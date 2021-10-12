Ограничительные мероприятия для людей старше 65 лет ввели в 64 субъектах России

Ограничительные мероприятия для россиян старше 65 лет сейчас действуют в 64 субъектах Российской Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Введены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет в 64 субъектах», – передает ТАСС слова Поповой на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«С целью повышения охвата вакцинацией в 38 регионах приняты постановления главных государственных врачей, согласно общим решениям с губернаторами, о привлечении к прививкам категорий граждан, которые являются декретированными категориями – имеют большой контакт с лицами-потребителями различных услуг», – добавила она.

По словам Поповой, рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией фиксируется в 77 регионах России, в остальных ситуация остается стабильной.

«Мы видим четыре недели роста, и на 40-й неделе этот рост составил 13,8%. Тенденция к росту сегодня регистрируется во всех федеральных округах РФ, но 33% всех заболевавших за прошедшую неделю – это столичный регион и Санкт-Петербург. Это максимальный удельный вес», – сказала Попова.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 28 190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания.

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