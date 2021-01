Песков рассказал об отношении Путина к Лановому Путин обсудил с Совбезом вопросы безопасности на Дальнем Востоке Путин поручил проработать введение доплат за классное руководство в колледжах 29 января 2021, 14:06 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поручил правительству до 15 марта проработать вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах. «Правительству Российской Федерации: проработать вопрос о введении ежемесячного денежного вознаграждения, финансируемого из средств федерального бюджета, для педагогических работников профессиональных образовательных организаций, осуществляющих одновременно с педагогической работой кураторство (классное руководство) обучающихся. Срок – 15 марта 2021 г.», – передает ТАСС текст поручения. Напомним, в сентябре учителям ввели двойные доплаты за классное руководство.

Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным 27 января 2021, 04:55

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил в ответ на вопрос о разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным. В конце пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала C-SPAN, журналист из зала спросил покидающего помещение Байдена, о чем он разговаривал с президентом России. «О вас. Он шлет наилучшие пожелания», – приводит ответ главы 46-й американской администрации РИА «Новости». Во вторник президенты России и США по инициативе Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что на ближайшем пленарном заседании 27 января Совфед ратифицирует продление ДСНВ. Ранее Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Белый дом назвал инициатора разговора между лидерами России и США 26 января 2021, 23:27

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся по инициативе американского лидера, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Он (Байден) позвонил президенту Путину сегодня [во вторник] во второй половине дня с намерением обсудить нашу готовность продлить ДСНВ на пять лет, а также подтвердить нашу решительную поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России, а также поднять вызывающие обеспокоенность вопросы», – приводит слова Псаки ТАСС. По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден планировал обсудить с российским лидером продление российско-американского двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), а также ситуацию вокруг Украины, блогера Алексея Навального, американские выборы и другие вопросы. Псаки пообещала опубликовать заявление Белого дома по итогам переговоров. Во вторник президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Ранее Байден заметил, что наличие разногласий с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Путин поговорил по телефону с Байденом 26 января 2021, 21:21

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Джозефом Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента. Путин во время разговора отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран, а учитывая особую ответственность сторон за поддержание безопасности в мире – всего международного сообщества, сказано на сайте Кремля. Лидеры двух стран обсудили возможность сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и в других сферах, в том числе торгово-экономических. Стороны также рассмотрели вопрос об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу и план действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование и инициативу России о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Как отмечается в сообщении, беседа президентов носила откровенный характер, стороны договорились поддерживать контакт. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью. 20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации. Кампания по раскрутке «расследования» Навального про дворец началась за границей 28 января 2021, 18:07 Материал про фильм блогера Алексея Навального о якобы принадлежащем Путину дворце под Геленджиком, вышедший в The Economist, был помечен как реклама. В социальных сетях обратили внимание на то, что лондонское издание The Economist в Facebook поставило под этой статьей тег «Реклама». Это было сделано в качестве меры предосторожности, чтобы британские власти «не придрались в случае проверки». Такая пометка ставится в случае проплаченных статей, отмечает Regnum. Тираж The Economist составляет 1,6 млн экземпляров. Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Путин призвал Европу к взаимной любви 27 января 2021, 15:11

Россия и Европа – это одна цивилизация, они должны быть вместе, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн. Россия, заявил глава государства, «хочет и стремится наладить диалог с Европой, но любовь должна быть взаимной». «Вы знаете, у нас (у России и Европы – прим. ВЗГЛЯД) есть вещи абсолютно фундаментального характера. Это общая культура. Крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Европой и Россией, указывая на то, что Россия есть часть Европы – и географически, и, что самое главное, в культурном смысле. По сути, это одна цивилизация», – заявил Путин, говоря о том, каким он видит будущее отношений между Россией и Европой, передает РИА «Новости». По его словам, Россия и Европа являются «абсолютно естественными партнерами в экономике и науке». При этом, подчеркнул президент, диалог должен быть честным. Путин отметил, что если Россия и Европа смогут подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от этих фобий, то их ждет безусловно позитивный этап в отношениях. Также, выступая в Давосе, Путин заявил, что социально-экономические проблемы являются ключевым вызовом для всего мира, а основной задачей является выход из бедности. Кроме того, российский лидер указал, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах. Помимо этого, Путин назвал четыре основных приоритета для благополучия человека. Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным 27 января 2021, 13:51

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге Джо Байдену ситуацию с блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Что касается этой темы, то да, она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина», – заявил Песков, говоря о том, поднималась ли в этом разговоре тема с Алексеем Навальным. В ответ на реплику о том, что Белый дом писал об этом, а в пресс-службе Кремля соответствующее сообщение то появлялось, то удалялось, пресс-секретарь президента возразил: «У нас был единый текст, который был опубликован сразу», передает РИА «Новости». На просьбу уточнить, есть ли по этому вопросу у Путина и Байдена взаимопонимание или их позиции сильно отличаются, представитель Кремля повторил: «С нашей стороны были представлены необходимые разъяснения». Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы. Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Путин объяснил причины кризисов в мире 27 января 2021, 14:52

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн, заявил, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах. «Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития, усиление социального расслоения как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. Мы об этом и раньше говорили, но сегодня это вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма и других крайностей», – приводит его слова РИА «Новости». «Рост экономических проблем и неравенство раскалывают общество, порождают социальную, расовую, национальную нетерпимость, причем такое напряжение прорывается наружу даже в странах с, казалось бы, устоявшимися гражданскими и демократическими институтами, призванными сглаживать, гасить подобные явления и эксцессы», – указал президент. «Все это неизбежно сказывается и на характере международных отношений – не добавляет им стабильности и предсказуемости», – констатировал глава государства. Путин указал, что доходы в развитых странах достались 1% населения, а у остальных доходы не росли. Глава государства отметил, что посткризисное восстановление экономики в мире идет непросто, растет социальная напряженность. По словам российского лидера, глобализация привела к значительному росту прибыли американских и европейских корпораций. Он отметил, что основную выгоду от глобального роста получили развивающиеся страны. «Однако результатом такого встраивания в глобальную экономику стали не только рабочие места и экспортные поступления, но и социальные издержки, включая существенный разрыв в доходах граждан», – отметил российский президент. Также Путин заявил, что социально-экономические проблемы являются ключевым вызовом для всего мира, а основной задачей является выход из бедности. Путин поручил привить от коронавируса почти 70 млн россиян 28 января 2021, 15:10

Необходимо привить около 70 млн россиян от коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин. «В эту прививочную кампанию, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили. Мне [глава Роспотребнадзора Анна] Попова докладывала вчера – 68 млн. Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», – заявил президент в ходе совещания с правительством, передает ТАСС. Президент отметил, что производство вакцины от коронавирусной инфекции в России идет с опережением графика. «Министр [промышленности и торговли Денис] Мантуров докладывал о том, что промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов», – заявил глава государства. Президент отметил, что в России по сравнению со многими европейскими странами уровень заболеваемости COVID-19 ниже. «На 100 тыс. населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем в европейских странах, во многих европейских странах», – сказал Путин. Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания сообщила, что на данный момент произведено 8,2 млн доз, для вакцинации граждан в медицинские организации направлено 2,7 млн доз. Она добавила, что разница между объемами производства и доступными для вакцинации дозами обоснована контролем качества и безопасности вакцин. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Масштабную вакцинацию нгачали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. Путин назвал четыре основных приоритета для человека 27 января 2021, 15:06 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн, назвал четыре основных приоритета для благополучия человека. «У человека должна быть комфортная среда для жизни – это жилье и доступная инфраструктура, транспортная, энергетическая, коммунальная. И, конечно, экологическое благополучие», – приводит его слова РИА «Новости». По словам президента, человек должен быть уверен, что у него будет работа, которая даст устойчивый, растущий доход и соответственно достойный уровень жизни. Он также должен иметь доступ к действенным механизмам обучения в течение всей своей жизни, позволяющий ему развиваться и строить карьеру, а после ее завершения получить достойную пенсию и социальный пакет, подчеркнул российский лидер. Человек также должен быть уверен, что получит качественную эффективную медицинскую помощь, что система здравоохранения в любом случае гарантирует доступ к современному уровню услуг, заключил глава государства. Также Путин заявил, что социально-экономические проблемы являются ключевым вызовом для всего мира, а основной задачей является выход из бедности. Кроме того, российский лидер указал, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах. Путин сравнил сложившуюся в мире ситуацию с 30-ми годами прошлого века 27 января 2021, 14:59 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Давосском форуме сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 30-ми годами прошлого века по масштабу и комплексному системному характеру вызовов и потенциальных угроз. «Конечно же, в истории нет прямых параллелей, но некоторые эксперты – и я с уважением отношусь к их мнению – связывают текущую ситуацию с 30-ыми годами прошлого века. С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться, но по многим параметрам – по масштабу и комплексному системному характеру вызовов, потенциальных угроз - определенная аналогия все-таки напрашивается», – заявил он, передает РИА «Новости». По словам Путина, трудно не заметить глобальной трансформации в экономике, политике, соцсфере, пандемия обострила проблемы дисбаланса, накопившиеся в мире. «Действительно трудно не заметить коренных трансформаций в глобальной экономике, политике, социальной жизни, технологиях. Пандемия коронавируса, ставшая серьезным вызовом всему человечеству, подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы», – сказал он. Также президент заявил, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах, а пандемия коронавируса ускорила вероятность столкнуться со срывом в мировом развитии и борьбой всех против всех. Политолог: В давосской речи Путин сравнил нынешнюю ситуацию в мире с Великой депрессией 27 января 2021, 18:26

«Главное, к чему призвал президент – сохранить и усилить либеральный характер мировой торговой системы, не допуская полного раскола планеты на несколько закрытых блоков», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя слова президента России Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе об аналогии между сложившейся в мире ситуацией и 30-ми годами XX века. «Проводя аналогию с 1930-ми годами, президент, скорее всего, имел в виду Великую депрессию XX века. Сегодня коронавирусный кризис привел к падению экономики, снижению объемов мировой торговли и ВВП, что стало сопоставимо с масштабами событий именно того времени. При этом Владимир Путин сразу отметил, что новая мировая война невозможна, а разбалансировка мировой системы может происходить только в результате отдельных локальных конфликтов», – считает эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. Ранее в ходе выступления на Давосском форуме президент Владимир Путин сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 30-ми годами прошлого века по масштабу и комплексному системному характеру вызовов и потенциальных угроз. «Конечно же, в истории нет прямых параллелей, но некоторые эксперты – и я с уважением отношусь к их мнению – связывают текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века. С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться, но по многим параметрам – по масштабу и комплексному системному характеру вызовов, потенциальных угроз – определенная аналогия все-таки напрашивается», – заявил он, передает РИА «Новости». В 30-е годы прошлого века из Великой депрессии удалось выйти двумя основными путями, напомнил Ткаченко. «Прежде всего спасением экономики на национальном уровне через увеличение государственных расходов и восстановлением мировой торговли посредством устранения таможенных барьеров. Похожие меры должны предприниматься и сейчас», – отметил собеседник. Политолог убежден, что в текущей ситуации необходимо сохранить и усилить либеральный характер мировой торговой системы, не допуская полного раскола планеты на несколько закрытых блоков. «Сделать это полностью очень трудно, так как по-настоящему либеральная мировая экономика может существовать только при наличии одного гегемона, способного руководить понижением или сохранением торговых тарифов. Но сейчас можно хотя бы признать существование нескольких торговых блоков в мировом экономическом пространстве, среди которых Евросоюз, США, Китай и Россия, и начать переговоры по взаимному сотрудничеству уже между ними», – полагает Ткаченко. Другое направление выхода из кризиса эксперт видит в отказе международных игроков от взаимных политических и экономических санкций. «Санкции обычно носят именно политический характер, а экономика очень негативно реагирует на сигналы такого рода. После этого уже можно будет восстанавливать нормальное сотрудничество, защищать инвестиции», – добавил он. «Именно к этому и призывал наш президент в своем выступлении – собраться с силами и победить коронавирус, сохранить экологию, либеральную торговлю, избегать конфликтов», – заключил Ткаченко. Выступление президента Росси Владимира Путина на Давосском форуме в 2021 году прошло впервые после 2009 года. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента, Путин произнес свою речь публично. Что касается дискуссий, то они обычно проходят в закрытом режиме. Всемирный экономический форум проводится ежегодно в швейцарском Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды. Путин внес в Госдуму законопроект о продлении ДСНВ 26 января 2021, 22:35

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). «Согласно пункту 2 статьи 14 договора срок его действия составляет десять лет. Договором предусмотрена возможность его продления на срок до пяти лет, если Россией и США будет принято такое решение. <...> В январе 2021 года достигнуто принципиальное согласие сторон продлить договор на пять лет», – приводит выдержку из текста документа ТАСС. В пояснительных материалах отмечается, что реализация соглашения не потребует привлечения дополнительных бюджетных ассигнований и будет осуществляться за счет и в пределах средств федерального бюджета, предусматриваемых на соответствующие цели заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, госкорпорациям «Роскосмос» и «Росатом». Согласно ноте американской стороны, посольство США в России «от имени Соединенных Штатов Америки предлагает в соответствии с пунктом 2 Статьи XIV Договора продлить срок действия Договора на период в пять лет, до 5 февраля 2026 года». «Министерство имеет честь подтвердить приемлемость данного предложения для Российской Федерации», – говорится в ответной ноте МИД. О дополнительных условиях в документах речи не идет. Ранее президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джозеф Байден в ходе телефонного разговора обсудили продление ДСНВ. Перед этим Байден заметил, что наличие разногласий между Россией и США не является поводом для отказа от продления ДСНВ. В понедельник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном продление ДСНВ. В Москве заявили о начале экспертной работы с Вашингтоном по продлению Договора. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет делать договор заложником своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Путин и Байден обсудили продление ДСНВ 26 января 2021, 22:08 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джозеф Байден в ходе телефонного разговора выразили удовлетворение о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). «Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», – сказано на сайте Кремля. Во вторник Путин провел телефонный разговор с Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью. 20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации. Эксперт: За ДСНВ никакого сближения между Россией и США не последует 27 января 2021, 11:14

Отметим, международный комитет Совфеда, а также комитет верхней палаты парламента по обороне и безопасности на заседании в среду рекомендовали ратифицировать закон о продлении СНВ-3. Президент Путин поручил МИДу провести с США переговоры о продлении договора. Россия и США приняли решение продлить СНВ-3 на условиях Москвы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По оценке Лукьянова, ведение переговоров по продлению ДСНВ поручили именно Рябкову как профильному заместителю министра иностранных дел России, который всегда занимался именно этой темой. «Но нужно понимать, что как таковых переговоров вестись не будет, ведь речь идет о продлении договора в таком виде, как он есть, – объяснил эксперт. – Остаются исключительно процедурные вопросы, например необходимость ратификации договора Госдумой с российской стороны. Однако думаю, что любые процедурные ограничения будут легко преодолены политической волей президента. Уверен, что никакие другие причины не помешают продлению договора, ведь если бы такие шансы были, президенты публично бы об этой теме не заявляли и подобных поручений не давали», – отметил эксперт-международник. «При этом понятно, что за оживлением темы СНВ-3, по которой уже давно не было никаких позитивных новостей, больше никакого сближения не последует – это чистая формальность, хоть и положительная», – резюмировал Лукьянов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин заявил об исчерпании ресурса традиционных механизмов стимулирования экономики 27 января 2021, 15:45 Текст: Елизавета Булкина

Традиционные механизмы стимулирования экономики за счет наращивания кредитования исчерпали себя, они приведут ко все большему расслоению в обществе, заявил президент России Владимир Путин, выступая в формате видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Посткризисное восстановление (экономики) идет непросто. И если 20-30 лет назад проблему можно было бы решить за счет стимулирующей макроэкономической политики, <…> то сегодня такие механизмы уже по сути исчерпали себя, не работают, их ресурс практически исчерпан», – передает слова главы государства ТАСС. Путин отметил, что стимулирование экономики традиционными инструментами за счет наращивания частного кредитования становится «по сути невозможным, а количественное смягчение только раздувает пузырь стоимости финансовых активов и ведет к дальнейшему расслоению в обществе». Ранее Путин заявил, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах.