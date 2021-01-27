Билл Гейтс рассказал, как бороться со следующей пандемией

Основатель Microsoft Билл Гейтс поделился планом подготовки к следующей пандемии, включив в него глобальную систему экстренного оповещения, массовое тестирование, а также команду из 3 тыс. специалистов, готовых моментально отреагировать на потенциальные кризисы.

По его словам, чтобы предотвратить повторение трудностей 2020 года, к подготовке к пандемии необходимо относиться «так же серьезно, как мы относимся к угрозе войны». «Мир был не готов к пандемии COVID-19. Думаю, в следующий раз все будет иначе», – написал Гейтс в своем блоге.

Он призвал власти государств продолжать и после пандемии инвестировать в то, что помогает с ней справиться. Миллиардер отметил, что создание достаточных мощностей для тестирования в США заняло месяцы. «Можно создать диагностику, которую можно развернуть очень быстро. К следующей пандемии у нас будет то, что я называю мега-диагностическими платформами, на которых еженедельно можно будет тестировать до 20% населения мира», – считает основатель Microsoft.

Гейтс также заявил о необходимости создать «глобальную систему оповещения», которая подразумевает формирование групп быстрого реагирования по аналогии с пожарными. Он уточнил, что речь идет о группах полностью подготовленных профессионалов, «готовых моментально отреагировать на потенциальные кризисы». По его оценке, миру необходимо около 3 тыс. таких специалистов.

Кроме того, Гейтс заявил о необходимости также устраивать регулярные «учения», которые позволят отработать реакцию на вспышки заболеваний так же, «как военные учения позволяют подготовиться к реальным военным действиям».

Гейтс и его жена Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который инвестировал 1,75 млрд долларов в борьбу с коронавирусом.

«За последний год глобальная угроза коснулась почти каждого человека на планете. Мы надеемся, что к следующему году сбалансированный и эффективный ответ на COVID-19 также будет осуществлен по всему миру», – заключил он.

Ранее сообщалось, что Гейтс сделал прививку от коронавируса, он не уточнил, каким именно препаратом вакцинировался.

Напомним, Гейтс высказал мнение, что пандемия коронавируса может завершиться к 2022 году, если люди будут активно вакцинироваться от COVID-19. Гейтс и его жена Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который выделил сотни миллионов долларов на борьбу с COVID-19. Миллиардер рассказывал, какой должна быть вакцина от коронавируса, чтобы мир «вернулся к норме».

При этом сторонники теорий заговора упрекали бизнесмена в том, что он якобы стремится имплантировать людям микрочипы под видом вакцины от коронавируса. Так, с эфира «России 24» сняли выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», в которой режиссер рассказал о проекте Гейтса по «чипированию» людей для контроля и «сокращения человечества». После этого прокуратура Москвы потребовала открыть уголовное дело по распространению фейка об искусственном создании коронавируса для чипирования людей.

Сам Гейтс заявил, что поражен тем, что его имя активно используется сторонниками теорий заговора в связи с пандемией коронавируса.