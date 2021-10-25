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В Севастополе решили выставить блокпосты из-за коронавируса
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился развернуть блокпосты на въездах в город для проверки QR-кодов у въезжающих в течение нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19.
«В период нерабочих дней предлагаю установить пункты контроля на въезде в город. Блокпосты, которые у нас были в прошлом году. Их цель - контроль на въезде у приезжающих людей QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании. Те, кто не соблюдают эти требования, должны (быть) максимально возвращены обратно. Нерабочие дни объявлены, прежде всего, для того, чтобы изменить ситуацию с ковидом», – цитирует РИА «Новости» Развожаева.
Он отметил, что это необходимо для ограничения турпотока в Севастополь, данная мера вводится временно на неделю. «Дальше переходим в обычный режим», – подчеркнул губернатор.
По его словам, ситуация с коронавирусом в городе остается напряженная, необходимо дополнительно создавать коечный фонд.
Напомним, в Севастополе с 15 октября посетить общественные места можно будет исключительно при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста. По словам Развожаева, меру приходиться принимать с учетом низкого уровня вакцинации. Всего на данный момент вакцинировано 140 тыс. жителей, еще необходимо вакцинировать такое же число севастопольцев.
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Киев выдвинул России новые требования по Крыму
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Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от России выполнять «обязательства» в отношении жителей Крыма и Донбасса, обеспечивая их базовыми потребностями.
«Но Россия, как государство-оккупант, должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров нормандского формата», – заявил дипломат, передает РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».
Николенко подчеркнул, что Россия не может «запретить общаться жителям Крыма и Донбасса с украинскими властями».
Он также потребовал от Москвы «обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса», в частности защиту от коронавируса и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство планирует найти техническое решение, которое позволит обеспечить коммуникацию людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, со всеми органами украинской власти.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «главное в этой новости то, что инициировал очередной цирковой номер» СНБО. Она отметила, что вместо возвращения жителям Донбасса удерживаемых украинскими властями социальных выплат, разблокирования «жизненно важной инфраструктуры» украинские силовики «вновь заготовили провокацию».
Гинцбург указал оптимальный срок для ревакцинации
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Оптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург отметил, что в организме «есть не только те механизмы, которые позволяют вырабатывать большой уровень антител, но и механизмы, которые контролируют этот уровень». При высоком уровне антител введение антигена «никакого вреда не нанесет», но и «пользы может не получить», так как «уровень антител несильно повышается», передает ТАСС.
Директор Центра имени Гамалеи сказал, что полгода – минимальный срок, при котором выработавшиеся антитела держатся на высоком уровне. Кроме того, он отметил, что из-за дельта-штамма следует поддерживать высокий уровень защитных антител. По словам Гинцбурга, в России «есть все возможности для ревакцинации», в пунктах вакцинации «действительно присутствуют все вакцинные препараты».
Напомним, Гинцбург призвал сохранить систему QR-кодов о вакцинации от коронавируса, пока уровень коллективного иммунитета в России не достигнет 80%. Он отметил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса применяется уже больше года, ее эффективность подтверждена данными из множества стран.
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Путин поручил предоставить два оплачиваемых выходных за вакцинацию от COVID-19
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Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить предоставление двух оплачиваемых выходных дней после вакцинации от коронавируса. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 20 октября, сообщается на сайте Кремля.
«Совместно со сторонами социального партнерства [обеспечить] принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых выходных дней», – говорится в сообщении.
Глава государства распорядился кратно увеличить охват тестирования на коронавирус в стране, предусмотрев изоляцию заболевших в кратчайшие сроки.
«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции таких лиц и лиц, находившихся с ними в контакте», – говорится в документе.
Доклад по этим вопросам глава государство ждет до 15 ноября, а затем – ежемесячно. Также Путин поручил оказывать поддержку регионам со сложной ситуацией с COVID-19, привлекая «дополнительные силы и средства Минобороны России, МЧС России и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти». Срок исполнения поручения – 1 ноября 2021 года, ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Кроме того, президент поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00.
Правительству поручено закупить и доставить в регионы лекарства, необходимые для стационарного лечения коронавируса. Вместе с тем президент поручил обеспечить ежесуточный мониторинг доступности лекарств, включая медицинский кислород, для оказания медицинской помощи больным COVID.
До 15 ноября правительство должно доложить о наращивании темпов вакцинации от гриппа, обратив особое внимание на привитых и переболевших COVID-19. Также Путин поручил усилить контроль за санитарно-эпидемиологическими мерами на всех видах транспорта.
«Высшим должностным лицам субъектов РФ во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая... усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном, включая текущую дезинфекцию на общественном транспорте, такси и в местах массового пребывания людей», – говорится в документе.
Согласно указу, правительство должно до 15 декабря доложить о направлении медицинских бригад в регионы в связи с пандемией «для оказания лечебно-консультативной и организационной помощи».
Кроме того, Путин рекомендовал ввести самоизоляцию для не привившихся от коронавируса граждан старше 60 лет и перевести их на удаленку.
«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <...> введение самоизоляции для невакцинированных против коронавирусной инфекции (COVID-19) граждан в возрасте старше 60 лет», – говорится в сообщении.
Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
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В Крыму отказались выслушивать от Киева «дилетантские советы в здравоохранении»
Крым не собирается выслушивать от Киева дилетантские советы в сфере здравоохранения, заявил крымский политический эксперт Руслан Бальбек.
«В том, что касается коронавируса, Россия полностью выполняет обязательства государства перед гражданами, так что мы не собираемся от Украины выслушивать дилетантские советы в сфере здравоохранения», – сказал он РИА «Новости».
Бальбек подчеркнул, что Крым не нуждается в чьих-либо советах по вопросам внутренней политики.
«Если спикер украинского МИДа решил поднять вот такими пустыми заявлениями свой статус, то это была пропащая идея. Мы сами разберемся в том, что касается внутренней политики, а господин Николенко пусть прибережет свои советы для более внимательных слушателей», – заключил он.
Ранее официальный представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от России выполнять «обязательства» в отношении жителей Крыма и Донбасса, обеспечивая их базовыми потребностями.
Гинцбург призвал сохранить QR-коды до достижения коллективного иммунитета в 80%
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Необходимо сохранить систему QR-кодов о вакцинации от коронавируса, пока уровень коллективного иммунитета в России не достигнет 80%, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург полагает, что до тех пор «надо держать эту жесткую дистанцию между вакцинированными и невакцинированными путем QR-кодов». По его словам, указанный «подход уже показал эффективность во многих странах мира, где действовали и продолжают действовать ограничения для невакцинированных на посещение тех или иных мест, пользование инфраструктурой».
Гинцбург считает, что при жестком контроле за наличием QR-кодов большинство россиян пройдут вакцинацию за два месяца. Если же «это будет спустя рукава», то ситуация с коронавирусом не улучшится, передает ТАСС.
В понедельник в шести субъектах России начинаются нерабочие дни, чтобы приостановить распространение коронавируса. Нерабочие дни объявлены региональными властями Пермского края, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областей.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
В шести регионах начались нерабочие дни
В Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае начались нерабочие дни.
Такое решение приняли местные власти. Продлятся выходные во всех субъектах до 7 ноября включительно, передает РИА Новости.
Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
Генсек ООН попросил у G20 8 млрд долларов на распределение вакцин от COVID в мире
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны G20 помочь с выделением 8 млрд долларов на справедливое распределение вакцин от коронавируса в мире.
«Три четверти всех вакцин попали в страны с высоким уровнем дохода и уровнем дохода выше среднего», – сказал Гутерреш в своем видеообращении к участникам Всемирного саммита здравоохранения в Берлине, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «вакцинный национализм и накопление (запасов вакцин) подвергают всех нас опасности».
«Ранее в этом месяце я присоединился к доктору Тедросу Гебрейесусу (гендиректору Всемирной организации здравоохранения), чтобы запустить глобальную стратегию вакцинации от COVID-19. Надежный и просчитанный по стоимости план по доставке вакцин 40% людей во всех странах к концу этого года и 70% к середине 2022 года», – добавил генсек.
Он подчеркнул, что «нам необходимо немедленное вливание 8 миллиардов долларов для обеспечения справедливого распределения – и мы призываем G20 помочь нам в этом».
Ранее Гутерреш в посте, опубликованном в Twitter, заявил, что несправедливое распределение препаратов от коронавируса усложняет борьбу с вирусом.
Попова призвала ограничить контакты ради хорошего празднования Нового года
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Чтобы хорошо встретить новогодние праздники, россияне должны ограничить количество контактов и провести нерабочие дни дома, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Конечно, эти дни нужно провести дома и с семьей. Дома, дома, дома. И, хочу сказать: дальше нам нужно идти к новогодним праздникам, но чтобы хорошо встретить Новый год, мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью сегодня», – сказала она в эфире телеканала «Россия 1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
По ее словам, главная задача на сегодняшний день – максимально уменьшить число контактов. Также Попова отметила, что период нерабочих дней нужно использовать для того, чтобы вакцинироваться от коронавируса.
«Это первый случай в истории человечества, когда пандемия может быть остановлена, потому что у нас есть вакцина. И вот эти семь дней нужно использовать еще для того, чтобы привиться. Это единственный способ остановить распространение [коронавируса]. Другого [способа] нет», – сказала она.
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Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
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Опубликовано фото дельта-штамма коронавируса
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» впервые опубликовал фото дельта-штамма коронавируса.
«Вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Реальные изображения дельта-коронавируса из коллекции ГНЦ ВБ «Вектор», снятые на камеру электронного микроскопа», – приводит РИА «Новости» сообщение центра.
Отмечается, что ультратонкие срезы залитых в эпоксидные смолы клеток окрашены по стандартной методике пробоподготовки для электронной микроскопии.
Ранее российские ученые нашли 60 вариантов штамма коронавируса «дельта».
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Глава комитета ГД по охране здоровья назвал востребованные направления волонтерства в период COVID
Работа волонтеров в пандемию не останавливалась ни на минуту, но сейчас ситуация с COVID-19 особенно сложная, помощь добровольцев требуется в большем объеме, рассказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
В своем Instagram он отметил, что «самые востребованные направления: автоволонтерство, работа в кол-центре и красной зоне, доставка пациентов с COVID-19 на КТ».
«Ну а сегодня уже в строю. Отвез пациентку на КТ – молодая, непривитая девушка с COVID-19, ее болезнь развивалась легко, но на шестой день случилось ухудшение. КТ показало обширные поражения», – добавил он.
Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале рассказал, как можно помочь в период пандемии, но не становиться при этом волонтером.
«Я далек от мысли, что всем всем нужно развозить продукты или помогать врачам в красных зонах. Каждый определяет для себя удобный вид участия, если имеется такое желание. Вчера в Воронежской области мы совместно с региональным Исполкомом Народного фронта возобновили акцию «Тележка добра». По инициативе ОНФ ее работа началась весной 2020 года. Основная цель – обеспечить продуктами тех, кто в этом нуждается. Суть акции очень простая – приобрести и положить в магазине продукты длительного хранения в специальную тележку. А волонтеры потом заберут продукты, рассортируют и развезут по адресам малообеспеченных жителей», – рассказал он.
По словам Кастюкевича, акцию «Тележка добра» в Воронежской области поддержали еще шесть магазинов.
Также к акции #МыВместе присоединилась депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Мария Бутина. В своем Telegram-канале она рассказала, что в период пандемии помогает ветеранам.
«Пока бабье лето продолжается, я нашла себе занятие по душе для полезных и приятных прогулок по Москве – отвезти продукты нашим ветеранам. Последними солнечными деньками уходящего лета на свежем воздухе наслаждаться, увы, могут не все: некоторые с учетом возраста, малоподвижны, а кто-то не выходит из-за риска подхватить COVID-19. И я стала Почтальон Печкин», – сообщила она.
Бутина рассказала о знакомстве с ветеранами и призвала всех присоединиться к акции.
На фоне ситуации с коронавирусом в России вновь стартует акция #МыВместе, в рамках которой добровольцы помогают находящимся на самоизоляции пожилым людям.
Дегтярев ушел на самоизоляцию
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что в его окружении выявили случай заболевания COVID-19, поэтому он перешел в режим самоизоляции.
«Уважаемые друзья и коллеги! В моем близком окружении обнаружен COVID-19», – сообщил он в Telegram, добавив, что «по рекомендации врачей ушел на самоизоляцию». Дегтярев сказал, что «с прошлой пятницы работает в удаленном режиме», при этом «сам здоров, тесты на коронавирус – отрицательные, титр антител после ревакцинации «Спутником» – высокий». Дегтярев предупредил, что «совещания и встречи будет проводить в онлайн-формате из резиденции губернатора».
Напомним, тема здравоохранения в условиях коронавируса остается приоритетной для главы Хабаровского края. Дегтярев побывал «красной зоне» городской больнице №2 Комсомольска-на-Амуре, которая является главным «ковидным госпиталем» города Юности. В начале 2021 года он запустил в Хабаровском крае модернизацию первичного звена здравоохранения.
Гинцбург указал на проверку эффективности «Спутника V» множеством стран
Российская вакцина «Спутник V» от коронавируса применяется уже больше года, ее эффективность подтверждена данными из множества стран, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Аргентина, где, мне кажется, уже больше 13 млн человек провакцинировались «Спутником V», Мексика, Венгрия, еще полтора десятка стран: Кувейт, Арабские Эмираты – регулярно Минздрав публикует отчеты о безопасности, и никаких нареканий нет», – заявил Гинцбург, подчеркнув, что «никакой заинтересованности хвалить излишне «Спутник V» у них нет».
По словам Гинцбурга, «если вакцинированные якобы «Спутником V» тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами». «Среди них 80% те, которые купили», – приводит его слова ТАСС.
Проверить, вакцинировался ли человек, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата. Он предположил, что публичные дела о покупке сертификатов – это лишь часть того, что происходит на самом деле.
Напомним, Гинцбург призвал сохранить систему QR-кодов о вакцинации от коронавируса, пока уровень коллективного иммунитета в России не достигнет 80%. На фоне обострения ситуации с коронавирусом и ужесточения эпидемиологических мер в регионах России мошенники стали чаще предлагать поддельные справки о вакцинации. Стоимость достигает 15 тыс. рублей.
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Власти подготовили проект выплат малому бизнесу
Правительство подготовило первый проект постановления о поддержке пострадавшего от пандемии бизнеса после введения нерабочих дней, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Проект первого постановления уже подготовлен, он предполагает выделение единовременной выплаты в виде гранта», – цитирует РИА «Новости» Мишустина.
Он уточнил, что гранты смогут получить малые и средние предприятия, а также социально ориентированные НКО из пострадавших отраслей: это сферы гостиничного бизнеса, общепита, дополнительного образования, спорта, бытовых услуг, культуры, развлечений и других.
«Сумма гранта будет рассчитана исходя из одного минимального размера оплаты труда на каждого занятого и позволит в том числе обеспечить выплату заработных плат сотрудникам», – пояснил глава правительства.
По его словам, речь идет о сумме в 38,5 млрд рублей, поддержку окажут примерно 3 млн человек. Премьер также сообщил, что подготовлен проект о выплатах в размере одного минимального размера оплаты труда на каждого занятого в указанных секторах. Подать заявку на выплату можно будет начиная с 1 ноября, сами выплаты начнут осуществлять с 15 ноября.
Ранее представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщил, что выплаты в размере одного МРОТ на работника получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других.
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Гинцбург назвал побочные эффекты вакцины от COVID-19 для подростков
Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочные эффекты, выявленные во время клинических исследований вакцины против нового коронавируса для подростков, незначительны.
«У вакцины детской очень незначительные побочные эффекты – повышение температуры до 37,2-37,3 градуса», – сказал он ТАСС.
Ранее Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19. Тогда он рассказал, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября. По его словам, прививка вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет будет вводиться дважды, но концентрация препарата уменьшена в пять раз.
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Эд Ширан заболел COVID-19
Британский певец Эд Ширан сообщил, что заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию.
«Хочу сказать, что, к сожалению, у меня положительный тест на коронавирус, так что я ухожу на самоизоляцию и соблюдаю все предписания правительства», – передает РИА Новости слова певца.
Он добавил, что постарается дать запланированные интервью и концерты прямо из дома. «Прошу прощения у всех, кого подвел. Берегите себя», – написал Ширан.
Эд Ширан – исполнитель из Великобритании, известный такими композициям, как Shape of You, Perfect, Thinking Out Loud. Выход нового альбома «=» (произносится как Equals, «равно») Ширана запланирован на 29 октября 2021 года.
Ранее российский певец Стас Михайлов подтвердил, что заразился коронавирусом, и призвал всех вовремя обращаться за медицинской помощью.