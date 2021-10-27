Проект об ответственности за отождествление роли СССР и нацистской Германии внесли в Госдуму

В ДНР призвали к операции по принуждению Украины к миру

«Киев применяет современное оружие не только против военных, но и против мирных жителей Донбасса, поэтому разрешить конфликт можно только с помощью военной операции», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее ВСУ впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе.

«Я думаю, в текущих условиях возможен только один вариант разрешения ситуации – операция по принуждению Украины к миру. Отчасти это можно сделать, как было в 2008 году в случае с Грузией из-за ее агрессии против Южной Осетии», – считает депутат парламента Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.

По его словам, все мирные способы разрешения конфликта уже исчерпаны. «Украина просто не воспринимает никакие дипломатические и политические варианты решения проблемы. Более того, мы видим, что она продолжает усиливать и перевооружать свою армию», – пояснил Бриг.

По мнению парламентария, момент, когда можно было разрешить конфликт малой кровью, уже прошел. «Киев применяет современное вооружение не только против военных, но и против мирных жителей Донбасса. Поэтому решить конфликт в данных обстоятельствах возможно только силой», – уверен он.

«При этом в случае силового решения проблемы Москва не должна бояться санкций со стороны Запада – они и так будут, как бы не развивалась ситуация вокруг Донбасса. Россию попытаются экономически, финансово и политически уничтожить, – считает собеседник. – Однако нельзя забывать, что в Донбассе погибают в том числе и граждане России, так как здесь проживают сотни тысяч людей, получивших российские паспорта. В лице Донбасса Россия приобрела верного союзника и друга».

«Российской армии вполне под силу уничтожить командные пункты, скопления военной техники и живой силы ВСУ без потерь для гражданского населения, – полагает Бриг. – Кроме того, и по качеству, и по количеству вооружений российская армия на порядок превосходит украинскую». При этом, по мнению депутата, «никто из западных «партнеров» Украины не придет ей на помощь, поскольку желающих втягиваться в войну с Россией нет, это понятно еще с 2008 года».

«А что касается Турции и ее беспилотников, то она торгует со всеми. Президент Путин прекрасно понимает, что Турцию нельзя считать союзником или другом. Анкара – всего лишь важный торговый партнер России. И то, как наказать Турцию за продажу Украине беспилотников – лучше решать российскому руководству», – отметил он.

Также собеседник напомнил о трагической гибели мальчика в апреле этого года в селе Александровское под городом Енакиево. «Тогда утверждалось, что беспилотный летательный аппарат сбросил в жилой сектор взрывное устройство. Я думаю, ВСУ уже тогда использовали турецкий БПЛА. Но после гибели ребенка они просто не стали все это озвучивать», – заключил Бриг.

Ранее украинские СМИ сообщили, что вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе. По информации местного «5 канала» , ударные дроны были применены якобы «для уничтожения российской артиллерии, которая вела обстрелы вблизи поселка Гранитное Донецкой области».

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил применение ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Отмечается, что он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. По данным пресс-центра, батарея гаубиц Д-30 обстреливала позиции военных в Донбассе вблизи населенного пункта Гранитное, во время чего один силовик погиб и еще один был ранен.

В ответ представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник заявил, что таким образом ВСУ показательно нарушили Минские соглашения.

«Украинские вояки целенаправленно, даже показательно заявляют о том, что нарушают Минские соглашения. Киев подписал в сентябре 2014 года меморандум, которым вводился однозначный «запрет с момента принятия данного меморандума полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)». Но [главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий] Залужный сообщает не только о полетах, но и о боевом применении БПЛА на линии соприкосновения. То есть он плевать хотел на обязательства Киева по Минским соглашениям. Но одностороннее нарушение бывает [только] один раз, после чего обязательства второй стороны автоматически испаряются», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.

В то же время украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка. Кроме того, во вторник ВСУ повредили газопровод шахты имени Засядько в Донецке. Помимо этого, в результате обстрела ВСУ более 1 тыс. абонентов Горловки лишились электроснабжения, без тепла остались 67 жилых домов, два общежития, два детских сада и школа.

В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что турецкая сторона заинтересована в производстве беспилотников Bayraktar на Украине.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тыс. человек.

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