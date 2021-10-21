Эксперты оценили перспективы «ПРАВДЫ» Трампа

«Недостаточно просто запустить новую соцсеть. Нужно посмотреть, не заблокируют ли ее IT-гиганты на платформах приложений, а также способна ли она привлечь многомиллионную аудиторию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя сообщение компании экс-президента США Дональда Трампа о запуске новой соцсети TRUTH Social.

«В США есть запрос на создание альтернативных соцсетей. В этом прежде всего заинтересованы консервативные политики из-за засилья леволиберальной идеологии в СМИ и интернет-пространстве», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, компании «Большой цифры» просто не дают возможности пробиться в Сеть альтернативным точкам зрения, используя цензуру. «Эта проблема много раз поднималась в Конгрессе, но даже там не могут остановить этот процесс», – пояснил он

Эксперт напомнил, что аккаунты самого Трампа заблокировали практически во всех известных соцсетях – Facebook, Twitter, Instagram. «А недавно созданную альтернативную соцсеть Parler, которую также активно продвигал Трамп, выгнали со всех платформ такие цифровые гиганты, как Google, Amazon и Apple», – добавил собеседник.

«Так что перспективы новой соцсети оценивать рано. Сначала надо посмотреть, как она будет устроена организационно и технически, – пояснил Дробницкий. – Недостаточно просто запустить какой-то новый проект. Сначала нужно посмотреть, не выгонят ли и эту соцсеть со всех интернет-платформ, как Parler, а также завоюет ли она большое количество пользователей».

В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков отметил, что «соцсеть TRUTH – уже не первый проект альтернативной соцсети со стороны консервативной элиты США». «До этого были запуски таких платформ, как Gap, Parler и GETTR. Так что

«ПРАВДА» станет уже четвертой соцсетью, продвигаемой Трампом и его сторонниками,

– рассказал он. – Однако первые три проекта так и не стали мейнстримом, несмотря на то что запускались с разной степенью успешности». Отдельно политолог обратил внимание на название новой соцсети, которое совпадает с названием газеты «Правда», созданной Владимиром Лениным в 1912 году. «Видно, что имя ей придумывал сам Трамп, поскольку чувствуется наивная отсылка к тому, что якобы именно в этой соцсети будет публиковаться вся «правда», которую цензурируют ведущие соцсети», – считает Дудаков.

«У бывшего президента США большое количество сторонников, которые становятся первыми и главными юзерами альтернативных соцсетей. Другое дело, что пока непонятно, есть ли у новой соцсети возможность выйти за рамки аудитории Трампа, республиканцев в целом и стать мейнстримом».

«Безусловно, Трамп будет тратить большие деньги на раскрутку этой соцсети, но я довольно скептически оцениваю ее шансы стать чем-то иным, нежели пространством для общения сторонников Трампа», – заключил эксперт.

Ранее компания экс-президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group сообщила, что скоро запустит соцсеть TRUTH Social (соцсеть «ПРАВДА»).

Trump Media & Technology Group в качестве своей миссии указывает создание «соперника либеральному консорциуму СМИ». Она намерена «противостоять компаниям «больших технологий» из Силиконовой долины», которые «используют свою одностороннюю силу, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса» в США.

Сам Трамп заявил о том, что новая соцсеть должна «противостоять тирании «больших технологий». Он указал, что даже у «Талибана*» есть «огромное присутствие в Twitter». «А вашего любимого американского президента заставляют замолчать. Это неприемлемо», – отмечает он.

Trump Media & Technology Group также проинформировала, что провела слияние с компанией Digital World Acquisition Group и образовала новую торгующуюся на бирже компанию потенциальной стоимостью 1,7 млрд долларов.

Напомним, аккаунты Трампа, а также его виднейших сторонников в Facebook, Twitter и Instagram были заблокированы. В марте сообщалось, что через несколько месяцев Трамп создаст собственную соцсеть.

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