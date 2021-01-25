Путин рассказал о вероятных планах на будущее в виноделии

Президент России Владимир Путин заявил, что когда-нибудь в будущем мог бы работать советником в области виноделия.

Путин провел онлайн-беседу со студентами вузов по случаю Дня российского студенчества, один из студентов попросил прокомментировать опубликованный в YouTube фильм о том, что у президента якобы имеется дворец в Геленджике, сообщает ТАСС.

«Из всего, что я там увидел, я заинтересовался только одним – не как бизнесом, а как видом деятельности. Это виноделие. Это хороший вид деятельности, благородный. Один из моих хороших знакомых со своим партнером занимается небольшим предприятием», – сказал Путин.

Он также подчеркнул, что занялся бы виноделием не как бизнесом, а как видом деятельности.

«У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо». <...> Может быть, когда я работу закончу (на посту президента, прим. ВЗГЛЯД), я пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист в области права. Сейчас мы закон приняли, и я в этом кое-что начинаю понимать», – пояснил Путин.

Ранее Путин поздравил российских студентов с праздником. Глава государства пожелал им успехов в жизни и в профессии, любви и хороших друзей.

После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета «Татьянин день» стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. С 2005 года день 25 января в России официально отмечается как День российского студенчества.