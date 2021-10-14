Эксперт объяснил отправку из Франции в Россию регенерированного урана

«Ввозится ядерный материал, а не радиоактивные отходы. Это следует из определения радиоактивных отходов – это то, что не будет использовано никаким образом никогда», – заявил газете ВЗГЛЯД доцент кафедры экспериментальной физики УрФУ Алексей Екидин, комментируя протест активистов Greenpeace против отправки регенерированного урана в Россию.

Акция прошла около офиса французской компании Orano. Активисты выступали против якобы «недопустимого радиоактивного трафика» и требовали от правительства Франции не допустить того, чтобы французская атомная отрасль «загрязняла» территории других стран, передает РИА «Новости».

Екидин пояснил, что регенерат ввозится «с единственной целью: использования в качестве ядерного материала для производства ядерного топлива». «Подчеркну: использования, а не хранения для последующей переработки, в ограниченных временных рамках», – отметил эксперт.

Ученый также разъяснил, имело ли право зарубежное юридическое лицо передавать в собственность российскому юрлицу ядерные материалы.

«Смотрим: да, имело, потому что российский участник входит в перечень лиц, которые вправе заключать такие сделки. Таким образом, сделка со всех точек зрения законна», – сказал он.

«Более глобальный аспект: человечество должно научиться повторно использовать то, что однажды было использовано. На мой взгляд и взгляд моих коллег, занимающихся промышленной экологией, любые движения в пользу повторного использования ресурсов должны приветствоваться и поддерживаться на всех уровнях. Даже если смотреть не с точки зрения экономической целесообразности – она налицо, – а с точки зрения экологической целесообразности, любой объем вторичного использования материалов многократно снижает нагрузку на окружающую среду», – добавил Екидин.

«Если мы используем регенерат, не требуется вести добычу, обогащение. Более того, ввозится ведь не ОЯТ, а готовый регенерат. Следовательно, не требуется даже переработка облученного топлива – достаточно трудо- и энергоемкая операция. Мы получаем готовый продукт, уже прошедший все стадии радиохимической переработки. Это отличный пример международной кооперации для вовлечения вторичных ресурсов, который должен тиражироваться именно из соображений экологической целесообразности», – заключил эксперт.

Контракт с Orano предполагает поставку регенерированного урана для внутренних нужд российской атомной энергетики. Регенерат будет использован в качестве сырья в рамках программ по производству ядерного топлива, ранее указывали в Росатоме.

Создание так называемого РЕМИКС-топлива, позволяющего вовлечь в ядерный топливный цикл регенерированный уран и плутоний с добавлением обогащенного урана – это новый подход к использованию сырьевых ресурсов.

На Сибирском химическом комбинате (предприятие топливной компании «Росатома» «ТВЭЛ» в Томской области) уже введено в эксплуатацию оборудование участков, где изготавливаются опытные тепловыделяющие сборки с уран-плутониевым РЕМИКС-топливом для реактора ВВЭР-1000.