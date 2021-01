Путин обсудил с Алиевым работу российско-турецкого мониторингового Центра Путин назначил врио главы федеральной территории «Сириус» 30 января 2021, 17:39 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении директора Фонда «Инновационный научно-технологический Центр «Сириус» Андрея Столярова временно исполняющим обязанности главы федеральной территории «Сириус». «Назначить Столярова Андрея Олеговича временно исполняющим обязанности главы федеральной территории «Сириус» до назначения главы администрации федеральной территории «Сириус», – приводит ТАСС содержание документа. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания 30 января. Столяров с 2019 года является генеральным директором Фонда «Инновационный научно-технологический Центр «Сириус» (ИНТЦ). Окончил Высшую школу экономики по специальностям «Финансы и фондовые рынки», «Банковское дело и финансы», а также Лондонскую школу экономики и политических наук по специальности «Банковское дело и финансы». Столяров с апреля 2002 года работал в структурах дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы (Москомспорт), в 2006-2008 годах был и. о. заместителя председателя Комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы, начальником управления планирования и финансовых расчетов. В 2008-2011 годах – зампредседателя Комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы, затем до назначения в фонд ИНТЦ работал заместителем префекта Северного административного округа города Москвы. Имеет награды и благодарности, включен в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России. Владеет английским и испанским языками.

Кампания по раскрутке «расследования» Навального про дворец началась за границей 28 января 2021, 18:07 Материал про фильм блогера Алексея Навального о якобы принадлежащем Путину дворце под Геленджиком, вышедший в The Economist, был помечен как реклама. В социальных сетях обратили внимание на то, что лондонское издание The Economist в Facebook поставило под этой статьей тег «Реклама». Это было сделано в качестве меры предосторожности, чтобы британские власти «не придрались в случае проверки». Такая пометка ставится в случае проплаченных статей, отмечает Regnum. Тираж The Economist составляет 1,6 млн экземпляров. Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Путин поручил привить от коронавируса почти 70 млн россиян 28 января 2021, 15:10

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо привить около 70 млн россиян от коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин. «В эту прививочную кампанию, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили. Мне [глава Роспотребнадзора Анна] Попова докладывала вчера – 68 млн. Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», – заявил президент в ходе совещания с правительством, передает ТАСС. Президент отметил, что производство вакцины от коронавирусной инфекции в России идет с опережением графика. «Министр [промышленности и торговли Денис] Мантуров докладывал о том, что промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов», – заявил глава государства. Президент отметил, что в России по сравнению со многими европейскими странами уровень заболеваемости COVID-19 ниже. «На 100 тыс. населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем в европейских странах, во многих европейских странах», – сказал Путин. Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания сообщила, что на данный момент произведено 8,2 млн доз, для вакцинации граждан в медицинские организации направлено 2,7 млн доз. Она добавила, что разница между объемами производства и доступными для вакцинации дозами обоснована контролем качества и безопасности вакцин. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Масштабную вакцинацию нгачали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. Путин подписал закон о продлении СНВ-3 29 января 2021, 19:38

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщила пресс-служба Кремля. «Президент подписал федеральный закон «О ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Отмечается, что соглашение продлевает СНВ-3 на пять лет, до 5 февраля 2026 года. Договор представляет собой пакет документов, в которые входят собственно сам договор, протокол к нему и приложения к протоколу. «Договором устанавливаются ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений (СНВ); положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации СНВ; положения, связанные с мерами доверия, информационным обменом, использованием национальных технических средств контроля, сотрудничеством с третьими странами», – отметили в пресс-службе Кремля. Также в сообщении подчеркивается, что продление Договора отвечает национальным интересам России, а также «позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, поддержать стратегическую стабильность в мире». Продление СНВ-3 благоприятно скажется на международной обстановке и будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения, пояснили в пресс-службе. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года. Государственная дума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ до 2026 года. Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Путин осмотрел экспозицию о подвиге ленинградцев в Музее Победы 27 января 2021, 18:45 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрел экспозицию «Подвиг народа», которую открыли к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозицию выставили на площади свыше трех тысяч квадратных метров, в ней повествуется о жизни советских людей в военное время, сообщили в пресс-службе музея, передает ТАСС. Посетители интерактивного проекта могут увидеть подлинные артефакты и элементы театра и кино. В проект включены современные мультимедийные комплексы, трехмерные панорамы и декорации, а также почти 7 тыс. экспонатов и 22 фильма-реконструкции, которые помогают воссоздать военную эпоху. Создатели экспозиции использовали в том числе голограммы и интерактивные каталоги. Кроме того, в экспозиции участвуют актеры, взаимодействующие с посетителями. К 77-летию полного снятия блокады Ленинграда на базе этой экспозиции запускается иммерсивный проект «Подвиг народа: непокоренный Ленинград». Добавляя в экспозицию отдельные элементы, авторы фокусируют внимание на жизни уже не целой страны, а отдельного блокадного города. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что во время посещения музея Путина будут сопровождать помощник президента Владимир Мединский, директор музея Александр Школьник и автор трехмерных панорам и диорам, гендиректор ООО «Прорыв» Дмитрий Поштаренко. Как пояснял Песков, они будут давать президенту необходимые пояснения по экспозициям. В музее Путин ознакомился с еще одним проектом – историческим депозитарием «Лица Победы». Это глобальный мультимедийный проект Года памяти и славы, запущенный Музеем Победы в декабре 2019 года. Он призван собрать максимально полную информацию о вкладе в победу над нацизмом каждого из жителей страны (а позже и других стран) – воинов, партизан, подпольщиков, тружеников тыла – и сохранить память о них для будущих поколений. В проекте могут принять участие все желающие. Они могут передать материалы о своих родственниках и земляках на вечное хранение в Музей Победы, их можно передать через сайт проекта, по почте и при личном посещении. Музей собирает глобальный цифровой архив, документальные свидетельства вклада советских людей в победу над нацизмом. Ранее президент возложил цветы к обелиску Ленинграда в Александровском саду в Москве. 27 января отмечается 77-летняя годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Также в среду в Иерусалиме у монумента «Свеча памяти» почтили память защитников блокадного Ленинграда и жертв Холокоста. В церемонии участвовали мэр Иерусалима Моше Леон, дипломаты из России, Белоруссии, Казахстана и Молдовы. В Белом доме заявили о «несдержанности» Байдена по вопросам России 29 января 2021, 10:03 Текст: Наталья Ануфриева

Президент США Джозеф Байден «никогда не сдерживался» в том, что касается президента России Владимира Путина и действий Москвы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Псаки заявила, что «у президента Байдена были четкие цели, которые он хотел передать в ходе этого разговора», передает РИА «Новости». «Он никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина или его опасений по поводу действий российского правительства. И он, конечно, четко передал это во время разговора», – добавила она. Напомним, телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы. Путин призвал противостоять попыткам оправдания преступлений нацистов 27 января 2021, 20:14 Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин отметил необходимость сохранения памяти о жертвах Холокоста, указав на недопустимость оправдания преступлений нацистов. Он подчеркнул, что Россия никогда не допустит забвения страданий миллионов невинных людей, замученных в концлагерях. «Мы никогда не допустим, чтобы ушли в забвение страдания, муки и стойкость миллионов невинных людей, замученных в гетто и концлагерях, умерших от голода и холода в блокадном Ленинграде, погибших от карателей в расстрельных рвах, в сожженных дотла деревнях и селах. Скорбим обо всех жертвах этих чудовищных преступлений и твердо знаем, что такие немыслимые нечеловеческие злодеяния не имеют срока давности. Поэтому наш общий долг – противостоять любым попыткам оправдать, обелить палачей, затушевать факты массового уничтожения людей, приговоренных к смерти лишь за свою национальную принадлежность. Отстаивая правду, мы защищаем не только прошлое, но и мирное будущее», – говорится в обращении президента участникам и гостям мемориального вечера «Хранитель памяти», опубликованном на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что ежегодные мемориальные мероприятия в память о жертвах Холокоста имеют огромное нравственное значение для общества. «Они важны и для утверждения правды о событиях Второй мировой войны, о том, какой страшной, варварской, безжалостной, изуверской силой были нацисты и их приспешники, что сокрушил их именно советский солдат и что бойцы и командиры Красной армии по праву стоят на пьедестале великих освободителей, спасших от истребления еврейский и другие народы Европы», – добавил глава государства. Он также выразил благодарность организаторам мемориального вечера «Хранитель памяти». Ранее Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрел экспозицию «Подвиг народа», которую открыли к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, президент возложил цветы к обелиску Ленинграда в Александровском саду в Москве. 27 января отмечается 77-летняя годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Также в среду в Иерусалиме у монумента «Свеча памяти» почтили память защитников блокадного Ленинграда и жертв Холокоста. В церемонии участвовали мэр Иерусалима Моше Леон, дипломаты из России, Белоруссии, Казахстана и Молдовы. 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Путин посмотрел в Музее Победы фрагменты новых фильмов о войне 27 января 2021, 21:38 Текст: Ксения Панькова

В ходе посещения Музея Победы президент России Владимир Путин посмотрел фрагменты военно-патриотических художественных фильмов «Подольские курсанты», «Фау-2. Побег из ада», «Летчик» и «Зоя». Фильм Вадима Шмелева «Подольские курсанты» рассказывает о подвиге командиров и курсантов подольских артиллерийского и пехотного училищ, героически сражавшихся на подступах к Москве на Варшавском шоссе в 1941 году. Главные роли в фильме исполнили Сергей Безруков, Евгений Дятлов, Алексей Бардуков, Роман Мадянов, Екатерина Редникова. Премьера прошла в Москве в начале ноября, передает РИА «Новости». Премьера фильма «Зоя» о судьбе первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны, Зои Космодемьянской, состоялась 23 января в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы, картину представили режиссеры Максим Бриус и Леонид Пляскин. По сюжету фильма вчерашняя школьница Зоя осенью 1941 года уходит добровольцем в разведывательно-диверсионную школу. Группа воинской части, в которой состояла Зоя, попала в засаду, сама девушка была схвачена и подверглась пыткам, однако не сказала ничего, что могло бы сорвать выполнение задания. Исполнительница роли Космодемьянской, актриса Московского театра имени Маяковского Анастасия Мишина, рассказала, что эта роль многому ее научила. Путину также показали архивные документы, в том числе газету «Правда» от 27 января 1942 года, в которой впервые рассказывалось о подвиге 18-летней девушки. Статья была озаглавлена «Таня» – тогда еще никто не знал ее настоящего имени. Помощник президента Владимир Мединский рассказал главе государства, что коммерческие прокатчики поставили премьеру фильма на то же число, в которое была опубликована статья – «вообще не зная историю, случайно». «Представляете – совпало день в день с публикацией первой статьи», – отметил Мединский. Фильм «Фау-2. Побег из ада» снял Тимур Бекмамбетов. Картина рассказывает о летчике-истребителе Михаиле Девятаеве, который попал в плен в 1944 году. В 1945 году группа советских военнопленных из десяти человек совершила побег из концлагеря на немецком бомбардировщике, который пилотировал Девятаев. Немцы выслали вдогонку истребитель, но сбить бомбардировщик им не удалось. В районе линии фронта самолет обстреляли советские зенитные орудия, пришлось идти на вынужденную посадку. Девятаев доставил советскому командованию стратегически важные сведения о засекреченном центре на Узедоме, где производилось и испытывалось ракетное оружие нацистов, точные координаты стартовых установок «Фау-2», которые находились вдоль берега моря. Доставленные Девятаевым сведения оказались абсолютно точными и обеспечили успех воздушной атаки на полигон Узедом. Картина «Летчик» Рената Давлетьярова рассказывает о советском летчике Николае Комлеве, который в 1941 году совершает боевой вылет с целью остановить немецкую танковую колонну, движущуюся к столице. Его самолет оказывается сбит, но ему удается посадить машину на глухую лесную поляну. Ранее Путин отметил необходимость сохранения памяти о жертвах Холокоста, указав на недопустимость оправдания преступлений нацистов. Он подчеркнул, что Россия никогда не допустит забвения страданий миллионов невинных людей, замученных в концлагерях. В среду Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе, где также осмотрел экспозицию «Подвиг народа», которую открыли к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, президент возложил цветы к обелиску Ленинграда в Александровском саду в Москве. 27 января отмечается 77-летняя годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Также в среду в Иерусалиме у монумента «Свеча памяти» почтили память защитников блокадного Ленинграда и жертв Холокоста. В церемонии участвовали мэр Иерусалима Моше Леон, дипломаты из России, Белоруссии, Казахстана и Молдовы. 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Путин обсудил с Совбезом вопросы безопасности на Дальнем Востоке 29 января 2021, 14:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза России обсудил обеспечение безопасности в Дальневосточном регионе, который имеет фундаментальное значение для страны, подчеркнув, что ситуация там складывается непростая, власти знают обо всех угрозах. «Мне нет необходимости говорить о важности и фундаментальном значении Дальневосточного региона для нашей страны», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече с членами СБ. Именно поэтому по линии отдельных ведомств и правительства в целом власти постоянно занимаются вопросами развития этого региона, добавил он. «Сегодня предлагаю поговорить о вопросах, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации на этом направлении. Ситуация в регионе складывается непросто, мы знаем обо всех этих угрозах, давайте поговорим об этом сегодня поподробнее», – предложил президент России. В совещании приняли участие спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Путин заявил о необходимости прозрачных правил для бизнеса в России 28 января 2021, 16:04 Текст: Алексей Дегтярев

В России правила для бизнеса должны быть понятными и прозрачными, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством в четверг. «Все прекрасно понимают то, чем мы занимаемся. Собственно говоря, это в интересах нашей национальной экономики. Мы добиваемся повышения уровня локализации от тех инвесторов, которые приходят на наш рынок. Мы их поддерживаем, допускаем до госзакупок даже, поддерживаем их финансово. Некоторые меры поддержки абсолютно беспрецедентны», – заявил глава государства, передает РИА «Новости». Он добавил, что в европейских странах власти не делают ничего похожего для поддержки иностранных инвесторов. Президент отметил, что все правила для работающего в России бизнеса должны быть понятны. «Я понимаю, что единообразного подхода здесь быть не может, тем не менее, все эти правила должны быть как минимум прозрачными и понятными всем партнерам, с которыми мы работаем. Это чрезвычайно важно», – сказал Путин. В ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Путин отмечал, что в мире нарастает разрыв между реальной и виртуальной экономиками, это грозит непредсказуемыми потрясениями. Также российский лидер заявлял, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах. По его мнению, нынешняя ситуация в мире схожа с 30-ми годами прошлого века по масштабу и комплексному системному характеру вызовов и потенциальных угроз. Кремль анонсировал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза 29 января 2021, 12:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Путин работает сегодня в Ново-Огарево. Сегодня день без крупных публичных мероприятий. В середине дня у него запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – передает ТАСС слова Пескова. Он добавил, что о темах совещания будет сообщено отдельно. «Потом будет еще несколько рабочих встреч непубличного характера», – добавил Песков. Песков рассказал об отношении Путина к Лановому 29 января 2021, 13:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин ценил не только артистический талант Василия Ланового, но и в первую очередь его гражданскую позицию и активную общественную деятельность, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Вы знаете, что они хорошо знали друг друга, они общались. Путин был поклонником, разумеется, и артистического таланта Ланового, но, главное, его твердой гражданской позиции, которую он никогда не скрывал, и того, сколько сил он тратил именно на общественную деятельность», – передает ТАСС слова Пескова. Он также напомнил, что ранее Путин уже выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной артиста. Ранее Путин выразил свои соболезнования родным и близким скончавшегося актера Василия Ланового и отметил, что в памяти он навсегда останется несгибаемым патриотом. «Кончина Василия Семеновича Ланового – огромная, невосполнимая утрата и потеря для нас ... Василий Семенович был не только всенародно любимым артистом, легендой отечественного кинематографа и родного для него Вахтанговского театра. В нашей памяти он навсегда останется несгибаемым патриотом, настоящим гражданином, для которого превыше всего – Россия, ее судьба, история и будущее», – передает РИА «Новости» текст телеграммы. Народный артист СССР Василий Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни. Президент Владимир Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким актера. Сообщалось, что прощание с Лановым состоится в Вахтанговском театре, дата будет определена позже. Друг скончавшегося артиста, лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что Ланового, скорее всего, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. В начале января вместе с женой Ириной Купченко актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию. Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в Театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности «Алые паруса», «Иду на грозу», «Офицеры», «Анна Каренина», «Война и мир» и многих других. Путин выразил соболезнования родным и близким Василия Ланового 29 января 2021, 10:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким актера Василия Ланового, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости». Народный артист СССР Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни. В начале января вместе с женой Ириной Купченко актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.



Поздравляя 16 января Ланового с днем рождения, Путин отмечал, что актер посвятил свою жизнь служению искусству и завоевал поистине всенародную славу. По мнению президента, многогранное творчество Ланового, его деятельное участие в общественных, просветительских, благотворительных проектах, личный вклад в сохранение патриотических традиций и воспитание молодежи достойны глубочайшего уважения.



Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в Театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности «Алые паруса», «Иду на грозу», «Офицеры», «Анна Каренина», «Война и мир» и многих других. Кремль назвал сроки подписания Путиным закона о ратификации соглашения о продлении ДСНВ 28 января 2021, 11:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин незамедлительно подпишет закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ, как только получит документ, тут важна скорость, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Как только он (документ – прим. ВЗГЛЯД) поступит, он будет незамедлительно подписан. Здесь очень важна скорость, и потом уже обменяться соответствующими решениями», – передает ТАСС слова представителя Кремля. Во вторник президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России внес в Госдуму законопроект о продлении ДСНВ. В среду Госдума и Совфед ратифицировали соглашение. В МИД подчеркнули, что Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года. Президент Владимир Путин назвал продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений шагом в правильном направлении. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. В Кремле призвали отказаться от международного рэкета в отношениях между странами 28 января 2021, 12:31 Текст: Алексей Дегтярев

Миру необходимо отходить от международного рэкета к постоянному диалогу с учетом интересов друг друга, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Безусловно, трудно, применительно к глобальным делам, очень трудно говорить об этом из одной страны. Это настолько серьезные и настолько объемные вызовы, которые требуют изменения модальности межгосударственных отношений. От, скажем так, международного эгоизма, иногда принимающего форму международного рэкета, и так далее... конечно же, нужно переходить к режиму постоянного диалога и учету интересов друг друга», – цитирует Пескова РИА «Новости». Представитель Кремля отметил, что об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин. Также Песков ответил на вопрос о том, находится ли российская модель в кризисе. Он указал, что Россия не живет на отдельной планете, а является частью международного сообщества. «И, к сожалению, она не может быть изолирована от тех вызовов и проблем, которые зреют сейчас во всем мире, которые сформулировал президент Путин в своем вчерашнем выступлении», – сказал он. В среду Путин выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в онлайн-формате. Российский лидер отметил, что попытки построения однополярного мира потерпели неудачу, подобная монополия противоречила исторической культурной многоликости цивилизации. Кроме того, российский президент заявил, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах. По его мнению, нынешняя ситуация в мире схожа с 30-ми годами прошлого века по масштабу и комплексному системному характеру вызовов и потенциальных угроз. Путин обсудил с Алиевым работу российско-турецкого мониторингового Центра 30 января 2021, 16:58 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым начало работы совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня в Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля. «В ходе состоявшегося телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев приветствовали начало работы открывшегося сегодня на территории Азербайджана совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта», – говорится в сообщении. Президенты выразили надежду что работа центра поспособствует дальнейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и соблюдению договоренностей, зафиксированных в заявлении президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении. «Кроме того, обсуждались вопросы российско-азербайджанского двустороннего сотрудничества», – отмечается в сообщении. Ранее начальник пресс-службы минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы сообщил, что российско-турецкий мониторинговый центр в Агдамском районе начинает свою деятельность в субботу, российские военнослужащие находятся на месте. Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. Затем по итогам переговоров в Кремле российский лидер Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.