В Кремле не сочли нужным реагировать на слова представителя США по вопросу энергетики

Кремль не считает необходимым комментировать слова экс-представителя США по вопросам энергетического сотрудничества Амоса Хокстина по вопросам энергетики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков сказал, отвечая на соответствующую просьбу, что он не считает необходимым комментировать представителя Госдепа, это «не его функции», передает РИА «Новости».

Ранее Хокстин заявил, что, по мнению Вашингтона, нынешний энергетический кризис лишь дополнительно подчеркивает необходимость перехода к новым чистым и возобновляемым источникам энергии, передает ТАСС.

«Существует представление – я бы сказал, ложное представление, – увязывающее нынешний кризис с энергетическим переходом. Но кризис вызван не переходом. Там целый ряд факторов, главные из которых связаны с глобальными моделями погоды», – сказал дипломат.

В подтверждение своих слов он сослался на «засуху в Китае и засуху в Бразилии, которые очень существенно отразились на гидроэнергетике», ураганы в Мексиканском заливе, «повлиявшие на поставки в Европу», и другие явления.

Хокстин считает, что мир сталкивается с «климатическим кризисом» и «энергетическим кризисом» одновременно, и все это приводит к бурному росту цен на энергоресурсы и другие сырьевые товары.

«Это должно нас убедить, что на самом деле нам надо прилагать усилия к ускорению энергетического перехода», – сказал он.

Между тем цена на газ в Европе упала до 1035 долларов за 1 тыс. кубометров.

Ранее в Германии заявили, что российский газопровод «Северный поток – 2» после завершения процедуры сертификации и ввода в эксплуатацию создаст дополнительные мощности и возможности по транспортировке газа в Европу.

Немецкий политолог Александр Рар призывал Евросоюз не мешать «Северному потоку – 2» и «протянуть руку» России.

В России указывали на противоречивую позицию США по поставкам газа в Европу: там призывают Москву увеличить поставки газа, но выступают против «Северного потока – 2».

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