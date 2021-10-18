Психолог объяснила поведение открывшего стрельбу в пермской школе

Шестиклассник, который в понедельник утром устроил стрельбу в школе под Пермью, либо имеет какое психическое заболевание, либо его поведение обусловлено реакцией на какое-то психологическое воздействие, например на школьную травлю, рассказала газете ВЗГЛЯД психолог, специалист по развитию детей Олеся Васильева.

Утром 18 октября в поселке Сарс в Пермском крае ученик шестого класса пронес в школу охотничье ружье «Сайга» и произвел два выстрела: в стену и стеклопластиковую дверь, осколки от которой ранили одного из школьников. Директору школы удалось побеседовать с ребенком и убедить его отдать ей оружие. Полиции мальчик рассказал, что не собирался убивать других учеников, а оружие пронес из-за конфликта с одноклассницей. Кроме того, он сообщил, что данные действия совершить ему «посоветовали голоса» во сне. Отмечается, что во время инцидента ученик выкрикивал фразу: «В меня вселился Бог!»

Также очевидцы рассказывают, что ребенок винит в своем поступке предположительно отца, который издевался над матерью. При этом известно, что родители находятся в разводе и не живут вместе, мать проживает с детьми в Пермском крае, а бывший супруг работает на заводе в Челябинске. Кроме того, по словам отца стрелявшего мальчика, он созванивается с сыном по три раза в день, однако вечером перед инцидентом им не удалось поговорить.

«Во-первых, это может быть психическое заболевание. Манифест психического заболевания происходит в подростковом возрасте. То есть инцидент, который произошел, может быть бредом, который человек воспринимает как реальность: ему это действительно могло присниться, он может не разделять реальность, то, что видят другие люди, и свои фантазии об этом», – говорит Васильева.

Во-вторых, если у ребенка все-таки не будет обнаружено никакого психического заболевания, то произошедшее – некий вариант нормы, который возник в следствие психологических травм, обиды, буллинга, продолжает специалист.

«Возможно, школьник ушел в мир фантазии и оправдывает свое поведение этим, но, по сути, психика просто не выдержала того давления, которое, возможно было в школе со стороны одноклассницы или семьи. То есть такая реакция на травму тоже может иметь место, это как вариант нормы, вызванный нервным срывом, который происходит в голове у ребенка. 12 лет – это ранний подростковый возраст, здесь очень легко подорвать психику», – объясняет психолог.

Она подчеркивает, что решение проблемы с помощью оружия стало некой нормой для подростков в первую очередь потому, что за последнее время подобных ситуаций в стране произошло очень много. А дети все это видят, и в случае, если у ребенка нарушена психика, то он воспринимает такие действия не как «выход за рамки», а то, что так можно. Он полагает, что если другой пришел так в школу, значит и он может.

«В этом смысле примеры проноса в учебное заведение оружия является подсказкой детям, которые чувствуют себя униженными, подавленными. Ранее в стране просто не было особо таких ситуаций – до первого случая в Казани. Поэтому и у детей в голове этого не было, кроме каких-то отдаленных случаев в Америке, которые они могли видеть. А поскольку все в деталях показывается по телевизору, в интернете, то дети, будучи впечатлительными, все это впитывают», – рассказывает Васильева.

Более того, собеседница подчеркивает, что многие подростки романтизируют образ тех, кто нападает на школы. «У подростков все-таки еще незрелый мозг. Он вообще физиологически зреет до 26 лет», – заключила специалист.

Напомним, в мае в казанском лицее № 175 было совершено вооруженное нападение. В результате стрельбы погибли девять человек (двое взрослых и семеро детей). Нападавший – студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев.

Во время стрельбы в школе под Пермью пострадал один ребенок, он попал в больницу с небольшими ссадинами. Поскольку стрелявшему 12 лет, ему удалось избежать уголовной ответственности. Однако Следственный комитет все равно возбудил уголовное дело по статьям о халатности и оказанию небезопасных услуг.