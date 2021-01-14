ОМОН Росгвардии пресек беспорядки в центре временного содержания иностранцев на Урале

МВД и Росгвардия пресекли беспорядки в центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Екатеринбурге, инициатором которых стал 32-летний мужчина из одной из бывших союзных республик, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Горелых сообщил, что «сотрудниками полиции Екатеринбурга и бойцами ОМОН Росгвардии ночью 14 января пресечена попытка дестабилизации обстановки в центре временного содержания иностранных граждан, дислоцирующегося на улице Горнистов», передает РИА «Новости».

Инициатором стал «32-летний гражданин одной из бывших союзных республик», его доставили в ЦВСИГ «по решению Верх-Исетского суда для ожидания процедуры выдворения за нарушение миграционного законодательства».

«Ранее мужчина уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью», – добавил пресс-секретарь ГУ МВД.

Отмечается, что в конце ноября мужчина освободился из исправительной колонии № 2 Екатеринбурга, где провел два с половиной года.

Причиной его недовольства стало то, что сотрудники полиции обнаружили и изъяли из посылки для него спиртные напитки в пластиковых бутылках, которые были спрятаны в буханки хлеба.

Около полуночи зачинщик и трое его сокамерников устроили дебош, призывая присоединиться к акции протеста других находящихся в центре правонарушителей. Участники инцидента стали повреждать мебель, двери, запорные механизмы, электроприборы и средства видеонаблюдения. Также они подожгли картонную коробку.

Для недопущения совершения противоправных действий, а также восстановления порядка в спецучреждении в центр направили дополнительные силы из числа представителей МВД и Росгвардии. ОМОН вынужден был применить спецсредства.

Госпитализация потребовалась одному участнику дебоша, у него поврежден палец на руке.

ЦВСИГ продолжает работать в штатном режиме, отметил Горелых.

