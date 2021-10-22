При пожаре в цехе по производству пороха в Рязанской области погибли семь человек

В России допустили ухудшение отношений с ЕС из-за Чехии

«Приход либеральных сил к власти в Чехии означает смещение баланса сил внутри ЕС в сторону государств, критически настроенных по отношению России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя намерение победившей на выборах в Чехии коалиции устроить ревизию отношений с Россией и принять «закон Магнитского».

«Такие желания в полной мере отражают проевропейскую и проатлантическую политическую программу либеральной коалиции», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

По его словам, с помощью подобных инициатив она стремится встроиться в общее русло политики администрации президента США Джо Байдена, а также укрепить связи с Евросоюзом и прежде всего с Германией, следуя общей логике политики союза в отношении Москвы. «Соответственно, чешские либералы будут ставить акцент на защите прав человека, поддержке политической оппозиции в России и развитии гражданского общества в западном варианте», – пояснил эксперт.

«Но, откровенно говоря, не совсем понятно, как Чехия сможет продвигать повестку прав человека в отношении России, учитывая, что наши отношения и так очень плохие из-за «врбетицкой размолвки», – размышляет Кортунов. – Вероятно, Прага будет выступать с критическими заявлениями в адрес Москвы, чем несколько повысит значимость своего голоса в Евросоюзе. Но ее практические возможности что-то изменить ограничены. Поэтому, скорее всего, все сведется к декларациям, а торгово-экономические отношения и туризм продолжат развиваться на прежнем уровне».

«С другой стороны, тот факт, что президент страны Милош Земан, скорее всего, покинет свой пост, не сулит ничего хорошего двусторонним отношениям. Земан был одним из немногих европейских политиков, которые пытались продвигать какую-то объективную позицию в отношении Москвы и были настроены в большей степени на диалог. Без него выстраивать конструктивное взаимодействие России и Чехии будет сложно», – констатировал собеседник.

«Что касается «Северного потока – 2», то Прага вряд ли сможет повлиять на его запуск. Поезд уже ушел: проект завершен и вот-вот заработает, – полагает политолог. – В этой связи Чехия может разве что выдвинуть какие-то дополнительные условия, касающиеся сертификации газопровода». Тем не менее, со стороны чешского парламента возможны и другие инициативы, помимо «закона Магнитского».

«Речь может идти о сокращении межпарламентских обменов и диалога между институтами гражданского общества. Но Чехия, как известно, не очень самостоятельна в этих вопросах, так как должна следовать общеевропейской дисциплине Евросоюза. Кроме того,

в Чехии наверняка продолжат разрушать памятники воинам-освободителям страны,

тем самым укрепляя линию на признание равной ответственности СССР и Третьего рейха в развязывании Второй мировой войны, – отметил он. – По большому счету смена коалиции означает еще большее смещение баланса сил внутри ЕС в сторону государств, критически настроенных в отношении России».

Ранее член рабочей группы по подготовке программы правящей коалиции Мартин Дворжак сообщил, что коалиция, которая создается силами пяти либеральных партий в парламенте Чехии, намерена устроить ревизию отношений с Россией и Китаем.

Дворжак сказал, что «новое правительство» Чехии намерено «следовать традициям первого президента самостоятельной Чехии Вацлава Гавела». Это «означает акцент на права человека и гражданское общество». В программе планируется подчеркнуть «приоритет двусторонних отношений, прежде всего с Германией» и заявить о «стратегическом партнерстве с Израилем». Кроме того, в программе хотят заявить о «необходимости ревизии отношений» с Москвой и Пекином. «Говорим и о принятии «закона Магнитского», – сказал Дворжак. Либералы также хотят помешать доступу недемократических стран к ключевой инфраструктуре Чехии и добиться роста расходов на оборону до требуемых в НАТО 2% ВВП к 2025 году. Дворжак является одним из возможных кандидатов на пост главы МИД в новом кабмине.

Напомним, на парламентских выборах в Чехии победила коалиция либеральных сил «Вместе» (Гражданская демократическая партия, движение ТОР 09 и Христианско-демократическое движение). Она решила объединиться с другой либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения «Старосты и независимые», чтобы сформировать правящую коалицию и кабмин.

Партия премьер-министра Чехии Андрея Бабиша ANO 2011 сенсационно проиграла парламентские выборы. Однако президент страны Милош Земан при этом заявил, что право сформировать новое правительство должно принадлежать не коалиции партий, а крупнейшей партии, то есть ANO 2011. Сразу после встречи Земана с Бабишем президента увезли в реанимацию. Сенат Чехии допустил возможность передачи полномочий президента. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как чехи меняют разругавшуюся с Россией власть.

Напомним, что отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.

14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В Кремле разъяснили, что в список включены страны, «которые действительно переходят границы разумного в недружественности» к России. В конце июля посол России в США Анатолий Антонов назвал условие исключения страны из списка недружественных стран, призвав «не ставить телегу впереди лошади».

В сентябре президент Чехии Милош Земан подписал закон, который исключает участие фирм России и Китая в строительстве нового энергоблока на АЭС «Дукованы».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, возможный отказ от «Северного потока – 2», вооружение Украины, поддержка либеральной оппозиции в России и Белоруссии, а также снос памятников советским воинам – это не полный перечень того, что можно ожидать от будущего правительства Чехии.

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