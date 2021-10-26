В Кремле рассказали о согласовании графиков Путина по G20 Путин оценил развитие Сбербанка 26 октября 2021, 14:51 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом и отметил активное развитие организации. «Все у вас хорошо, я знаю, банк развивается активно», – передает его слова ТАСС. Греф в свою очередь рассказал о развитии цифровых технологий. «Я думаю, что в ближайшее время можно будет значительно более точно работать с преодолением бедности с помощью цифровых технологий», — сказал он. «Скорее всего, до конца следующего года мы, как планировали, примерно 80% всех наших систем переведем на нашу новую платформу, которая полностью уже написана нами, и мы не будем зависеть от импортного программного продукта. Будем зависеть еще от оборудования, конечно, но программный продукт [будет свой]», – рассказал Греф. «Это ключевая вещь на самом деле», отметил Путин. По словам главы организации, чистая прибыль Сбербанка по итогам 2021 года может превысить 1 трлн рублей. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что встречу с Грефом Путин проводит в Кремле. Он подчеркнул, что «вопросы развития Сбербанка чрезвычайно важны». «Это системообразующее финансовое учреждение, крупнейший банк нашей страны», – сказал представитель Кремля. По его словам, сам Греф также принимает участие в «очень и очень важных процессах», в том числе работе по развитию искусственного интеллекта. «Как правило, это все на таких регулярных встречах обсуждается», – сказал Песков.

Новые власти Афганистана оценили заявление Путина о «Талибане» 24 октября 2021, 23:59

Фото: Al Jazeera English/Youtube

Текст: Антон Антонов

Пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который назвал условие исключения организации «Талибан*» из списка террористических. Балхи заявил, что его ведомство «приветствует высказывания» Путина «по поводу исключения имен руководителей» Исламского эмирата Афганистан (такое название талибы* используют для своего государства) «из черного списка». В МИД Афганистана сказали, что «война подошла к концу», государства «внесут позитивные изменения в свои подходы к Афганистану». По словам Балхи, Афганистан «стремится к хорошим отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности», передает РИА «Новости». Напомним, Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» сказал, что Россия будет принимать решение об исключении организации «Талибан*» из списка террористических в зависимости от решений талибов*. Шойгу рассказал о необычном обогревателе в палатке Путина в тайге 24 октября 2021, 15:47

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

У президента России Владимира Путина в палатке во время ночевки в тайге был нарисованный очаг, как в сказке о Буратино, рассказал министр обороны Серей Шойгу. «Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино: помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь и все остальные вещи», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1» в передаче «Москва. Кремль. Путин». Министр отметил, что обогреватель вызвал «живой и неподдельный веселый интерес», потому что никто такого раньше не видел. Отвечая на вопрос, как у него получается каждый раз зазывать российского лидера с собой в тайгу, Шойгу ответил, что «тут еще надо разобраться, кто кого тянет». Также министр рассказал, что однажды показал Путину международный журнал о природе, в котором иностранный путешественник описывал удивительные места в России, и уже буквально на следующий год они с президентом были в тот самом месте. Ранее СМИ опубликовали кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Путин поручил предоставить два оплачиваемых выходных за вакцинацию от COVID-19 25 октября 2021, 11:11

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить предоставление двух оплачиваемых выходных дней после вакцинации от коронавируса. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 20 октября, сообщается на сайте Кремля. «Совместно со сторонами социального партнерства [обеспечить] принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых выходных дней», – говорится в сообщении. Глава государства распорядился кратно увеличить охват тестирования на коронавирус в стране, предусмотрев изоляцию заболевших в кратчайшие сроки. «Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции таких лиц и лиц, находившихся с ними в контакте», – говорится в документе. Доклад по этим вопросам глава государство ждет до 15 ноября, а затем – ежемесячно. Также Путин поручил оказывать поддержку регионам со сложной ситуацией с COVID-19, привлекая «дополнительные силы и средства Минобороны России, МЧС России и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти». Срок исполнения поручения – 1 ноября 2021 года, ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, президент поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00. Правительству поручено закупить и доставить в регионы лекарства, необходимые для стационарного лечения коронавируса. Вместе с тем президент поручил обеспечить ежесуточный мониторинг доступности лекарств, включая медицинский кислород, для оказания медицинской помощи больным COVID. До 15 ноября правительство должно доложить о наращивании темпов вакцинации от гриппа, обратив особое внимание на привитых и переболевших COVID-19. Также Путин поручил усилить контроль за санитарно-эпидемиологическими мерами на всех видах транспорта. «Высшим должностным лицам субъектов РФ во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая... усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном, включая текущую дезинфекцию на общественном транспорте, такси и в местах массового пребывания людей», – говорится в документе. Согласно указу, правительство должно до 15 декабря доложить о направлении медицинских бригад в регионы в связи с пандемией «для оказания лечебно-консультативной и организационной помощи». Кроме того, Путин рекомендовал ввести самоизоляцию для не привившихся от коронавируса граждан старше 60 лет и перевести их на удаленку. «Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <...> введение самоизоляции для невакцинированных против коронавирусной инфекции (COVID-19) граждан в возрасте старше 60 лет», – говорится в сообщении. Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин прокомментировал встречу с премьером Израиля 24 октября 2021, 14:35 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин назвал встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом содержательной и продуктивной. «Спасибо большое, очень рад был. Мне кажется, было очень содержательно, продуктивная встреча», – сказал Путин, прощаясь с Беннетом на крыльце, передает РИА «Новости». Кадры показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». В пятницу Путин и Беннет провели встречу в сочинской резиденции президента России «Бочаров ручей». Перед началом переговоров израильский премьер назвал российского президента другом Израиля. Путин, открывая встречу, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения. Кроме того, Беннет заявил, что президент России Владимир Путин внимательно относится к потребностям Израиля в области безопасности. Песков разъяснил слова Путина о готовности России сотрудничать с Западом 24 октября 2021, 14:16

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Российский лидер Владимир Путин в своей речи на Валдайском форуме хотел донести мысль о том, что Россия готова сотрудничать при недопустимости поучений со стороны Запада, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «С моей точки зрения, смысл сказанного сводился к тому, что мы не собираемся никого учить и не учите нас. Мы можем себе позволить и будем себе позволять жить так, как хотим мы. При этом мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать, но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем», – сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1» в передаче «Москва. Кремль. Путин». Также он отметил, что Путин в своем выступлении не говорил о конфронтации с Западом на почве ценностей. «Было бы глупо воспринимать это как очередное противостояние. Уже, естественно, нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с мюнхенской речью. В свое время суть мюнхенской речи не поняли – она совсем не была конфронтационной», – сказал Песков. По его словам, контакт Путина и Байдена должен произойти в обозримой перспективе. «После того как президенты примут решение, мы сразу же сообщим, пока давайте не будем забегать вперед», – сказал он. Представитель Кремля также добавил, что нет ничего страшного в отказе Москвы от отношений с НАТО из-за агрессивной позиции блока. Он уточнил, что «никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО не способны скрыть истинное предназначение этого блока». В ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры Североатлантического альянса на восток. Он также заявил, что министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать. Также президент заявил, что России и Китаю нет необходимости в создании собственного военного блока, поскольку они дружат не против кого-то, а в интересах друг друга, и не создают военного блока, как НАТО. Анонсировано участие Путина в саммите G20 24 октября 2021, 14:54 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на следующей неделе 25-31 октября примет участие в ряде международных саммитов, сообщили в программе «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Среди запланированных мероприятий участие президента в саммите «Большой двадцатки» по видеосвязи, также на неделе глава государства присоединится к саммиту АСЕАН и к Восточноазиатскому саммиту, сообщает РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет очно участвовать в конференции по климату в Глазго, но российская сторона будет там представлена. Путин поддержал решение Беннета отдохнуть с семьей в Сочи 24 октября 2021, 14:13 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин поддержал желание премьера Израиля Нафтали Беннета отдохнуть в Сочи с семьей и отметил, что это современный новый курорт. «Первое решение, которое я принял, когда увидел это – в следующий раз приехать сюда с женой и с детьми», – цитирует РИА «Новости» Беннета. «Абсолютно правильно», – поддержал его решение Путин. Беннет поинтересовался, можно ли здесь хорошо путешествовать. «Здесь очень хорошо, наверху очень хорошо, предгорье, где проводились соревнования олимпийские в лыжной части», – ответил президент России. На вопрос Беннета, есть ли маршруты, он сказал, что «все есть: и летом, и зимой». «Современный курорт, он именно современный, новый. Вам там понравится: горные тропы видно, медведи бегают», – добавил Путин. Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом пригласил его посетить Петербург, израильский премьер принял приглашение. В пятницу Путин и Беннет провели встречу в России. Перед началом переговоров израильский премьер назвал российского президента другом Израиля. Путин, открывая встречу, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения. Путин пригласил Беннета посетить Петербург 23 октября 2021, 20:49 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом пригласил его посетить Петербург, израильский премьер принял приглашение, сообщила канцелярия главы израильского кабмина. «Президент России Владимир Путин позвонил сегодня, 23 октября 2021 года, премьер-министру Нафтали Беннету. Президент Российской Федерации пригласил премьер-министра с супругой посетить Санкт-Петербург. Премьер-министр принял приглашение и сказал, что будет рад нанести еще один визит [в Россию]», – цитирует сообщение канцелярии ТАСС. В пятницу Путин и Беннет провели встречу в России. Перед началом переговоров израильский премьер назвал российского президента другом Израиля. Путин, открывая встречу, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения. Путин поручил нейтрализовать в России последствия энергокризиса в Европе 25 октября 2021, 12:04 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября разработать меры по нейтрализации в стране последствий европейского энергокризиса, который наблюдается в настоящее время в Европе. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 20 октября на сайте Кремля. «Правительству России разработать комплекс мер по нейтрализации рисков формирования в Российской Федерации негативных последствий дефицита энергии в странах Европы, в том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия», – говорится в сообщении. Ранее Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе. Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что к подорожанию газа привело: введение в ЕС новых углеродных пошлин, нехватка СПГ из-за высокого спроса в Китае, а также отказ Европы от заключения долгосрочных контрактов на поставки газа из России. Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Беннет оценил отношение Путина к нуждам Израиля в области безопасности 24 октября 2021, 13:15 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин внимательно относится к потребностям Израиля в области безопасности, заявил премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет. «Президент Путин прислушивается к потребностям Израиля в области безопасности. Мы обсуждали ситуацию в Сирии. Мы также говорили об иранской ядерной программе, складывающаяся ситуация вокруг которой вызывает беспокойство», – цитирует ТАСС Беннета. По его словам, потенциал экономического, научного, культурного и технологического сотрудничества между Израилем и Россией безграничен, «учитывая тот факт, что в Израиле проживает около миллиона русскоязычных граждан». В пятницу Путин и Беннет провели встречу в России. Перед началом переговоров израильский премьер назвал российского президента другом Израиля. Путин, открывая встречу, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения. Путин в шутку предложил поднять план для таможни 25 октября 2021, 14:29 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин во время встречи с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным в шутку предположил, что кабмин из-за роста поступлений с таможни поднимет для нее план. По словам Булавина, за девять месяцев нынешнего года ФТС перечислила в федеральный бюджет 4,8 трлн рублей, прогнозное задание перевыполнено на 133%, или на 1 трлн 200 млрд рублей, передает ТАСС. Он добавил, что в случае, если прогнозное задание не будет увеличено в ближайшее время, рост доходов продолжится. «Сейчас правительство услышит и скорректирует», – пошутил Путин. Напомним, Федеральная таможенная служба уже перевыполнила плановое задание на 2021 год по перечислениям в бюджет России, достигнув на середину октября показателя в 5,1 трлн рублей, сообщил первый замруководителя ведомства Руслан Давыдов. В США назвали главное преимущество Путина 26 октября 2021, 13:38 Текст: Наталья Ануфриева

Экс-советница по России бывшего президента США Дональда Трампа Фиона Хилл рассказала подробности встречи политика с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году, а также назвала основное преимущество Путина. Хилл рассказала в статье для журнала Foreign Affairs, что во время пресс-конференции Трамп был сбит с толку вопросами журналистов о возможном вмешательстве России в президентскую гонку в 2016 году. Из-за этого ему не удалось не только произвести благоприятное впечатление на Путина, но и подготовить почву для дальнейших переговоров, передает РИА «Новости». Она указала, что любое одобрение подозрений в сотрудничестве Трампа с Россией было бы равносильно признанию того, что он не выиграл выборы. Однако американскому лидеру не удалось достойно ответить репортерам, поскольку они «попали прямо в самую суть его неуверенности». Путин при этом уловил настроение своего коллеги, отметила экс-советница. «Я сидела перед трибуной, пока Трамп говорил, сразу за советником США по национальной безопасности и госсекретарем. Я увидела, как они слегка напряглись, и подумала, что могу симулировать припадок и броситься назад в ряд журналистов позади меня. Я просто хотела, чтобы это закончилось. Возможно, вопреки ожиданиям многих американских наблюдателей, даже Путин был несколько встревожен (...) Он также знал, что неосторожные замечания Трампа вызовут негативную реакцию в Соединенных Штатах и тем самым еще больше ограничат и без того ограниченное пространство для маневра президента США в отношении политики в отношении России. Скромные договоренности о дальнейших встречах на высоком уровне уже испарились», – описала Хилл. По ее словам, выходя из комнаты, российский лидер якобы сказал, что «пресс-конференция была «чушью». Кроме описаний встречи российского и американского президентов, бывшая чиновница высказалась о важных различиях между Владимиром Путиным и, как она считает, желавшим ему подражать Дональдом Трампом. Она выразила уверенность, что, в отличие от Трампа, Путин стремится объединить страну, создавая единое культурное поле. «Путин стремится продвигать единую синтетическую российскую культуру и идентичность, чтобы преодолеть внутренние конфликты прошлого, которые дестабилизировали и способствовали разрушению как Российской империи, так и Советского Союза. То, что Путин стремится к единой России, в то время как Трамп хотел, чтобы за время своего пребывания у власти было много Америк, – это больше, чем просто различие в политических стилях: это критически важный момент», – объяснила она. Ранее Фиона Хилл рассказала, почему поддерживает конспирологическую версию участия переводчицы президента России Владимира Путина в его переговорах с Дональдом Трампом, занимавшем пост президента США. Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана 25 октября 2021, 12:40 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин направил телеграмму главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву с поздравлением с убедительной победой на выборах главы государства, сообщила пресс-служба Кремля. «Уважаемый Шавкат Миромонович, искренне поздравляю Вас с убедительной победой на выборах главы государства. Итоги голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, а также поддержку Вашего курса, направленного на социально-экономическое развитие Узбекистана и защиту его интересов на международной арене», – приводится текст телеграммы на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что Мирзиеев вносит большой личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном. «От души желаю Вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», – заключил российский лидер. Также Путин поздравил Мирзиеева в ходе телефонного разговора. Главы государств обсудили развитие всего комплекса российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Напомним, председатель ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев заявил, что по итогам выборов президента Узбекистана явка избирателей составила 80,8% к моменту закрытия участков. Путин поздравил коллектив школы имени Гнесиных с юбилеем учреждения 24 октября 2021, 13:09 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин поздравил педагогов, учащихся, а также выпускников Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных (МССМШ) с 75-летием со дня ее образования, сообщила пресс-служба Кремля. «Вы по праву можете гордиться богатой историей МССМШ, ее огромным вкладом в развитие музыкального искусства, отечественной культуры в целом. И конечно, несколькими поколениями выдающихся педагогов и наставников. Во многом благодаря их подвижничеству, искренней любви к своим воспитанникам имена и блистательное исполнительское мастерство талантливых выпускников школы имени Гнесиных известны во всем мире», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля. Глава государства отметил, что основанная в 1946 году школа продолжила легендарные образовательные и просветительские традиции Гнесинского дома. Он пожелал учителям, учащимся и выпускникам учебного заведения вдохновения и успехов в работе и учебе. История учебных заведений, основанных семьей Гнесиных, начинается в 1895 году. Совмещенное обучение детей по общей и музыкальной программе началось в Гнесинской школе осенью 1946 года. В настоящее время в школе работают 39 профессоров, доцентов, кандидатов и докторов искусствоведения, 40 заслуженных и почетных работников культуры, народных и заслуженных артистов России. В список знаменитых выпускников «Гнесинской десятилетки» входят победители самых престижных исполнительских конкурсов, номинанты и обладатели премии Grammy, профессора и педагоги музыкальных учебных заведений России, солисты крупнейших симфонических и камерных оркестров мира, руководители музыкальных фестивалей, агентств. Путин поручил завершить создание системы управления качеством продуктов 25 октября 2021, 15:42 Текст: Кристина Коваленко

Президент России Владимир Путин поручил завершить процесс разработки системы управления качеством и безопасностью продуктов, сообщает пресс-служба Кремля 25 октября. В сообщении говорится, что для обеспечения россиян качественными продуктами питания правительству РФ поручено завершить создание системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции. Разработка будет отвечать за комплексный механизм прослеживания качества на основе имеющихся государственных информационных систем, сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось, что из-за энергетического кризиса жители стран ЕС могут столкнуться с ростом цен на продукты. Вместе с ростом цен на энергоресурсы подорожает и удобрение. Поэтому есть риск скачка цен на продовольствие, заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.