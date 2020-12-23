Дуров объявил о монетизации Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров объявил о монетизации мессенджера, чтобы компенсировать затраты на серверы и трафик. По его словам, поддержка проектов подобного масштаба обходится в сотни млн долларов в год.

Он пояснил, что на протяжении большей истории Telegram оплачивал счета компании из личных сбережений. «Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей – и соответствующим расходам», – отметил Дуров в своем Telegram-канале.

«Со следующего года Telegram начнет монетизироваться. При этом мы останемся верны нашим ценностям и гарантиям, которые дали в прошлом. Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво – большинство пользователей едва ли заметят серьезные изменения», – написал основатель мессенджера.

Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы Telegram стремился к совершенству и целостности. «Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса. (…) Печальные примеры наших предшественников показывают, что это невозможно в составе крупной корпорации», – отметил он.

При этом все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Разработчики намерены предложить дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. «Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно», – уточнил Дуров.



Кроме того, все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся «свободными от рекламы». По словам Дурова, неприемлемо, чтобы общение между людьми прерывалось на рекламу.



Также для массовых каналов в Telegram будет предложена собственная рекламная платформа, «которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик», пояснил Дуров.

«Монетизация Telegram должна приносить пользу не только нам, но и всему сообществу. Например, если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату. Или, если – вдобавок к текущим бесплатным стикерам – появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода. Мы хотим, чтобы создатели контента и предприниматели в Telegram процветали, обогащая всех наших пользователей за счет повышения качества сервиса», – заключил он.

Ежемесячная аудитория Telegram в августе выросла на 1,2 млн и составила 26,7 млн человек. Дуров сообщил, что Telegram вошел в список из 10 самых скачиваемых и популярных приложений в мире.

В июне Роскомнадзор снял ограничения по доступу к Telegram в России, позитивно оценив готовность Павла Дурова «противодействовать терроризму и экстремизму».