Новый эпицентр заражения коронавирусом выявлен в Китае 19 января 2021, 09:45 Текст: Алина Назарова

В Китае зафиксирован новый эпицентр заражения коронавирусом, наибольший рост числа заболевших отмечен на этот раз среди жителей северо-восточной провинции Цзилинь, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. В частности, за прошедшие сутки в Цзилинь было выявлено 43 новых заболевших, в то время как за воскресенье минувшей недели – 30, передает «Интерфакс». Всего за минувшие сутки китайские врачи выявили за минувшие сутки 118 новых случаев инфицирования коронавирусом и 91 бессимптомного носителя. Согласно опубликованному во вторник сообщению Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, 32 человека выписаны из медучреждений, передает ТАСС. Среди новых случаев заражения 12 являются ввозными: четыре из них выявлены в Шанхае, по три – в провинциях Чжэцзян и Гуандун, по одному – в провинциях Шаньси и Шэньси. Еще 106 случаев являются внутренними: кроме 43 в Цзилинь выявлены еще 35 в провинции Хэбэй, 27 – в провинции Хэйлунцзян, один – в Пекине. В начале января китайские власти за пять дней создали в провинции Хэбэй специализированное медицинское учреждение на 1,5 тыс. палат для инфицированных коронавирусом нового типа.

В Европе начали переходить на обязательное ношение респираторов FFP2 19 января 2021, 01:30

В связи с ситуацией с коронавирусом жителей Германии могут обязать носить не просто защитные маски, а респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2, требование уже вступило в силу в Баварии. С 25 января ношение респираторов, а не масок также станет обязательным в Австрии. В Австрии о такой мере объявил в выходные канцлер Себастьян Курц. Кроме того, режим изоляции в стране продлен до 7 февраля, передает «Интерфакс». В Баварии – крупнейшей федеральной земле Германии – ношение респираторов обязательно в общественном транспорте и при посещении магазинов. До 24 января за соблюдением нового требования следить не станут. Оно также не распространяется на детей младше 15 лет, пишет «Фонтанка» со ссылкой на Guardian и Local. 19 января канцлер Германии Ангела Меркель встретится с руководителями 16 федеральных земель. Планируется обсудить возможность обязательного перехода с масок на респираторы по всей стране. Подобные респираторы стоят дороже обычных масок и цена за штуку доходит до пяти евро. Напомним, Австрия решила продлить жесткий карантин, введенный в связи с распространением нового коронавируса, до 7 февраля из-за мутаций COVID-19, выявленных в Великобритании и ЮАР. Как поясняли в МЧС России, одноразовые медицинские маски «не имеют специального фильтра, неплотно прилегают к лицу», ее следует носить не больше трех часов. Респиратор можно носить до шести часов, он «более плотно прилегает к лицу», «зачастую имеется клапан выдоха», он «наиболее эффективен против вирусов». Существуют респираторы трех основных классов FFP1, FFP2 и FFP3. Они соответственно обеспечивают фильтрацию твердых и жидких частиц в 80% (при максимальной концентрации загрязняющего вещества равным 4 ПДК – предельно допустимые концентрации), 94% (при 12-и ПДК) и 99% (при 50-и ПДК). ВОЗ заявила о мире на грани «морального провала» из-за вакцин 18 января 2021, 15:02 Текст: Ксения Панькова

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об угрозе «катастрофического морального провала» из-за того, что вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически не получают к ним доступа. «Цена <…> будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира. Более 39 млн доз вакцины было распространено по крайней мере в 49 странах с более высоким доходом. И только 25 доз попало в страну с самым низким уровнем дохода. Не 25 миллионов, не 25 тысяч, а просто 25», – цитирует РИА «Новости» главу ВОЗ. По его словам, «мир находится на краю катастрофического морального провала». «И ценой этого провала станут жизни и средства к существованию в самых бедных странах мира», – цитирует «Интерфакс» Гебрейесуса. Он также выразил уверенность, что в конечном счете вакцин хватит на всех. Тем не менее, в данный момент, по его мнению, странам следует начать работать «как большая семья» и уделить первоочередное внимание тем, кто наиболее подвержен риску тяжелых заболеваний и смерти вне зависимости от места проживания. Ранее ВОЗ Ранее ВОЗ предсказала более тяжелый год пандемии коронавируса. Напомним, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что рассмотрение заявки на сертификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» находится в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)на стадии рассмотрения. Почти 600 человек получили осложнения после вакцинации от коронавируса в Индии 18 января 2021, 20:40 Текст: Елена Мирошниченко

В Индии около 600 человек обратились в медицинские учреждения из-за осложнений после вакцинации от коронавируса. Минздрав Индии сообщает о 580 случаях неблагополучных последствий после вакцинации, сообщает РИА «Новости». При этом отмечается, что семерым обратившимся понадобилась госпитализация. «Из трех случаев, сообщенных в Дели, двое выписаны, один с сообщением об обмороке находится под наблюдением в больнице Макс Хоспитал. Один человек в Уттаракханде стабилен и находится под наблюдением во Всеиндийском институте медицинских наук. В Чхаттисгархе один человек находится под наблюдением правительства в медицинском колледже. Из двух случаев в Карнатаке один находится под наблюдением в районной больнице Читрадурги, а второй - в больнице общего профиля в Чаллакере», – уточняется в сообщении. Также в минздраве отметили, что после вакцинации в Индии скончались два человека, однако, их смерть не связана с прививкой, а вызвана «сердечно-легочной недостаточностью». Стоит отметить, что на первом этапе в Индии для вакцинации от коронавируса будут использоваться два препарата: вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin индийской компании Bharat Biotech. Оба препарата выпускаются на территории страны. Напомним, с началом года медики фиксируют заметный рост смертности от последствий коронавируса. При этом в Индии, которая входит в первую тройку стран по общему числу летальных исходов, на 1 млн жителей фиксируется только 109 смертей от COVID. Еврокомиссар выразил тревогу по поводу растущего неравенства внутри ЕС 18 января 2021, 22:10 Текст: Елена Мирошниченко

Странам еврозоны надо бороться с нарастающим материальным неравенством своих граждан из-за кризиса, вызванного коронавирусом, считают в Совете министров финансов стран еврозоны. Как заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, еврозоне необходимо избежать дальнейшего роста, вызывающего беспокойство неравенства в обществе, передает РИА «Новости». Он также добавил, что на уровне всей еврозоны необходимо избежать неравномерности восстановления экономик стран-членов валютного блока, внутри каждой страны также важно сглаживать неравенство, вызванное кризисом. Еврокомиссар считает, что на данном этапе оценить последствия сложившейся ситуации сложно. Напомним, судя по документам, украденным хакерами у Европейского агентства лекарственных средств (ЕMA), утверждение использования вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса проходило под давлением. В Германии власти начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. После вакцинации Pfizer в Эстонии скончались два пожилых человека 18 января 2021, 21:46 Текст: Елена Мирошниченко

В Эстонии после вакцинации от коронавируса скончались два пожилых человека, в пресс-службе лекарственного департамента республики отметили, что побочных эффектов после вакцинации у них не возникло. Также после проведения вакцинации было зафиксировано 87 жалоб на побочные действия вакцины Pfizer/BioNtech, рассказали в пресс-службе лекарственного департамента республики, сообщает РИА «Новости». Уточняется, что в период с 27 декабря по 17 января вакцинацию от коронавируса прошли 18 275 человек, из которых 66 уже получили вторую дозу вакцины. За это время о побочных эффектах сообщили 87 человек. «Три сообщения касаются стрессовых реакций, связанных с вакциной. Реакции возникли через 10–40 минут после вакцинации. В качестве симптомов называли чувство жара и потоотделение, скачки давления, расстройства чувствительности, дрожь, расстройство чувства баланса, повышенный аппетит, головокружение. Несмотря на то, что в одном случае человеку потребовалось лечение, все симптомы потом прошли. Расстройства чувствительности лица (онемение кожи лица, губ или языка, мурашки, зуд) были названы в шести сообщениях. Все симптомы прошли без необходимости лечения спустя пару дней», – перечислили симптомы в департаменте. Напомним, в декабре сообщалось о том, что эстонское предприятие Icosagen не может закончить клинические испытания лекарства от коронавируса из-за нехватки денег. Посол Италии привился «Спутником V» 19 января 2021, 00:26

Итальянский посол в России Паскуале Терраччано сообщил, что после прививки вакциной от коронавируса «Спутник V» у него не было побочных эффектов. Он выступил в онлайн-формате на конференции «Важные исторические связи между Россией и Бари». Терраччано рассказал, что «сделал укол российской вакциной» и «не испытал никаких особых побочных эффектов». Он собирается «сдать тест, чтобы определить уровень антител в организме», передает ТАСС. Терраччано отметил, что «это наводит на несколько горькие мысли» – даже в «тяжелое драматичное время», в ситуации с распространением коронавируса, «наблюдались попытки политизации темы вакцинации и оказываемой помощи». Он сказал, что не будет сравнивать разные вакцины и определять лучшую. Как заявил посол, правительство Италии «считает важным сотрудничать со всеми странами в этой области». Напомним, посол США в Москве Джон Салливан отказался от предложения МИД России привиться российской вакциной. Он поблагодарил российское внешнеполитическое ведомство за предложение вакцины, но заявил, что «не хотел бы забирать дозу «Спутник V», предназначенную для гражданина России». Онищенко дал советы желающим окунуться в прорубь на Крещение 18 января 2021, 13:20

Важно настроение людей, с какой мотивацией они идут. Главной является все-таки праздник Святого Богоявления, а по большей части это все-таки водная процедура, предполагающая закаливание, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. 19 января православные верующие отметят Крещение Господне, по традиции все желающие смогут показать силу духа, искупавшись в проруби. Согласно верованиям, такой обряд очищает душу и приближает человека к Богу. Тем не менее в столице в этом году в ночь на Крещение синоптики обещают минус 21-23 градуса. «Холод купаниям не помеха, не минус 50 же. В минус 20 вполне можно купаться, но все зависит от состояния здоровья людей. Если они этим занимаются регулярно, то это в удовольствие, а просто через силу не стоит. Вода-то все равно будет одной температуры, примерно два-три градуса. Поэтому все будет зависеть от условий, при которых человек будет готовиться к этому», – говорит Онищенко. Врач отмечает, что окунаться в прорубь следует только в специально оборудованных местах, где есть возможность переодеться после купаний в чистую сухую одежду. Также он рекомендует не раздеваться до плавок на морозе «за километр до проруби», поскольку можно простудиться. После завершения обряда следует укутаться и выпить теплое питье, желательно настой трав. «Ну и, конечно, важно настроение людей, с какой мотивацией они идут. Главной является все-таки праздник Святого Богоявления, а по большей части это все-таки водная процедура, предполагающая закаливание. Поэтому окунаться на Крещение можно и нужно, но только при наличии созданных и специально согласованных условий и состояния здоровья», – рекомендует депутат. Помимо прочего врач-эпидемиолог напоминает, что из-за риска распространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга и носить маски. Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион призвал в нынешней эпидемиологической ситуации, когда «свирепствует вирус» и «у многих организм ослаблен после перенесенной болезни», не погружаться в прорубь в этом году. Британия установила антирекорд по числу смертей от COVID на душу населения 18 января 2021, 22:57 Текст: Антон Антонов

На прошлой неделе Великобритания установила мировой антирекорд по суточному числу смертей от коронавируса на душу населения, сообщают СМИ. Для страны этот показатель в среднем за неделю составил 16,5 смертей на 1 млн человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на Sky News. Минздрав Великобритании сообщил, что всего коронавирус в стране подтвердился у более чем 3,4 млн человек (за сутки их число выросло на 37535 человек), скончались 89860 человек (плюс 599 человек за сутки), передает РИА «Новости». В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Минпромторг анонсировал производство 33 млн доз вакцины «Спутник V» в январе – марте 18 января 2021, 18:29 Текст: Елизавета Булкина

Россия в январе-марте выпустит еще около 33 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», к настоящему моменту произведено уже 6,5 млн доз препарата, заявил на брифинге глава Минпромторга Денис Мантуров. «Промышленность в целом вышла на темп производства выше ранее заявленных объемов. На сегодняшний день произведено уже почти 6,5 млн доз двух компонентов «Спутник V». У нас в январе должно быть произведено не менее 7 млн доз, в феврале – 11 млн, на март запланировано 15 млн доз», – передает его слова ТАСС. За первые три месяца 2021 года в регионы будет направлено около 16,8 млн доз вакцины «Спутник V». «Что касается доступности для поставки в регионы: до конца января будет направлено в регионы 2,1 млн доз, на февраль мы рассчитываем 5,7 млн доз отправить и почти 9 млн доз на март месяц», – добавил Мантуров. Темпы и готовность производств позволят наращивать объемы выпуска вакцины. Также в феврале начнется выпуск вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» предприятия «Вектор». «Мы подключили к этой работе нашу фармацевтическую компанию «Герофарм», которая сегодня нарабатывает уже объемы белка для потребности непосредственно «Вектора», – рассказал министр. Производство вакцины на седьмой площадке – компании «Р-Фарм», должно быть запущено до конца января. Изначально для выпуска этого препарата было отобрано семь площадок, из которых производство на шести уже ведется. Это площадка самого института Гамалеи, три производственные площадки компании «Генериум», компаний «Биокад» и «Бинофарм». Мантуров отметил, что все необходимое оборудование для производства вакцин закуплено и готово к работе. В понедельник в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться. Россию предупредили об угрозе распространения «британского» COVID-19 19 января 2021, 08:35

«Британский» штамм COVID-19 к марту имеет все шансы стать самым распространенным штаммом коронавируса в России, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. «Британский» штамм COVID-19 на 56% более эффективен в смысле заражения, чем тот штамм, который был обнаружен ранее. В США сейчас найдено уже много пациентов с «британским» штаммом. Американский центр CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать», – цитирует РИА «Новости» Баранову. По словам биолога, в случае с «британским» штаммом те контакты, которые по длительности раньше были условно безопасными, теперь смогут привести к заражению. «Допустим, раньше вы могли до пятнадцати минут поговорить с зараженным и не заразиться, а при «британском» штамме этот период может сократиться, скажем, до пяти минут. Точно никто не считал минуты, но процесс вытеснения старого вируса новым выглядит примерно так. Люди будут подхватывать «британский» штамм, а следующие будут уже заражаться от них, причем новый вирус будет побеждать старый в скорости «захвата» новых носителей. А далее, как снежный ком. Одна надежда на вакцину, что она этот снежный ком перегонит», – пояснила Баранова. Она пояснила, что несмотря на то, что в России подтвержден только один случай «британского» штамма у пациента, который находится в изоляции, вряд ли в стране только один зараженный. Перелеты не сократили до нуля, а «британский» штамм уже обнаружен во многих странах, из которых в Россию прилетают люди. «Я не верю, что только один человек с новым штаммом прилетел в Россию за целых три месяца», – отметила Баранова. Ранее Роспотребнадзор счел преждевременными разговоры о симптомах «британского» штамма. Мясников призвал не критиковать вакцину Pfizer 18 января 2021, 10:36

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал СМИ не распространять негативную информацию о вакцине от коронавируса производства компании Pfizer, предположив, что это увеличивает число антипрививочников. «Мы сами активно плодим ряды противников вакцинации. Не проходит и дня, чтобы в новостях не было: «после вакцины Pfizer в Норвегии умерло столько-то человек», «от Pfizer столько-то случаев паралича лицевого нерва», «вакцина Pfizer вызвала столько-то тяжелых аллергических реакций в Израиле». Вы для кого это пишите? Для российских граждан? Так у нас нет вакцины Pfizer, у нас есть своя вакцина. Значительно более проверенная и надежная», – написал Мясников в Telegram. По его словам, люди информацию про осложнения от вакцины Pfizer экстраполируют на всю вакцинацию от коронавируса в целом. «Ко мне ежедневно обращаются люди с сомнениями про вакцинацию от COVID-19: делать или не делать. Когда я говорю: «делать», в ответ, как правило, слышу: «так пишут о каких-то жутких осложнениях!». На мои слова: «так то Pfizer!», неопределенно хмыкают», – пишет доктор. «Если говорить людям, что молоко «Аленушка» полезное, а молоко «Буренушка» может убить – большинство решит: ну его это молоко вообще, не буду я его пить никакое, раз так опасно! Я понимаю, что обидно молчать, когда на нашу вакцину безосновательно наезжают те, которые свою-то не довели до ума, но у нас стартовала массовая вакцинация. Может перестанем множить ряды ее противников?» – резюмировал Мясников. В понедельник в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Мурашко объяснил, зачем вакцинированным нужно носить маски 18 января 2021, 14:52 Текст: Алексей Дегтярев

Россиянам необходимо продолжать носить маски, пока не выработается популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета и элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны», – заявил Мурашко, передает РИА «Новости». Он пояснил, что даже человек с иммунитетом после контакта с заболевшим кратковременно может перенести инфекцию и инфицировать окружающих. «Поэтому ношение масок сегодня является обязательным», – подчеркнул министр. Глава ведомства отметил, что на данный момент в России создается ресурс по электронной записи на вакцинацию, в этой процедуре будет задействован сайт госуслуг. Ранее президент Владимир Путин поручил проработать возможность получать уведомления о результатах тестирования на коронавирус через сайт госуслуг. В Совфеде назвали новую категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию 19 января 2021, 08:37

Работающие с больными COVID-19 медики смогут выйти на пенсию раньше срока, заявила зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко. «Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана», – заявила Кусайко в комментарии НСН.. Она также уточнила, что таким сотрудникам положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до 1,5 млн рублей, выплата может доходить до 375 тыс. рублей. Кроме того, медицинские сотрудники получили возможность приватизировать жилье при наличии определенного профессионального стажа. Такая программа действует на региональном уровне и пользуется большой популярностью, отметила Кусайко. Ранее лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта, предусматривающего выплату пенсий семьям медработников, погибших от коронавируса. Додон назвал число ожидаемых в Молдавии доз вакцины «Спутник V» 18 января 2021, 15:36 Текст: Евгения Шестак

Молдавия получит несколько сотен тысяч доз российской вакцины «Спутник V», заявил экс-президент страны, председатель Партии социалистов Игорь Додон. «Мы договорились с (замглавы администрации президента Дмитрием) Козаком, что Молдавия получит несколько сотен тысяч доз, через несколько недель российская вакцина должна появиться в Кишиневе. Договоренность по этому вопросу уже есть», – цитирует РИА «Новости» Додона. Кроме того, Додон сообщил, что в Молдавии уже началась подготовка документов для ее использования. «Знаю, что начата подготовка к регистрации этой прививки в Молдавии. Надеюсь, не будет создано искусственных препятствий, и через несколько недель вакцина поступит в Кишинев», – сказал он, передает ТАСС. Экс-президент выразил надежду, что в Молдавии никто не будет препятствовать в вопросе получения вакцины. В Молдавии на прошлой неделе была утверждена национальная программа вакцинации от коронавируса. К этому сроку в Кишиневе ожидают получение около 200 тыс. доз препарата, передать которые пообещал в декабре президент Румынии Клаус Йоханнис. Пока неизвестно, какая это будет вакцина – Pfizer или Moderna. На первом этапе вакцину получат медработники, затем наступит очередь пожилых граждан, госслужащих, на третьем этапе – остального населения. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в ходе визита в Брюссель 18-19 января намерена просить функционеров Евросоюза (ЕС) оказать республике финансовую помощь, а также провести переговоры о получении от ЕС вакцины от коронавируса. Напомним, 30 ноября Молдавия вернулась к режиму чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в Аргентине, Парагвае, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле. Трамп и Байден поспорили об отмене ограничений на въезд в США 19 января 2021, 04:26

Действующий глава американского государства Дональд Трамп отменил связанные с коронавирусом ограничения на въезд в США для стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. В команде избранного президента США Джо Байдена уже заявили, что не позволят снять ограничения. Ограничения касались не граждан этих стран, а всех, кто побывал там в последние две недели. В прокламации Трампа сказано, что решение об отмене ограничений согласовано с минздравом – 12 января принято распоряжение, которое требует от въезжающих в США отрицательного теста на коронавирус. Трамп также подчеркнул, что страны Шенгена, Великобритания, Ирландия и Бразилия сотрудничали с США в реализации мер контроля по коронавирусу. По словам Трампа, их поведение «сильно контрастирует с поведением властей и государственных компаний» Китая и Ирана, которые отказываются сотрудничать с Вашингтоном и «делиться своевременной, точной информацией о распространении вируса», передает РИА «Новости». Решение Трампа должно вступить в силу 26 января. Однако представитель Байдена Джен Псаки уже заявила, что его администрация, руководствуясь «советом своей команды по здравоохранению», не собирается «снимать эти ограничения». Более того, планируется «ужесточить меры по общественному здравоохранению в международных поездках, чтобы сократить распространение COVID-19». Псаки подчеркнула, что ситуация с коронавирусом «ухудшается, а более заразные варианты (вируса) появляются по всему миру», поэтому сейчас «не время снимать ограничения на международные поездки». В декабре Трамп высказался против введения в стране жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса по примеру Великобритании. Трамп заявлял, что берет на себя полную ответственность за ситуацию с коронавирусом в США, но при этом вновь возложил вину за начало пандемии на Китай.