ЦРУ предложило работу «людям различного происхождения из всех слоев общества»

На обновленном сайте ЦРУ ведомство приглашает на работу «людей различного происхождения из всех слоев общества», которые готовы трудиться «во благо нации».

ЦРУ предлагает «найти свое призвание», ознакомившись с вакансиями. На должность могут претендовать граждане США в возрасте от 18 лет, готовые переехать в Вашингтон и пройти проверку безопасности, а также медицинское освидетельствование. Associated Press подчеркивает, что давно прошли времена, когда в ЦРУ работали только белые мужчины, окончившие университеты «Лиги плюща», передает РИА «Новости».

Напомним, в последнее время американской разведкой руководят женщины. Кроме того, всего женщин среди сотрудников ЦРУ примерно 50% от общей численности персонала.