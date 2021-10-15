Елена Шмелева избрана председателем совета федеральной территории Сириус

Чубайс предрек России участие в новой мировой революции

Спецпредставитель президента по устойчивому развитию Анатолий Чубайс разместил в соцсетях запись лекции, в которой разъяснил, что означает принятая Россией цель достижения углеродной нейтральности.

«Вчера на конференции в МГИМО попробовал объяснить, что означает принятая Россией цель достижения углеродной нейтральности – и для внутренней, и для внешней политики», – написал Чубайс на своей странице в Facebook, сопроводив пост видео.

«Человечество приняло для себя решение о том, что климатический риск в XXI веке – это риск номер один, – говорит он в лекции. – Он выше, чем все остальные риски, с которыми долгие годы работала внешняя политика, включая нераспространение оружия массового поражения, включая терроризм... Вызов климатический оценен сегодня всеми ведущими международными организациями, начиная с ООН, абсолютным большинством стран мира... сотни стран мира признали на сегодня этот вызов самым главным вызовом, определяющим выживание человечества», – отметил Чубайс.

«Абсолютным консенсусом в мировой научной мысли на сегодняшний день... является понимание того, что главной причиной глобального потепления является антропогенный фактор... Если антропогенный фактор – главная причина климатических изменений, и если мы хотим с ними справиться, это значит, что нам нужно осуществить именно в этой антропогенной части, то есть в экономике мира, глобальный энергопереход. Эта простая логика лежит в основе всего того, что происходит сегодня», – пояснил он.

«Не далее как вчера в этой сфере в нашей стране произошло событие, которое я считаю важнейшим. Не очень замеченное. Я имею в виду заявление президента Путина о том, что Россия принимает на себя обязательство выхода на углеродную нейтральность в срок не позднее 2060 года, – отметил спецпредставитель президента. – Что это реально означает? Вещь настолько масштабная, что я позволю себе разделить оценку последствий на две части. Последствий во всей внутренней политике российской и последствия во внешней политике».

«Что будет происходить во внутренней политике? Дело в том, что это решение не является экспромтом, является итогом очень серьезных дискуссий последнего полугода в правительстве, в администрации президента. Выработана стратегия низкоуглеродного развития, в рамках которой заложен так называемый интенсивный сценарий до 2050 года. Суть сценария: это не просто возможность выхода на ноль, это гораздо сильнее. Суть сценария состоит в том, что он основан на понимании простого факта, что «коричневого» роста в мире больше не будет. Если ты хочешь, чтобы твоя экономика росла, если хочешь, чтобы у тебя увеличивались пенсии, росли стипендии, увеличивалась зарплата бюджетников, чтобы твоя армия получала финансирование, если ты хочешь, чтобы страна развивалась и росла, есть только один путь в современном мире. Это путь «зеленый», другого нет. Эта логика и легла в основу того самого интенсивного сценария низкоуглеродного развития, который одобрен президентом и на основании которого он сказал вчера то, что сказал», – заметил Чубайс.

«В рамках этого пути нам предстоит целый сложнейший список масштабнейших преобразований, – добавил он. – Я сейчас не возьмусь за описание всего, назову только самое главное.

Первое. Реструктуризация ста процентов экспортных отраслей России.

Второе. Пересмотр налоговой политики, таможенной политики, внешнеэкономической политики, тарифной политики и бюджетной политики.

Третье. Создание до десятка отраслей, которых просто не существует сегодня. Они должны возникнуть в ближайшее время. Хоть одну назову – водородная. Нам предстоит практически с нуля создать в России индустрию по производству водорода. В моем понимании индустрия к 2030 году должна быть способна производить до 40 млрд долларов продукции. Моя личная оценка – до 90% ее будет экспортно ориентировано. Россия должна на рождающемся сегодня мировом рынке водорода занять не менее 20%, как, собственно, она занимает сегодня на мировом рынке углеводородов. В некотором смысле речь идет о замещении той роли и места, которые играют углеводороды в нашей экономике, на водород», – заключил он.

«Вот совсем укрупненно перечень того, что нужно сделать в нашей стране. То, что следует из заявления президента, применительно к ближайшим десяти годам. В нашей стране десятилетиями не было ничего сопоставимого с этим по масштабу. И это очень серьезный вызов для нас. Который, с одной стороны, создает для экономики серьезнейшие риски, а с другой – открывает для экономики колоссальные возможности. Тот факт, что мы, как страна, признали это и вырабатываем абсолютно новые контуры политики, прежде всего экономической внутри страны, подтверждает, что масштаб вызова адекватен масштабу реакции на этот вызов. Еще совсем недавно, к сожалению, ничего подобного сказать было нельзя», – посетовал Чубайс.

Переходя к внешней политике, он отметил: «Каковы следствия объявленного вчера решения президента о позиции России? Прежде всего важнейшее следствие состоит в том, что с этого момента мы точно являемся полноправными участниками мирового процесса выработки базовых правил климатической политики. Если бы этого не произошло, если бы Россия такого решения не приняла, у нас были бы предельно слабые позиции, практически нулевые переговорные ресурсы, и это означало бы, что правила рождающиеся нового энергоперехода вырабатывались бы по сути дела без нас. Теперь этого не произойдет. Мы включаемся в это в полном объеме. Первым шагом будет собственно конференция в Глазго, к которой все очень интенсивно готовятся», – напомнил Анатолий Чубайс.

«Я убежден в том, что в рамках этой уникальной по масштабу реструктуризации, а по сути речь идет о промышленной революции, которая разворачивается на наших глазах, по целому ряду секторов возможности России – не страновые, а глобальные, – подчеркнул Чубайс. – Один только водород чего стоит. Я полагаю, что Россия может стать одним из мировых лидеров в этой сфере. И еще целый ряд других отраслей. Которые будут создаваться в это время. Которые по масштабу своему будут не российскими, а глобальными. Собственно, такими, какими сегодня являются российские углеводороды. А это означает, что у нас появляется абсолютно уникальная возможность предложить миру совершенно новые типы проектов, которые в России будут осуществляться намного более эффективно, чем где бы то ни было еще.

И именно поэтому у нас появляется возможность впрямую сказать – собственно, вчера об этом было сказано президентом – что климатическая сфера должна быть полностью исключена из каких бы то ни было ограничений, в том числе санкционного типа. Полной нелепостью являются теперь уже в новой жизни ограничения на какие-либо инвестиции в климатические проекты в России, которые являются наиболее эффективными в мире. Это новая постановка вопроса. Я хорошо понимаю, что она не очень просто будет воспринята, – признал Чубайс, – но, честно говоря, мне кажется, что, говоря о внешних делах, на мой взгляд, масштаб следствий из вчерашнего заявления еще больше. Я не исключаю того, что на этом новом этапе у нас появятся совершенно новые союзники. Может измениться геополитическая конфигурация», – предупредил он.

«Иногда случается, что за обыденными делами мы не до конца понимаем масштаб того, что вокруг нас происходит. Я убежден, что так случилось, мы не виноваты, так произошло, мы оказались в эпохе промышленной революции. Сопоставимой только с первой промышленной революцией, которая создала современную индустрию. Сейчас начинается такого же масштаба процесс, который изменит далеко не только энергетику, энергетика – это только маленькая часть того, что будет изменяться. Изменяться будет вся техносфера. И через пару десятилетий в передовых странах мира возникнет новый вид техносферы, который сегодня не существует. Безуглеродная техносфера. Это глобальная подвижка мировых элит», – разъяснил эксперт.

«Те страны, которые всерьез этот вызов воспримут и по настоящему начнут преобразовывать свои экономики – этот процесс далеко не безболезненный, – они окажутся в этом новом технологическом мире. Те, кто почему-либо отвергнут такую возможность, окажутся во вчерашнем дне. Вчерашнее заявление, на мой взгляд, имеет принципиальное значение для того, чтобы Россия не оказалась во вчерашнем дне», – резюмировал он.

Напомним, 13 октября президент России Владимир Путин назвал сроки выхода экономики России на углеродную нейтральность – 2060 год. Он отметил, что долгосрочная стабилизация энергорынка особенно важна в нынешней непростой ситуации.

Сам Анатолий Чубайс ранее заявлял о «беспрецедентно подешевевшей» ветряной и солнечной энергии, а также назвал свою «задушевную мечту» – развитие морской ветроэнергетики в России.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что громкие заявления Чубайса нуждаются в поправках и уточнениях.