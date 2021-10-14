На Telegram составили новый протокол за неудаление запрещенной информации

Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы зарегистрировал новый административный протокол, составленный в отношении Telegram за отказ удалить запрещенную информацию, мессенджеру грозит до 4 млн рублей штрафа.

«Дело об административном правонарушении в отношении Telegram Messenger Inc. зарегистрировано 11 октября», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в суде.

Уточняется, что протокол составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Мессенджеру грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Ранее Facebook и Telegram дали два месяца на оплату штрафов за незаконный контент.

До этого Twitter не выплатил более 45 млн рублей наложенных судами России штрафов, в результате документы на взыскание отправили судебным приставам. В Роскомнадзоре заявили, что готовы применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещенного контента.

Напомним, в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться.

Также сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Между тем поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования».