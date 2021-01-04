Пользователи зафиксировали сбои в работе Telegram

В Службе внешней разведки Украины утверждают, что Вооруженные силы России потенциально могут «под надуманным предлогом» совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.

В разведывательном ведомстве Украины полагают, что Россия способна пойти на такой шаг для решения вопроса водоснабжения Крыма, передает РИА «Новости».

В отчете службы также отмечается, что ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. При этом сотрудники СВР Украины не упоминают, что Украина в одностороннем порядке прекратила подачу воды в Крым.

Напомним, 1 января президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о том, что «Крым принадлежит Украине», не в Сети, а «на песке на пляже в Ялте». В Крыму высмеяли ошибку Зеленского, а в Совфеде заметили, что «Зеленский вновь попал в просак». Кроме того, в России Зеленскому посоветовали вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад.

Напомним также, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, однако в 2020 году в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Для преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Кроме того, Крыму выделили около 5 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. В результате усилий Министерства обороны России 19 декабря в систему водоснабжения Севастополя начала поступать вода из Кадыковского карьера, а несколькими днями ранее Севастополь начал получать воду из озера на горе Гасфорта.

Президент Владимир Путин пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма. По его словам, запасов воды в Крыму достаточно, просто этим раньше не занимались. Глава государства отметил, что сейчас работы по розыску пресной воды ведутся широко, у правительства есть четкий план действий по восстановлению водоснабжения полуострова. Он добавил, что это также касается Новороссийска и Геленджика. Так, в Севастопольском регионе Крыма в районе строительства водозабора на реке Бельбек во время геологической разведки обнаружили новые подземные источники воды. Проблемы водоснабжения полуострова также предложили решить с помощью опреснителей, к строительству которых будут привлечены российские компании.

Тем временем в конце декабря 2020 года в Верховную раду был внесен законопроект, запрещающий восстанавливать подачу воды в Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ дал совет Киеву «заняться наконец улучшением дел в своей стране».