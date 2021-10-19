Иммунолог рассказал о необходимых в нерабочую неделю антиковидных ограничениях

«Должно быть все как весной 2020, только в мини-формате», – сказал газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, комментируя предложение председателя федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяны Голиковой о необходимости сделать дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими для всех россиян.

На заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Кроме того, после нерабочей недели она считает необходимым открывать объекты только с допуском по QR-кодам.

«Раньше наши власти всегда связывали введение тех или иных ограничений с тем, насколько у нас загружены больницы. Если их загруженность приближается к критической точке и требуется, например, перепрофилирование стационаров другого типа под ковидный госпиталь, то это уже нехорошая ситуация. Тут и начинают думать о введении ограничений. Большая вероятность того, что именно такая ситуация и сейчас стала мотивом для такого предложения», – говорит Болибок.

Кроме того, он рассказывает, что многие регионы только сейчас установили ограничения для непривитых граждан. Соответственно, это может сподвигнуть многих россиян все-таки сделать прививку. Однако, вакцина против COVID-19 действует не сразу, а иммунитет вырабатывается в течение 42–45 дней, поэтому моментального снижения количества заболевших в ближайшее время не ожидается.

«Ограничительные меры дают быстрый и внятный эффект. Но для получения желаемого результата (значительного сокращения роста больных) необходимо ввести именно мини-локдаун: у людей не просто должны быть нерабочие дни, а необходимо закрыть все увеселительные заведения (рестораны, кинотеатры, крупные общественные мероприятия и так далее). Должно быть все, как весной 2020, только в мини-формате», – считает иммунолог.

В противном случае никакого значительного эффекта от введения нерабочей недели не будет, продолжает врач. Россияне начнут собираться вместе, ходить в кино и рестораны, продолжая распространять коронавирус вместо того, чтобы сидеть дома или на даче.

Предложение Голиковой ввести нерабочую неделю, а также меры по борьбе с инфекцией поддержал премьер-министр Михаил Мишустин, посчитав, что они просто необходимы в борьбе с COVID-19 в стране.

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