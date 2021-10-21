Продажу 61 модели смартфонов Samsung запретили в России

Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics и ее российской «дочке» ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и хранение 61 модели смартфонов Samsung, в том числе новейшего устройства Samsung Galaxy Z Flip.

Об этом говорится в опубликованной резолютивной части дополнительного решения суда по иску швейцарской Sqwin SA, потребовавшей запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает ее права на изобретение «Система электронных платежей», охраняемое российским патентом, передает РИА Новости.

Суд в июле запретил ответчикам ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз на территорию России, предложение к продаже и иное введение в гражданский оборот. Однако конкретные модели мобильных устройств в судебном акте не приводились. Истец в августе подал ходатайство, в котором указал, что судом не полностью рассмотрены уточненные требования.

Дополнительное решение, вынесенное 19 октября, содержит закрытый перечень моделей, «предназначенных для использования платежного сервиса Samsung Рау, при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ». Всего в списке 61 смартфон – от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.

Суд, удовлетворяя иск Sqwin SA, согласился с доводами истца, что использование Samsung Рау нарушает его права на изобретение «Система электронных платежей». Согласно описанию изобретения, оно относится «к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Решение первой инстанции обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.

В материалах Роспатента уточняется, что автором изобретения является Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а патентообладателем – Sqwin SA. Датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента – 2 декабря 2013 года.

Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. Samsung Pay – третья по популярности система бесконтактных платежей в России, ею пользуются 17% россиян. На первом месте Google Pay с 32% пользователей, за ним идет Apple Pay (30%). По мнению экспертов, Google Pay и Apple Pay тоже могут попасть под иски, так как попадают под формулировки, указанные в патенте Sqwin SA.