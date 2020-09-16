Учителям ввели двойные доплаты за классное руководство

Учителя могут получать двойную выплату за классное руководство, которая составляет 5 тыс. рублей, если руководят двумя и более классами, следует из разъяснения Минпросвещения России.

«Денежное вознаграждение выплачивается в размере 5 тыс. рублей ежемесячно за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, но не более двух выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическом работнику при условии осуществления классного руководства в двух и более классах», – говорится в документе опубликованном на официальном сайте министерства.

Отмечается, что один педагогический работник может получать эту выплату за каждый класс, независимо от количества учащихся в нём.

Между тем, выплата за классное руководство может быть отменена из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения педагогом работы.

«Так, применительно к порядку, установленному при распределении учебной нагрузки на новый учебный год, в коллективном договоре могут быть предусмотрены следующие положения, связанные с осуществлением педагогическими работниками классного руководства в классах: возможность отмены выплат за классное руководство за неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником по его вине работы по классному руководству», – отмечается в документе.

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу поддержать классных руководителей на всей территории страны, отметив, что на них лежит особая ответственность, связанная с обучением и воспитанием детей.

С 1 сентября классные руководители в российских школах начали получать федеральные надбавки за классное руководство в размере пяти тысяч рублей.

Кроме того, в июле премьер Михаил Мишустин призвал уточнить методику подсчета средних зарплат медиков и учителей, учитывая стандарты жизни в различных регионах.