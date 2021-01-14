ОМОН Росгвардии пресек беспорядки в центре временного содержания иностранцев на Урале
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14 января 2021, 14:34
Фото: кадр из видео
Текст: Наталья Ануфриева
МВД и Росгвардия пресекли беспорядки в центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Екатеринбурге, инициатором которых стал 32-летний мужчина из одной из бывших союзных республик, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Горелых сообщил, что «сотрудниками полиции Екатеринбурга и бойцами ОМОН Росгвардии ночью 14 января пресечена попытка дестабилизации обстановки в центре временного содержания иностранных граждан, дислоцирующегося на улице Горнистов», передает РИА «Новости».
Инициатором стал «32-летний гражданин одной из бывших союзных республик», его доставили в ЦВСИГ «по решению Верх-Исетского суда для ожидания процедуры выдворения за нарушение миграционного законодательства».
«Ранее мужчина уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью», – добавил пресс-секретарь ГУ МВД.
Отмечается, что в конце ноября мужчина освободился из исправительной колонии № 2 Екатеринбурга, где провел два с половиной года.
Причиной его недовольства стало то, что сотрудники полиции обнаружили и изъяли из посылки для него спиртные напитки в пластиковых бутылках, которые были спрятаны в буханки хлеба.
Около полуночи зачинщик и трое его сокамерников устроили дебош, призывая присоединиться к акции протеста других находящихся в центре правонарушителей. Участники инцидента стали повреждать мебель, двери, запорные механизмы, электроприборы и средства видеонаблюдения. Также они подожгли картонную коробку.
Для недопущения совершения противоправных действий, а также восстановления порядка в спецучреждении в центр направили дополнительные силы из числа представителей МВД и Росгвардии. ОМОН вынужден был применить спецсредства.
Госпитализация потребовалась одному участнику дебоша, у него поврежден палец на руке.
ЦВСИГ продолжает работать в штатном режиме, отметил Горелых.