой]», – рассказал Греф. «Это ключевая вещь на самом деле», отметил Путин. По словам главы организации, чистая прибыль Сбербанка по итогам 2021 года может превысить 1 трлн рублей. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что встречу с Грефом Путин проводит в Кремле. Он подчеркнул, что «вопросы развития Сбербанка чрезвычайно важны». «Это системообразующее финансовое учреждение, крупнейший банк нашей страны», – сказал представитель Кремля. По его словам, сам Греф также принимает участие в «очень и очень важных процессах», в том числе работе по развитию искусственного интеллекта. «Как правило, это все на таких регулярных встречах обсуждается», – сказал Песков. Путин в шутку предложил поднять план для таможни 25 октября 2021, 14:29 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин во время встречи с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным в шутку предположил, что кабмин из-за роста поступлений с таможни поднимет для нее план. По словам Булавина, за девять месяцев нынешнего года ФТС перечислила в федеральный бюджет 4,8 трлн рублей, прогнозное задание перевыполнено на 133%, или на 1 трлн 200 млрд рублей, передает ТАСС. Он добавил, что в случае, если прогнозное задание не будет увеличено в ближайшее время, рост доходов продолжится. «Сейчас правительство услышит и скорректирует», – пошутил Путин. Напомним, Федеральная таможенная служба уже перевыполнила плановое задание на 2021 год по перечислениям в бюджет России, достигнув на середину октября показателя в 5,1 трлн рублей, сообщил первый замруководителя ведомства Руслан Давыдов. Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана 25 октября 2021, 12:40 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин направил телеграмму главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву с поздравлением с убедительной победой на выборах главы государства, сообщила пресс-служба Кремля. «Уважаемый Шавкат Миромонович, искренне поздравляю Вас с убедительной победой на выборах главы государства. Итоги голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, а также поддержку Вашего курса, направленного на социально-экономическое развитие Узбекистана и защиту его интересов на международной арене», – приводится текст телеграммы на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что Мирзиеев вносит большой личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном. «От души желаю Вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», – заключил российский лидер. Также Путин поздравил Мирзиеева в ходе телефонного разговора. Главы государств обсудили развитие всего комплекса российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Напомним, председатель ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев заявил, что по итогам выборов президента Узбекистана явка избирателей составила 80,8% к моменту закрытия участков. Путин поручил завершить создание системы управления качеством продуктов 25 октября 2021, 15:42 Текст: Кристина Коваленко

Президент России Владимир Путин поручил завершить процесс разработки системы управления качеством и безопасностью продуктов, сообщает пресс-служба Кремля 25 октября. В сообщении говорится, что для обеспечения россиян качественными продуктами питания правительству РФ поручено завершить создание системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции. Разработка будет отвечать за комплексный механизм прослеживания качества на основе имеющихся государственных информационных систем, сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось, что из-за энергетического кризиса жители стран ЕС могут столкнуться с ростом цен на продукты. Вместе с ростом цен на энергоресурсы подорожает и удобрение. Поэтому есть риск скачка цен на продовольствие, заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский. В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом Финляндии 25 октября 2021, 13:14 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин в конце недели проведет переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Действительно, в конце этой недели планируется рабочий визит президента Финляндии сюда (в Россию – прим. ВЗГЛЯД), будут в Москве переговоры с господином Ниинисте», – передает его слова ТАСС. Между тем в канцелярии президента Финляндии сообщили о предстоящем визите главы государства в Россию. «Ниинисте 29 октября совершит рабочий визит в Россию и встретится с президентом Путиным в Москве. Президенты проведут официальные переговоры в Кремле. В дополнение к финско-российским отношениям на повестке будут региональные и международные вопросы», – сказано в сообщении.



Ранее Путин в телефонном разговоре с лидером Финляндии поддержал идею саммита по случаю 50-летия проведения совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который запланирован на 2025 год. Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию с коронавирусом 25 октября 2021, 13:09 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Нафтали Беннет в Сочи обсуждали, в том числе, ситуацию с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Безусловно, проблематика ковида обсуждалась, [Путин и Беннет] условились поручить соответствующим ведомствам наладить прямой диалог уже в рамках рабочей группы, в предметном плане продолжить работу на сей счет, что и будет сделано», – передает его слова ТАСС. «Тема была, и по линии минздравов, и по линии других ведомств будет идти дальнейшая работа», – добавил пресс-секретарь Кремля. Песков отметил, что подробностей о возможном визите Беннета в Санкт-Петербург пока нет. «Возможны разные варианты, президент [Путин] рассказывал про Петербургский экономический форум (ПМЭФ), в целом о Петербурге. Далее по дипломатическим каналам уже будет выбран вариант с датами, который больше устраивает израильского премьера и, мы надеемся, что этот визит может осуществиться», – сказал представитель Кремля. Напомним, 22 октября Путин и Беннет провели встречу в сочинской резиденции президента России «Бочаров ручей». Перед началом переговоров израильский премьер назвал российского президента другом Израиля. Путин, открывая встречу, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения. Кроме того, Беннет заявил, что президент России Владимир Путин внимательно относится к потребностям Израиля в области безопасности. Путин назвал встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом содержательной и продуктивной. Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год 26 октября 2021, 11:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год, принятый Госдумой 19 октября и одобренный Советом Федерации 20 октября. Согласно закону, доходы федерального бюджета за 2020 год составили 18719 млрд рублей, что ниже прогнозного значения на 1874 млрд рублей (9,1%), из них нефтегазовые доходы – ниже на 2288,5 млрд рублей, передает ТАСС. Нефтегазовые доходы за прошлый год составили 5235,2 млрд рублей или 28% от общего объема доходов федерального бюджета (в 2019 году – 39,3%), а ненефтегазовые доходы – 1483,8 млрд рублей или 72% (в 2019 году – 60,7%). Напомним, доходы бюджета России за первый квартал превысили расходы. В Кремле рассказали о согласовании графиков Путина по G20 26 октября 2021, 13:55 Текст: Наталья Ануфриева

Графики по выступлению главы государства Владимира Путина на саммите двадцатки еще согласовываются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков сообщил, что «это суббота и воскресенье, но какие временные рамки сейчас не готов вам сказать, сложно идет работа по синхронизации», передает РИА «Новости». Представитель Кремля также сообщил, что Путин выступит по видеосвязи на Восточноазиатском саммите и на саммите Россия – АСЕАН, которые пройдут в среду и четверг соответственно, передает ТАСС. Ранее было анонсировано участие Путина в G20. До этого Песков сообщил, что российский лидер не будет очно участвовать в конференции по климату в Глазго, но российская сторона будет там представлена. Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Финляндии 27 октября 2021, 13:10 Текст: Елизавета Булкина

Президент Финляндии Саули Ниинисте посетит Россию с рабочим визитом и проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля. «29 октября состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте, который посетит Россию с рабочим визитом», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Главы государств обсудят основные направления российско-финляндского взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной области, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Отмечалось, что встреча пройдет на фоне роста негативных настроений в Финляндии в отношении России, которую почти 60% финнов сейчас считают военной угрозой. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто учит финнов видеть в России врага и смогут ли Путин и Ниинисте исправить ситуацию? Путин поприветствовал участников пятого сезона олимпиады «Я – профессионал» 27 октября 2021, 14:55 Президент Владимир Путин направил письменное обращение к участникам олимпиады «Я – профессионал» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». «За время своего существования олимпиада стала уникальной площадкой, позволяющей талантливым, стремящимся к новым знаниям и умениям юношам и девушкам проявить себя, продемонстрировать свои способности, обменяться опытом, получить поддержку для реализации намеченных планов. И конечно, вы сможете в дружеской, неформальной обстановке обсудить актуальные проблемы, волнующие сегодня молодежь. Важно, что принять участие в олимпиаде могут студенты самых разных специальностей – технических, естественнонаучных и гуманитарных, из всех регионов нашей страны. Здесь для каждого открыто широкое поле деятельности. Надо только не бояться трудностей, смело идти вперед, к заветной цели», – приводятся слова главы государства в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Убежден, что присущие вам энергия, оптимизм, вера в собственные силы – обязательно будут востребованы и в дальнейшем. Желаю удачи и всего наилучшего. Подчеркну, для трудолюбивой, инициативной молодежи Россия всегда будет страной колоссальных возможностей», – завершил свое обращение Путин. Регистрация на пятый сезон олимпиады «Я – профессионал» продлится с 27 октября по 7 декабря. Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта. Олимпиада по традиции пройдет в два этапа: отборочный, который в онлайн-формате запланирован на декабрь 2021 года, и заключительный, который состоится с конца февраля по конец апреля 2022 года. Студенты смогут принять участие в одном или сразу нескольких из 72 соревновательных направлений. Среди них несколько новых, в том числе «Мировой океан», «Металлургия», «Генетические технологии», а также другие дисциплины, охватывающие широкий круг специальностей. Дипломанты пятого сезона олимпиады «Я – профессионал» будут названы в мае 2022 года. Они получат льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Сильнейшие участники состязаний – бронзовые, серебряные и золотые медалисты – получат также денежные премии от 100 до 300 тыс. рублей. Путин заявил о готовности России делиться опытом в борьбе с пандемией 27 октября 2021, 16:04 Текст: Елизавета Булкина

Россия готова делиться с другими государствами опытом в борьбе с пандемией, заявил президент Владимир Путин и предложил расширить программу обучения эпидемиологов из стран АСЕАН во Владивостоке. «Мы, конечно, готовы обмениваться опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с [коронавирусной] инфекцией», – передает его слова ТАСС.

«Мы могли бы расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов из государств АСЕАН на базе владивостокского центра по изучению проблем биологической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – добавил Путин. Глава государства также поддержал создание механизма признания вакцинации от коронавируса.



«Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств», – сказал он на Восточноазиатском саммите в среду.



«Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран по региону», – заявил Путин. Ранее Путин поручил правительству обеспечить предоставление двух оплачиваемых выходных дней после вакцинации от коронавируса.