Китай пообещал ответить на санкции США против платежных приложений Биткоин подорожал до 38 тыс. долларов 7 января 2021, 15:42 Текст: Абдулла Шакиров

Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, достигнув отметки в 38 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов. В ходе торговой сессии в четверг биткоин в пике достигал $38,1 тыс., передает ТАСС. Накануне стоимость криптовалюты превысила отметку в 35 тыс. долларов. Выстреливший в прошлом году биткоин открыл 2021 год новым взлетом – всего за несколько дней он подорожал на 20%. Споры о том, что биткоин может потеснить золото в качестве защитного актива в кризисы, лишь разгораются, а от криптовалюты ждут новых исторических рекордов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долго еще будет дорожать биткоин и где потолок этого роста.

