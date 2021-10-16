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Стало известно о состоянии госпитализированного Клинтона
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Бывший президент США Билл Клинтон, госпитализированный в Калифорнии с заражением крови, чувствует себя нормально, сообщил действующий глава государства Джо Байден.
Байден сообщил, что «созванивался» по этому поводу, но не уточнил, с кем именно. Нынешний глава американской администрации заявил, что Клинтон, «кажется, дай бог, чувствует себя хорошо». «Когда я с ним переговорю, я вам всем сообщу», – приводит его слова ТАСС.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер позднее сообщила, что Байден «говорил по телефону» с Клинтоном, они «с нетерпением ждут новой встречи друг с другом в скором времени». Байден пожелал Клинтону «скорейшего выздоровления».
Представитель Клинтона Анхель Уренья сообщил, что тот «продолжает проходить лечение от инфекции», «тенденция изменений всех показателей здоровья складывается в правильном направлении». По словам представителя политика, количество лейкоцитов в крови пациента значительно уменьшилось. Клинтон проведет еще одну ночь в больнице, чтобы «получить дополнительные антибиотики».
Напомним, СМИ сообщали, что у Клинтона возникла инфекция мочевыводящих путей, которая попала в кровеносную систему. Как отметил ведущий, заболевание было диагностировано на ранней стадии и организм пациента хорошо реагирует на терапию.
Украину напугал «ясный сигнал» Кремля
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Статья зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева про Украину – это ясный сигнал Москвы о том, что она не считает Киев субъектом переговоров, считает журналист канала «Эспрессо TV» Виталий Портников.
Портников сделал вывод, что статья якобы отражает мнение президента России Владимира Путина о его украинском коллеге Владимире Зеленском, передает РИА «Новости».
«Это не просто оскорбления в адрес украинского президента и украинской политической элиты. Это ясный сигнал – о будущем Украины будем говорить с Западом. Саму Украину субъектом переговоров не считаем. Поэтому теоретически можно и «нормандский саммит» провести, но если только Кремль и Запад договорятся о совместном давлении на Украину», – написал журналист.
По его мнению, выход статьи Медведева показывает, что в Москве считают Зеленского «предателем «русского мира», поэтому Россия может оказать давление на украинского лидера и его окружение. Кроме того, журналист считает, что вслед за публикацией мнения зампредседателя российского Совбеза Украину якобы могут ждать проблемы в Донбассе, а также трудности с поставками российского газа.
«Кремль уже прислал ему «черную метку». Зеленскому нужно защитить страну от последствий этого очевидного сигнала», – заявил Портников.
Он также выразил мнение, что украинский лидер старается не замечать сложившейся ситуации или действительно не понимает реального положения вещей.
В ночь на понедельник в газете «Коммерсант» вышла статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.
«Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные Талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в нормандском формате, а потом – после внутренних бурлений в Раде, на площади или «ЦУ» из-за океана – разворачивают позицию совсем в другую сторону», – говорится в тексте статьи.
Украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что «теперь Россия будет говорить об Украине только с США, поскольку не рассматривает Киев как партнера по переговорам».
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Чубайс предрек России участие в новой мировой революции
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Спецпредставитель президента по устойчивому развитию Анатолий Чубайс разместил в соцсетях запись лекции, в которой разъяснил, что означает принятая Россией цель достижения углеродной нейтральности.
«Вчера на конференции в МГИМО попробовал объяснить, что означает принятая Россией цель достижения углеродной нейтральности – и для внутренней, и для внешней политики», – написал Чубайс на своей странице в Facebook, сопроводив пост видео.
«Человечество приняло для себя решение о том, что климатический риск в XXI веке – это риск номер один, – говорит он в лекции. – Он выше, чем все остальные риски, с которыми долгие годы работала внешняя политика, включая нераспространение оружия массового поражения, включая терроризм... Вызов климатический оценен сегодня всеми ведущими международными организациями, начиная с ООН, абсолютным большинством стран мира... сотни стран мира признали на сегодня этот вызов самым главным вызовом, определяющим выживание человечества», – отметил Чубайс.
«Абсолютным консенсусом в мировой научной мысли на сегодняшний день... является понимание того, что главной причиной глобального потепления является антропогенный фактор... Если антропогенный фактор – главная причина климатических изменений, и если мы хотим с ними справиться, это значит, что нам нужно осуществить именно в этой антропогенной части, то есть в экономике мира, глобальный энергопереход. Эта простая логика лежит в основе всего того, что происходит сегодня», – пояснил он.
«Не далее как вчера в этой сфере в нашей стране произошло событие, которое я считаю важнейшим. Не очень замеченное. Я имею в виду заявление президента Путина о том, что Россия принимает на себя обязательство выхода на углеродную нейтральность в срок не позднее 2060 года, – отметил спецпредставитель президента. – Что это реально означает? Вещь настолько масштабная, что я позволю себе разделить оценку последствий на две части. Последствий во всей внутренней политике российской и последствия во внешней политике».
«Что будет происходить во внутренней политике? Дело в том, что это решение не является экспромтом, является итогом очень серьезных дискуссий последнего полугода в правительстве, в администрации президента. Выработана стратегия низкоуглеродного развития, в рамках которой заложен так называемый интенсивный сценарий до 2050 года. Суть сценария: это не просто возможность выхода на ноль, это гораздо сильнее. Суть сценария состоит в том, что он основан на понимании простого факта, что «коричневого» роста в мире больше не будет. Если ты хочешь, чтобы твоя экономика росла, если хочешь, чтобы у тебя увеличивались пенсии, росли стипендии, увеличивалась зарплата бюджетников, чтобы твоя армия получала финансирование, если ты хочешь, чтобы страна развивалась и росла, есть только один путь в современном мире. Это путь «зеленый», другого нет. Эта логика и легла в основу того самого интенсивного сценария низкоуглеродного развития, который одобрен президентом и на основании которого он сказал вчера то, что сказал», – заметил Чубайс.
«В рамках этого пути нам предстоит целый сложнейший список масштабнейших преобразований, – добавил он. – Я сейчас не возьмусь за описание всего, назову только самое главное.
Первое. Реструктуризация ста процентов экспортных отраслей России.
Второе. Пересмотр налоговой политики, таможенной политики, внешнеэкономической политики, тарифной политики и бюджетной политики.
Третье. Создание до десятка отраслей, которых просто не существует сегодня. Они должны возникнуть в ближайшее время. Хоть одну назову – водородная. Нам предстоит практически с нуля создать в России индустрию по производству водорода. В моем понимании индустрия к 2030 году должна быть способна производить до 40 млрд долларов продукции. Моя личная оценка – до 90% ее будет экспортно ориентировано. Россия должна на рождающемся сегодня мировом рынке водорода занять не менее 20%, как, собственно, она занимает сегодня на мировом рынке углеводородов. В некотором смысле речь идет о замещении той роли и места, которые играют углеводороды в нашей экономике, на водород», – заключил он.
«Вот совсем укрупненно перечень того, что нужно сделать в нашей стране. То, что следует из заявления президента, применительно к ближайшим десяти годам. В нашей стране десятилетиями не было ничего сопоставимого с этим по масштабу. И это очень серьезный вызов для нас. Который, с одной стороны, создает для экономики серьезнейшие риски, а с другой – открывает для экономики колоссальные возможности. Тот факт, что мы, как страна, признали это и вырабатываем абсолютно новые контуры политики, прежде всего экономической внутри страны, подтверждает, что масштаб вызова адекватен масштабу реакции на этот вызов. Еще совсем недавно, к сожалению, ничего подобного сказать было нельзя», – посетовал Чубайс.
Переходя к внешней политике, он отметил: «Каковы следствия объявленного вчера решения президента о позиции России? Прежде всего важнейшее следствие состоит в том, что с этого момента мы точно являемся полноправными участниками мирового процесса выработки базовых правил климатической политики. Если бы этого не произошло, если бы Россия такого решения не приняла, у нас были бы предельно слабые позиции, практически нулевые переговорные ресурсы, и это означало бы, что правила рождающиеся нового энергоперехода вырабатывались бы по сути дела без нас. Теперь этого не произойдет. Мы включаемся в это в полном объеме. Первым шагом будет собственно конференция в Глазго, к которой все очень интенсивно готовятся», – напомнил Анатолий Чубайс.
«Я убежден в том, что в рамках этой уникальной по масштабу реструктуризации, а по сути речь идет о промышленной революции, которая разворачивается на наших глазах, по целому ряду секторов возможности России – не страновые, а глобальные, – подчеркнул Чубайс. – Один только водород чего стоит. Я полагаю, что Россия может стать одним из мировых лидеров в этой сфере. И еще целый ряд других отраслей. Которые будут создаваться в это время. Которые по масштабу своему будут не российскими, а глобальными. Собственно, такими, какими сегодня являются российские углеводороды. А это означает, что у нас появляется абсолютно уникальная возможность предложить миру совершенно новые типы проектов, которые в России будут осуществляться намного более эффективно, чем где бы то ни было еще.
И именно поэтому у нас появляется возможность впрямую сказать – собственно, вчера об этом было сказано президентом – что климатическая сфера должна быть полностью исключена из каких бы то ни было ограничений, в том числе санкционного типа. Полной нелепостью являются теперь уже в новой жизни ограничения на какие-либо инвестиции в климатические проекты в России, которые являются наиболее эффективными в мире. Это новая постановка вопроса. Я хорошо понимаю, что она не очень просто будет воспринята, – признал Чубайс, – но, честно говоря, мне кажется, что, говоря о внешних делах, на мой взгляд, масштаб следствий из вчерашнего заявления еще больше. Я не исключаю того, что на этом новом этапе у нас появятся совершенно новые союзники. Может измениться геополитическая конфигурация», – предупредил он.
«Иногда случается, что за обыденными делами мы не до конца понимаем масштаб того, что вокруг нас происходит. Я убежден, что так случилось, мы не виноваты, так произошло, мы оказались в эпохе промышленной революции. Сопоставимой только с первой промышленной революцией, которая создала современную индустрию. Сейчас начинается такого же масштаба процесс, который изменит далеко не только энергетику, энергетика – это только маленькая часть того, что будет изменяться. Изменяться будет вся техносфера. И через пару десятилетий в передовых странах мира возникнет новый вид техносферы, который сегодня не существует. Безуглеродная техносфера. Это глобальная подвижка мировых элит», – разъяснил эксперт.
«Те страны, которые всерьез этот вызов воспримут и по настоящему начнут преобразовывать свои экономики – этот процесс далеко не безболезненный, – они окажутся в этом новом технологическом мире. Те, кто почему-либо отвергнут такую возможность, окажутся во вчерашнем дне. Вчерашнее заявление, на мой взгляд, имеет принципиальное значение для того, чтобы Россия не оказалась во вчерашнем дне», – резюмировал он.
Напомним, 13 октября президент России Владимир Путин назвал сроки выхода экономики России на углеродную нейтральность – 2060 год. Он отметил, что долгосрочная стабилизация энергорынка особенно важна в нынешней непростой ситуации.
Сам Анатолий Чубайс ранее заявлял о «беспрецедентно подешевевшей» ветряной и солнечной энергии, а также назвал свою «задушевную мечту» – развитие морской ветроэнергетики в России.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что громкие заявления Чубайса нуждаются в поправках и уточнениях.
В Китае восхитились «последним предупреждением» Путина Европе
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Китайский портал «Гуаньча» опубликовал материал о реакции президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе.
Издание привело высказывания главы государства, который на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» подчеркнул, что Москва никогда не использовала и не собирается использовать энергоресурсы в качестве оружия, а также указал на готовность увеличить поставки российского газа в Европу. Путин также добавил, что Москва готова дополнительно нарастить объемы продаваемых энергоресурсов, если об этом попросит Евросоюз, передает РИА «Новости».
Китайские читатели высоко оценили ответ российского лидера.
«Смысл слов Путина Великого был таков: «Это последнее предупреждение!» – предположил один юзер.
Другой читатель отметил, что правительства западных стран любят находить виноватых «за свою некомпетентность в управлении государством».
«Запад непременно проиграет!» – подытожил он.
«Сами виноваты, а теперь обвиняете других в повышении цен», – согласился следующий пользователь.
«Европейцы вымрут! Только подождите», – добавил еще один читатель.
«Как это может быть оружием? Давайте тогда и вы признайте, что используете «права человека» в качестве оружия, иначе как энергия тоже может быть оружием?» – указал юзер.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Украина пригрозила России ответом на перепись населения в Крыму
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Украина пригрозила России ответными мерами за проведение Всероссийской переписи населения на территории Крыма, заявил МИД страны.
В МИД Украины заявили, что Киев осуждает проведение Всероссийской переписи населения «на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополя». Там указывают, что такие действия якобы «направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».
«Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий», – подчеркнули в ведомстве.
В МИД Украины призвали международное сообщество осудить проведение Россией Всероссийской переписи населения в Крыму, не признавать и не использовать ее результаты.
Напомним, в пятницу в России стартовала перепись населения.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Эсминец ВМС США попытался нарушить российскую границу в Японском море
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Американский эсминец попытался нарушить российскую границу в Японском море, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение, сообщило Минобороны.
Инцидент произошел 15 октября около 17.00 по местному времени, эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, пребывающий в Японском море несколько дней, попытался пересечь госграницу России, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
«Адмирал Трибуц», находившийся неподалеку, предупредил по международному каналу связи эсминец о недопустимости таких действий. Также американскому кораблю сообщили, что тот находится в закрытом для судоходства районе, поскольку там проводятся артиллерийские стрельбы в рамках «проходящего с 14 по 17 октября совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие – 2021».
«После полученного предостережения эсминец Chafee вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку ко взлету с палубы вертолета, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого», – добавили в министерстве.
«Адмирал Трибуц» действовал в рамках международных правил мореплавания, он взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод.
«Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17.50 отвернул на обратный курс, когда до БПК «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 метров. Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года», – заключили в ведомстве.
В конце ноября 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого – не «территориальное море России».
Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.
Забеременевшая пятиклассница из Вольска стала мамой
Глава управления по делам ЗАГС Саратовской области Юлия Пономарева сообщила, что в регионе самой молодой матерью в 2021 году стала 14-летняя девочка. За интимную связь с 13-летней Любой на три года колонии осудили 23-летнего курьера, но отцом ребенка стал не он, сообщили местные СМИ.
По данным портала «Вольск.ру», рекордсменкой оказалась Люба из города Вольска, которая забеременела в 5-м классе, что выяснилось во время осмотра у гинеколога. За интимную связь с малолетней 16 апреля 23-летнего курьера Сергея Заборовского приговорили к трем годам колонии общего режима. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста).
Сергей знал Любу более двух лет. По словам его бывшей жены, он сбегал к девочке на несколько часов прямо с их свадьбы. Но отцом ребенка стал не Сергей.
После интимной близости пятиклассница и курьер поссорились, он уехал на заработки в Саратов. Школьница ему изменила и переспала с 17-летним Александром, от которого забеременела.
По данным издания, Люба в конце августа родила мальчика, который в силу ее малолетнего возраста находится под опекой у бабушки. Кстати, матери Любы всего 35 лет. Сама молодая мама в данный момент переведена в 6-й класс и находится на домашнем обучении.
Заборовский решение Вольского районного суда не обжаловал и отправился в колонию. Поддерживает ли шестиклассница с ним связь в местах лишения свободы, неизвестно. До вынесения приговора они хотели пожениться, записывали совместные ролики в «ТикТок» и говорили, что любят друг друга. Школьница в соцсетях даже стала подписываться фамилией Сергея.
В марте в Саратовской области начался закрытый судебный процесс над 23-летним мужчиной, который вступил в половую связь с несовершеннолетней.
Ранее уполномоченный по правам ребенка по региону Татьяна Загородняя сообщила, что курьер из Саратовской области, который вступил в половую связь с несовершеннолетней и собрался на ней жениться, ранее был женат на местной жительнице Виктории, в 2018 году у них родился сын.
Между тем в пятницу Минтруда назвало средний возраст женщин при рождения первого ребенка – 28 лет.
Стало известно об исчезновении популярного блогера Саши Спилберг
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Блогер Саша Спилберг (Александра Балковская) уже третий день не выходит на связь, заявила ее помощница.
Менеджер сообщила об этом в «историях» на странице Спилберг в Instagram. Она также приложила скриншот из мессенджера, в котором видно, что блогер последние три дня не появлялась в Сети и не читала переписку.
«Всем, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в директ (личные сообщения – прим. ВЗГЛЯД)», – добавила помощница.
При этом некоторые пользователи заподозрили блогера в попытке привлечь к себе внимание. Однако нашлись и те, кто решил, что девушка осознанно поставила общение с миром на паузу, передает «Пятый канал».
«Instagram сильно высасывает все соки, по себе знаем, наверное, решила отдохнуть от всех и от всего», – высказались подписчики.
Саша Спилберг – видеоблогер, певица, актриса и модель, дочь предпринимателя Александра Балковского. Ее YouTube-канал насчитывает около 6,5 млн подписчиков, Instagram-аккаунт – более 5 млн человек.
Известна тем, что в 2020 году стала новой ведущей телестройки «Дом-2». Сотрудничала с известными брендами.
Во Франции отклонили иск от Навального к «Ив Роше»
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Французский судебный следователь издал постановление о прекращении расследования в отношении «Ив Роше» по жалобе Алексея Навального, сообщают СМИ.
«Я вам подтверждаю постановление о прекращении дела по ходатайству в прокуратуру, изданному 11 октября», – сказал прокурор Вана Максим Антье, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Французская защита Навальных Вильям Бурдон и Амели Лефебр намерены подать апелляцию.
Предварительное расследование начала прокуратура города Ван в 2019 году, после жалобы братьев Алексея и Олега Навальных, обвинивших компанию в клевете.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима.
На этом настаивала ФСИН. Согласно данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Навальный сейчас отбывает наказание в колонии.
Дело «Ив Роше» СК возбудил по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Суд установил, что Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей «Ив Роше» заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой «Главное подписное агентство».
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК, превысил 30 млн рублей: 26 млн было похищено у «Ив Роше», остальное – у «Межрегиональной процессинговой компании», ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
ЕС пригрозил прекратить поставки электричества и газа в Британию
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Брюссель призвал подготовить план действий на случай торговой войны с Британией: страны Евросоюза хотят, чтобы Еврокомиссия (ЕК) была готова к возможной приостановке Лондоном ключевой части сделки по Brexit.
Ведущие государства – члены ЕС настаивают на том, чтобы Брюссель разработал жесткие ответные меры на случай, если Великобритания приостановит торговые соглашения с Северной Ирландией, закрепленные в документах по Brexit, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Представители ряда европейских стран в понедельник встретились с вице-президентом ЕК Марошем Шефчовичем, участником переговоров ЕС по Брекзиту, чтобы потребовать разработку плана действий на случай возможной торговой войны.
Речь идет о традиционных союзниках Лондона – Франции, Германии и Нидерландах. Их поддержали Италия и Испания.
Среди вариантов, обсуждаемых в Европе: ограничение доступа Великобритании к энергоснабжению блока, введение тарифов на британский экспорт или, в крайнем случае, расторжение торгового соглашения между двумя сторонами.
Отмечается, что Британия полагается на подводные кабели и трубопроводы, соединяющие ее с ЕС, для обеспечения до 10% своих поставок электроэнергии и 12% своего газа.
Ранее в министерстве Франции по делам моря заявили, что ведущие рыболовные страны Западной Европы считают неадекватными действия Великобритании в области рыболовства. В апреле ЕС пригрозил Британии санкциями в случае невыполнения обязательств по Северной Ирландии и прав в области рыболовства.
Напомним, Соединенное Королевство заявило, что готово к переговорам с ЕС для разрешения спора о статусе Северной Ирландии, оговоренного протоколом в рамках сделки о Brexit, но готово отказаться от соблюдения части документа, если Брюссель не согласится на коренной пересмотр.
На Украине показали огромное кладбище для умирающих от коронавируса
В украинском Мелитополе под захоронение умерших от коронавирусной инфекции выделили большой квартал местного кладбища, на снятых с дронов кадрах запечатлены десятки могил.
На видеозаписи, снятой с воздуха, можно заметить свежие захоронения, а также еще пустые могилы, которые подготовили заранее, передает УНИАН.
В соцсетях отмечают, что массовая смертность от коронавируса якобы началась через пять дней после празднования Дня города. По мнению некоторых, причиной увеличения числа умерших и заболевших стал праздничный концерт.
На Украине с начала пандемии зарегистрировано 2,72 млн заболевших, скончались 63 847, за последние сутки умерли 433 человека.
В Болгарии восхитились стратегией России в ситуации с газом
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Читатели болгарского интернет-издания «Факти» высоко оценили действия России в ситуации с газовым кризисом в Европе.
По мнению читателей, несмотря на обвинения в шантаже поставками газа и «Северным потоком – 2», западные инвесторы не торопятся уходить из Газпрома, что свидетельствует о правильности выбранного Москвой пути, передает РИА «Новости».
«Акции Газпрома взлетают вверх! Что это, если не правильная бизнес-стратегия?» – написал один из комментаторов.
«Браво, Путин», – добавил другой читатель.
Другие пользователи резко раскритиковали политику США по поставкам газа.
«Почему Байден этим не воспользуется, не затопит рынок ЕС СПГ? В Европе 15 действующих терминалов, и используется менее 40% их мощностей. Почему TANAP (Трансанатолийский газопровод – прим. ВЗГЛЯД) не загружен на 100%?» – отметил один из читателей.
«США задали агрессивный тон этой кампании, выкрутив Болгарии руки и вынудив ее отдать «Южный поток» Турции и заставив Германию медлить с «Северным потоком – 2», – подчеркнул пользователь с псевдонимом Летописец.
Ранее цены на газ в Европе выросли до 1250 долларов за тысячу кубометров. Вице-премьер России Александр Новак объяснял такие цены низкой заполненностью ПХГ.
Путин потребовал от мигрантов знания русского языка
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Русский язык объединяет страны СНГ, мигрантов в России очень много, чтобы они легко адаптировались, русский им нужно знать, заявил президент Владимир Путин.
«Русский язык, который является объединяющей силой, скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ», – передает РИА Новости слова Путина на заседании Совета глав государств СНГ.
Путин отметил, что «все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов работают на территории России из стран Содружества».
«И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России. Ну как минимум русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия, понимать, что такое культура России, взаимоотношения между народами России», – подчеркнул президент.
Путин отметил, что это нужно для того, чтобы интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в России.
По словам Путина, Россия на саммите СНГ предложила принять совместное заявление о развитии взаимодействия в сфере миграции.
«Россия выдвинула идею принятия государствами – членами СНГ по итогам нынешнего заседания совместного заявления о развитии взаимодействия в сфере миграции. Это заявление нацеливает наши страны на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовки трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства», – передает ТАСС слова Путина.
«Для всех это важно», – подчеркнул президент России.
Ранее газета ВЗГЛЯД проанализировала, должна ли Москвы разрешать въезд сотен тысяч мигрантов, ранее высланных из России за правонарушения.
Грузия резко ответила защищающим Саакашвили европарламентариям
Первый вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский призвал европейских парламентариев, защищающих арестованного экс-президента Михаила Саакашвили, «не нарушать европейских стандартов», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В связи с тем, что ряд европарламентариев предлагают Грузии освободить осужденного на три и шесть лет Саакашвили и провести судебные процессы заново, Георгий Вольский заявил, что «противопоставление политических решений судебным вердиктам не является европейским стандартом».
«Если эти парламентарии сомневаются в судебных решениях, пусть обращаются в ЕСПЧ, а также пусть не верят пропаганде грузинской оппозиции о том, что ЕСПЧ «куплен», – сказал он.
Вердикты грузинского суда против бывшего президента соответствуют мнению ЕСПЧ.
В свою очередь, первый зампред парламентского комитета по европейской интеграции Леван Карумидзе заявил, что те европарламентарии, которые подпишут обращение с призывом освободить Саакашвили, «потом не должны называть себя друзьями Грузии».
«Мы верим, что в основе европейской цивилизации лежит верховенство закона», – отметил Леван Карумидзе, подчеркнувший, что ЕС должен быть заинтересован в сильной Грузии.
По данным грузинских СМИ, подписи в защиту Саакашвили в ЕП собирает Анна Фотыга из Польши.
Напомним, бывший президент Грузии был задержан 1 октября. Сейчас политик находится в Руставской тюрьме вблизи города Тбилиси. Он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.
Накануне многотысячный митинг за освобождение Саакашвили собрался в Тбилиси.
На Украине заявили о неизбежности капитуляции перед Россией
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин заявил, что Украину ждет неминуемая капитуляция перед Россией.
По словам депутата, отказ Киева от конструктивного подхода в переговорах с Москвой может обречь Украину на холодную зиму. Парламентарий напомнил о тяжелой ситуации с энергоносителями в стране, из-за которой у населения могут возникнуть проблемы с отоплением, передает РИА «Новости».
«В этой ситуации переговоры по Донбассу – это уже второй вопрос. Естественно, что если мы еще будем артачиться по Донбассу, то какие могут быть льготные поставки газа и угля. <...> Вот они говорили: «Ні капітуляції» (Нет капитуляции). Но она уже неизбежна. Экономически и энергетически капитуляция неизбежна», – заявил Волошин в эфире телеканала «Первый независимый».
Поэтому парламентарий подчеркнул необходимость наладить диалог с Россией и призвал украинских националистов не мешать этому процессу.
«В этих условиях власть должна откинуть этот патриотический пафос и наконец сказать: «Мы без России не просто не можем войну остановить, мы без России не можем обеспечить наличие тепла в квартирах, мы без России не можем обеспечить работу остатков нашей промышленности, мы без России не можем обеспечить наличие электричества в электросетях». <...> Таково сегодня положение России относительно Украины», – отметил депутат.
Волошин выразил мнение, что если действующая украинская власть не сможет договориться с Россией, то налаживать отношения с восточным соседом придется их преемникам, которые придут к руководству страной после народных волнений, вызванных усталостью украинцев от тяжелого экономического положения в государстве.
Ранее бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин выступил с утверждением, что между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир».
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В Кабо-Верде заявили об отсутствии у Киева шансов добиться экстрадиции Поклонской
Украина связывалась с властями Кабо-Верде по вопросу о назначении послом России в стране Натальи Поклонской, однако у Киева нет никаких шансов добиться ее экстрадиции, заявил источник в МИД Кабо-Верде.
«Нет, конечно, нет», – заявил источник РИА «Новости», отвечая на вопрос о наличии у Киева возможности добиться экстрадиции посла.
В МИД Кабо-Верде подтвердили, что Украина связывалась с местными властями по поводу Поклонской.
«Это шутка просто, не обращайте на это внимание», – сказал дипломат, говоря о намерении Украины добиваться экстрадиции.
В среду президент России Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз Наталье Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.
«Послы пользуются дипломатическим иммунитетом, поэтому риск экстрадиции Натальи Поклонской из Кабо-Верде из-за претензий Украины маловероятен», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Быстрицкий. Ранее Украина обратилась к властям Кабо-Верде из-за назначения Поклонской послом России.