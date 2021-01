В ФХР оценили выступление российских хоккеистов на молодежном ЧМ Стали известны соперники сборной России в групповом турнире МЧМ-2022 6 января 2021, 13:28 Текст: Алина Назарова

По результатам турнира 2021 года, завершившегося в канадском Эдмонтоне, объявлен полный состав групп на молодежном чемпионате мира по хоккею 2022 года. Сборной России в группе А будут противостоять действующие чемпионы американцы, а также сборные Швеции, Словакии и Швейцарии. В группе В сыграют команды Канады, Финляндии, Германии, Чехии и Австрии, передает ТАСС. Турнир пройдет в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022-го. Матчи группы А пройдут в Ред-Дире, группы В – в Эдмонтоне. Сборная России в среду уступила команде Финляндии со счетом 1:4 в матче за третье место и во второй раз за 11 лет осталась без медалей молодежного чемпионата мира. Победителем МЧМ стала команда США, обыгравшая канадцев. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что хоккеистам сборной России не хватило на молодежном чемпионате мира готовности в физическом плане.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о доходах семьи. Он сообщил, что его супруга Татьяна Навка, чтобы быть не бедной, с четырех лет работала, а уехав в США, была вынуждена полоть грядки и мыть туалеты. «Во-первых, я высокопоставленный госслужащий и поэтому у меня высокая зарплата. Сейчас есть куда тратить, дети, один к ЕГЭ готовиться, а вторая на кружки ездит. Жена, да, не бедная, но она и вкалывает», – сказал Песков в программе «Соловьев Live» на канале в YouTube, передает РИА «Новости». При этом он сообщил, что его супруга Татьяна Навка, чтобы быть не бедной, с четырех лет работала. «Скиталась по миру, когда была нищая Россия, она уехала жить в Америку и до сих пор признательна США, за то, что они их приютили, платили деньги. Она сама это рассказывала, они тогда пололи грядки, она мыла туалеты, чтобы заработать себе на пару штанов Левайс и сходить в ресторан, который называется Макдоналдс, вот так они жили в Америке. У нее красивой жизни в жизни было очень мало», – отметил представитель Кремля. Пресс-секретарь российского лидера в 2019 года заработал более 14,6 млн рублей, его супруга Татьяна Навка – более 235,9 млн рублей. Ранее Песков рассказал, как зарабатывал на жизнь в 1990-е годы, перегоняя машины из Турции в Россию. Стало известно о нелегальной вакцинации от COVID украинских чиновников 5 января 2021, 21:55 Текст: Абдулла Шакиров

Киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Вакцинация проходит в одной из частных клиник столицы, сообщили украинские СМИ. По словам продавцов, вакцина, которой прививаются киевские политики, разработана компаниями Pfizer и BioNTech, которой с 27 декабря начали прививаться в Евросоюзе, пишет Страна.ua. Представителям украинской элиты начали предлагать нелегальный препарат около недели назад по цене от 1 до 3 тыс. евро, в то время, как в Европу ее продают по 15,5 евро. При этом после вакцинации клиенты не получают никакого документа, подтверждающего факт прививки, отмечается в сообщении. По разным версиям, вакцина была привезена на Украину из ЕС или Израиля. «Банкует на кассе некий Гриша, который заранее предупреждает клиентов о сумме, которую необходимо иметь при себе. Каким образом определяется цена, я так и не понял. Очевидно, по количеству колец на пальцах. Все знакомые прививались по разным ценам. Кто-то заплатил 2,5 тыс. Гриша представитель некоего Романа Гольдмана, который позиционирует себя как израильский медик. Деньги принимаются кэшем, не проводятся через официальную кассу клиники. Происхождение вакцины и как ее содержат – не разглашается», – сообщил один из бизнесменов, привившийся нелегальной вакциной. Между тем врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что информация о нелегальной вакцинации циркулирует уже около недели. Как отметила Голубковская, это вполне может происходить на Украине, отказавшейся от процедуры проверки качества вакцин. По ее словам, все вакцины, которые последние пять лет завозились в страну через международные закупки, не проверялись государством. «Нам достаточно слова «преквалификация» ВОЗ, хотя для вакцин должны быть жестко соблюдены условия транспортировки. Вы же помните, какие были скандалы с повторно замороженной вакциной от полиомиелита, которую сняли с производства и нам подарили?», – отметила она. Ранее жители Украины просили президента республики Владимира Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Медведчук назвал Ляшко «недоразумением от медицины». При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Кравец прокомментировала гей-скандал с Цискаридзе 5 января 2021, 19:20

Актриса и певица Алена Кравец возмутилась реакцией общественности на появившиеся в Сети фотографии, на которых запечатлена интимная сцена с участием хореографа Николая Цискаридзе и неизвестного мужчины. По мнению Кравец, вместо осуждения людям следовало бы порадоваться за артиста. «Все так обсуждают, как один мужик в спальне сношает другого, что кажется, будто вокруг такие пуритане и святые. Меня всегда удивляет, с каким упоением люди копаются в чудом грязном белье и заглядывают в замочную скважину. Даже если на этих кадрах и Цискаридзе, так что, он не человек?! У человека есть половая жизнь, радоваться надо за него!», – цитирует певицу Собеседник.ru. Как считает Кравец, подобные кадры могут вызвать возмущение только у тех, «у кого в койке все плохо». Она заявила, что тратить энергию нужно не на «обличение геев», а на то, что помогает изменить жизнь в лучшую сторону. «Дорогие мои критики, заведите себе мужиков и тратьте ваш пыл в кровати!», – посоветовала Кравец. Также певица усомнилась в подлинности фотографий, предположив, что кадры смонтированы. По ее мнению, Цискаридзе не настолько глуп, чтобы хранить подобные фотографии в телефоне. Ранее в Сети появились кадры с двумя обнаженными молодыми мужчинами, один из которых очень похож на Цискаридзе. Названы города России с самым высоким качеством жизни в 2020 году 5 января 2021, 17:31 Текст: Абдулла Шакиров

Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга и Казань вошли в первую пятерку городов с самым высоким качеством жизни в 2020 году, следует из исследования Финансового университета при правительстве России. Исследование проводилось в течение 2020 года в городах с населением более 250 тыс. человек, в каждом из населенных пунктов было опрошено не менее 700 респондентов, пишет ТАСС. Специалисты университета отметили, что в Москве и Санкт-Петербурге в наименьшей степени распространено деструктивное поведение, а также высок спрос на культурные ценности и наиболее развита медицина. В топ-10 вошли также Екатеринбург, Севастополь, Сочи, Калининград и Набережные Челны. В апреле в список лучших по качеству жизни городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Севастополь, Тверь, Нижний Тагил, Калуга, Архангельск, Тула и Нижний Новгород. Неизвестные пригрозили «направить самолет на Капитолий» в Вашингтоне 6 января 2021, 07:25

Текст: Антон Антонов

Американские авиадиспетчеры получили аудиозапись с угрозой устроить теракт в качестве мести за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, сообщают СМИ. Некто смог заполучить доступ к частотам авиадиспетчеров и передать аудиосообщение, в котором говорится: «В среду мы направим самолет на Капитолий. Сулеймани будет отомщен». CBS сообщает, что власти США не считают угрозы реальными. Начато расследование в связи с незаконным получением доступа к частотам, передает ТАСС. Авиадиспетчерам напомнили о необходимости немедленно сообщать о любом отклонении самолета от своего маршрута. Угрозы могут повлиять на указания, которые обычно получают пилоты. ФБР не стало комментировать сообщение об угрозах, но заявило, что серьезно относится ко «всем угрозам применения насилия». В среду Сенат и Палата представителей Конгресса США соберутся в Капитолии на совместное заседание для утверждения итогов президентских выборов. Напомним, командующий спецподразделением КСИР «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в Ираке в результате американской спецоперации.

Текст: Абдулла Шакиров

Решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением от своих обязательств, прописанных в Совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), однако это следствие грубых нарушений обязательство со стороны США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «За последние годы у международного сообщества сложилось четкое понимание, что первопричиной подобных отклонений являются систематические грубые нарушения международных обязательств со стороны США, которые вопреки статье 25 Устава ООН не соблюдают резолюцию СБ ООН 2231 и сознательно создают препятствия ее выполнению другими странами. Вновь напоминаем, что проект СВПД по перепрофилированию Фордо на производство стабильных изотопов давно находится под санкционным прицелом Вашингтона, что абсолютно неприемлемо», – сказано в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД. Дипломат отметила, что для приведения площадки Фордо в соответствие с СВПД потребуются дополнительные усилия. «Задача по созданию условий для устойчивой реализации всеобъемлющих договоренностей существенно усложнилась», – подчеркнула она. Захарова напомнила, что Россия совместно с другими участниками СВПД добивается от США «немедленного отказа от подрывного курса». Она отметила, что в случае выполнения Вашингтоном своих обязательств, «Тегеран должен быть готов ответить взаимностью». В понедельник Иран начал процесс обогащения урана до оружейного уровня – Тегеран объявил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран демонстрирует намерение развивать военную ядерную программу, но Тель-Авив не позволит Тегерану создать ядерное оружие. Госдеп США заявил, что решение Ирана обогащать уран до 20% является «ядерным шантажом». В Госдепе считают, что «попытки» Ирана «усилить кампанию ядерного шантажа» будут «терпеть неудачу». Во вторник официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Иран обогатил уран до 20% на ядерном объекте в Фордо. Число ставших гражданами России иностранцев в 2020 году выросло на 30% 5 января 2021, 16:15 Текст: Абдулла Шакиров

В 2020 году российское гражданство получили более 560 тыс. иностранцев, что на 32% больше, чем в 2019 году. Каждый шестой иностранец, находящийся в России, имеет вид на жительство либо разрешение на временное проживание, рассказали в МВД. Рост связан с упрощением порядка приобретения гражданства отдельными категориями иностранцев, в первую очередь жителями ДНР и ЛНР, передает ТАСС. Вместе с тем количество иностранных граждан, находящихся в России, в 2020 году существенно сократилось на фоне коронавируса, отметили в ведомстве. Если до пандемии COVID-19 в стране ежегодно находилось от 9 до 11 млн иностранцев, то в прошлом году их численность составила 6 млн, из низ 1 млн – с видом на жительство или разрешением на временное проживание. В сентябре МВД сообщило о подготовке нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев. Осенью правительство упростило визовый режим для иностранцев, близкие родственники которых являются гражданами России. Трамп пообещал «адскую битву» за пост президента 5 января 2021, 20:00 Действующий глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз заявил, что намерен оспаривать результаты президентских выборов и не «отдаст» пост главы государства Джозефу Байдену. Трамп пообещал устроить «адскую битву» за президентское кресло, если демократы «захватят» сенат и Белый дом, передает РИА «Новости». По мнению американского лидера, у него «отбирают победу», поскольку он имеет «огромный перевес» по результатам голосования. Напомним, Washington Post сообщала, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11780 голосов, необходимых для победы в штате. Члены Палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью и Кэтлин Райс обратились в ФБР с просьбой начать уголовное расследование против Трампа. В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Трампа. Определился победитель молодежного ЧМ по хоккею 6 января 2021, 08:14

Текст: Алина Назарова

Хоккеисты американской сборной нанесли поражение команде Канады в финале молодежного чемпионата мира, который прошел в канадском Эдмонтоне. Встреча завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу американцев, в составе которых отличились Алекс Туркотт (14-я минута) и Тревор Зеграс (21-я), передает РИА «Новости». Последний раз сборная США побеждала на молодежных чемпионатах мира в 2017 году. После этого на двух из трех турниров победу праздновали канадцы. Кроме того, форвард сборной США Тревор Зеграс признан самым ценным игроком молодежного чемпионата мира по хоккею. В игре с канадцами Зеграс отметился голом и результативной передачей и стал лучшим бомбардиром чемпионата мира, набрав в семи матчах 18 (7+11) очков. Между тем сборная России впервые в своей истории проиграла финнам в матче за третье место чемпионата мира по хоккею. До этого российская команда восемь раз выигрывала в матче за третье место. Игра завершилась со счетом 1:4 (1:0, 0:1, 0:3). Накануне сборная России проиграла команде Канады со счетом 0:5. Главный тренер и хоккеисты молодежной сборной России рассказали, какие причины привели к разгрому от канадцев. В Дании сняли мультфильм для детей про мужчину с самым длинным пенисом в мире 5 января 2021, 16:50 В субботу на датском детском канале DR Ramasjang состоялась премьера мультсериала «Джон Диллерманд» про мужчину с самым длинным в мире пенисом. Мультфильм вызвал бурную реакцию среди родителей, поскольку предназначен для детей в возрасте от четырех до восьми лет, сообщают шведские СМИ. Главный герой использует свой орган в различных жизненных ситуациях – в качестве поводка для собаки или помогая соседу поднять флаг. В одной из серий пенис Дилерманда крадет у ребенка мороженое, из-за чего герою становится стыдно, пишет SVT. Взрослые зрители возмутились мультсериалом, посчитав его содержание неуместным и даже порнографическим. Некоторые заявили, что запретят своим детям смотреть мультфильм, другие опасаются, что телеканал может стать инструментом для педофилов. Впрочем, нашлись и те, кто посчитал сериал забавным: по их мнению, сексуальный контекст в мультфильме усмотрели только взрослые. Тем временем директор телеканала сообщил, что DR Ramasjang продолжит транслировать сериал и покажет все 20 серий мультфильма. Алиев пообещал за год построить в Карабахе международный аэропорт 5 января 2021, 15:45

Текст: Абдулла Шакиров

В городе Физули в Нагорном Карабахе в течение 2021 года будет построен международный аэропорт, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. «По моему указанию в Физули будет построен международный аэропорт. Уже дано указание, сейчас выбираются места. Будут проведены работы по разминированию территории. Я дал указание, в этом году должен быть построен аэропорт в Физули, по крайней мере, должны быть готовы взлетно-посадочные полосы», – передает слова Алиева РИА «Новости». Как отметил азербайджанский президент, аэропорт позволит за короткое время прилететь из Физули в Шушу. Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. Фетисов оценил поражение россиян в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею 5 января 2021, 18:14 Текст: Абдулла Шакиров

Молодежная сборная России по хоккею в полуфинале чемпионата мира оказалась существенно слабее канадской сборной, несмотря на отсутствие игровой практики у соперника, прокомментировал поражение россиян депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. «Ребята старались, но проиграли по всем статьям. Самое интересное то, что канадцы вообще не играли с марта – были закрыты все лиги, буквально за пару недель они собрались. У нас в это время была и КХЛ, и кубки всякие. Даже без игровой практики они переиграли нашу команду. Это удручающая ситуация. Лучше бы я не видел этого», – сказал Фетисов в интервью Sport24. По мнению Фетисова, ни один из хоккеистов сборной России не попал бы в сборную Канады с таким уровнем игры. Он отметил, что понимание хоккея и навыки у современных российских игроков совершенно разные по сравнению с канадцами. Также, по словам депутата, главный тренер сборной никак не определяет игру нынешней команды. «Я писал Игорю (Ларионову) накануне: «Зачем тебе нужно то, на что ты не влияешь? Все может в любой момент перевернуться». Уровень хоккея не дает возможности расти, продвигать что-то новое», – сказал Фетисов. По мнению спортсмена, в российском хоккее назрела системная проблема и он «идет не по тому пути». Вместе с тем он считает, что вряд ли кто-то будет что-либо менять, поскольку «у кого-то другие планы». Фетисов также выразил недовольство тем, что, несмотря, на большие вложения в хоккей, Россия пока не может хвастаться игроками высокого уровня. «Ко мне приходит информация, как депутату мне пишут родители, и я смотрю, что происходит на самом деле и куда это все катится…Если меня спрашивают о том, что я вижу, то я вижу большие проблемы. Предупрежден, не значит, что подготовлен. Здесь, наверное, другая тема. Мы столько вложили в развитие хоккея в последнее время, что просто обидно, что у нас не появляются игроки уровня, который мы сейчас увидели у Канады», – заявил Фетисов. Сборная России по хоккею проиграла команде Канады в полуфинальном матче чемпионата мира среди игроков до 20 лет, который проходит в канадском Эдмонтоне. Российская сборная уступила со счетом 0:5. Сборная России осталась без медалей на молодежном ЧМ по хоккею 6 января 2021, 04:20

Текст: Антон Антонов

В матче за третье место чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет, который проходит в канадском Эдмонтоне, сборная России проиграла финнам, сообщают информационные агентства. Игра завершилась со счетом 1:4 (1:0, 0:1, 0:3). Счет открыл россиянин Илья Сафонов. За сборную Финляндии дубль оформил Антон Лунделль, по одной шайбе забросили Микко Петман и Юусо Парссинен, передают РИА «Новости» и ТАСС. Молодежная сборная России впервые в своей истории проиграла матч за бронзовые медали ЧМ. Российская команда восемь раз выигрывала в матче за третье место. Последний раз российская команда выигрывала золотые медали в 2011 году, пишет «Чемпионат». Накануне сборная России проиграла команде Канады со счетом 0:5. Главный тренер и хоккеисты молодежной сборной России рассказали, какие причины привели к разгрому от канадцев. Байден захотел вернуть Нуланд в Госдеп 6 января 2021, 01:29

Текст: Антон Антонов

Избранный президент США Джозеф Байден собирается выдвинуть кандидатуру Виктории Нуланд на пост замглавы Госдепа по политическим вопросам, сообщают источники. Байден хочет включить в свою администрацию ряд людей, которые уже работали в Белом доме при президенте Бараке Обаме. В частности, речь идет об Уэнди Шерман, которая как раз и была заместителем госсекретаря по политическим вопросам. Байден хочет видеть ее на должности помощника госсекретаря. Старшим директором по делам Европы в Совете национальной безопасности при Белом доме может стать Аманда Слот, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico. Напомним, Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России.

В американском штате Джорджия закрылись избирательные участки на выборах в Сенат США. От результатов голосования зависит, сохранят ли республиканцы контроль над Сенатом. Участки закрылись в 19.00 вторника по восточноамериканскому времени (3.00 среды мск). За места в Сенате республиканец Дэвид Пердью борется с демократом Джоном Оссофом, а республиканка Келли Леффлер – с демократом Рафаэлем Уорноком, передает РИА «Новости». Напомним, сейчас у Республиканской партии 50 мест в Сенате, у Демократической – 48. В том случае, если оба демократа одержат победу в Джорджии и доведут число голосов своей партии также до 50, будущая вице-президент Камала Харрис, демократ, сможет голосовать при равном распределении голосов как председатель Сената.