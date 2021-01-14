Эксперты оценили темпы перехода на покупку продуктов в онлнай-формате

Покупку продуктов в онлайне как альтернативу традиционной рознице выберут не более 5% россиян, заявил учредитель и член совета директоров ГК «Командор» Олег Сипелый на сессии Гайдаровского форума «Стоит ли традиционному ретейлу опасаться онлайна».

«В онлайн, именно в продукты, на мой взгляд, может уйти до 5% людей, и то в больших городах, где экономят время, где большая разница в доходах. В небольших городах люди не экономят время, и сходить в магазин – общение, получение удовольствия, способ проведения времени, поэтому, я думаю, что у офлайн-ретейла очень хорошее будущее, тем более с такими инструментами, которые появляются, онлайн-инструментами», – передает его слова ТАСС.

Директор по операционной деятельности ГК «Окей» Павел Локшин в свою очередь добавил, что российский продуктовый ретейл отличается от розничной торговли развитых рынков высоким вниманием к локации, впечатлениям потребителей от посещения гипермаркетов, контактам потребителей и персонала магазинов. Это, по его мнению, является сильной стороной российского продуктового ретейла, в котором, кроме того, занято больше персонала, чем в западных странах.

«На 80% развитых рынках гипермаркеты находятся за городом, в крупных торговых центрах не шаговой доступности, и к ним необходимо ехать на автомобиле. У нас большой процент гипермаркетов находится в торговых центрах, и локация является важной частью: для российского потребителя посещение продуктового гипермаркета – это еще и посещение торгового центра, шопинг для всей семьи, и не только шопинг, но еще и развлечение для всей семьи. Если мы идем регионы, доля элемента развлечения существенно растет», – сказал Локшин.

Эксперты признали, что некорректно противопоставлять традиционный ретейл онлайну, так как онлайн-сервисы – это инструмент, который позволяет ретейлерам узнавать своих покупателей и их потребности, максимально удобным образом доставлять товары, обеспечивать их расстановку, выставляя, в том числе редкие продукты, которые нужны. «Это каждодневная работа над улучшением сервиса, качества и впечатления», – отметил Сипелый.

Генеральный директор «ДНС Групп» Дмитрий Алексеев призвал не считать традиционный ретейл ретроградами, поскольку в современных условиях ретейл не опасается онлайн-реальности, а приспосабливается к ней.

«Нет и не должно быть разделения между традиционным ретейлом и онлайном, так как это все способы торговли, способы удовлетворения потребностей покупателей. Перетекание из одного канала в другой является следствием развития ретейла», – заключил директор по управлению розничной сетью «Магнит» Руслан Исмаилов.

Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них – заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар – 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.