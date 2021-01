Спасавшего людей на месте ДТП фельдшера насмерть сбила машина в Подмосковье Раскрыты детали отставки главы московского ГИБДД Дроганова 2 января 2021, 21:10 Текст: Ольга Никитина

Глава ГИБДД Москвы Юрий Дроганов снят с занимаемой должности на основании собственного рапорта на увольнение, который полицейский начальник написал по достижении выслуги лет, которая дает право на выход на пенсию, сообщили в пресс-службе главка столичной полиции. «ГУ МВД России по Москве официально сообщает о том, что начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник полиции Дроганов Юрий Алексеевич отстранен от занимаемой должности указом президента Российской Федерации 4 ноября 2020 года. Причиной послужил рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, написанный по собственному желанию», – сообщили ТАСС в пресс-службе. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщал, что президентским указом Дроганов уволен с должности главы столичной Госавтоинспекции. Он занял эту должность в ноябре 2019 года. Дроганов начал службу в органах внутренних дел в декабре 1983 года в должности милиционера ППС. В августе 1990 года назначен инспектором отдела ГАИ и ДПС УВД Красногвардейского района Москвы, а с ноября 1992 года занимал должность госавтоинспектора МРЭО УВД Южного административного округа Москвы. С сентября 1996 года начал занимать руководящие должности, а в 2015 году был назначен на должность заместителя начальника управления ГИБДД Москвы.

Ключевых членов команды Байдена уличили в получении денег от бизнеса 2 января 2021, 02:33

Текст: Антон Никитин

Претендующий на должность госсекретаря Соединенных Штатов в новой администрации Энтони Блинкен и кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен в прошлом получали крупные суммы от ряда компаний. Из материалов, которые Йеллен и Блинкен предоставили в управление по вопросам этики правительства США, следует, что за последние два года Йеллен выплатили суммарно более 7 млн долларов ряд крупных компаний. В их числе американские банки Citigroup и Goldman Sachs, а также корпорация Google. Йеллен получила эти деньги в качестве оплаты за выступления перед сотрудниками компаний, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press. Блинкен сообщил, что за последние два года ему выплатили около 1,1 млн долларов за работу в компании WestExec Advisors, которая оказывает консультационные услуги. Блинкен является одним из ее основателей. В числе клиентов фирмы инвестиционная группа Blackstone, банк Bank of America, компании Facebook, Uber и Boeing. Выдвинутая Байденом на должность директора нацразведки США Эврил Хейнс также представила материалы указанному управлению. Согласно этим данным, она тоже работала в WestExec Advisors и получила около 55 тыс. долларов. По оценкам издания Politico, Хейнс также заплатили около 180 тыс. долларов за консультации компании Palantir. Ранее стало известно, что сын избранного президента США Хантер Байден поддерживал контакты с Блинкеном во время работы в руководстве украинской компании Burisma. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать Москве от нового главы внешнеполитического ведомства США. В Японии придумали способы «борьбы» с российскими ракетами 1 января 2021, 22:10

Текст: Антон Никитин

Читатели из Японии отреагировали на статью Kyodo об утверждении новой программы работ по противодействию российским сверхзвуковым ракетам. Некоторые читатели из Японии в комментариях к статье Kyodo предложили собственные методы «противодействия» российскому сверхзвуковому оружию. Согласно данным издания, мероприятия будут проводиться под эгидой американской кампании по сдерживанию России и Китая, передает РИА «Новости». «Японии нужно использовать свой технологический потенциал и создавать собственные сверхзвуковые ракеты! Создать хотя бы одну, а объявить о сотнях! Это тоже военная хитрость!» – считает ryo. «Сбить сверхзвуковую ракету почти невозможно. Поэтому нужно использовать высокие японские технологии для создания мощной системы электронных помех», – предложил hkd. «Войн следует избегать. Но сидеть сложа руки в ожидании гибели тоже нельзя!» – написал sky. «Ну вот и настало время, когда Японии стало нужно обладание ядерным оружием как одним из важных инструментов сдерживания противника», – утверждает lin. «Нечего Японии и Америке зря тратить время и деньги на разработку систем защиты от сверхзвукового оружия русских и китайцев. Лучше создать превосходящие его образцы», – убежден kaz. «А вы уверены, что Япония в состоянии создать свое сверхзвуковое оружие?» – поинтересовался yaa. Источники издания отметили, что борьба с российским и китайским сверхзвуковым оружием практически бессмысленна, так как новейшие американские ракеты сейчас не могут в полной мере справиться с подобными видами вооружений. Напомним, в конце декабря стали известны сроки начала госиспытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны. Актера Павла Деревянко не выпустили за границу 2 января 2021, 14:10

Текст: Ольга Никитина

Российский актер Павел Деревянко, собиравшийся вылететь за границу со старшей дочерью, не смог выехать из России из-за наличия у него неоплаченных штрафов, а также налога на автомобиль. Причем Деревянко утверждает, что информация о задолженностях стала для него сюрпризом. «Два штрафа за превышение скорости и налог на машину», – приводит его слова «Московский комсомолец». По словам актера, автомобиля у него нет уже полтора года. Деревянко сообщил также, что его дочь очень расстроилась из-за сложившейся ситуации. В апреле неоплаченные штрафы за нарушение ПДД нашли у певца Валерия Меладзе. Общая сумма задолженности у него составляла 32 тыс. рублей. Стало известно об увольнении главы ГИБДД Москвы 1 января 2021, 21:37

Глава столичной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Дроганов уволен с должности, сообщил источник в правоохранительных органах. «Указом президента глава столичной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Дроганов уволен с должности», – приводит ТАСС слова источника. По его словам, временно исполняющим обязанности начальника управления стал полковник полиции Алексей Диокин. Напомним, 25 ноября 2019 года глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов представил руководящему составу нового начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Юрия Дроганова. До этого с марта 2015 года столичную ГИБДД возглавлял Виктор Коваленко. Дроганов начал службу в органах внутренних дел в декабре 1983 года в должности милиционера ППС. В августе 1990 года назначен инспектором отдела ГАИ и ДПС УВД Красногвардейского района Москвы, а с ноября 1992 года занимал должность госавтоинспектора МРЭО УВД Южного административного округа Москвы. С сентября 1996 года начал занимать руководящие должности, а в 2015 году был назначен на должность заместителя начальника управления ГИБДД Москвы. Аксенов предсказал выход из состава Украины нескольких областей 2 января 2021, 00:32

Текст: Антон Никитин

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что бандеровская и русофобская идеология приведет к неизбежному выходу из состава Украины как минимум юго-восточных областей. «Новый год на Украине традиционно начинается с нацистского шабаша. Идейные наследники Бандеры факельными шествиями отмечают день рождения своего идола. Меры безопасности, связанные с пандемией, как и вообще какие-либо законы, им, конечно, не писаны. Бандеровщина – смертельная зараза, которая губит Украину. Именно попытки Киева строить свою государственность на идеях отмороженных нацистов и привели к крушению этой самой государственности», – написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины. Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области. Здоровые люди не могут жить в зачумленном бараке, это опасно для жизни. И именно официальный Киев продолжает делать все возможное, чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым, чтобы бандеровские марши воспринимались на Украине и за рубежом как олицетворение сути государственной политики», – заметил Аксенов. Он выразил уверенность, что украинский нацизм стал инструментом не только разрушения страны, но и полного подчинения Украины внешним игрокам, что «закономерно, потому что эта идеология не выросла на украинской земле, она была, как искусственный вирус, создана в идеологических «лабораториях» и занесена с Запада». «Однако исторический опыт ясно показывает, что только будучи частью русского мира, Украина может быть по-настоящему свободной и независимой. А бандеровщина обязательно отправится туда, где ей и место – на свалку истории», – подчеркнул Аксенов, комментируя факельное шествие в Киеве и ряде других городов Украины по случаю 112-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Ранее политолог Евгений Сатановский выразил мнение, что Крым и Донбасс «просто немного опередили» оставшиеся в составе Украины регионы. Кроме того, в понедельник бывший начальник милиции Крыма, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль предсказал Украине потерю шести регионов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в предсказании Москаля. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Работавшая в ООН дипломат найдена мертвой в Нью-Йорке 2 января 2021, 01:34

Текст: Антон Никитин

В нью-йоркском районе Манхэттен найдена мертвой работавшая в ООН дипломат, сообщила The New York Post. По словам источников издания в полиции, речь идет о 38-летней женщине, которая была найдена мертвой в собственной квартире в Нью-Йорке. Государство, в постоянном представительстве которого работала дипломат, не уточняется. Информации о гражданстве женщины не приводится. Издание отмечает, что дипломат жила в квартире не менее двух лет. По сведениям издания, в полиции не считают, что речь идет об убийстве, передает ТАСС. Официальный представитель полицейского управления мегаполиса подтвердила, что днем 31 декабря в расположенном недалеко от нью-йоркской штаб-квартиры ООН многоквартирном доме на Манхэттене была обнаружена 38-летняя женщина, которая не подавала признаков жизни. Прибывшие на место медики установили, что она мертва. Личность умершей не разглашается, поскольку еще не оповещены ее близкие. В полиции также не уточнили, была ли она каким-то образом связана с ООН. Для выяснения причины смерти назначена судмедэкспертиза. «Расследование продолжается», – отметили в полиции. Напомним, 17 мая посол Китая в Израиле был найден мертвым в своей квартире в Герцлии. На Украине подали документы для регистрации российской вакцины «Спутник V» 2 января 2021, 12:29

Текст: Наталья Ануфриева

Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V» для его производства на территории страны и вакцинации, сообщил глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Медведчук сообщил, что 30 декабря компания «Биолек», «являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины от COVID-19, обратилась в министерство здравоохранения Украины и государственный экспертный центр минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата – вакцины от коронавируса «Спутник V» для обеспечения вакцинации ею украинских граждан», передает ТАСС. Он указал, что документы поданы с целью как производства препарата, так и вакцинации граждан Украины. Медведчук добавил, что «Спутник V» является «единственной вакциной, разработчик которой – Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в отличие от всех других разработчиков в мире, дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины». По его словам, «такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины – в срок от трех до шести месяцев». Медведчук также выразил мнение, что отказ украинских властей или «любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V» на Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса – этой чумы XXI века». Ранее украинцы попросили президента страны Владимира Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19. Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Между тем украинская элита объявила охоту за российской вакциной, а украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». Умер актер Владимир Коренев 2 января 2021, 13:45

Текст: Наталья Ануфриева

Актер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия», умер на 81-м году жизни, сообщила его дочь Ирина Коренева. «Да, подтверждаю», – сказала она в ответ на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости». Его вдова Алевтина Коренева сообщила, что у артиста «был коронавирус, он и стал причиной смерти», передает ТАСС. Дата и время прощания пока неизвестны. Коренев родился 20 июня 1940 года. Окончил ГИТИС. Учился на последнем курсе, когда его пригласили на главную роль в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия». После выхода картины, которая стала лидером советского кинопроката в 1962 году, Коренев стал известен на всю страну. Позднее играл в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас «Электротеатр Станиславский»). Всего на счету артиста около 30 ролей в кино и десятки ролей в театре. В Китае выдвинули новую версию источника COVID 2 января 2021, 13:59

Текст: Наталья Ануфриева

Новый коронавирус появился не в Китае, а в нескольких местах по всему миру, хотя республика и стала первой страной, сообщившей о COVID, заявил глава МИД КНР Ван И. Министр заявил, что Пекин поспешил первым заявить об эпидемии, однако это не означает, что коронавирус появился именно в Китае, передает «Царьград». «Все больше и больше исследований показывают, что пандемия, вероятно, возникла во многих местах по всему миру», – отметил Ван И. Он подчеркнул также, что Китай «решительно против» политизации пандемии и не позволит «загрязнить ложью» объективное повествование и коллективную память о борьбе с пандемией. Ранее Китай обвинили в попытках помешать публикациям о происхождении нового коронавируса, которые могут выявить халатность китайских властей. Напомним, канал CNN сообщал о получении доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что не считает нужным принимать в отношении Китая меры из-за распространения по миру COVID-19. Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» 2 января 2021, 19:42

Текст: Ольга Никитина

Норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL объявила, что не сможет выдать газопроводу «Северный поток – 2» сертификат соответствия, необходимый для начала его работы. «DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта», – говорится в заявлении компании, текст которого приводит РБК. DNV GL – партнер работающего газопровода «Северный поток» и строящегося «Северного потока – 2». Первый газопровод проходит ежегодную сертификацию DNV GL с 2012 года. Процедуры проверки DNV направлены на то, чтобы минимизировать риски от проекта для жизни людей, имущества и окружающей среды. Трубопровод «Северный поток – 2» был спроектирован по стандарту подводных трубопроводов DNV-OS-F101. Американские санкции, вступившие в силу 1 января с принятием в Конгрессе США оборонного бюджета, фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Им дано 30 дней на то, чтобы покинуть проект, – в противном случае им грозят санкции. В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции. Транзит газа в Европу через Украину сократился почти на 40% 2 января 2021, 16:57

Текст: Ольга Никитина

Транзит газа в Европу в 2020 году составил 55,8 млрд кубометров – на 38% меньше, чем в 2019 году, сообщили в компании «Оператор ГТС Украины». Там отметили, что Газпром уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту. «В 2020 году «Оператор ГТС Украины» осуществил транзит в Европу 55,8 млрд кубометров газа (минус 38% по сравнению с 2019 годом). Объемы транспортировки газа из Европы на Украину за аналогичный период составили 15,9 млрд кубометров (плюс 12% по сравнению с 2019 годом)», – говорится в сообщении на сайте компании. Оператор ГТС Украины отмечает, что главными факторами снижения объемов транзита в Европу стали запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ. В сообщении говорится, что транзитное соглашение с Газпромом предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021–2024 годах. «В прошлом году транзит составил на 14% меньше (или на 9,2 млрд кубометров), чем предусмотрено соглашением. При этом Газпром уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту, в котором предусмотрено условие «качай или плати», – сообщила пресс-служба. По данным компании, в западном направлении был осуществлен транзит 51,9 млрд кубометров газа (минус 32%), в южном направлении транзит составил 3,9 млрд кубометров (минус 70%). Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в сентябре заявлял, что Газпром заплатит около 2 млрд долларов Украине за транзит газа в 2020 году. При этом глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявлял, что Киев будет добиваться поддержки ЕС для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии, если Газпром не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы. Пушков объявил Британию и США проигравшими в «войне вакцин» 2 января 2021, 15:55

Текст: Ольга Никитина

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание представителя Британии в ООН Карен Пирс о том, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса. В комментарии Bloomberg Пирс заявляла, что победителями должны стать «открытые общества». По словам Пирс, Лондону и Вашингтону следует сделать так, чтобы «было видно, что открытые общества процветают и восстанавливаются после пандемии коронавируса». «Иными словами, борьбу с пандемией она видит только через призму конкуренции с Китаем и Россией. А остального вообще не видит», – написал Пушков в своем телеграм-канале. «Остальное же состоит в том, что США с 20 миллионами заболевших и Британия с ее рекордным для Европы уровнем смертности эту конкуренцию уже проиграли. Посол Пирс осталась где-то в прошлом – том самом, в котором системы здравоохранения в Британии и США еще не прошли испытание на прочность и считались самыми лучшими в мире. Но «считались» американскими и британскими «считателями», которые навязывали такую оценку всему миру. Теперь же весь мир увидел, насколько они эффективны. Конкуренция уже проиграна. Причем мы, в отличие от них, с ними не соревновались – они сами ее проиграли. Только Пирс этого не осознала. Зато осознал почти весь мир», – заключил сенатор. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что «война вакцин» уже идет. По ее словам, сила России в этом информационном противостоянии заключается в правде об отечественных достижениях. Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. С 31 декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. Более 70 государств, включая Россию, большинство стран ЕС, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией. 31 декабря в Британии был установлен новый рекорд по числу новых случаев коронавируса – 55,9 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии. Между тем в США число случаев коронавируса превысило 20 млн. Число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. Глава МИД Китая оценил уровень сотрудничества с Россией 2 января 2021, 07:57

Текст: Антон Никитин

Стратегическое сотрудничество России и Китая не имеет конца, верхнего предела и запретных зон, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. «В прошлом (2020) году российско-китайские отношения выдержали «крещение» эпидемией и испытание переменами, во всех аспектах достигли высочайшего за всю историю уровня», – приводит РИА «Новости» текст заявления Ван И в интервью Синьхуа и Центральному телевидению Китая. Дипломат отметил, что народы двух стран оказывали друг другу помощь и поддержку в борьбе с эпидемией, стороны продолжают тесно сотрудничать в области совместного контроля и профилактики эпидемии, в исследованиях и разработках вакцин и лекарств. «Обе стороны всеми силами продвигают возобновление работы и производства, обеспечивают функционирование производственных цепочек и цепей поставок, стабильно продвигается строительство крупных проектов, а сотрудничество в новых форматах и моделях, таких как цифровая экономика и электронная коммерция, быстро расширяется», – добавил Ван И. Он подчеркнул, что «стратегическое сотрудничество России и Китая не имеет конца, не имеет запретных зон, не имеет верхнего предела». Напомним, в середине декабря Россия и Китай продлили соглашение об обмене данными о пусках баллистических ракет. Кроме того, в начале декабря спецпредставитель МИД КНР по вопросам внешней безопасности Чэн Гопин в ходе встречи с российским послом в КНР Андреем Денисовым заявил о готовности Китая укреплять стратегическое сотрудничество с Россией в области безопасности и борьбы с терроризмом. В ноябре в Пекине заявили о готовности Китая «бок о бок с Россией совместно противодействовать однобокой политике, протекционизму и гегемонии» государств, которые «наносят удар по международным отношениям и международному порядку». В октябре президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» допустил возможность заключения военного союза между Москвой и Пекином. В сентябре глава МИД Китая подчеркнул особое значение отношений с Россией, а председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту Владимиру Путину по случаю 75-летия Победы во Второй мировой заявил о готовности Китая объединить усилия с Россией ради всеобщих мира, безопасности и процветания для будущих поколений. Вяльбе обвинила сборную Норвегии в неуважении 2 января 2021, 14:56

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе обвинила сборную Норвегии, отказавшуюся от многодневной лыжной гонки Tour de Ski из-за коронавируса, в неуважении к коллегам. Вяльбе заявила, что «это неуважительно по отношению к коллегам, Международной федерации лыжного спорта (FIS) и большой лыжной семье», передает ТАСС со ссылкой на издание VG. «Если Норвегия участвует в прыжках на лыжах с трамплина, двоеборье, биатлоне, почему они отказываются соревноваться в лыжных гонках? Да, существует опасность, но нужно рискнуть. Жаль, что норвежцев нет (на Tour de Ski), всегда интересно, когда участвуют сильнейшие сборные», – добавила она. Напомним, сборная Норвегии в полном составе отказалась от участия в многодневной лыжной гонке Tour de Ski из-за риска заразиться коронавирусом. Также норвежские лыжники не участвовали в декабрьских этапах Кубка мира. Гонка Tour de Ski стартовала 1 января, завершится 10 января. В Сети отреагировали на видео про приглашающего в Россию «Сержа-моржа» 2 января 2021, 10:20

Текст: Наталья Ануфриева

Пользователей Сети насмешил ролик, на котором мужчина выныривает из проруби и делает себе огромный бутерброд с черной и красной икрой; при этом он, возможно, ошибся с флагом. Военкор Александр Коц описал ролик в Twitter: «Утро 1 января. Где-то в России». Утро 1 января. Где-то в России pic.twitter.com/ErtBY3FgWE — Александр Коц (@sashakots) January 1, 2021 На кадрах мужчина-морж выныривает из проруби, делает себе огромный бутерброд с красной и черной икрой и говорит: «Welcome to Russia». Пользователей повеселил ролик. «Серж-морж, из Самары», – написал @egorkotoriyskor. «А медведи где? Без медведей и балалайки России не бывает», – добавил @vrom24004503. При этом пользователи обратили внимание, что в последнем кадре «Серж-морж» втыкает в бутерброд сербский флаг. «Серб, что ли? Радуется газу», – иронично отреагировал @gir337. В Telegram-канале «Макс ЧЕпай:tm» тоже обратили внимание на ролик: «Только НАТО не показывайте».