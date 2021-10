Путин: Санкции должны стимулировать страны ЕАЭС к расчетам на национальных валютах Путин заявил об использовании санкций против членов ЕАЭС как инструмент конкуренции 14 октября 2021, 15:57 Текст: Елизавета Булкина

Нелегитимные санкции, которым подвергаются некоторые члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), используются как инструмент конкуренции, заявил президент России Владимир Путин во время саммита ЕАЭС в формате видеоконференции. Глава государства отметил, что санкции в отношении стран ЕАЭС используются не только как инструмент недобросовестной конкуренции, «но и как средство для подрыва законных правительств путем создания социальных, экономических, политических проблем или усугубления имеющихся проблем, которых достаточно в любой стране», – передает его слова РИА «Новости». Кроме того, глава государства призвал страны ЕАЭС продолжать работу по наращиванию кооперации в промышленной и сельскохозяйственной сферах. «Считаю важным продолжать в ЕврАзЭс и планомерную работу по наращиванию кооперации в промышленной и сельхозсферах, обеспечению максимальной свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы - так, чтобы сформировать действительно полноценный устойчивый общий рынок», – сказал он. По всем этим направлениям уже удалось добиться многого, отметил президент. Он указал, что в последнее время государства-члены ЕАЭС существенно продвинулись в унификации развития розничной торговли товарами, идет гармонизация национального регулирования в сфере защиты прав потребителей, были одобрены общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности. «Не могу не отметить, что развивающаяся интеграция в рамках ЕврАзЭс привлекает внимание целого ряда зарубежных стран. …Важно, что к работе Евразийского союза все активнее подключаются государства-наблюдатели», – подчеркнул Путин. По его словам, практике эффективно реализуется гибкая система связей ЕАЭС с другими государствами, а также интеграционными структурами. «В июле вступило в силу соглашение о свободной торговле с Сербией, ведётся обсуждение аналогичных договоров с Египтом. …Все это очень полезно с точки зрения возможного расширения евразийской интеграции и воплощения в жизнь инициативы создания большого евразийского партнерства», – заключил российский лидер.

Путин обратил внимание на ситуацию с госдолгом США 14 октября 2021, 04:28

Россия внимательно следит за ростом госдолга США и примет необходимые меры для обеспечения долгосрочных интересов в финансовой сфере, заявил президент Владимир Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». «Растет государственный долг США, в очередной раз сейчас Конгресс принял решение об увеличении потолка государственного долга. То есть это что такое? Эмиссия. Что такое эмиссия? Это рост инфляции. И впервые, наверное, в истории инфляция в США растет такими темпами, как давно уже не было. Это уже экономические причины, которые так или иначе все-таки подрывают доверие к [американской] валюте», – сказал Путин, слова которого приведены на сайте Кремля. Глава государства заверил, что Москва «внимательно смотрит за тем, что происходит». «Анализируем [ситуацию] и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы обеспечить наши долгосрочные интересы», – добавил российский лидер. Путин указал, что все задаются вопросом, что власти в Штатах будут делать со своим колоссальным долгом – «проводить какие-то манипуляции с долларом, понижать его стоимость, с долгом-то что делать?». «Это, конечно, вопросы фундаментального характера. Это нас не касается, это связано с политикой ФРС, это связано с экономической политикой [американской] администрации», – добавил он. Российский лидер отметил, что «Соединенные Штаты – крупнейшая экономика мира, очень высокотехнологичная, от самочувствия американской экономики зависит вся мировая экономика». «Мы заинтересованы объективно в том, чтобы здесь не было никаких волнений, скачков, но это от нас не зависит», – резюмировал президент. Накануне Палата представителей Конгресса США проголосовала за повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов. Ранее Сенат США поддержал повышение лимита госдолга Соединенных Штатов на 480 млрд долларов, что, по оценке Минфина США, позволит покрывать расходы американского бюджета до 3 декабря. В понедельник Минфин США допустил утрату долларом статуса мировой резервной валюты. В августе президент США Джо Байден выразил уверенность, что Конгресс увеличит потолок госдолга и не допустит дефолта. В июле президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике. Путин о финансируемой Газпромом радиостанции: Каждый второй имеет там иностранный паспорт 13 октября 2021, 17:34 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин на Российской энергетической неделе заявил, что в России есть СМИ, которые занимают критическую позицию в отношении властей и финансируются при этом из государственных источников. «Я с трудом найду страны, в которых СМИ фактически финансируются из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям, как у нас, что мне трудно представить. Газпром финансирует одну из наших радиостанций, Газпром. Она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй имеет там иностранный паспорт или внж. Работает, ничего», – приводит его слова Regnum. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала ведущую радиостанции «Эхо Москвы», которая заявила, что евреям в СССР жилось якобы очень плохо и именно поэтому правительство ФРГ решило выплатить компенсации только жителям блокадного Ленинграда еврейской национальности. Радиостанция организована в форме закрытого акционерного общества. На 2020 год 66% всех акций ЗАО «Эхо Москвы» принадлежат «Газпром-Медиа Холдинг», 33,2% акций принадлежит «Эхо Москвы Холдинговая Компания» (ЭМХК) и 0,8% акций принадлежит физическим лицам. Российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие находится уже на боевом дежурстве 13 октября 2021, 17:28 Текст: Елена Мирошниченко

Российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие находится уже на боевом дежурстве, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на Российской экономической неделе. «Нет, нет, нет, три Маха – это в Штатах разрабатывают, и то побольше. А наши системы летят со скоростью свыше 20 Махов. Это не просто гиперзвуковая, это межконтинентальная ракета. Это гораздо более серьезное оружие, чем вы сейчас сказали. И они стоят на боевом дежурстве уже в России», – ответил он на слова ведущей форума о том, что Россия разработала гиперзвуковое высокоточное оружие, которое летит со скоростью три Маха, передает «Интерфакс». Ранее Путин сообщил, что «уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие – комплексы «Авангард» и «Кинжал». На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них – межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы». Путин раскритиковал использование доллара как санкционного инструмента 14 октября 2021, 02:56

Соединенные Штаты совершают большую ошибку, используя доллар как санкционный инструмент, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». «Мне кажется, что Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента», – сказал Путин, слова которого опубликованы на сайте Кремля. Глава государства отметил, что Вашингтон делает это, чтобы препятствовать расчетам в долларах за санкционную продукцию. «Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах. К чему это приводит? Мы вынуждены просто, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах», – обратил внимание российский лидер. Путин также указал, что «когда другие страны, которые используют доллар в качестве резервной валюты либо в качестве инструмента расчетов, видят, что происходит, у них у самих возникает тревога, что доллар может быть использован и в их отношении таким же образом». «И они тоже начинают сокращать и свои долларовые авуары, и как расчетную единицу меньше использовать. Результат в том, что даже ближайшие партнеры и союзники США в своих резервах сокращают долю доллара, это статистический факт», – обратил внимание российский лидер. Глава государства напомнил, что Москва сокращает долю доллара и в своих резервах, и в расчетах. «Это не всегда возможно, но стараемся переходить на расчеты в национальных валютах. В этой связи можно сказать, что США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам», – заявил Путин. Российский президент констатировал, что доллар «подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, и объем расчетов в долларах сокращается, и объем личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается». «Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах, и нас пока устраивают, скажем, расчеты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего. Но если политика американских властей будет продолжаться такая, о которой я уже сказал, то нам и делать ничего не надо будет, США сами подорвут доверие к доллару», – сказал Путин. Напомним, в июле президент России Владимир Путин заявил о влиянии эмиссии доллара на всю мировую экономику. В начале июля Минфин России полностью исключил доллар из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). При этом в июне президент говорил, что Россия не намерена полностью отказываться от доллара как резервной валюты или универсального средства для расчетов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор в решении о структуре международных резервов России будет учитывать изменение структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), в то же время не намерен полностью отказываться от доллара в резервах. В Минфине решение исключить доллар из ФНБ объяснили необходимостью обеспечить сохранность средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики. В Кремле заявляли об очевидности дедолларизации во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты. Путин оценил результаты санкций США против энергосектора России 13 октября 2021, 16:26 Текст: Елена Мирошниченко

Санкции Вашингтона против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе. «У нас американцы ввели санкции в сфере энергетики. Чего добились? Exxon Mobil вышел из выгодных контрактов, прекратил участие в совместных проектах - ну, кроме одного на Дальнем Востоке... Никто ничего не выиграл. Цены на газ взлетели до небес. На нефтяном рынке произошли ситуации, от которых сами американцы страдают. Результат не только не нулевой - он отрицательный», – приводит его слова РИА «Новости». Он также добавил, что надеется на то, что осознание бесперспективности такой политики возобладает. «Надеюсь, в конце концов осознание бесперспективности такой политики возобладает и мы сможем постепенно восстановить наши отношения», – отметил Путин. Ранее в Госдепартаменте США заявили, что по-прежнему считают «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода. Путин обвинил страны AUKUS в подрыве региональной стабильности 14 октября 2021, 06:31

Создание США, Британией и Австралией нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS – подрывает региональную стабильность, заявил президент Владимир Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». «Создание каких-то блоков, в том числе и того, о котором вы упомянули, США – Великобритания – Австралия, безусловно, подрывает региональную стабильность, потому что, на мой взгляд, дружить между собой – это хорошо, но «дружить против кого-то» – это плохо. Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся», – сказал Путин, слова которого приведены на сайте Кремля. Президент также выразил надежду на то, что ситуация не будет развиваться по какому-то непредсказуемому сценарию и не будет вызывать дополнительных напряжений в регионе. В начале октября глава МИД России Сергей Лавров заявил о разрушительном влиянии альянса между США, Британией и Австралией AUKUS и диалога по безопасности между США, Японией, Индией и Австралией (Quad) на Азиатско-Тихоокеанский регион. В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что соглашение Австралии, Британии и США в рамках AUKUS по атомных подводным лодкам является большим вызовом для режима нераспространения ядерного оружия. Путин объяснил, за что осужден Навальный 13 октября 2021, 16:52 Текст: Алексей Дегтярев

Блогер Алексей Навальный попал в тюрьму не за политическую деятельность, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели. «Что касается фигурантов, о которых вы сказали, они находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России. Причем неоднократно. Более того, им неоднократно, по сути, прощали их нарушения закона», – сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что подобные деяния должны иметь «какие-то последствия для тех, кто это делает». Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН. Согласно данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Навальный сейчас отбывает наказание в колонии. Дело «Ив Роше» СК возбудил по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Суд установил, что Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей «Ив Роше» заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой «Главное подписное агентство». Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК, превысил 30 млн рублей: 26 млн было похищено у «Ив Роше», остальное – у «Межрегиональной процессинговой компании», ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций. Путин объяснил, как Муратову не попасть в список иноагентов 13 октября 2021, 18:14 Текст: Алексей Дегтярев

Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов не будет включен в список иноагентов, если не будет нарушать российские законы, заявил президент России Владимир Путин. «Если он не нарушит российский закон, и если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента – значит, этого не будет», – заявил Путин на заседании «Российской энергетической недели», передает РИА «Новости». «А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом, для того чтобы делать то, что нарушает российский закон – значит, он пойдет на это сознательно, для того чтобы привлечь к себе внимание, либо по каким-то другим соображениям», – продолжил президент. Необходимо понимать, что российские законы нужно исполнять, подчеркнул глава государства. Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Муратова поздравили и в Кремле, и в Белом доме. Сам главред «Новой газеты» заявил, что Нобелевская премия мира – это награда не его, а издания. Путин сравнил изъяны в политических системах России и Запада 13 октября 2021, 16:59 Текст: Елизавета Булкина

В политической системе России есть изъяны, но их значительно меньше, чем на Западе, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели. «Есть ли у нас какие-то изъяны? Есть. Но это не значит, у нас их больше, чем у вас. Я думаю, что даже меньше», – передает его слова РИА «Новости». Ранее Путин поручил правительству плотно работать со всеми фракциями в новой Госдуме. Путин рассказал о положении оппозиции в России 13 октября 2021, 17:54 Текст: Елизавета Булкина

Оппозиция в России существует, она жива и критикует власть, заявил президент России Владимир Путин, выступая на «Российской энергетической неделе». «Что касается в целом оппозиции: она у нас работает, жива, критикует власть. Причем критикует так жестко, повторюсь еще раз, как может быть и не критикуют в других странах», – передает его слова РИА «Новости». Ранее Путин не согласился с мнением о якобы притеснении несистемной оппозиции и журналистики в России, обратив внимание на давление на российских журналистов за границей. Путин оценил возможность расчетов за энергоресурсы в криптовалюте 14 октября 2021, 05:33

Криптовалюты в будущем могут быть использованы как средства накопления, однако пока об этом говорить рано, тем более торговать энергоресурсами, заявил президент Владимир Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». Журналистка телеканала Хедли Гэмбл спросила Путина о том, когда расчеты по контрактам на поставки нефти будут осуществляться не в долларах, а, например, в криптовалюте. В свою очередь президент подчеркнул, что криптовалюта может быть расчетной единицей, но она очень нестабильна и пока ничем не обеспечена. «Контракты в криптовалюте? Пока об этом рано говорить <…> Для того чтобы переводить средства из одного места в другое – да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока еще это преждевременно. Она имеет место на существование и как средство расчета может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии – все-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить», – сказал Путин, слова которого приведены на сайте Кремля. При этом глава государства подчеркнул, что все развивается, все имеет право на существование. «Будем смотреть, как это будет идти дальше, может быть когда-то это может быть и средством накопления, – указал Путин. – Мы видим, как колеблется этот рынок. Сегодня рановато». Гэмбл также спросила Путина, считает ли он, что криптовалюта ничего не стоит. «Почему же? Это стоит. Просто можно ли это использовать в качестве расчетной единицы при купле-продаже нефти? Вот о чем я говорю, – ответил журналистке президент. – А потом для того, чтобы эмитировать, нужно, вы знаете об этом, огромное количество энергии. Для этого нужно использовать, пока использовать, традиционные виды, и прежде всего углеводороды». Ранее Путин назвал очень большой ошибкой использование доллара в качестве санкционного инструмента против других стран. Он выразил уверенность, что в случае продолжения такой политики США сами подорвут доверие к доллару. Российский президент констатировал, что доллар «подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, и объем расчетов в долларах сокращается, и объем личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается». «Даже ближайшие партнеры и союзники США в своих резервах сокращают долю доллара, это статистический факт», – обратил внимание российский лидер. В сентября ЦБ назвал сроки начала тестирования цифрового рубля. В конце июня Центробанк сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля. В том же месяце глава Центрального банка Эльвира Набиуллина назвала цифровой рубль будущим финансовой системы России. В апреле ЦБ раскрыл сроки тестирования прототипа цифрового рубля, появление которого регулятор анонсировал 13 октября 2020 года. Также в ЦБ объясняли отличие цифрового рубля от криптовалюты. Путин провел видеовстречу с главами спецслужб стран СНГ 13 октября 2021, 19:34 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин по видеосвязи встретился с главами спецслужб стран СНГ, участвовавшими в прошедшем ранее заседании в Москве, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки. «В рамках работы совещательного органа состоялась встреча президента Российской Федерации с главами спецслужб стран Содружества в режиме видеоконференции», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости». В заседании приняли участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.



«На встрече рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия спецслужб в области обеспечения безопасности и стабильности в странах СНГ в контексте деструктивного воздействия коллективного Запада на наши государства и попыток насильственного насаждения «демократии» извне», – добавили в СВР. Главы спецведомств подчеркнули, что указанные процессы направлены на дестабилизацию внутриполитической ситуации в государствах СНГ, носят скоординированный и целенаправленный характер. Западные службы выступают кураторами привлекаемых к этому неправительственных и международных организаций. В связи с этим главы ведомств договорились о необходимости активизации совместных усилий для противодействия этим процессам, отмечается в сообщении.



На заседании было решено согласовать механизмы реагирования и взаимодействия по локализации исходящих из Афганистана угроз и связанных с распространением терроризма и притоком беженцев в соседние страны.



По итогам заседания был принят меморандум, в котором зафиксировано намерение партнерских спецслужб расширять формы и направления сотрудничества, а также укреплять взаимодействие в работе по обеспечению безопасности государств СНГ. Путин призвал глав спецслужб СНГ следить за ситуацией на афганской границе 13 октября 2021, 20:28 Текст: Елизавета Булкина

Важно вести мониторинг ситуации на афганской границе и быть готовыми дать отпор, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ. «Особое значение для обеспечения безопасности СНГ имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана. (…) Все мы хорошо понимаем, какое серьезное влияние события в этой стране могут оказать на положение дел в Центральной Азии, Закавказье, других регионах», – передает его слова ТАСС. Он пояснил, что из Ирака и Сирии туда активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий. «Поэтому не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии», – отметил российский лидер.



«В этой связи важно вести постоянный мониторинг обстановки на афганской границе и быть готовыми противодействовать боевикам, а для этого координировать работу силовых структур, при необходимости проводить совместные спецоперации», – добавил президент России, передает РИА «Новости». «Как и прежде, вашим ведомствам важно четко отслеживать складывающуюся обстановку, любые вызовы и риски, всесторонне анализировать, просчитывать, как они могут повлиять на безопасность в нашем общем регионе, какие негативные последствия могут вызвать для международной политической, экономической, гуманитарной сфер. И адекватно на них, соответственно, реагировать», – подчеркнул Путин. Глава государства отметил, что спецслужбы стран СНГ должны отстаивать свои экономические интересы с учетом того, что наши конкурентные преимущества воспринимаются неоднозначно. «Растут объемы и интенсивность торговых, инвестиционных, финансовых, транспортных потоков, и мы должны понимать, что такая созидательная работа использования нами конкурентных преимуществ, объединения потенциала для решения общих задач вызывает далеко неоднозначную реакцию, в том числе и желание помешать, подставить ножку. Поэтому ваши спецслужбы должны, как и прежде, вносить свой вклад в отстаивание экономических интересов государств Содружества, сообща работать над укреплением конкурентоспособности и дальнейшего динамичного развития», – подчеркнул Путин. Он добавил, что в последние годы информационное пространство динамично развивается, открывает новые возможности для предпринимательства, получения образования, общения. «Вместе с тем цифровые технологии все чаще используются для преступных действий – от экономических махинаций и распространения наркотиков до пропаганды экстремизма и вербовки в террористические группы. Вся эта незаконная криминальная деятельность требует особого внимания со стороны ваших ведомств», – сказал президент России. В среду Путин по видеосвязи встретился с главами спецслужб стран СНГ. В заседании приняли участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Путин назвал ненормальным преследование журналистов 13 октября 2021, 17:40 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил, что преследования журналистов в мире недопустимы и ненормальны. «Я считаю, ненормально, когда преследуют журналистов», – передает его слова РИА «Новости».

«Кстати говоря, если мы возьмем количество погибших журналистов, количество пострадавших журналистов по миру – посмотрите, где и что происходит в мире – Россия, к сожалению, не единственная стана, где это происходит. И это, конечно, результат внутреннего развития страны и ее демократических процессов», – добавил Путин. Он отметил, что в мире с трудом можно найти другие такие страны, где СМИ фактически финансируются из государственных источников, но вместе с тем выступают в качестве оппозиции к власти.



«Конечно, когда журналисты переходят определенные границы, когда они вступают в зону риска – они рискуют. Наша задача – защитить их. К сожалению, мы не всегда с этим справляемся», – признал Путин. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила немецких политиков и СМИ в сговоре против российских медиа. Стало известно о поручении Путина создать пожарную спецэскадрилью 14 октября 2021, 09:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поручил создать в России специальную пожарную эскадрилью, в которую войдут 22 самолета и вертолета, сообщили два источника в профильных ведомствах. «Согласно поручению главы государства, совместно с госкорпорацией «Ростех» будет создана летная эскадрилья для пожаротушения в составе десяти самолетов Бе-200ЧС, десяти вертолетов Ка-32А11М и двух вертолетов Ми-26Т», – сообщил источник РИА «Новости». Другой источник уточнил, что «эскадрилья будет создана за счет средств Фонда национального благосостояния, а ее текущее содержание будет финансироваться за счет средств госкорпорации «Ростех». В госкорпорации «Ростех» подтвердили, что «действительно, такое поручение есть». «Планируется, что основу группировки составят Ка-32А11М и Бе-200. Это (Ка-32А11М) новейшая модификация известного вертолета – с двигателем повышенной мощности, «стеклянной кабиной» и усовершенствованной системой пожаротушения. Самолет Бе-200 уникален, аналогов у него нет. Эти машины очень востребованы при тушении лесных пожаров», – отметили в Ростехе. В корпорации также заявили, что опыт борьбы с природными и техногенными пожарами говорит о необходимости наращивания группировки специальных воздушных средств. Ранее Алжир из-за лесных пожаров захотел купить Бе-200.