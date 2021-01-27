Юрист: Полиция должна применять спецсредства к зачинщикам беспорядков на акциях протеста

Если манифестант оказывает сопротивление силам правопорядка, применяет физическую силу к полицейским, то логично, что в ответ к нему применят спецсредства, в том числе дубинки. Важна соразмерность деяния. Об этом заявил юрист Андрей Шарков, комментируя недавние уличные акции радикальной оппозиции.

«К примеру, мы видим, что демонстрант идет по улице в рамках какого-то несанкционированного политического шествия, но при этом не создает каких-то проблем для транспорта, не создает опасности для других горожан. Наверно, надо этот факт зафиксировать, составить административный протокол о нарушении и в дальнейшем вызвать гражданина повесткой. Может быть, привлечь к административной ответственности. Может быть, нет. Это будет соразмерно его поведению», – пояснил глава мурманского отделения Ассоциации юристов России Андрей Шарков.

«Если же демонстрант превращается в хулигана, разбивает стекла, переворачивает автомобили, нападает на сотрудников полиции, то, безусловно, общество надо защитить от такого человека, надо изолировать его и задержать», – добавил Шарков.

Глава мурманского филиала АЮР признался, что его порадовало и поведение демонстрантов, и полиции в ходе уличной акции, которая 23 января также состоялась и в его городе. «Не было задержано ни одного человека. Такое возможно, когда протестующие соблюдают закон. Если они и участвуют в несанкционированном мероприятии, то делают это не переступая грань, не нарушая права остальных», – сказал юрист.

Если говорить о протестах в других городах, то среди тех, кто был задержан наверняка есть попавшие в полицию случайно. «Мне, как практикующему юристу, хочется разбирать каждую ситуацию отдельно, чтобы общество понимало, за что один из демонстрантов получает административное наказание, а другого отпустили без составления протокола. Например, посмотрели видеозаписи, увидели, что этот задержанный просто шел мимо. Странно требовать от сотрудника полиции на месте детального расследования – его задача пресечь нарушение общественного порядка, а затем передать задержанного уполномоченному лицу, которое дальше будет с этим разбираться», – уточнил Шарков.

Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального.

По итогам акций представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что следователи возбудили 21 уголовное дело и проводят шесть доследственных проверок. Среди привлекаемых к уголовной ответственности 16 человек, большинство из них задержаны в процессуальном порядке. Некоторым уже предъявлено обвинение.

В Москве, Петербурге, Приморском крае, Липецкой, Калужской, Владимирской областях возбудили уголовные дела по фактам нападений на правоохранителей, хулиганских действий, повреждений имущества, допущенных в ходе незаконных митингов 23 января. Например, в Москве на Сретенском бульваре избили сотрудника Росгвардии, другим правоохранителям распылили в глаза слезоточивый газ. В нападении уже признался блогер Константин Лакеев, он задержан, раскаялся в содеянном и попросил прощения.

В Кремле, комментируя субботние акции, заявили, что люди, которые прикрываются детьми, похожи на террористов, и указали на беспрецедентный уровень насилия со стороны протестующих.