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В Кремле не сочли нужным реагировать на слова представителя США по вопросу энергетики
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Кремль не считает необходимым комментировать слова экс-представителя США по вопросам энергетического сотрудничества Амоса Хокстина по вопросам энергетики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на соответствующую просьбу, что он не считает необходимым комментировать представителя Госдепа, это «не его функции», передает РИА «Новости».
Ранее Хокстин заявил, что, по мнению Вашингтона, нынешний энергетический кризис лишь дополнительно подчеркивает необходимость перехода к новым чистым и возобновляемым источникам энергии, передает ТАСС.
«Существует представление – я бы сказал, ложное представление, – увязывающее нынешний кризис с энергетическим переходом. Но кризис вызван не переходом. Там целый ряд факторов, главные из которых связаны с глобальными моделями погоды», – сказал дипломат.
В подтверждение своих слов он сослался на «засуху в Китае и засуху в Бразилии, которые очень существенно отразились на гидроэнергетике», ураганы в Мексиканском заливе, «повлиявшие на поставки в Европу», и другие явления.
Хокстин считает, что мир сталкивается с «климатическим кризисом» и «энергетическим кризисом» одновременно, и все это приводит к бурному росту цен на энергоресурсы и другие сырьевые товары.
«Это должно нас убедить, что на самом деле нам надо прилагать усилия к ускорению энергетического перехода», – сказал он.
Между тем цена на газ в Европе упала до 1035 долларов за 1 тыс. кубометров.
Ранее в Германии заявили, что российский газопровод «Северный поток – 2» после завершения процедуры сертификации и ввода в эксплуатацию создаст дополнительные мощности и возможности по транспортировке газа в Европу.
Немецкий политолог Александр Рар призывал Евросоюз не мешать «Северному потоку – 2» и «протянуть руку» России.
В России указывали на противоречивую позицию США по поставкам газа в Европу: там призывают Москву увеличить поставки газа, но выступают против «Северного потока – 2».
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Экс-премьер Молдавии объяснил структуру долга за газ перед Россией
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Большая часть долга Молдавии перед Газпромом образовалась с 2011 по 2015 годы, «когда нынешние дирижеры были в правительстве», сообщил экс-глава кабмина страны Ион Кику.
Как сообщил премьер, без учета пени долг равен 444,1 млн долларов, он «сформирован следующим образом»: 8,8% (то есть 39,9 млн долларов) накоплены в 2006–2007 годах; 88,7% (394,1 млн долларов) – в 2011–2015 годах; еще 2,4% (10,7 млн долларов) приходятся на сентябрь 2021 года, передает РИА «Новости».
При этом с 2016 года по август 2021 года не было накоплено ни цента долга. В период накопления основного долга нынешний президент Молдавии Майя Санду входила в кабмин, была министром образования. Кику сказал, что «394 млн долларов были накоплены в период, когда нынешние дирижеры были... в правительстве». «Возможно, поэтому русские просят именно их оплатить сейчас этот долг», – предположил он.
Напомним, переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся ранее от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться. В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».
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Минэкономики ФРГ дало заключение по сертификации проекта Nord Stream 2
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Министерство экономики и энергетики Германии направило в Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) заключение по сертификации проекта Nord Stream 2 («Северный поток – 2»), в котором говорится, что она не будет представлять опасности для газоснабжения.
«Министерство экономики в своем анализе приходит к выводу о том, что выдача сертификата не поставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и ЕС», – указали в ведомстве, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Минэкономики ФРГ завершило исследование данного вопроса и продолжает процесс сертификации газопровода. Отмечается, что ведомство консультировалось в процессе разработки заключения с другими странами – членами ЕС.
В октябре компания «Оператор ГТС Украины» направила свою заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2». Также «Нафтогаз Украины» подал заявку на сертификацию «Северного потока – 2».
Напомним, ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первая нитка «Северного потока – 2» уже практически заполнена. Немецкий политолог Александр Рар призвал Евросоюз не мешать «Северному потоку – 2» и «протянуть руку» России.
Федеральное сетевое агентство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG «немедленным разбирательством», если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода законодательству ЕС, включая вопрос «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии». В компании Nord Stream 2 отметили, что «Северный поток – 2» уже получил все необходимые разрешения, реализован в соответствии с национальными законодательствами и нормами международного права.
Кулеба заявил об ответных шагах в случае прекращения поставок газа из России
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны сделают несколько шагов в ответ, если Россия прекратит поставлять газ на Украину. Пост опубликован в Twitter.
«Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. В случае, если Кремль решит это сделать и разрушит остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов», – говорится в публикации Кулебы.
Ранее сообщалось, что депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива обратился к жителям Украины с просьбой подготовиться к холоду из-за отсутствия топлива. Славянска ТЭС приостановила работу. Оказались выключены оба блока станции.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине провалена, так как власти не подготовили ни запасов угля, ни запасов газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что власти ошиблись, отказывавшись покупать газ весной по низким ценам. Экс-премьер Украины Арсений Яценюк обвинил Киев в многомиллиардных убытках из-за несвоевременной покупки газа.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала вопрос газового разрыва Украины с Россией, а также причины газового кризиса в соседней стране.
Украина предложила России продлить контракт на транзит газа на 15 лет
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Украина предлагает продлить контракт с Россией на транзит газа до истечения срока действия соглашения в 2024 году на следующие 10–15 лет с ежегодным объемом прокачки не менее 45 млрд кубометров, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт – не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт [с Россией] на следующие 10–15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд кубометров газа в год», – сказал Макогон в интервью «ТСН», отметив, что Россия на это предложение так и не ответила, передает РИА «Новости».
По его словам, гарантии предпринять меры по сохранению транзита газа через Украину после запуска «Северного потока – 2», которые дали Германия и США, носят декларативный характер и не подкреплены реальными механизмами.
«Я с вами согласен, что сейчас это больше декларация. Отсутствуют документы, фактически описывающие этот процесс. Для меня тоже сложно точно определить термин «использовать газ как оружие». По-моему, Россия уже использует газ как оружие. Потому что мы видим, что происходит с ценой на газ, поэтому многие предприятия в Европе просто останавливают свою работу и некоторые даже объявляют банкротство. Это предприятия химической промышленности, производства удобрений и т.п. Поэтому, с моей точки зрения, уже есть основания рассматривать это как использование энергетического оружия», – сказал Макогон.
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В воскресенье Нафтогаз предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит 55 млрд кубометров газа в год сверх объемов, оговоренных в рамках действующего контракта, что соответствуют мощности нового трубопровода «Северный поток – 2».
Ранее Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году. Между тем вице-премьер Александр Новак назвал странными разговоры о новом контракте по транзиту российского газа через Украину, так как до завершения действующего контракта остается еще три с половиной года.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия в этом году уже увеличила поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины сверх контрактных обязательств по транзиту примерно 10%. Он также предупредил, что «там больше увеличивать [объемы прокачки газа] нельзя», «опасно увеличивать», так как «там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, [труба] лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута».
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«Нафтогаз» предложил Газпрому скидку в 50% на транзит газа сверх контракта
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Компания «Нафтогаз Украина» готова обеспечить дополнительный транзит природного газа через территорию Украины в объеме до 55 млрд куб. м в год на специальных условиях, сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Нафтогаз», национальная компания, контрагент «Газпрома» в соглашении об организации транзита через Украину, готова организовать транзит через Украину дополнительные 55 млрд куб. м газа (в годовом измерении, или приблизительно 151 млн куб. м в сутки на специальных условиях; эти объемы соответствуют мощности «Северного потока – 2», и для них есть свободная мощность в украинской ГТС», – приводит его слова ТАСС.
Витренко рассказал, что организация такого транзита «может быть на 50% ниже», чем стоимость, предусмотренная в транзитном контракте между «Нафтогазом» и «Газпромом».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает Газпрому скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров в день.
С начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж».
Сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. По ее мнению, Москва использует в качестве рычага «Северный поток – 2».
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
На Украине захотели импортировать газ с СПГ-терминалов в Польше
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На Украине очень заинтересованы в расширении поставок газа из Польши, украинским трейдерам необходимо предоставить возможность покупать газ с СПГ-терминалов в Свиноуйске и в Гданьске, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Мы потеряли около 4,5 млрд кубометров газа транзита точно, а есть риск потери вплоть до 10 млрд кубометров в этом направлении. И под угрозой возможность импорта газа виртуальным реверсом из Венгрии. Отмечу, что Венгрия в этом году была основным направлением для импорта – 95% объемов газа. Однако у нас остается возможность импортировать газ из Польши, Словакии, Румынии, и мы этот импорт осуществляем. Каждый день импортируется около 5 миллионов кубометров газа украинскими и международными трейдерами», – приводит РИА «Новости» слова Макогона, сказанные им в интервью «ТСН».
Он добавил, что «Оператор ГТС Украины» сейчас работает над диверсификацией маршрутов поставок газа. «У нас есть гарантированные мощности поставки из Словакии – это 27 миллионов кубометров в день. Есть возможность расширения этого газопровода. Также необходима достройка инфраструктуры с польской стороны, чтобы расширить возможности поставки газа в Украину. И мы очень заинтересованы в польском направлении, потому что там есть доступ к LNG-терминалам (построен в Свиноуйске и новый, строящийся в Гданьске). Мы заинтересованы предоставить нашим украинским трейдерам возможность покупать LNG-газ в этих терминалах. С Румынией нам не нужно ничего строить. Уже были тестовые поставки газа по LNG-терминалу в Греции. Теперь дешевле покупать в Словакии или Польше. Но техническая возможность есть», – сказал Макогон.
Напомним, в конце сентября Газпром и Венгрия заключили долгосрочный контракт на поставку газа в республику до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа. В середине октября председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщал, что с начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза.
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На Украине допустили «оптимизацию» ГТС в случае прекращения транзита
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Украине придется «оптимизировать» газотранспортную систему в случае прекращения транзита газа из России после 2024 года, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью «ТСН.ua».
«Да, у нас будут значительные избыточные мощности. Напомню, что в свое время наша ГТС строилась как единственный маршрут поставки газа из России в Европу. Общая мощность украинской ГТС – 146 млрд кубометров – это почти три «Северных потока – 2». Но, к сожалению, транзит составляет лишь 40 млрд кубометров. Это означает, что 100 млрд кубометров транзитной мощности практически не используется. И если Россия все же прекратит транзит газа через Украину после 2024 года, мы будем вынуждены оптимизировать нашу систему, чтобы не тратить средства на ту инфраструктуру, которая не будет использоваться», – приводит слова Макогона РИА «Новости».
Как отметил глава компании-оператора ГТС Украины, будет использоваться только та часть системы, которая нужна для обеспечения поставок внутри страны. «Мы оставим часть, которая нам нужна для собственного рынка, остальное – оптимизируем. Потому что основная цель – снизить тариф для нашего потребителя. Мы не можем перевести все расходы на поддержку нашей ГТС на украинских потребителей. Резать ничего не планируем, это будет плановый процесс оптимизации системы, согласованный, рассчитанный», – сказал Макогон.
По его словам, украинский рынок газа достаточно большой, так как Украина потребляет 30 млрд кубометров газа в год. Самостоятельно украинские компании добывают 20 млрд кубометров, еще 10 млрд кубометров страна импортирует из-за границы.
В воскресенье Нафтогаз предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит 55 млрд кубометров газа в год сверх объемов, оговоренных в рамках действующего контракта, что соответствуют мощности нового трубопровода «Северный поток – 2». В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом объемов поставки 40 млрд кубометров ежегодно.
Ранее Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году. Между тем вице-премьер Александр Новак назвал странными разговоры о новом контракте по транзиту российского газа через Украину, так как до завершения действующего контракта остается еще три с половиной года.
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В США объяснили необходимость «Северного потока – 2» для России
Россия построила газопровод «Северный поток – 2», чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, проходящих по территории некоторых постсоветских республик и бывших стран-сателлитов, написал в статье для Bloomberg аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли.
По мнению обозревателя, после распада Советского Союза Россия оказалась в зависимости от прохождения экспортных трубопроводов через территорию государств, неожиданно ставших независимыми и не всегда дружественными по отношению к Москве. К их числу он отнес Украину, Молдавию, а также бывших членов Организации Варшавского договора (ОВД): Польшу, Чехию, Румынию и Болгарию, передает РИА «Новости».
«Отношения Москвы со многими из этих стран менялись, и далеко не в лучшую сторону с точки зрения России. <...> Неудивительно, что она намерена положить конец своей зависимости от подобных связей», – считает Ли. Автор материала предположил, что «Северный поток – 2» позволит России решить эту проблему. Ли опроверг бытующее на Западе мнение, что трубопровод создавался как «газовая ловушка» для Европы.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что поставки газа в Европу могут начаться сразу после того, как немецкий регулятор сертифицирует оператора газопровода «Северный поток – 2».
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В Молдавии заявили о нехватке закупленного в Польше газа
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Молдавии не хватит даже на один день закупленного в Польше 1 млн кубометров газа; такой способ правительства повлиять на позицию «Газпрома» на переговорах по новому контракту выглядит несерьезно, заявил депутат парламента Молдавии, бывший советник президента по экономике Олег Рейдман.
«Наша страна в год потребляет 3 млрд кубометров газа, и полученного у Польши 1 млн кубометров не хватит даже на один день. Возникшие на пороге зимы проблемы в энергетике, из-за которых было объявлено чрезвычайное положение, эта закупка не решит», – передает его слова ТАСС.
Рейдман добавил, что, хотя премьер Наталья Гаврилица отказалась назвать цену польского газа, сославшись на коммерческую тайну, она подтвердила, что его стоимость в районе 1 тыс. долларов за тысячу кубометров.
«Это почти в два раза больше, чем предлагает Газпром. Убежден, что цена покупки в Польше еще выше, так как цены на европейских биржах растут и никто продавать нам газ себе в убыток, конечно, не будет. Полагаю, что, предпринимая такие шаги, наши власти вместо того, чтобы договариваться с Газпромом, пытаются в угоду определенным кругам на Западе выставить себя в роли жертвы «энергетического шантажа» со стороны Москвы. И получить финансовую поддержку на борьбу с ним, то есть обмануть и Москву, и Запад, что, конечно, несерьезно», – отметил Рейдман.
Между тем Молдавия объявила новый тендер на закупку 1 млн куб. м газа через пункты пропуска «Алексеевка» (Украина) и «Тодирешть» (Румыния). Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании.
«Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям уполномочила Energocom закупить газ на молдавской границе. <…> Поставщики приглашаются принять участие в тендере», – сообщило молдавское госпредприятие Energocom.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Молдавия предъявила Газпрому сразу трех альтернативных поставщиков. У Польши она купила первый альтернативный газ на пробу, с Украиной подписала соглашение на поставку 700 млн кубометров газа, а Румыния обещает найти газ для прокачки по новому газопроводу в Молдавию.
Эксперт указал на попрошайничество Молдавии на рынке газа
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«Молдавии нужно идти и договариваться с Газпромом, если она не хочет просить денег у ЕС или покупать газ у Украины по тройной цене», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетике Станислав Митрахович. Ранее Кишинев оказался в ситуации газового кризиса из-за долгов перед Газпромом. При этом российская компания готова к дальнейшей работе после реструктуризации задолженности.
«Молдавия должна признать свой долг, а она отказывается это делать и прячется за слово «аудит». Если нужен аудит, так проведите его! Это никак не отменяет наличие долга, который должен быть выплачен. Тогда можно будет подписать новый контракт или продлить старый», – отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), старший научный сотрудник финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
«Если молдаване совсем бедные и платить не могут – пожалуйста, Газпром предлагает реструктуризацию, – пояснил эксперт. – То есть тело долга можно будет выплачивать два–три года с процентами. Это еще один возможный вариант. Предложения могут быть разные, и российская сторона к ним открыта. Главное – договориться о формуле цены в новом контракте».
Собеседник также отверг претензии Кишинева в адрес Газпрома, который якобы испытывает проблемы с поставками топлива. «Юридически к Москве здесь совершенно не за что прицепиться. Россия со своей стороны контракт не нарушала. Какие к ней могут быть претензии? Разве что надуманные. С точки зрения документации она все выполнила, а вот Молдавия – нет», – обратил внимание Митрахович.
«Более того, в последнее время в Европе стали если не признавать правоту Москвы в газовом вопросе, то как минимум перестали критиковать. Полтора месяца назад в ЕС активно звучали призывы к антимонопольному расследованию против России. Но сейчас я не слышу, чтобы в поддержку этой идеи высказывались лидеры ключевых стран Евросоюза или глава Еврокомиссии», – пояснил Митрахович.
По его мнению, Кишиневу не следует сейчас отстаивать свою независимость и самодостаточность в вопросе газовых поставок:
«Лучший способ решить проблему – работать с Газпромом, а не отрабатывать западную повестку против него».
«Все остальные варианты оставляют желать лучшего, – считает Митрахович. – Либо «обвалить» потребление газа у себя в стране, что грозит экономическим спадом и банально проблемами для граждан. Либо покупать газ в Румынии или на Украине по двойной, а то и тройной цене. Либо идти за помощью к ЕС и просить денег, мотивируя это попрошайничество бедностью и выбором в пользу евроинтеграции».
Напомним, накануне Молдавия впервые заключила контракт с польской нефтегазовой компанией PGNiG на пробную поставку 1 млн кубометров газа. Также сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках газа в случае необходимости.
При этом позже депутат парламента Молдавии, бывший советник президента по экономике Олег Рейдман заявил, что стране даже на один день не хватит закупленного в Польше 1 млн кубометров газа, а такой способ правительства повлиять на позицию Газпрома на переговорах по новому контракту выглядит несерьезно.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Молдавия потратит больше средств на закупку газа у третьих государств, чем на покупку топлива у России.
Ранее переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
В Газпроме указывают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Молдавия решила закупать газ в обход Газпрома.
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Украина попросила ФРГ не принимать «поспешных решений» по «Северному потоку – 2»
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Украина намерена работать с Германией над тем, чтобы решения по «Северному потоку – 2» не принимались наспех, целом Киев разочарован решением немецкого министерства экономики, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Что касается решения германского регулятора, то мы все огорчены, и есть позиция «Нафтогаза». <...> Мы доведем свою позицию до германских партнеров и будем просить их работать над тем, чтобы решения по «Северному потоку – 2» не принимались торопливо, быстро, без тщательного анализа», – цитирует ТАСС министра.
Ранее представитель министерства экономики и энергетики Германии Беате Барон заявила, что российский газопровод «Северный поток – 2» после завершения процедуры сертификации и ввода в эксплуатацию создаст дополнительные мощности и возможности по транспортировке газа в Европу.
Накануне министерство экономики и энергетики Германии направило в Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) заключение по сертификации проекта Nord Stream 2 («Северный поток – 2»), в котором говорится, что она не будет представлять опасности для газоснабжения.
Напомним, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первая нитка «Северного потока – 2» уже практически заполнена. Немецкий политолог Александр Рар призвал Евросоюз не мешать «Северному потоку – 2» и «протянуть руку» России.
На Украине заявили о важности создания консорциума по управлению ГТС
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Для сохранения транзита российского газа через территорию Украины очень важно создать консорциум по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС), заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Создание консорциума [по управлению ГТС Украины] – это очень позитивная идея. Президент Украины [Владимир Зеленский] ее поддержал и подчеркнул, что Украина готова к этому. Но что нам нужно от консорциума? Гарантирование наличия транзита. Нам не нужны инвестиции в ГТС – они покрываются за счет тарифа. Если будет транзит, будет оплачен тариф и будут средства на модернизацию системы. Так работают операторы ГТС по всему миру», – приводит РИА «Новости» слова Макогона, сказанные им в интервью «ТСН.ua».
Как отметил глава компании-оператора ГТС Украины, для Украины консорциум очень важен как элемент сохранения транзита. При этом Макогон отметил, что для управления украинской ГТС есть специалисты, которые могут это делать без европейских коллег.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году.
Напомним, в июле глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук посоветовал Киеву для защиты интересов Украины «реализовать давно разработанный проект трехстороннего газотранспортного консорциума при участии ЕС как потребителя российского газа и России как его поставщика и гаранта заполненности украинской ГТС голубым топливом».
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В Раде призвали власти Украины к прагматизму в отношениях с Россией
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович призвал власти Украины вернуться к прагматизму в отношениях с Россией и Белоруссией.
«Сегодня нам надо просто спокойно вернуться к прагматическим отношениям с Белоруссией и Россией. Прийти и спокойно сказать: «У нас есть разногласия в разных вопросах, давайте их отодвинем. Давайте сегодня решать вопросы газа, потому что у нас люди общие, все друг друга знают, семьи переплетены». Вот так надо разговаривать. Ласковое телятко двух маток сосет!» – приводит РИА «Новости» слова Рабиновича, сказанные политиком в эфире телеканала «Украина 24».
Парламентарий подчеркнул, что считает недопустимой ситуацию, когда украинские власти в три раза дороже закупают российский газ под видом европейского, отказываясь от прямых переговоров с Москвой.
Кроме того, Рабинович указал на чрезвычайно высокие цены на газ для простых украинцев. Также, по мнению депутата, дороговизна энергоресурсов приведет к банкротствам 70-75% всех предприятий Украины.
Ранее в Раде призвали украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива. В прошлую субботу депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Ранее на Украине заявили об энергетической катастрофе. В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. В свою очередь экс-премьер Украины Арсений Яценюк обвинил Киев в несвоевременной покупке газа, которая обернется миллиардными убытками. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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В Нафтогазе раскрыли условия контракта по газу с Молдавией
Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставке газа, но документ не содержит фиксированных объемов и цены, сообщила ее пресс-служба.
«Документ подписан 12 октября. Таким образом, НАК с 22 октября начал принимать участие в тендерных торгах на поставку газа, но пока никаких поставок в рамках этого договора не проводил», – приводит сообщение «РБК Украина».
Отмечается, что поставщик будет формировать цену исходя из ситуации на рынке – стоимости ресурса на хабе плюс доставка.
Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках 700 млн кубов газа в случае необходимости.
Песков предупредил Молдавию о высоких ценах на газ у третьих стран
Молдавия потратит больше средств на закупку газа у третьих государств, чем на покупку топлива у России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, закупки Кишиневом газа у других стран «это дело молдавской стороны». «Вопрос, правда, риторический: очевидно, что [эти] сделки могут быть только по цене выше, чем те, которые обсуждались с российской стороной», – передает его слова ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что предложенная Газпромом цена «весьма благоприятна для молдавской стороны».
«Контакты будут продолжаться», – сказал Песков, подчеркнув, что позиция «Газпрома» прекрасно известна, «она тщательно выверена, понятна и обоснована».
Он не стал давать оценку причин того, что переговоры Молдавии с Газпромом пока безрезультатны. «Сейчас все-таки идут контакты и нужно меньше сейчас давать какие-то оценки. Идет работа по согласованию условий контракта или несогласованию, здесь нужно понять, все-таки, что решит молдавская сторона», – сказал Песков.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Молдавия предъявила Газпрому сразу трех альтернативных поставщиков. У Польши она купила первый альтернативный газ на пробу, с Украиной подписала соглашение на поставку 700 млн кубометров газа, а Румыния обещает найти газ для прокачки по новому газопроводу в Молдавию.