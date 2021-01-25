Несовершеннолетнюю омичку осудили за убийство матери

В Омске вынесли приговор 16-летней девушке и ее 18-летнему другу за убийство матери несовершеннолетней в ночь на 31 декабря 2019 года, сообщили в региональной прокуратуре.

«Суд назначил несовершеннолетней обвиняемой наказание в виде восьми лет лишения свободы в воспитательной колонии, ее совершеннолетнему сообщнику – 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что 43-летняя жительница Омска, вернувшись домой, увидела свою 15-летнюю дочь и ее парня, студента колледжа, в постели. Она начала ругаться с ними, в ходе ссоры подросток нанес несколько ударов женщине ножом. Девушка же нанесла ей удары по голове молотком и ножом.

Потерпевшая, которая получила более 30 ножевых ранений, смогла позвонить подруге, вышла из квартиры в подъезд, где ее нашли соседи. Подруга женщины вызвала скорую, но спасти пострадавшую не удалось.

Нападавшие в ходе расследования признали вину, но пытались выставить погибшую виновницей конфликта, заявив, что та якобы напала первой. Версия убийства в целях самообороны опровергнута следователями.