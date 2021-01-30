Ватиканские музеи решили открыть для посещения

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30 января, суббота | Последнее обновление — 07:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Москва решила ответить на высылку из Албании российского дипломата
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Идея борьбы с нынешним государством состоит не в том, чтобы даровать людям еще намного больше пенсий, зарплат, больниц, доступных лекарств, низких дотированных тарифов, газовых труб, пособий, стипендий и прочих ништяков. Она состоит в том, чтобы забрать – если для себя, и отдать – если для заграницы.
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Если представить себе фантастическую ситуацию, в которой люди, которые хотят захватить власть, ее захватили – что они будут делать с 80% населения, которое им не радо? Запугивать, сажать, промывать мозги?
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Демагог тужится, пыжится и страшно завывает, но при достаточном уровне антител он завывает, а мне только смешно. После эффективной прививки получается иммунитет – вроде как на звонки самозванцев от имени Сбербанка.
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28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Ватиканские музеи решили открыть для посещения
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Дирекция Ватиканских музеев решила с 1 февраля вновь открыть для посещения всемирно известный музейный комплекс, который закрывали на фоне пандемии коронавируса нового типа.
На странице музеев в Instagram сообщается, что «после 88 дней закрытия начиная с понедельника, 1 февраля 2021 года, наконец можно будет снова посетить коллекции Ватиканских музеев каждый день с понедельника по субботу с 8.30 до 18.30 (по местному времени)».
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Для посещения необходимо заранее заказать билеты.
Напомним, в самом начале эпидемии COVID-19 власти Ватикана объявили, что в своей деятельности по борьбе с коронавирусом они будут придерживаться распоряжений, издаваемых в этой связи в Италии.
Ватиканские музеи были основаны папой Римским Юлием II в XVI веке. Продажа билетов в них является одной из важных доходных статей бюджета Ватикана.
Разработчики назвали сроки появления однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»
Однокомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» появится в феврале, рассказали разработчики препарата.
«В феврале мы запустим однокомпонентную вакцину – мы назвали ее Sputnik Light», – сказано в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины.
В январе Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на проведение клинических исследований вакцины «Спутник Лайт».
В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что специалисты Центра имени Гамалеи хотят создать «лайт-вакцину» с одним уколом и более коротким периодом выработки антител.
В РФПИ рассказали подробности о вакцине «Спутник V лайт». Препарат «позволяет предложить некоторый компромисс между продолжительностью действия и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости, даже не столько заболеваемости, сколько смертности от данного заболевания». Также «лайт-вакцина» исключит тяжелое течение COVID-19, если человек все же заболеет после вакцинации.
Названы сроки окончания доклинических испытаний вакцины от COVID в виде йогурта
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Доклинические испытания российской вакцины от коронавируса в виде йогурта должны быть завершены к концу 2021 года, сообщил директор Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».
«Сейчас стадия у нас проходит доклинических исследований, мы готовы в этом году доклинические исследования завершить», – передает ТАСС сообщение Дмитриева.
Как отметил директор ИЭМ, клинические исследования вакцины потребуют дополнительного финансирования. По его словам, вакцина будет представлять собой кисломолочный продукт на основе штамма пробиотика, полученного путем клонирования фрагментов генов патогенных микроорганизмов – бактерий или вирусов. Вакцина разрабатывается петербуржским НЦМУ «Центр персонализированной медицины», кроме того, в разработке участвуют Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова и Институт экспериментальной медицины Министерства науки и высшего образования.
Вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин рассказал, что ученые петербургского Института экспериментальной медицины разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции, которая может вводиться в организм в виде кисломолочного продукта. Данный препарат относится к типу мукозальных вакцин, вводящихся в организм через рот, в виде аэрозолей или инстилляций.
Грузия ослабила ограничения для въезда в страну иностранцев
Граждане любой страны, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса любой вакциной, смогут беспрепятственно посещать Грузию с 1 февраля, заявила министр экономики Натиа Турнава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Грузия начинает поэтапно ослаблять ограничения, введенные ранее.
«Это будет значительно для туризма», – сказала она.
По словам Натии Турнава, на границе Грузии будет необходимо предоставлять соответствующий документ о вакцинации – первой и второй.
Она объяснила решение ростом численности вакцинированных граждан в мире.
С 1 февраля Грузия начинает частично открывать торговые центры, заработает транспорт в некоторых городах.
Министр также отметила, что рост экономики Грузии из-за пандемии сократится на 6%, что больше прежних прогнозов.
В Грузии около 257 тыс. человек заболели коронавирусом, скончалось 3148 человек.
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Собянин: Больше половины жителей Москвы переболели коронавирусом
Большая часть москвичей уже переболели коронавирусной инфекцией, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Больше половины москвичей переболело <...> Им спешить вакцинироваться сейчас нет никакого смысла», – заявил Собянин в эфире «России 1», передает ТАСС.
Ранее Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью.
Также он снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив им право самостоятельно принимать соответствующие решения.
Напомним, президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения.
Грузия подтвердила открытие границ для привитых от коронавируса россиян
Грузия с 1 февраля открывает границы для иностранцев, в том числе россиян, которые смогут предъявить подтверждение о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, заявила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава.
«Граждане зарубежных стран, в том числе россияне, которые предъявят справку о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, с 1 февраля смогут попасть в Грузию», – сообщил ТАСС источник в правительстве Грузии.
По его словам, россиян будут впускать и в случае, если они будут привиты вакциной российского производства. В свою очередь министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава подтвердила, что прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса смогут попасть в Грузию с 1 февраля.
«При проведении полного курса любой вакцинации, что подразумевает две полные дозы, и при предъявлении на границе соответствующей документации граждане всех стран смогут въехать в страну без условий», – приводит ее слова РИА «Новости».
Также министр добавила, что жители стран ЕС, Израиля, Швейцарии, ОАЭ, Саудовской Аравии смогут въехать в Грузию без прививок, однако они должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус и сделать тест на третий день пребывания в стране.
Ранее учредитель Федерации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил о «смерти туризма» в стране в связи с падемией коронавируса.
На сегодняшний день около 257 тыс. человек в Грузии заболели коронавирусом, скончалось 3148 человек.
Стало известно о возможной заморозке экспорта вакцины от COVID-19 в Британию
Евросоюз может заблокировать экспортные поставки вакцин от коронавируса в Великобританию из-за дефицита препарата, сообщил в письме глава Евросовета Шарль Мишель.
По информации газеты The Independent, глава Евросовета указал, что Брюссель изучает экстренные меры для замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата компании Pfizer и BioNTech. Соответствующее предложение он направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».
«Я предложил это председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, таким образом мы обязательно изучим эту возможность», – заявил Мишель.
По данным издания, поводом для этого стала «вакцинная война», которую спровоцировала британско-шведская фармкомпания AstraZeneca. Она откладывает сроки поставок в ЕС, но при этом продолжает обеспечивать вакциной Великобританию. Компания объясняет это разницей по времени подписания контракта.
Как сообщает издание Politico, Брюссель уже согласовал механизм блокирования вывоза вакцины: таможенные власти ЕС будут запрещать экспорт препаратов без соответствующего разрешения. В свою очередь европейские страны будут выдавать их лишь при условии, что производители вакцин исполнили обязательства по заказам внутри Евросоюза.
Ранее еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес по итогам переговоров с главой AstraZeneca Паскалем Сорио заявила, что Еврокомиссия (ЕК) не достигла соглашения с компанией AstraZeneca о календаре поставок вакцины против коронавируса на первый квартал 2021 года в предусмотренных контрактом объемах.
В минувшую пятницу президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин. Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза. Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе.
Зеленский счел поставки вакцины от коронавируса вопросом геополитики
Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал поставку вакцины от коронавируса вопросом геополитики.
Зеленский поблагодарил Европейский союз за инициативу по созданию механизма передачи вакцины странам-партнерам. «Поставка вакцины – это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но и вопрос политики и геополитики», – сказал президент Украины, передает РИА «Новости».
Он также проинформировал президента Еврокомиссии о том, что выделенных в рамках фонда COVAX препаратов не хватит для прививки в 2021 году критически необходимой прослойки населения. В связи с этим Зеленский призвал Европейскую комиссию к более активному участию в переговорном процессе между Украиной и производителями вакцин для ускорения поставок препарата в страну.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года.
Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.
13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Франция, Германия и Чехия ограничат въезд из-за коронавируса
Правительства Франции, Германии и Чехии на фоне ситуации с распространением коронавируса приняли решение ввести ряд ограничений на въезд и выезд из страны.
В частности, власти Франции в связи с продолжающимся распространением нового коронавируса запретили пересечение границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда.
«Все въезды и выезды через границу Франции за пределы ЕС запрещены, за исключением особых обстоятельств. Эта мера вступает в силу с 00.00 воскресенья. Все выезды за пределы Франции в страны ЕС возможны только с (отрицательным) тестом ПЦР, кроме работников, проживающих на приграничных территориях», – заявил в премьер-министр страны Жан Кастекс, передает ТАСС.
В то же время издание Spiegel сообщает, что Федеральное правительство Германии приняло решение об ограничениях на въезд в ФРГ для прибывающих из стран, где распространяются новые мутации коронавирусса. Так, с субботы будет запрещен въезд в Германию из Бразилии, ЮАР, Великобритании, Ирландии и Португалии. Ограничения будут действовать до 17 февраля. С воскресенья новые меры также распространяться на прибывающих из Лесото и Эсватини, передает РИА «Новости».
При этом, как указывает издание, речь идет об ограничениях на авиаперелеты и поездки наземным транспортом. Под запрет не попадают граждане Германии и иностранцы, проживающие в ФРГ. Также дополнительные меры не распространяться на грузовые перевозки, а также неотложные поездки, связанные с гуманитарной деятельностью.
Федеральное правительство объясняет необходимость дополнительных ограничений опасностью новых мутаций вируса. «Динамика распространения вариантов (вируса) особенно беспокоит в этих странах», – говорится в указе.
Кроме того, правительство Чехии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по примеру ряда других европейских стран с субботы запретило нахождение в стране иностранных граждан за исключением тех, кто здесь учится, работает или имеет разрешение на проживание в республике.
Тем временем ЕК приняла решение о регулировании экспорта вакцин против коронавируса из Евросоюза в третьи страны из-за поступающей информации о задержках в поставках в страны Евросоюза партий вакцин, на предварительное приобретение которых Еврокомиссия уже заключила контракты с поставщиками и затратила средства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки.
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В ВОЗ раскрыли сроки получения основных данных о вакцине «Спутник V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется, что получит основную информацию от разработчиков российской вакцины «Спутник V» в ближайшие несколько недель, заявила заместитель генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.
«Что касается российской вакцины, то в прошлую пятницу у нас была новая встреча с производителями, планируются и последующие встречи. ВОЗ все еще ожидает представления некоторой основной информации, некоторой важной информации, и это должно произойти в ближайшие несколько недель», – цитирует Симао РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что эксперты Всемирной организации здравоохранения намерены провести новую встречу по обсуждению российской вакцины «Спутник V».
В России выявили 19,2 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлены 19 238 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 238 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2799, Санкт-Петербурге – 2284, Московской области – 1044. Всего в стране выявлено 3 813 048 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 255 462 человек, из них 26 204 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 534 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 72 185 человек.
Накануне, 28 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 19 138. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 100.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мурашко рассказал о темпах массовой вакцинации россиян
В первом полугодии 2021 года в России планируется привить от коронавирусной инфекции 60% взрослого населения, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
По всей стране мы должны привить 60% взрослого населения, в графиках себе ставим, что это должно завершиться в первом полугодии, если промышленность... выпустит эти объемы раньше, мы готовы привить раньше», – цитирует министра РИА «Новости».
Он добавил, что в гражданском обороте сейчас находится более 4 млн доз вакцин от COVID-19. За последние сутки более 1 млн доз вакцин стало доступно для отправки в регионы. К концу дня планируется выпустить в гражданский оборот еще до 200 тыс. доз.
В четверг президент Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что необходимо привить около 70 млн россиян от коронавирусной инфекции. Массовая вакцинация населения стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Масштабную вакцинацию начали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например медики и учителя.
Флот США решил скрыть информацию о числе инфицированных на эсминце «Чейфи»
Несколько десятков членов экипажа эсминца ВМС США «Чейфи», прибывшего 23 января с Гавайев в порт Сан-Диего (штат Калифорния) для прохождения боевой подготовки, инфицированы коронавирусом, однако командование держит матросов в полном неведении относительно масштабов эпидемии на корабле, сообщила газета Navy Times.
Как заявил один из младших офицеров эсминца, пожелавший остаться неназванным, инфекция получила распространение уже в нескольких отсеках корабля. «В настоящее время люди опасаются, что мы не сможем вернуться на Гавайи. Никто не предоставляет нам никакой информации», – передает ТАСС сообщение источника издания.
Еще один младший офицер также на условиях анонимности сообщил изданию, что коронавирусная инфекция была обнаружена у поваров эсминца еще на переходе в Сан-Диего, в результате около недели камбуз был закрыт. «До прихода в Сан-Диего несколько человек у нас были помещены на карантин, а у троих тест [на коронавирус] дал положительный результат – все повара, контактировавшие со всем экипажем», – сказал он.
Представители Третьего флота США подтвердили изданию, что у нескольких членов экипажа «Чейфи» тесты на коронавирус дали положительный результат, но отказались уточнить число инфицированных. В частности, коммандер Шин Робертсон заверил газету в том, что «корабль по-прежнему готов к выполнению своих задач», никто из членов его экипажа не госпитализирован.
По словам же двух упомянутых младших офицеров, за последние дни несколько десятков матросов были отправлены на берег после положительных тестов на коронавирус или подтверждения их контактов с инфицированными. Согласно документам, полученным газетой, речь идет о 41 члене экипажа эсминца, насчитывающего около 350 матросов и офицеров.
Без ответов, как пишет издание, остаются пока и вопросы матросов о причинах отказа от проведения массового тестирования на корабле. По словам Робертсона, «тестирования всего экипажа пока нет в планах», однако, согласно составленному ранее корабельному расписанию, оказавшемуся в распоряжении Navy Times, такое тестирование было запланировано на первую половину 23 января, в день прихода корабля в Сан-Диего. Представитель Третьего флота никак это не прокомментировал.
По словам источника газеты, матросы эсминца считают, что отказ от такого тестирования вызван нежеланием начальства ставить под угрозу срыва выполнение плана боевой подготовки, ради которой корабль и прибыл в Сан-Диего. «Их только это и волнует. После того, как они отменили поголовное тестирование, мы поняли, что они просто не хотят этим заниматься», – сообщил газете представитель экипажа. Он рассказал, что даже защитные маски предоставляются матросом нерегулярно, и они вынуждены носить одну и ту же маску в течение нескольких дней, подвергая себя риску.
«Мы попросили предоставить нам больше (масок), но их у них недостаточно. А когда мы возмущаемся, нам либо говорят пользоваться грязными масками, либо ждать дисциплинарных взысканий», – пояснил один из младших офицеров эсминца.
Боливия начала вакцинацию «Спутником V»
В Боливии стартовала вакцинация российским препаратом «Спутник V». Первыми вакцину в пятницу получили медицинские работники больницы департамента Санта-Крус.
«Мы уже видим свет в конце туннеля. Мы приступаем к системному решению проблемы благодаря тому, что мир нашел работающую формулу», – передает ТАСС слова президента Боливии Луиса Арсе.
Как отметил глава республики, прививочная кампания началась с больницы в Санта-Крусе, так как именно в этом регионе ситуация с коронавирусом самая напряженная в стране.
Напомним, договоренность о поставках «Спутника V» в Боливию была достигнута в декабре, а разрешение на экстренное использование местный регулятор выдал 6 января.
Ранее первую дозу «Спутника V» получил президент Аргентины Альберто и вице-президент республики Кристина Фернандес де Киршнер. В начале прошлой недели аргентинский регулятор одобрил использование российской вакцины от коронавируса для вакцинации лиц старше 60 лет. Напомним, вторая партия российского препарата прибыла в Буэнос-Айрес 16 января. До этого сообщалось, что правительство Аргентины приобрело у РФПИ 30 млн. доз вакцины «Спутник V». 19 января в Аргентине началась вакцинация медицинских работников вторым компонентом российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».
В январе «Спутник V» зарегистрировала Венесуэла.
На этой неделе медицинские власти Ирана заявили, что вакцинация в стране начнется, возможно, со «Спутника V». Переговоры о закупке вакцины также ведут частные компании Ливана.
В ЕС назвали интересной идею «скрестить» вакцины «Спутник V» и AstraZeneca
Идея комбинированно использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и британскую AstraZeneca интересная и имеет свои преимущества, считает регулятор Евросоюза – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА).
«Это очень интересное исследование, которое, как мы ожидаем, очень скоро будет запущено. Мы полностью открыты к обсуждению возможностей, когда сначала вводится одна вакцина, а потом – другая. Эта стратегия может давать преимущества, поэтому мы открыты к обсуждению такого подхода, насколько он может обеспечить лучшую защиту от COVID-19», – передает слова представителя EMA РИА «Новости».
Регулятор продолжает изучать данные исследований по «Спутнику V» для возможной регистрации вакцины в ЕС, добавил представитель агентства.
В декабре прошлого года глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр предложил оксфордским коллегам добавить компонент вакцины «Спутник V» к компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca. Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата.
ВОЗ обеспокоило решение Еврокомиссии о запрете экспорта вакцин
Решение Европейской комиссии о регулировании экспорта вакцин против коронавируса из Евросоюза в третьи страны является тревожной тенденцией, заявила помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао.
«На самом деле, это очень тревожный тренд... На данном этапе нецелесообразно, чтобы какая-либо страна вводила запреты на экспорт или барьеры, которые не позволят свободно перемещать необходимые ингредиенты, которые сделают вакцины, диагностические средства и другие лекарства доступными для всего мира», – сказала Симао, передает РИА «Новости».
Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕК согласовала регулирование, которое позволит предварительно одобрять возможность экспорта вакцин против COVID-19 из Евросоюза в третьи страны, при этом из-под действия этого механизма исключено порядка 90 государств.
ЕК приняла соответствующее решение из-за поступающей информации о задержках в поставках в страны Евросоюза партий вакцин, на предварительное приобретение которых Еврокомиссия уже заключила контракты с поставщиками и затратила средства.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки.
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