Верховный суд решил не считать братьев и сестер членами семьи

К членам семьи собственника жилого помещения относятся супруг, дети и родители, которые проживают совместно с ним, уточнил Верховный суд России.

Уточняется, что братья и сестры не считаются членами семьи, признать их таковыми можно только на основании соответствующего соглашения, передает РАПСИ.

«Частью 1 статьи 31 Жилищного кодекса предусмотрено, что к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи», – сообщили в ВС России.

Уточняется, что решение суд принял после того, как в ВС обратилась женщина с иском об утрате права пользования жилым помещением. Ранее она приобрела дом у своей матери и попросила суд лишить своего брата права пользования на это жилье. Суд первой инстанции принял сторону истицы, поскольку по закону брат не относится к членам семьи собственника жилого помещения. Позднее апелляционный суд отменил это решение.

Верховый суд России постановил, что после смены собственника член семьи предыдущего владельца дома автоматически теряет право на пользование жилым помещением.

Ранее Верховный суд России отказался исключать лис из списка животных, содержание которых запрещено в домашних условиях.