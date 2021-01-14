Малышева перечислила ошибки при обморожении

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что обтирание снегом и отогревание в горячей воде может привести к травмам: в случае обморожения она посоветовала обратиться к врачу.

Врач Елена Малышева выделила основные ошибки, которые допускают люди при обморожении конечностей. Так, по ее словам, нельзя опускать пораженную область в горячую воду. Для отогрева стоит начинать с немного теплой воды, а затем постепенно увеличивать температуру. Об этом Малышева рассказала в эфире Первого канала, сообщает РИА «Новости».

Также телеведущая отметила, что растирание снегом или спиртом может лишь усугубить ситуацию.

Кроме того, Малышева выделила четыре стадии обморожения: побледнение кожи, возникновение болезненных волдырей, потеря чувствительности кожи, развитие гангрены.

Врач настоятельно порекомендовала при обморожении незамедлительно обращаться к врачу.

Ранее в МЧС рассказали, как защититься от холода и не получить обморожение. Специалисты советуют отдать предпочтение теплой, свободной и многослойной одежде. Запастись теплыми стельками и шерстяными носками, которые сохраняют сухость ног, надевать теплые варежки. На морозе не носить металлические украшения, в том числе золотые и серебряные.