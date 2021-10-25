В Севастополе решили выставить блокпосты из-за коронавируса

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился развернуть блокпосты на въездах в город для проверки QR-кодов у въезжающих в течение нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19.

«В период нерабочих дней предлагаю установить пункты контроля на въезде в город. Блокпосты, которые у нас были в прошлом году. Их цель - контроль на въезде у приезжающих людей QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании. Те, кто не соблюдают эти требования, должны (быть) максимально возвращены обратно. Нерабочие дни объявлены, прежде всего, для того, чтобы изменить ситуацию с ковидом», – цитирует РИА «Новости» Развожаева.

Он отметил, что это необходимо для ограничения турпотока в Севастополь, данная мера вводится временно на неделю. «Дальше переходим в обычный режим», – подчеркнул губернатор.

По его словам, ситуация с коронавирусом в городе остается напряженная, необходимо дополнительно создавать коечный фонд.

Напомним, в Севастополе с 15 октября посетить общественные места можно будет исключительно при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста. По словам Развожаева, меру приходиться принимать с учетом низкого уровня вакцинации. Всего на данный момент вакцинировано 140 тыс. жителей, еще необходимо вакцинировать такое же число севастопольцев.

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