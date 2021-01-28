В Telegram появилась функция переноса переписки из WhatsApp Австралия собралась ограничить доминирование Google на рынке рекламы 28 января 2021, 05:31 Текст: Антон Никитин

Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) призвала власти страны принять меры для решения проблем в связи с доминированием американской корпорации Google на национальном рынке цифровой рекламы. «Google сегодня является крупнейшим поставщиком всех ключевых рекламных услуг и единственным поставщиком рекламных технологий. По оценкам ACCC, доля Google [на рынке цифровой рекламы] в Австралии колеблется от 50% до 100% в зависимости от вида услуг. Проблема отсутствия конкуренции на рынке цифровой рекламы требует решения», – приводит ТАСС текст предварительного отчета регулятора, подготовленного по поручению правительства Австралии. «В этой отрасли [производства и размещения цифровой рекламы] действительно отсутствуют конкуренция, выбор и прозрачность. Значительное присутствие на рынке рекламных технологий и конкурентные преимущества платформы в сфере цифровых услуг дает Google возможность и стимул развивать свой бизнес и влиять на конкурентную среду», – подчеркнул председатель ACCC Род Симс. В комиссии отметили, что уже сейчас Google часто действует как монополист. «Рекламные возможности сервиса YouTube («Ютьюб») продаются исключительно через платформы Google, и рекламодатели <…> вынуждены использовать рекламные технологии Google для покупки этих услуг», – сказано в отчете. ACCC предложила ряд возможных вариантов решения проблем в индустрии рекламных технологий. Рекомендации, которые, как ожидается, лягут в основу правительственных мер по регулированию рынка цифровой рекламы. Они, в частности, включают требование о проведении независимых проверок транзакций и пользователей платформ, назначение отраслевого омбудсмена для разрешения жалоб и споров. В прошлую пятницу американская корпорация Google пригрозила Австралии отключением интернет-поиска в случае принятия закона, обязывающего обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В сентябре минувшего года Facebook пригрозила блокировкой новостей для пользователей в Австралии. В апреле 2020 года Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) обязала Facebook, Google и другие компании платить информационным агентствам за использование контента.

В Сети выяснили методы раскрутки хэштега #СвободуНавальному в соцсетях 25 января 2021, 22:39 Пользователи выяснили, что хэштегу #свободунавальному удалось закрепиться в трендах социальной сети Twitter благодаря активности большого числа ботов. Во многих профилях пользователей социальной сети Twitter, делавших публикации с хэштегом #СвободуНавальному, отсутствует какая-либо активность: совсем нет или очень мало подписок, подписчиков, публикаций, взаимодействия с другими пользователями, а большинство аккаунтов вообще зарегистрировано в январе 2021 года. При этом авторы блога разыскали десятки однотипных аккаунтов, сообщает «Ридус» со ссылкой на блог «Фонд бабла с коррупцией» . «Мы имеем развитую сеть бот-аккаунтов, которые заполняют интернет-пространство и, в частности, социальную сеть Twitter определенным контентом. Своими действиями они подняли в топы рейтинга Twitter тему Навального и хэштег #свободунавальному. Реальная же поддержка Навального его сторонниками и другими гражданами страны остается на низком уровне», – уверены авторы расследования. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Вне закона в России могут оказаться около 1 млн «умных» счетчиков 25 января 2021, 09:02 Текст: Алина Назарова

Не менее 1 млн используемых в ЖКХ «умных» счетчиков электроэнергии могут оказаться вне закона из-за того, что применяемый в приборах зарубежный стандарт передачи данных не вошел в утвержденный в конце декабря перечень допустимых, в отличие от менее распространенного отечественного аналога. Популярный стандарт передачи данных интернета вещей NB-IoT не вошел в перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии, следует из письма МТС, «МегаФона», «Вымпелкома» и Tele2 замглавы Минцифры Олегу Иванову от 22 января. Перечень утвержден приказом Минцифры 30 декабря 2020 года, единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии признан отечественный NB-Fi, пишет «Коммерсант». Стандарт NB-IoT используется для подключения к сети приборов, оснащенных традиционной или встроенной виртуальной (eSIM) сим-картой. От стандартов GSM, 3G и 4G его отличает меньшее энергопотребление, что позволяет устройствам работать до десяти лет без замены батареи. Поэтому такая сеть оптимальна для приборов, передающих небольшие объемы информации с определенной периодичностью: счетчиков электроэнергии, датчиков мониторинга трубопроводов, открытия люков, систем «умного города». Бытовые приборы обычно подключают к сети по Wi-Fi. Все крупные операторы уже оказывают услуги на базе стандарта NB-IoT. Так, у «Вымпелкома» есть сети на NB-IoT в Центральном и Уральском ФО. Там считают, что из-за действий Минцифры вне закона только в Центральной России могут оказаться около 1 млн приборов учета электричества, а их замена приведет к росту цен на электроэнергию. Предложенные Минцифры ограничения потребуют пересмотра ряда проектов и для «Ростелекома», подтвердили там. МТС запустила сеть интернета вещей на NB-IoT более чем в 70 регионах России. «МегаФон» реализовал на этом стандарте уже два проекта на федеральном уровне. В Tele2 сообщили, что также имеют несколько проектов с NB-IoT для заказчиков из ЖКХ. Между тем, в Минцифры пояснили, что в перечень включены стандарты, рекомендованные Минэнерго и ФСБ и принятые Росстандартом. В ведомстве также заявили, что документ будет носить рекомендательный характер. Стандарт NB-Fi основан на российской технологии, разработанной компанией «Вавиот», и был утвержден Росстандартом в 2019 году как первый отечественный протокол интернета вещей. Операторы связи в своем письме в Минцифры утверждают, что он менее безопасен, чем иностранные аналоги, потому что работает в нелицензируемых частотах. В «ЭР-Телекоме» добавляют, что и протокол NB-IoT был утвержден Росстандартом в сентябре 2020 года, а к утверждению готовится второй по популярности после него в мире стандарт – LoRaWAN, который также не попал в перечень Минцифры. Эксперт объяснил сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp 26 января 2021, 18:10

Фото: Debarchan Chatterjee/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

«Судя по тому, что доступ удалось восстановить в достаточно сжатые сроки, проблема скорее всего была на программном уровне», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель группы сопровождения клиентов КРОК Облачные сервисы Ренат Сайфутдинов, комментируя сбой в соцсетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp. Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает отключения популярных интернет-ресурсов, в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp у российских пользователей зафиксировали сбой. «Facebook, Instagram и WhatsApp интегрированы между собой. Поэтому совершенно ясно, что сервисы, отвечающие за авторизацию пользователей российского и северо-европейского региона, расположены в одном дата-центре. На сбои жаловались как раз жители России, Финляндии и Эстонии. И может быть миллион причин этого сбоя. Но судя по тому, что доступ удалось восстановить в достаточно сжатые сроки, проблема скорее всего была на программном уровне. Устранение неисправностей вычислительного оборудования заняло бы гораздо больше времени», – говорит Сайфутдинов. Он отмечает, что подобные инциденты не редкость, и, как правило, все они краткосрочные. Это популярные каналы коммуникации, в которых люди проводят по несколько часов в день, поэтому любая неполадка в инфраструктуре на виду. Одни из последних глобальных сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp случились весной и летом 2020 года, причиной стало программное обеспечение (ПО), используемое командой разработки. В январе текущего года российские пользователи обнаружили сбои в работе соцсети Twitter. Массовые неполадки в работе Интернета зафиксированы на востоке США 26 января 2021, 22:11

Фото: Jens Buttner/ZB/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Жители городов на Восточном побережье США во вторник столкнулись с трудностями при попытках получить доступ к сети Интернет, сообщило Associated Press. Неполадки возникли у жителей Вашингтона, Нью-Йорка, Бостона. Представители крупного оператора связи Verizon сообщили, что в нью-йоркском районе Бруклин был перерезан принадлежащей компании кабель. Однако нет ясности относительно того, является ли это причиной происходящего, передает ТАСС. Согласно оценкам на портале Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет- ресурсов, в указанном районе США имеют место массовые перебои в работе ряда сетевых сервисов. В их числе поисковая система Google, приложение Zoom, портал YouTube. Ранее во вторник на территории США произошел сбой в работе сервиса видеоконференций Zoom. Кроме того, с проблемами столкнулись российские пользователи социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Все три программных продукта принадлежат американской компании Facebook. Напомним, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. Отец тиктокеров Милохиных встал на колени перед сыном 26 января 2021, 13:46

Фото: Пусть говорят/YouTube

Текст: Ольга Никитина

Отец известных тикток-блогеров Дани и Ильи Милохиных Вячеслав Крапчин в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале на коленях попросил прощения у одного из сыновей. «На Новый год я загадывал два желания: увидеть красивый белый снег, который редко выпадает на юге, где мы живем, и встретиться с сыновьями. Наконец-то мои желания стали исполняться», – приводит слова Кравчина Life.ru. Мужчина признался, что ради наследников в свое время ему даже приходилось идти на преступления, например, воровать, из-за чего несколько лет он провел за решеткой. Позднее Вячеслав завел новую семью. «Я знал, что дети добились успеха, очень гордился ими. Связаться с ними не пытался по очень простой причине: люди бы не так это поняли. Все бы подумали, что мне нужны пиар и деньги, а мне это не нужно», – сказал он. В эфире Первого канала уточнили, что Крапчин встретился с Ильей впервые за 17 лет. Что же касается матери братьев Милохиных, то она, поняв в какой-то момент, что на супруга надеяться бессмысленно, решила на время оставить детей под опекой государства, но так за ними и не вернулась. Впоследствии она во второй раз вышла замуж и родила еще двоих детей. Из всех родственников о Дане и Илье вспоминала лишь их бабушка Антонина, которая иногда забирала детей к себе. Илья выразил надежду, что его знаменитый младший брат, который не пришел на шоу, когда-нибудь все же решится встретиться с биологическими матерью и отцом. Ранее Даня Милохин, на которого подписаны 7,5 млн человек, похвастался, что меньше чем за месяц потратил 1 млн 400 тыс. рублей. В Совфеде предложили ввести внесудебную блокировку ведущих треш-стримы сайтов 25 января 2021, 07:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Необходимо ввести законодательную норму о возможности внесудебной блокировки сайта, если на нем ведется треш-стрим. Для операторов и провайдеров в случае неприятия мер по блокировке сайта должна быть установлена административная ответственность, заявил сенатор Александр Башкин. «Необходимо ввести внесудебную блокировку доступа к сайтам стримеров или иным ресурсам, где ведутся трансляции треш-стримов», – передает РИА «Новости» слова сенатора. Башкин считает, что такая норма должна появиться в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Одновременно сенатор выступил за установление административной ответственности для оператора либо провайдера за непринятие мер по исполнению законодательства по ограничению или блокировке таких сайтов. Говоря о возможности отслеживания треш-стримов для их оперативной блокировки, Башкин выразил уверенность в том, что технически это возможно. «Говорят в данной ситуации о сложности контроля, но это возможно, алгоритм отслеживания и контроля вполне доступен. Это и контроль со стороны волонтеров, это и сообщения граждан, это и наблюдение за эфирами. Особенностью массовости аудитории является известность так называемых стримеров и наработка ими аудитории и престижа», – заявил парламентарий. Среди других мер борьбы с треш-стримами Башкин назвал введение уголовной ответственности для авторов треш-стримов, запрет финансовых транзакций по финансированию деятельности стримеров и заказу их акций в прямом эфире, а также законодательное закрепление понятия трэш-стрима и сопутствующих ему противоправных деяний. Это позволит, полагает он, избежать злоупотреблений, двусмысленности, «чтобы под блокировку не подпадали ресурсы, которые не являются треш-стримами, чтобы не было чиновничьего произвола». «Следует также подумать о возможности введения административной ответственности для авторов и участников треш-стрима в случаях, если в их противоправных действиях не содержатся признаки уголовного преступления, но в то же время эти деяния являются общественно опасными. Это будет одновременно и профилактикой возможных в дальнейшем уголовных преступлений», – заявил Башкин. Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что соцсети должны проявлять социальную ответственность и не допускать распространения треш-стримов. Обсуждение наказания для треш-стримеров проходит в Совете Федерации после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую треш-стримы. До этого столичная полиция возбудила уголовное дело против блогера Андрея Бурима (Mellstroy), который в прямом эфире избил фотомодель Алену Ефремову. Пострадавшая позднее рассказывала, что Бурим многократно жестоко бил ее головой о стол «словно на сцене театра в пустоту зала». Треш-стримы – особый «жанр» видео в прямом эфире, в которых ведущий совершает с собой, а чаще со своими гостями, опасные для здоровья или унизительные вещи за деньги, поступающие от пользователей. Так, например, Reeflay давал гостям пощечины, разбивал об их головы яйца, делал гостю татуировку с именем заплатившего за эту прихоть зрителя. В Telegram появилась функция переноса переписки из WhatsApp 27 января 2021, 23:47

Фото: Thomas Trutschel/

photothek via w/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Мессенджер Telegram внедряет функцию переноса переписки пользователей из других приложений, в частности WhatsApp, следует из описания обновления, размещенного в магазине приложений AppStore. «Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений – например из WhatsApp, Line или KakaoTalk», – приводит ТАСС текст описания обновления в магазине приложений AppStore. Кроме того, после обновления мессенджера пользователи смогут без следа удалять созданные группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов, а также историю звонков. Напомним, 16 января мессенджер WhatsApp отложил сроки введения новой политики, в соответствии с которой пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook. Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, включив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В частности, компания собиралась получить сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о бегстве пользователей в Telegram из-за новой политики WhatsApp. Так, после обновления пользовательского соглашения от принадлежащего Facebook мессенджера отказалась администрация президента Турции. Кроме того, из WhatsApp в Telegram ушла глава ЦИК Элла Памфилова. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров неоднократно предупреждал владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp, призывая пользователей удалить со своих устройств принадлежащий Facebook мессенджер из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности. В США через суд потребовали удалить Telegram из магазина приложений Google 26 января 2021, 13:53 Текст: Алина Назарова

Руководитель американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web Марк Гинзберг подал иск к компании Alphabet – материнской компании Google, с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play. Гинзберг в понедельник обратился с жалобой в калифорнийский суд. Он утверждает, что Telegram способствует распространению сообщений о насилии, экстремизме и антисемитизме. В иске указано, что мессенджер также использовался для подстрекательства и координации насилия расистского характера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. «Google не приняла никаких мер против Telegram, сравнимых с действиями этой компании против (приложения) Parler, чтобы заставить мессенджер улучшить политику модерирования контента», – говорится в иске. В воскресенье американская НКО Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») также через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из AppStore мессенджер Telegram. Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда. Эксперт: IT-гиганты знают о гражданах больше государства 27 января 2021, 21:43 Текст: Андрей Самохин

Президент в своей речи отметил непомерно возросшее влияние транснациональных цифровых гигантов на глобальные политические и экономические процессы в мире. Властям разных стран пора взять IT-гигантов под свой контроль. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД юрист Александр Журавлев, комментируя онлайн-выступление Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «IT-гиганты с помощью специальных алгоритмов навязывают один контент и блокируют другой, и за счет этого могут уже влиять не только на коммерческие предпочтения, но и на образ мыслей своих пользователей. Ведь они знают о гражданах разных стран порой больше, чем власти этих стран. И это влияние сильно выросло во время пандемии», – считает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. «США, многие страны Евросоюза, Турция в прошлом году усилили регулирование интернет-платформ в своих сегментах Сети. Среди принятых мер – не только зачистка Сети от деструктивного контента, но и пресечение необоснованной онлайн-цензуры, которую позволяют себе эти платформы. Кроме того, власти стараются создать конкурентные условия внутренних IT-рынков, чтобы защитить персональные данные своих граждан. Наконец, власти добиваются от гигантов правильной оплаты налогов», – напоминает эксперт. «Россия тоже модернизирует свое законодательство для регулирования этих платформ по модели других государств. Наши власти обоснованно требуют соблюдения национального законодательства, соблюдения прав человека. Еще одна задача – локализация юридических офисов. То есть надо добиться, чтобы IT-корпорации открыли у нас полноценные филиалы, обладающие полномочиями для диалога с нашими ведомствами, а не просто торговые представительства. Тогда начнется их взаимодействие с нашим государством в правовом поле», – пояснил Журавлев. Среди мер, которые сейчас находятся «в работе», собеседник назвал развитие законодательства о защите персональных данных россиян. «Мы подняли штрафы для интернет-платформ за деструктивный контент и ввели законодательную возможность замедления их трафика. Но последнее – это крайняя мера. К ней лучше прибегать только в случае упорного отказа соблюдать наши законы. Нужно разработать еще и более мягкие технические меры, аналогичные тем, которые США применяли к Tik-Tok: запрет скачивать приложение (marketplace), запрет его обновления, ограничение услуг хостинга», – перечислил эксперт. В качестве примера Журавлев привел правила о контроле за соцсетями, принятые недавно в Турции и Евросоюзе:«Давайте сравним наше законодательство в этой сфере с регламентом, принятым в ЕС под аббревиатурой GDPR (General Data Protection Regulation)». «Конечно, нам есть куда стремиться – как с точки зрения создания прозрачного оборота персональных данных, так и наказаний за нарушение установленного порядка. Безусловно, необходимо еще начать регулировать алгоритмы, которые используют платформы. Эти алгоритмы должны стать прозрачными, чтобы не подталкивать скрытно пользователя к определенным решениям. Таковы и требования европейцев. Кроме того, государству надо экономически стимулировать отечественных игроков этой отрасли, чтобы они могли на равных состязаться с IT-монстрами», – подчеркнул эксперт. Журавлев напомнил, что в прошлом году по инициативе Путина в России были предоставлены налоговые льготы российским разработчикам ПО. «Теперь надо выработать меры поддержки и для всех бизнесменов, которые захотят использовать отечественные IT-платформы. Также надо помочь российским разработкам в области искусственного интеллекта, видеохостинга», – подытожил Журавлев. Напомним, президент Владимир Путин в своем онлайн-выступлении в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе указал на непомерную роль, которую в современном обществе начинают играть IT-гиганты. Президент отметил, что транснациональные цифровые платформы в США пытаются «грубо, по своему усмотрению, управлять обществом, подменять легитимные демократические институты, ... ограничивать естественное право человека самому решать: как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать». Ранее сенатор Алексей Пушков сообщил, что комиссия по информационной политике Совета Федерации готовит заявление о необходимости быстрого создания и развития отечественных интернет-платформ в условиях, когда зарубежные IT-гиганты перешли к политике диктата в отношении интернет-контента. Газета ВЗГЛЯД накануне писала о докладе «Международная конкуренция и лидерство в цифровой среде», который подготовил Валдайский клуб. В нем подробно разбирается проблема охватившего мир нового вида колониализма – «цифрового». Путин указал на попытки цифровых гигантов в США грубо управлять обществом 27 января 2021, 15:24 Текст: Алина Назарова

В Соединенных Штатах стерта грань работы цифровых гигантов, они пытаются грубо управлять обществом и ограничивают естественное право человека на выбор, заявил президент Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн. По словам президента, все более значимую роль в современном обществе играют цифровые гиганты. «Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в (Соединенных) Штатах происходили в предвыборной кампании. И это уже не просто гиганты какие-то экономические, по отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государством», – сказал Путин, передает РИА «Новости». «Где грань между успешным глобальным бизнесом, с востребованными услугами и сервисами, с консолидацией больших данных, и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом, подменять легитимные демократические институты, ... ограничивать естественное право человека самому решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать. Мы все это видели только что в Штатах», – добавил он. Ранее в среду Совет Федерации принял заявление, из которого следует, что американские интернет-компании и государственные структуры США установили монопольный контроль над интернетом; ООН, ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ следует обсудить возможность ограничения «произвола» глобальных интернет-компаний США. Мишустин указал на риски дистанционной продажи лекарств 26 января 2021, 11:46 Текст: Ольга Никитина

Дистанционная продажа безрецептурных лекарств в России не должна повлечь за собой рост цен и появление контрафактной продукции из-за деятельности недобросовестных участников рынка, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава российского кабмина на встрече с первым вице-спикером Совета Федерации России, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком напомнил, что в прошлом апреле была разрешена дистанционная продажа безрецептурных лекарств. По мнению премьера, важно «не допустить как роста цен, так и получения контрафактной продукции». «Потому что когда человек будет заказывать [лекарства] дистанционно, [есть] очень много рисков того, что, скажем так, могут недобросовестные участники рынка этим воспользоваться. Уверен, что при активном общественном обсуждении, при участии партии все это мы сможем преодолеть», – приводит его слова ТАСС. Мишустин также пожелал успешной работы второму Социальному онлайн-форуму партии, который проходит во вторник. При этом премьер отдельно обратил внимание на итоги первого такого форума, который состоялся в декабре прошлого года. «Мы сейчас с вами как раз исполняем решения, которые по итогам форума были приняты президентом, и его поручения соответствующие, – заметил глава кабмина. – Там был целый ряд очень важных мер, которые в первую очередь предназначены для того, чтобы помочь людям в непростое время коронавируса». Он пояснил, что одной из таких мер стала субсидия на оплату коммунальных услуг, которая предоставлялась «в основном людям старшего поколения». «Вы знаете, мы продлили соответствующий беззаявительный порядок на квартал, – добавил Мишустин. – И здесь партия очень серьезно поработала – помогла нам сформулировать правильно все необходимые подходы и меры». В сентябре член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что для решения проблемы мошенничества в сфере продажи лекарств нужно вводить уголовную ответственность за такие деяния и подобный обман рассматривать как мошенничество в особо крупных размерах. В декабре президент Владимир Путин заявил, что поручит изучить возможность либерализации требований для онлайн-продажи лекарств. Гендиректора TikTok в России пригласили для беседы в Госдуму 27 января 2021, 11:47 Текст: Алина Назарова

Гендиректор российского отделения социальной сети TikTok Сергей Соколов приглашен в Госдуму для беседы в преддверии заседания комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. «Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев пригласил на беседу в Госдуму генерального директора ООО «ТикТок РУС» Сергея Соколова», – говорится в сообщении пресс-службы депутата, передает ТАСС. По словам Пискарева, члены комиссии «заинтересованы в том, чтобы работающие на российскую аудиторию зарубежные интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство РФ». «К данной компании у нас накопились вопросы, мы хотели бы обсудить их с главой представительства видеохостинга в России и наладить дальнейшее взаимодействие», – заявил председатель думской комиссии. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального в соцсетях, в том числе в TikTok. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. По данным TikTok, каждый месяц новыми пользователями приложения становятся 100 млн человек по всему миру, а число скачиваний превысило 2 млрд. Аналитики компании App Annie, которая занимается мобильными данными, прогнозируют, что в 2021 году число активных пользователей TikTok достигнет 1 млрд в месяц, и приложение сравняется по популярности с Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, YouTube и WeChat. Президент Татарстана опубликовал мем с собой и Шаймиевым 27 января 2021, 08:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Татарстана Рустам Минниханов разместил в соцсетях мем, посвященный Дню студента. На фотографии глава региона изображен со своим предшественником, первым президентом республики Минтимером Шаймиевым, который что-то рассказывает своему внимательно слушающему преемнику, широко разведя при этом руки. «Когда старшекурсник рассказывает, каких размеров конспекты он писал в свое время», – говорится в подписи к фотографии, размещенной в Twitter. С Днем студента! pic.twitter.com/15yLHLr4Mw — Рустам Минниханов (@RusMinnikhanov) January 25, 2021 Также Минниханов в своем посте поздравил студентов с праздником. Также Минниханов в своем посте поздравил студентов с праздником. Аккаунты Евгения Пригожина в Facebook и Twitter заблокированы 27 января 2021, 12:43 Текст: Алина Назарова

Администрация социальной сети Facebook и сервис микроблогов Twitter заблокировали личные аккаунты российского бизнесмена и главы компании «Конкорд» Евгения Пригожина. «Пресс-служба компании «Конкорд» информирует о том, что Facebook и Twitter заблокировали личные аккаунты Евгения Викторовича Пригожина без объяснения причин. Так социальные сети отреагировали на публикацию комментария Евгения Викторовича о том, что президент США Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом запрет на службу в армии трансгендеров», – сообщает пресс-служба компании «Конкорд» на странице во «ВКонтакте». В справочном центре социальных сетей указано, что решение о блокировке аккаунтов является окончательным, а о причинах не сообщается из целей безопасности. «Это наглядный пример того, как Госдеп США блокирует любые неугодные комментарии. Разгон акций с Навальным им в подметки не годится. Если в Америке на улицу выйдет один человек и тихо скажет: «Я не согласен с Байденом», то минимальное наказание, которое ему грозит – электрический стул», – заявил по этому поводу сам Пригожин. Ранее в среду Совет Федерации принял заявление, из которого следует, что американские интернет-компании и государственные структуры США установили монопольный контроль над интернетом; ООН, ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ следует обсудить возможность ограничения «произвола» глобальных интернет-компаний США. Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Правообладателям позволят удалять пиратские ссылки из поисковиков 26 января 2021, 11:41 Текст: Ольга Никитина

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России готовит изменения в законодательство, по которым правообладатели получат возможность удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратский контент, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. «Мы сейчас приступили к подготовке изменений в наш отраслевой закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые позволяют всем без исключения правообладателям из поисковой выдачи удалять ссылки на пиратский контент», – приводит его слова РИА «Новости». Заявление прозвучало на заседании Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в России в 2016-2021 годах. По словам Шадаева, Минцифры приложит все усилия, чтобы «максимально быстро» подписать такой антипиратский меморандум. «Но мы понимаем, что это мера такая, скорее, политическая. Нам нужно прорабатывать весь набор технологий, который будет стоять за ее реализацией. Нам кажется, что это очень востребованная мера», – признал министр. «Дополнительно к меморандуму, который мы обязательно подпишем, мы планируем реализовать комплекс технологических мер, которые будут уменьшать объемы пиратства и позволят правообладателям на это оперативно реагировать и исключать распространение такого рода контента», – заверил глава Минцифры. В ноябре 2018 года был подписан меморандум о защите авторских прав в интернете, он вступил в силу 1 ноября 2018 года. Его участниками стали представители 12 крупнейших производителей кино- и телепродукции и российских интернет-площадок. Документ ввел досудебный порядок разрешения спорных вопросов между правообладателями и поисковыми системами по поводу незаконного размещения ссылок на пиратский контент. Книжные правообладатели не стали участниками этого меморандума.