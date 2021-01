Лию Ахеджакову выписали из больницы после коронавируса Медики оценили необходимость введения ковид-паспортов в России Премьера Абхазии подключили к аппарату ИВЛ в Москве 18 января 2021, 14:35 Текст: Евгения Шестак

Премьер-министра Абхазии Александра Анкваба, который проходит лечение от коронавируса в России, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщила пресс-служба абхазского правительства. «Ему была проведена селективная плазмофильтрация. После некоторого улучшения состояния вновь стала нарастать дыхательная недостаточность. 17 января (...) принято решение о переводе Александра Анкваба на ИВЛ», – говорится в сообщении на сайте кабмина. 8 января Анкваб был госпитализирован в больницу Федерального медико-биологического агентства России в Москве с коронавирусной инфекцией, двусторонней пневмонией, признаками тяжелой дыхательной недостаточности и признаками лекарственного гепатита. Врио главы абхазского правительства был назначен вице-премьер Владимир Делба. 27 декабря президент Абхазии Аслан Бжания заболел коронавирусом, он ушел на самоизоляцию и лечится амбулаторно.

Вакцину Pfizer от COVID-19 одобрили в Европе под давлением 17 января 2021, 22:30

Фото: Frankhoemann/Sven Simon/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Судя по документам, украденным хакерами у Европейского агентства лекарственных средств (ЕMA), утверждение использования вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса проходило под давлением. О кибератаке на EMA, которое выдает рекомендации для использования вакцин от коронавируса, стало известно в декабре. 15 января EMA сообщило, что опубликованные в Сети документы о процессах оценки вакцин в ЕС были злонамеренно изменены, чтобы подорвать доверие к вакцинам. Однако в беседе с французской газетой Monde ЕMA признало, что «обнародованные электронные письма отражают возникшие проблемы и дискуссии». Как пишет Monde, были опубликованы и электронные письма, которые «выглядят должным образом датированными и имеют различных адресатов», поэтому менее вероятно, что они стали объектом манипуляций. Пять из них указывают на «давление, с которым столкнулось агентство для ускорения процесса одобрения первой вакцины от COVID-19», передает РИА «Новости». Так, один из сотрудников ЕMA рассказал в переписке от 12 ноября о разговоре с комиссаром ЕС по здравоохранению Стеллой Кириакидес, которая требовала, чтобы все страны Европы «получили вакцину одновременно» и призывала не «форсировать» использование национальных процедур, поскольку они грозят задержками в процессе официального утверждения препарата. Договоренности ЕС позволяют странам применять при эпидемиях лекарства, не получившие одобрения ЕMA. Кроме того, 19 ноября «высокопоставленный сотрудник EMA» рассказал о телефонной конференции с Еврокомиссией. Переговоры прошли в «довольно напряженной атмосфере, иногда даже немного неприятной, которая дает представление о том, что может ожидать EMA, если ожидания не оправдаются, будут ли они реалистичными или нет». На следующий день в беседе с Датским агентством по лекарственным средствам тот же чиновник выразил удивление в связи с тем, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен «четко определила две вакцины, которые могут быть одобрены до конца год»: Pfizer/BioNTech и Moderna. Чиновник отметил, что и с вакциной Pfizer, и с вакциной Moderna есть «проблемы». Monde пишет, что в ноябре агентство сформулировало три «основных возражения» против препарата Pfizer. Во-первых, ряд производственных площадок не успели проверить. Во-вторых, наблюдалась «нехватка данных о коммерческих партиях вакцин». В-третьих, были зафиксированы «качественные различия между коммерческими партиями и партиями, которые применялись в клинических испытаниях». Третий пункт вызывал наибольшую озабоченность у агентства. Напомним, в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. Норвежское агентство лекарственных средств изучает, связана ли их гибель с прививкой или это просто совпадение. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии, США, Португалии. В Сербии указали на попытку Запада очернить российское достижение 17 января 2021, 19:48 Текст: Ксения Панькова

На Западе попытались сделать все возможное, чтобы оставить успехи российских ученых незамеченными и скрыть данные о препарате «Спутник V» из-за конкурентной борьбы за вакцину, пишет сербское издание «Печат». По словам автора статьи, многим странам было выгодно критиковать российскую вакцину, чтобы их собственные производители получили «фору» в несколько месяцев, передает РИА «Новости». «Если бы масштабная вакцинация началась на три месяца раньше, эффект был бы больше и быстрее, и мир скорее освободился бы от пандемии. Но этого не произошло, и, более того, основная аудитория западных СМИ до сих пор не получила полной информации о «Спутнике V», – отметил автор. В материале подчеркивается, что негативные комментарии в адрес препарата появлялись в прессе преимущественно в то время, пока «Спутник V» был единственным в мире, и СМИ смогли беспристрастно говорить о разработке только после появления на рынке других вакцин. По мнению автора, это связано с тем, что российский препарат представлял серьезную угрозу для западных конкурентов. «Выяснилось, что российские официальные лица рассказывали о «Спутнике V» чистую правду. <…> А когда они захотели поделиться своим успехом с миром и сделать его доступным для всех, не думая исключительно о прибыли, их объявили чуть ли не террористами, которые грозят уничтожить планету биологическим оружием», — говорится в публикации. Напомним, первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря. 31 декабря сербское агентство по медикаментам выдало разрешение на применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Вакцинация от коронавируса российским препаратом стартовала в Сербии во вторник, 5 января. Председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел республики Александар Вулин вакцинировались российским препаратом «Спутник V» в Институте вирусологии «Торлак» в Белграде. Массовая вакцинация от коронавируса начинается в России 18 января 2021, 00:24

Фото: Patricio Murphy/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В понедельник в России стартует массовая вакцинация населения от коронавируса, сообщают информационные агентства. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе, передает РИА «Новости». Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В среду глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации. Соединенным Штатам предсказали 500 тыс. жертв COVID-19 через месяц 18 января 2021, 07:31

Фото: Michael Nagle/Xinhua/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Число умерших из-за коронавируса в США к середине февраля может достичь 500 тыс. человек, заявила инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски. «(Сейчас – прим.ВЗГЛЯД) почти 4 тыс. смертей в день, всего около 400 тыс. погибших. Мы полагаем, что к середине февраля в стране будет полмиллиона смертей (от коронавируса – прим.ВЗГЛЯД)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS слова Валенски. Она указала, что пока в США не видели, как «поездки на праздники» сказались на ситуации с госпитализациями и смертностью. «Думаю, у нас еще несколько мрачных недель впереди», – отметила специалист. По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США выявлено почти 24 млн заражений коронавирусом, скончались около 397,5 тыс. человек. Напомним, в пятницу число жертв COVID-19 в мире превысило 2 млн человек. В ВОЗ уточнили, сколько дней больные коронавирусом остаются заразными 18 января 2021, 08:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, сколько дней переболевшие COVID-19 остаются заразными. Специалист пояснила, что речь идет о тех, кто распространяет живой вирус. «Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов», – сказала Вуйнович в беседе с «Российской газетой». При этом представитель ВОЗ отметила, что этот инфекционный период может быть дольше у тяжелобольных пациентов. Ранее директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюгге заявил, что новый, британский штамм COVID-19 выявлен в 25 странах европейского региона ВОЗ, в том числе в России. Регулятор Бразилии одобрил использование вакцин AstraZeneca и Sinovac 17 января 2021, 23:59 Текст: Антон Антонов

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии сообщило, что одобрило использование вакцин англо-шведской компании AstraZeneca и китайской Sinovac против коронавируса. Бразильский регулятор отметил безопасность и эффективность этих вакцин. От компаний потребовали и далее предоставлять данные регулятору. Министр здравоохранения страны Эдуарду Пазуэллу сообщил, что власти Бразилии начнут распределять вакцины по всем штатам страны утром в понедельник, в среду должна начаться вакцинация. Глава минздрава назвал вакцинирование в Сан-Паулу, где 54-летняя медсестра получила вакцину CoronaVac, ситуацией «юридического свойства», разрешить связанный с этим вопрос «должен судья», передает РИА «Новости» со ссылкой на G1. Напомним, запрос на экстренное использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V» был отклонен в Бразилии. В РФПИ пояснили, что регулятор запросил у российской стороны дополнительную информацию по вакцине. Малышева обратилась к россиянам после смерти Грачевского 18 января 2021, 08:59 Текст: Евгения Шестак

Врач и телеведущая Елена Малышева прокомментировала смерть художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, скончавшегося от коронавируса, и призвала россиян подумать о будущем пожилых родителей. Малышева отметила в Instagram, что 71-летний Грачевский в последние годы боролся с несколькими тяжелыми заболеваниями, самым серьезным из которых был злокачественный рак – меланома. «Но он (Грачевский) всегда искрился счастьем. Когда такие люди уходят, то думаешь, что они еще могли бы жить... Но это еще и повод для нас подумать о своем будущем», – отметила Малышева. Медик призвала людей из высокой группы риска пройти вакцинацию от коронавируса. Она напомнила, что это касается в первую очередь людей 65+, страдающих сахарным диабетом, хроническими болезнями почек, легких, сердца. «Прививка – это ваш выбор. Сделайте правильный выбор», – призвала Малышева. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) Борис Грачевский умер в четверг на 72-м году жизни. Он боролся с коронавирусом. Церемония прощания с Борисом Грачевским прошла в Доме кино в Москве. Попрощаться с создателем «Ералаша» пришли коллеги и члены семьи. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Названо число свободных коек для больных COVID в Петербурге 17 января 2021, 19:08 Текст: Ксения Панькова

Доля свободных коек для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге на сегодняшний день составляет 25,9% (3 тыс. 233), говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса. В стационарах Петербурга свободны 3 тыс. 233 койки – 25,9% от общего коечного фонда для лечения COVID-19 и пневмонии. Это максимальный показатель с начала 2021 года. Всего в городе развернуто 12 тыс. 488 коек для лечения коронавируса и пневмонии, приводит РИА «Новости» данные из материалов. По сравнению с 10 января в Петербурге отмечается увеличение количества выздоровевших и значительное снижение количества обратившихся за медицинской помощью с подтвержденным диагнозом. Отмечается также умеренный рост госпитализированных по сравнению с прошлым воскресеньем. При этом сообщается, что доля тяжелых больных в стационарах – 23%. «На ИВЛ находятся 372 пациента. Всего в стационарах, перепрофилированных под COVID-19, в наличии 2 157 аппаратов ИВЛ», – говорится в материалах. По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3316 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 3072 человека. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрированы 297 477 случаев заражения COVID-19. Скончались 8847 человек. Выздоровели 187 135 человек. Накануне сообщалось, что с начала вакцинации в Санкт-Петербурге от коронавируса были привиты 21 872 человека, из которых 7042 – жители старше 60 лет. За последние сутки в России зафиксировали 23 тыс. 586 случаев коронавирусной инфекции. Врач заявил о росте риска заражения вирусами при недосыпе на 250% 18 января 2021, 04:26 Текст: Антон Антонов

Недостаток сна на 250% увеличивает риск заражения вирусными инфекциями, сообщил глава Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин. Он заявил, что «сон и иммунитет – это практически синонимы», сон «обеспечивает наш иммунитет». Из-за «сокращении сна иммунитет резко падает». Если спать меньше пяти часов, то «вероятность подхватить любую вирусную инфекцию составляет более чем 250%», по сравнению с теми, «кто спит более семи часов». Калинкин рекомендовал для улучшения качества сна вставать и ложиться в одно и то же время, отказаться от будильника, использовать световые гаджеты, помогающие лучшему пробуждению и регуляции циркадных ритмов. По его словам, «норма сна» для большинства людей составляет семь-девять часов, передает РИА «Новости». Напомним, врач-иммунолог Владимир Болибок дал советы тем, кто переболел COVID-19 дома. В частности, специалист сказал, каким продуктам следует отдавать предпочтение, а также ответил на вопрос о том, как нужно перестроить режим дня и работы. Полиция применила водометы против участников акции протеста в Амстердаме 18 января 2021, 04:58 Текст: Антон Антонов

В Амстердаме полицией задержаны 115 участников несанкционированной акции протеста, сообщили СМИ. Семеро из них задержаны «за насилие в отношении сотрудников полиции», остальные – «за отказ подчиняться указаниям» полицейских. Всего на акцию, запрещенную муниципалитетом, собралось около 2 тыс. человек. При этом многие не соблюдали дистанцию и были без масок, передает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию. Часть демонстрантов отказалась выполнить экстренный приказ муниципалитета города покинуть площадь, где проходила акция. Полиция применила водометы. Около 200–250 человек, по сообщениям властей, оказались настроены на конфронтацию и забросали полицию камнями, у некоторых были бойцовские перчатки и холодное оружие. Демонстранты выражали недовольство политикой по борьбе с коронавирусом, критикуя локдаун и высказывая сомнения в безопасности используемых страной вакцин. Другим поводом для акции стал скандал вокруг детских пособий – многих граждан страны ошибочно обвинили в злоупотреблении системой выплат и оштрафовали. Некоторых лишили домов, работы и права попечительства над детьми. Напомним, правительство Нидерландов в полном составе ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями. Ошибки были совершены по меньшей мере в отношении 9 тыс. семей, однако на деле их может оказаться гораздо больше. Всеобщие выборы должны пройти в Нидерландах 17 марта, переносить их не планируется. Эксперты опровергли влияние 5G на распространение COVID-19 18 января 2021, 08:50 Текст: Алина Назарова

Между развертыванием сетей связи пятого поколения (5G) и ростом числа заражений коронавирусом нет связи, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Deloitte. «Одним из мифов о влиянии 5G на здоровье, который был широко распространен в 2020 году, является надуманная связь между развертыванием сетей 5G и ростом числа заражений COVID-19. Теория о том, что «технология 5G передает COVID-19», является, попросту говоря, нелепой, так как это невозможно. COVID-19 – это вирус, который распространяется воздушно-капельным путем и передается от человека человеку. Вирусы не могут распространяться по радиоволнам», – говорится в исследовании, передает РИА «Новости». Аналитики отмечают, что одной из форм дезинформации относительно причастности 5G к росту числа заражений COVID-19 является предположение, что 5G является источником излучения, которое ослабляет иммунную систему людей, делая их более восприимчивыми к инфекционным заболеваниям. По мнению аналитиков, оно также является ошибочным. В прошлом году в Минкомсвязи также заявляли, что коронавирус не является порождением сетей связи пятого поколения, в том числе и в России, где 5G в настоящее время развивается локально. На фоне распространения информации о том, что 5G якобы являются причиной коронавируса, газета ВЗГЛЯД объясняла, как распознать фейковую новость. Онищенко дал советы желающим окунуться в прорубь на Крещение 18 января 2021, 13:20

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Важно настроение людей, с какой мотивацией они идут. Главной является все-таки праздник Святого Богоявления, а по большей части это все-таки водная процедура, предполагающая закаливание, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. 19 января православные верующие отметят Крещение Господне, по традиции все желающие смогут показать силу духа, искупавшись в проруби. Согласно верованиям, такой обряд очищает душу и приближает человека к Богу. Тем не менее в столице в этом году в ночь на Крещение синоптики обещают минус 21-23 градуса. «Холод купаниям не помеха, не минус 50 же. В минус 20 вполне можно купаться, но все зависит от состояния здоровья людей. Если они этим занимаются регулярно, то это в удовольствие, а просто через силу не стоит. Вода-то все равно будет одной температуры, примерно два-три градуса. Поэтому все будет зависеть от условий, при которых человек будет готовиться к этому», – говорит Онищенко. Врач отмечает, что окунаться в прорубь следует только в специально оборудованных местах, где есть возможность переодеться после купаний в чистую сухую одежду. Также он рекомендует не раздеваться до плавок на морозе «за километр до проруби», поскольку можно простудиться. После завершения обряда следует укутаться и выпить теплое питье, желательно настой трав. «Ну и, конечно, важно настроение людей, с какой мотивацией они идут. Главной является все-таки праздник Святого Богоявления, а по большей части это все-таки водная процедура, предполагающая закаливание. Поэтому окунаться на Крещение можно и нужно, но только при наличии созданных и специально согласованных условий и состояния здоровья», – рекомендует депутат. Помимо прочего врач-эпидемиолог напоминает, что из-за риска распространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга и носить маски. Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион призвал в нынешней эпидемиологической ситуации, когда «свирепствует вирус» и «у многих организм ослаблен после перенесенной болезни», не погружаться в прорубь в этом году. Мясников призвал не критиковать вакцину Pfizer 18 января 2021, 10:36

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал СМИ не распространять негативную информацию о вакцине от коронавируса производства компании Pfizer, предположив, что это увеличивает число антипрививочников. «Мы сами активно плодим ряды противников вакцинации. Не проходит и дня, чтобы в новостях не было: «после вакцины Pfizer в Норвегии умерло столько-то человек», «от Pfizer столько-то случаев паралича лицевого нерва», «вакцина Pfizer вызвала столько-то тяжелых аллергических реакций в Израиле». Вы для кого это пишите? Для российских граждан? Так у нас нет вакцины Pfizer, у нас есть своя вакцина. Значительно более проверенная и надежная», – написал Мясников в Telegram. По его словам, люди информацию про осложнения от вакцины Pfizer экстраполируют на всю вакцинацию от коронавируса в целом. «Ко мне ежедневно обращаются люди с сомнениями про вакцинацию от COVID-19: делать или не делать. Когда я говорю: «делать», в ответ, как правило, слышу: «так пишут о каких-то жутких осложнениях!». На мои слова: «так то Pfizer!», неопределенно хмыкают», – пишет доктор. «Если говорить людям, что молоко «Аленушка» полезное, а молоко «Буренушка» может убить – большинство решит: ну его это молоко вообще, не буду я его пить никакое, раз так опасно! Я понимаю, что обидно молчать, когда на нашу вакцину безосновательно наезжают те, которые свою-то не довели до ума, но у нас стартовала массовая вакцинация. Может перестанем множить ряды ее противников?» – резюмировал Мясников. В понедельник в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Врач рассказал об использовании маски во время крещенских купаний 18 января 2021, 09:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Соблюдать масочный режим при крещенских купаниях необходимо в помещениях для обогрева и в условиях плотной очереди на улице, а при окунании средствами защиты можно пренебречь, рассказал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. По его словам, заразиться коронавирусом при окунании в прорубь вряд ли получится, однако это возможно в палатке, помещении для обогрева. «В очереди по-разному бывает, если люди тесно стоят, то, конечно, надо помнить, что маска должна присутствовать. Но особенно в помещении для обогрева, там народу много – и есть возможность (заразиться)», – передает РИА «Новости» слова Малышева. Инфекционист уточнил, что снять маску стоит на выходе из помещения. При этом при непосредственном погружении в прорубь средствами защиты можно пренебречь, потому что вирус в условиях воды и мороза не успевает распространиться. «Пришел – быстро окунулся, еще раз и еще раз, перекрестился, поднялся и пошел. Вошел в помещение – там надо надеть (маску)», – подчеркнул Малышев. Он добавил, что стоит обработать руки антисептиком после того, как человек покинет помещение для обогрева. В Башкирии решили ввести ковид-паспорта 18 января 2021, 09:32 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Башкирии вводят практику ковидных паспортов: их смогут получить люди, у которых есть антитела к коронавирусной инфекции после болезни, а также те, кто сделал прививку. Паспорт дает преимущество при посещении массовых мероприятий и на получение скидок, сообщил глава республики Радий Хабиров. Начать выдачу паспортов планируется с 5 февраля. «С сегодняшнего дня в республике вводится новый проект по борьбе с коронавирусной инфекцией – антиковидный паспорт Башкортостана. Паспорт будут получать те, кто переболел и имеет антитела, и те, кто вакцинировался. Это решает целый ряд проблем. Например, наши жители старше 65 лет находятся в режиме самоизоляции, а они уже переболели и у них антитела, или вакцинировались, то зачем мы их держим дома. Это, конечно, определенное стимулирование людей к тому, чтобы они проходили вакцинацию», – передает ТАСС слова Хабирова на оперативном совещании в региональном правительстве. Паспорт позволяет человеку получить смягчение режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии. Речь также идет о возможности свободного посещения массовых культурных и спортивных мероприятий, общественных мест, право на скидки в магазинах, фитнес-клубах и других учреждениях, рассказал подробности проекта руководитель администрации главы региона Александр Сидякин. «Наличие антител будет регистрироваться в системе Минздрава, потом автоматически будет переправляться на портал госуслуг, портал уведомляет через личный кабинет, электронную почту или по телефону о QR-коде, это и есть антиковидный паспорт. Код можно хранить в смартфоне, либо с сайта распечатать», – отметил он. Тест на антитела можно будет сдать в любой поликлинике республики, анализы проводит сертифицированная лаборатория. По данным Минздрава Башкирии, по состоянию на 18 января свободно 32% из более 6,3 тыс. коек инфекционного профиля, лечение в стационарах получают 805 человек. До конца января регион получит не менее 50 тыс. доз вакцины от коронавируса. Всего число инфицированных COVID-19 в республике превысило 22 тысячи. Ранее профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что введение прививочных паспортов с точки зрения предотвращения распространения COVID-19 бессмысленно.