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Регулятор Бразилии одобрил использование вакцин AstraZeneca и Sinovac
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Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии сообщило, что одобрило использование вакцин англо-шведской компании AstraZeneca и китайской Sinovac против коронавируса.
Бразильский регулятор отметил безопасность и эффективность этих вакцин. От компаний потребовали и далее предоставлять данные регулятору. Министр здравоохранения страны Эдуарду Пазуэллу сообщил, что власти Бразилии начнут распределять вакцины по всем штатам страны утром в понедельник, в среду должна начаться вакцинация.
Глава минздрава назвал вакцинирование в Сан-Паулу, где 54-летняя медсестра получила вакцину CoronaVac, ситуацией «юридического свойства», разрешить связанный с этим вопрос «должен судья», передает РИА «Новости» со ссылкой на G1.
Напомним, запрос на экстренное использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V» был отклонен в Бразилии. В РФПИ пояснили, что регулятор запросил у российской стороны дополнительную информацию по вакцине.
В ВОЗ отреагировали на гибель 23 человек в Норвегии после вакцинации препаратом Pfizer
Всемирная организация здравоохранения в курсе сообщений о смерти 23 человек в Норвегии после вакцинации от нового коронавируса, организация следит за расследованием, сообщила представитель ВОЗ Катарина де Кат.
«ВОЗ знает о сообщениях о 23 смертях после вакцинации против COVID-19 в Норвегии (...) Мы находимся в контакте с норвежскими властями в области здравоохранения и будем внимательно следить за расследованием причины и обстоятельств всех 23 смертей», – передает ее слова РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer. Все случаи смерти зафиксированы среди людей старше 80 лет, у них было слабое здоровье.
Кроме того, в Германии начали проверку после смерти 10 человек, привитых от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у них у всех были серьезные заболевания.
В Грузии объявили о «смерти туризма»
Учредитель Федерации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил о «смерти туризма» в стране в связи с падемией коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«В сфере туризма полная неопределенность. Сектор практически не существует. Он умер. Мы не смогли его спасти, теперь надо восстанавливать заново», – сказал он на пресс-конференции.
Алавердашвили подверг критике правительство, которое регулярно меняет даты открытия того или иного направления экономики.
По его словам, «думается, что данное прежде обещание открыть с 1 февраля небо, это обычная ложь».
Учредитель федерации сказал, что необходимо открыть в феврале гостиницы на высокогорных курортах Грузии.
«Это могло бы дать минимальные доходы внутреннему туризму», – считает он.
По его подсчетам, за две недели можно заработать 10 млн долларов.
Алавердашвили заявил, что работникам сферы надоело слушать фразы о том, что решения зависят от эпидемиологической ситуации.
Он предложил принимать на первых порах в Грузии туристов, которые уже переболели коронавирусом.
Шалва Алавердашвили сообщил, что в середине следующей недели работники этой и сопредельных сфер выступят с жесткими требованиями к правительству.
Проблемы с туризмом в Грузии начались уже в 2019 году в связи с тем, что резко сократился поток туристов из России на фоне антироссийских митингов в Тбилиси. Несмотря на это, Грузия приняла свыше 9 млн визитеров и заработала в 2019 году 3,2 млрд долларов от туризма. Это больше, чем половина государственного бюджета этого года. В прошлом году доходы от туризма из-за пандемии были минимальными.
До 31 января в Грузии действуют жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса.
В стране с населением 3,7 млн человек заболело коронавирусом более 245 тысяч. Скончались 2893 человека.
Близкие обвинили в смерти Грачевского онлайн-врача
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Подруга художественного руководителя детского юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского актриса Лариса Преториус считает, что причиной смерти режиссера стало неправильное лечение, которое он получал онлайн.
Преториус рассказала, что кроме Грачевского заболела и его супруга Екатерина Белоцерковская. «Боря с Катей были дома, болели. Мы созванивались, и он мне рассказывал: «Ларик, у меня есть врач, лечит онлайн, так что, если тебе надо, она за небольшие деньги тебе поможет». Вот она их и налечила!.. Какая-то тетка консультировала их по телефону. Катя говорит, что после ее советов пошло ухудшение», – рассказала актриса.
По ее словам, дней 10-12 до больницы Грачевский и его супруга лечились дома. «А эта врач, которая консультировала по телефону, отговаривала их делать КТ. Но они ее не послушали все-таки и поехали на КТ, а там увидели ужас… И после КТ они в машине срочно решали, куда его положить. Им помогли Виторганы, потому что племянница Виторгана – замглавврача 52-й больницы, куда его и положили в итоге. Нормальная больница», – рассказала Преториус «Московскому комсомольцу».
Она добавила, что Грачевский поступил в больницу с 85-процентным поражением легких.
Преториус отметила, что была на связи с Грачевским до последнего. «Мы с внучкой разговаривали с ним, когда он уже был в реанимации. Последние его слова перед тем, как Борю ввели в кому: «Хреново, нечем дышать!», – вспомнила актриса.
Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, боровшийся с COVID-19, умер в четверг на 72-м году жизни. Звезды эстрады и артисты прокомментировали смерть Грачевского, отметив, что мир «покидают лучшие».
Стала известна причина смерти Бориса Грачевского
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Причиной смерти Бориса Грачевского стал COVID-19, сообщил председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин.
Горин сообщил, что Грачевский «скончался от коронавирусной инфекции», передает АГН «Москва».
Между тем друг семьи режиссера рассказал, что за сутки до смерти создателя «Ералаша» врачи не пустили к нему в палату реанимации его супругу – 36-летнюю Екатерину Белоцерковскую, причиной стала угроза заражения коронавирусом, передает StarHit.
Отмечается, что женщина тоже перенесла инфекцию, но в легкой форме.
Сообщается также, что медики ничего не говорили относительно перспектив Грачевского. Они не давали ни обнадеживающих, ни пугающих прогнозов, поскольку «в этой болезни ничего невозможно предвидеть».
Напомним, художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни.
21 декабря Грачевский сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус, отметив при этом, что чувствует себя неплохо. 31 декабря он попал в реанимацию столичной больницы № 52.
3 января Грачевский сообщил об улучшении состояния здоровья после госпитализации с коронавирусом. 10 января Белоцерковская рассказала, что состояние Грачевского удалось стабилизировать.
Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум. Работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького.
В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом основал «Ералаш». В 1974-1984 годах был директором киножурнала, с 1984 года – его художественным руководителем.
Известен также как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Среди его наград – ордена Почета и Дружбы.
Врачи прокомментировали видео с конвульсиями американки после вакцины от COVID-19
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Тяжелые случаи при вакцинации обычно разбирает специальная комиссия, которая и решает – вызваны ли такие феномены прививкой или каким-то недугом. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук Анатолий Альштейн. Так он прокомментировал появившееся в соцсетях видео, на котором женщину трясет от конвульсий, которые якобы возникли после вакцинации препаратом Pfizer.
«Возможно, на видеозаписи – проявление недуга, которое давно назревало в организме человека, а вакцина лишь стимулировала его. Надо проверять», – считает профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн. «Когда вы имеете дело с прививкой большого количества людей, можно ожидать самых разных реакций. Можно столкнуться и с феноменом. Что-то случается с конкретным пациентом, причем возможно, это случается независимо от вакцины», – добавил эксперт.
«Закономерны такие реакции или нет, можно судить по их частоте на фоне общего количества привитых. Тяжелые случаи обычно разбирает специальная комиссия. Она и решает, вызваны ли такие феномены собственно вакциной. Говорить о том, что Pfizer COVID-19 дает такого рода реакцию в массовом порядке, можно только в том случае, если были привиты десятки тысяч людей и у этого количества была затем выявлена определенная частота такого нарушения. Я лично не располагаю данными о том, что при применении этой вакцины такие проявления встречаются более-менее регулярно» – сказал профессор.
Ранее житель американского штата Луизиана Брант Гринер (Brant Griner) опубликовал в Facebook видео с участием своей матери, которую, по словам Гринера, только что привили от коронавируса вакциной компании Pfizer/BioNTech. «Это то, что вакцина Pfizer COVID-19 сделала с моей мамой. Пожалуйста, молитесь за нее. Ее положили в больницу. И будьте осторожны с вакциной. Я уверен, что это хорошо для некоторых людей. Но вам нужно подумать, стоит ли принимать эту вакцину? Это не для меня. Поделитесь этим постом, нам нужна помощь в поиске ответов», – пишет Гринер.
На видеоролике видно, как женщина 50-60 лет, которую сильно трясет, выходит из туалета. Чтобы не упасть, женщина держится за дверной проем и затем делает неуверенные шаги. На поясе у женщины висит предмет, напоминающий автономную капельницу.
Гринер пишет, что «маме сегодня становится еще хуже, а от врачей до сих пор нет ответов, как это исправить». «Пожалуйста, помолитесь за нее. Я не могу видеть свою маму такой, что мне хочется плакать, зная, что я ничем не могу ей помочь», – пишет он.
Пользователи, судя по комментариям, оказались шокированы увиденным. Многие из них отказались верить в то, что конвульсии женщины вызваны прививкой. Кстати, судя по его страничке, Гринер принадлежит к сторонникам президента Дональда Трампа.
«Это видео смахивает на фейк», – полагает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его мнению, публикацию можно рассматривать в контексте распространяемых в интернете сообщений о якобы десятках пациентов, умерших после вакцинации. «Я лично в эти цифры не очень верю. «Звериный оскал капитализма» – это для нас, конечно, привычная формулировка, но кроме нее еще есть профессиональная медицинская этика, и я не думаю, что сами американские врачи могут прививать вакциной, которая грозит подобными осложнениями», – подчеркнул медик.
«Наверное, с этим случаем необходимо разбираться тамошним врачам», – полагает Онищенко. Даже если предположить, что это видео – не постановочное, то не следует верить на слово публикаторам, утверждающим, что перед нами «последствия вакцинации», отметил бывший главный санитарный врач России.
«Сложно судить по одному видеоролику, без всякого диагноза, поставленного врачами, а также без анамнеза прошлых болезней этой женщины, без информации о том, в каком она состоянии находилась до вакцинации, если последняя все же имела место», – указал эксперт.
«В любом случае, даже если у нее действительно была такая реакция на прививку, то крайне неэтично выставлять в соцсеть свою мать в таком виде, – подчеркнул собеседник. – Слишком высокая цена даже для того, чтобы предупредить других об опасности вакцинирования этим препаратом, как автор ролика это объясняет в комментарии».
Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. Норвежское агентство лекарственных средств изучает, связана ли их гибель с прививкой или это просто совпадение. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.
В России израильская клиника «Хадасса Москва» сообщила о том, что прекращает переговоры с Pfizer и отказывается от планов покупать эту вакцину. Пациентам будут предлагать российский препарат «Спутник V».
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Голикова назвала дату начала массовой вакцинации россиян от коронавируса
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Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется в понедельник, 18 января, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания с ведущими эпидемиологами.
«Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация», – передает ее слова ТАСС.
Голикова также добавила, что ожидается вакцинация препаратом, разработанным Центром Чумакова. «На подходе вакцина, разработанная Центром Чумакова. Мы тоже ожидаем, что она присоединится к вакцинации населения», – цитирует зампреда правительства РИА «Новости».
Она отметила, что Россия исторически имеет успешный опыт разработки и применения вакцин. «Благодаря иммунизации заболеваемость управляемыми инфекции в тысячи раз снижалась в Российской Федерации, и в сотни тысяч раз даже, есть примеры. В стране не регистрируются случаи полиомиелита, дифтерия снизилась в пять тысяч раз, корь – в тысячу раз, краснуха – в четыре тысячи раз, и совсем уже со знаком после запятой у нас встречаются эти инфекции», – добавила Голикова.
В среду глава государства Владимир Путин поручил на следующей неделе перейти к массовой вакцинации от COVID-19 российских граждан. Президент также назвал российский препарат лучшим в мире, поскольку никакие другие вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют.
Шарий собрался посетить Россию для вакцинации «Спутником V»
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Украинский блогер, лидер Партии Шария Анатолий Шарий намерен посетить Россию с целью вакцинации от коронавируса «Спутником V».
По словам Шария, он впервые за 12 лет намерен посетить Россию, чтобы сделать прививку российской вакциной «Спутник V», передает «112 Украина».
«Мне сообщили, что мы будем вакцинироваться в Европе Pfizer. А я не хочу вакцинироваться этой вакциной, потому что меня абсолютно не устраивают смерти, которые произошли в Норвегии, 23 смерти», – сказал он.
Шарий покинул Украину 24 января 2012 года через пункт пропуска «Зерновое» поездом Ковель – Москва, после чего в страну не возвращался. В 2013 году власти Литвы сообщили, что предоставили Шарию политическое убежище, в связи с чем он получил вид на жительство на территории Евросоюза.
Напомним, что украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины».
Запрос на экстренное использование «Спутника V» отклонен в Бразилии
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Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии сообщило, что отклонило запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экстренного использования.
Регулятор сообщил, что запрос «возвращен компании» Uniao Quimica, так как «не удовлетворяет минимальным критериям». В сообщении указывается на «отсутствие разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний». Также регулятор заявил о «вопросах, касающихся передовых методов производства». Подчеркивается, что «запроса на проведение третьей фазы исследований не достаточно», нужно, чтобы «такие испытания проводились в стране», передает ТАСС.
Регулятор уточняет, что с 4 января ожидает недостающей информации для выдачи разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний. Кроме того, не соблюден регламент встреч с регулятором и управлением лекарственных средств и биологических продуктов, передает РИА «Новости».
15 января бразильская фармкомпания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций направили в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии запрос на одобрение вакцины. 13 января в Бразилии началась вакцинация «Спутником V». Всего в РФПИ запланировали поставить в Бразилию 150 млн доз «Спутника V». Отметим, что в Бразилии выявили новый, «бразильский», штамм коронавируса.
Мясников назвал эпидемию опаснее COVID
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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что эпидемия ожирения опаснее пандемии коронавируса.
Мясников подчеркнул, что почти 40% населения Земли страдает от проблем с лишним весом, которые приводят к диабету, инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям.
«Интересно, что за год, наравне с этими полутора миллионами жертв COVID-19, умерло от голода десять миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением – более 20 млн человек. Такие потери никакому COVID не снились», – цитирует РИА «Новости» Мясникова.
Одним из важных факторов, определяющих склонность к набору веса, являются привычки родителей. Например, если мать ребенка во время беременности курит, или один из его родителей имеет проблемы с избыточным весом, то он будет предрасположен к ожирению на протяжении всей жизни. Еще одним фактором, повышающим вероятность возникновения проблем с лишним весом у ребенка, является диабет у матери, считает Мясников.
Кроме того, врач рассказал, что согласно последним исследованиям, причиной развития ожирения может быть вирусная инфекция.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в естественном происхождении коронавируса, указав, что еще в начале прошлого года ничего не предвещало такого бурного распространения болезни.
Клиника в Сколково остановила переговоры о приобретении вакцины Pfizer
Клиника «Хадасса Москва», участник ММК (Международного медицинского кластера) в Сколково, остановила переговоры с Pfizer о приобретении вакцины против COVID-19 и планирует предложить своим пациентам российский препарат «Спутник V», сообщили в медучреждении.
«С самого начала пандемии клиника находится в постоянном контакте с Институтом Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций. В ближайшее время «Хадасса Москва» планирует начать прививать своих пациентов вакциной «Спутник V», основанной на платформе аденовирусного вектора. По мнению многих экспертов и врачей, это безопасная технология. А информации о ее эффективности столько же, сколько и об иностранных вакцинах», – говорится в сообщении на сайте клиники.
Отмечается, что с осени прошлого года, «Хадасса Москва» была единственной в России международной клиникой, участвующей в проведении клинических испытаний «Спутника V», а генеральный директор «Хадасса» в Израиле Зеев Ротштейн и профессор Полина Степенски, выступающие кураторами московского филиала, неоднократно высказывались в пользу вакцины «Спутник V». Многие врачи и менеджмент московской «Хадассы» уже привились «Спутником V».
«Несмотря на то, что во время пандемии мы, как и все клиники России, и государственные, и частные, оказались на передовой борьбы с коронавирусом, наша основная специализация – лечение онкологических заболеваний и оказание паллиативной помощи. И мы хотим сфокусироваться прежде всего на этом: скоро открывается онкологический стационар на 100 коек, это огромная работа и все силы коллектива сейчас направлены на эту задачу. Поэтому мы приняли решение не закупать другие вакцины, считаем, что будет достаточно предложить нашим пациентам одно уже существующее решение», – заявил владелец клиники Евгений Туголуков.
«Вакцинацию против ковида препаратом Pfizer в клинике «Хадасса Москва» мы не проводили и в настоящее время не проводим», – подчеркнули в медучреждении.
Ранее Туголуков заявил, что клиника «Хадасса» ведет переговоры с американской компанией по исследованию нескольких вакцин от коронавируса о проведении клинических испытаний иностранных вакцин в России. Владелец клиники сообщал, что собирается привезти в Россию вакцины Pfizer и Moderna, когда появится такая возможность.
Помпео обвинил Китай в утаивании важной информации о коронавирусе
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Китай продолжает скрывать сведения, требующиеся для борьбы с новым коронавирусом, заявил госсекретарь США Майк Помпео в связи с прибытием в КНР миссии экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Пекин сегодня продолжает удерживать жизненно важную информацию, необходимую ученым для защиты мира от этого смертоносного вируса, а также следующего», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства США ТАСС.
В связи с этим Помпео призвал Пекин обеспечить неограниченный «доступ к образцам вируса, лабораторной документации и персоналу, свидетелям и поднимавшим тревогу лицам, чтобы обеспечить достоверность итогового доклада ВОЗ». Китайскому правительству следует дать «полный и тщательный отчет о том, что произошло в Ухане», убежден госсекретарь США. По словам Помпео, «пандемии COVID-19 ( вызываемое новым коронавирусом заболевание) можно было избежать». При этом госсекретарь США выразил уверенность, что возникновение новой пандемии, берущей начало в Китае, – «лишь вопрос времени».
Помпео также потребовал, чтобы власти КНР дали пояснения по якобы имевшим место осенью 2019 года – «до первого установленного случая» инфицирования новым коронавирусом – заболеваниям сотрудников Уханьского института вирусологии. Кроме того, он высказал предположение о связях этой организации с Народно-освободительной армией Китая и добивается предоставления Пекином информации об определенных видах исследований, которые велись в институте.
По словам Помпео, «любая ответственная страна пригласила бы инспекторов всемирного здравоохранения» в случае подобной вспышки заболевания «в течение дней». Между тем власти Китая «отказывались от предложений помощи» извне, заметил госсекретарь.
Напомним, в четверг группа экспертов ВОЗ прибыла в китайский Ухань. Ранее американский телеканал CNN сообщал о наличии доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19. Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Глава Госдепартамента Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе. Избранный президент США Джозеф Байден в свою очередь заявлял, что не считает нужным принимать в отношении Китая меры из-за распространения по миру COVID-19. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса.
Санду собралась просить у ЕС вакцину от коронавируса
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в ходе визита в Брюссель 18-19 января намерена просить функционеров Евросоюза (ЕС) оказать республике финансовую помощь, а также провести переговоры о получении от ЕС вакцины от коронавируса.
«Нам нужна финансовая и другая помощь. Хочу начать переговоры о большом пакете поддержки сельского хозяйства на пять лет, нам нужно создать проект системы ирригации. В этом году ЕС будет планировать пятилетний бюджет, и мы не должны упустить возможность получить финансирование из разных фондов», – приводит ТАСС слова Санду в эфире телеканала «РТР-Молдова».
Президент Молдавии также сообщила, что в ходе своего визита в Брюссель намерена обсудить проект регионального развития, который позволит финансировать местные администрации в Молдавии, минуя правительство, а также проведет переговоры о получении от ЕС вакцины от коронавируса.
Напомним, 30 ноября Молдавия вернулась к режиму чрезвычайного положения из-за распространения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы. Во вторник Меркель призвала сохранить в Германии жесткий локдаун еще на восемь-десять недель. В прошлую субботу канцлер Германии предупредила, что предстоящие недели могут стать самыми тяжелыми за весь период пандемии. Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января в Германии может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции.
Невролог рассказала об осложнениях после COVID-19
В острый период заболевания коронавирусной инфекции и через какое-то время после выздоровления пациенты могут столкнуться с неврологическими осложнениями, заявила кандидат медицинских наук, невролог высшей категории Неонила Фомина-Чертоусова.
В группе риска таких осложнений попадают люди с неврологическими и сосудистыми заболеваниями, рассказала специалист в разговоре с «Российской газетой».
Среди уже выявленных проблем при перенесенном коронавирусе числятся ухудшение сна, поражения мышц. «Даже такое понятие появилось: ковидассоциируемые инсульты. Так как при инфицировании коронавирусом шанс получить инсульт больше – примерно на 6%. Причем, он может случиться или через одну-три недели после заражения ковидом, или стать первым симптомом инфекционного заболевания», – пояснила эксперт.
Также Фомина-Чертоусова рассказала, что при коронавирусной инфекции и энцелофапатии возможно быстрое развитие деменции. «Постковидные хронические сосудистые нарушения могут также сопровождаться возбуждением, судорогами с утратой сознания, или, наоборот, сонливостью и апатией. Причина в том, что мозг в этом случае не получает в нужном объеме кислород из-за легочной недостаточности. Также описаны воспалительные заболевания спинного мозга из-за COVID-19», – уточнила невролог.
Ранее ученые из Исследовательского института трансляционной геномики США выявили ген, который влияет на тяжесть коронавирусной инфекции. До этого британские исследователи называли симптомы постковидного синдрома.
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Алена Апина показала последнюю переписку с Грачевским
Певица Алена Апина опубликовала в соцсетях скриншот последней переписки с художественным руководителем детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским, умершим в четверг на 72-м году жизни от последствий коронавируса.
Апина опубликовала скриншот переписки в Instagram.
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«Это наша последняя переписка с Борей Грачевским! Человек-улыбка! Человек-свет! Человек-жизнь! Прощай...», – написала она.
Напомним, Грачевский, боровшийся с COVID-19, умер в четверг на 72-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Звезды эстрады и артисты прокомментировали его смерть, отметив, что мир «покидают лучшие».
Подруга Грачевского актриса Лариса Преториус считает, что причиной смерти режиссера стало неправильное лечение, которое он получал онлайн.
РФПИ объяснил заминку с регистрацией «Спутник V» в Бразилии
Регулятор Бразилии запросил у российской стороны дополнительную информацию по вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V», заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Сообщения об отказе Бразилией от ускоренной регистрации российского препарата в РФПИ назвали недостоверной информацией, передает РИА «Новости».
«В связи с появившейся в ряде СМИ недостоверной информацией об отказе в ускоренной регистрации вакцины «Спутник V» в Бразилии сообщаем, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA) запросило дополнительную информацию относительно вакцины «Спутник V», которая будет предоставлена в ближайшее время», – цитирует сообщение фонда ТАСС.
Ранее сообщалось, что национальное агентство по санитарному надзору Бразилии отклонило запрос на одобрение «Спутник V» для экстренного использования.
15 января бразильская фармкомпания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций направили в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии запрос на одобрение вакцины. 13 января в Бразилии началась вакцинация «Спутником V». Всего в РФПИ запланировали поставить в Бразилию 150 млн доз «Спутника V».