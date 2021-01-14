В Эстонии сформировано новое правительство

Центристская партия Эстонии, за которую голосует большинство русскоязычных избирателей, и праволиберальная Партия реформ договорились о создании нового правительства, сообщила евродепутат, член правления Центристской партии Яна Тоом.

«Несмотря на нервотрепку последних дней, мы приняли решение попытаться создать коалицию с Партией реформ, и я надеюсь, это получится», – написала Тоом на своей странице в соцсети Facebook. Тоом добавила, что в случае успеха переговоров новым премьер-министром станет лидер Партии реформ Кая Каллас.

«И я очень надеюсь, что фантазии войти в коалицию с крайне правыми возникнут у кого-то очень и очень нескоро. Наш опыт убедительно доказал – это безнадежно», – добавила евродепутат.

Накануне премьер-министр Эстонии, лидер Центристской партии Юри Ратас объявил о решении уйти в отставку из-за коррупционного скандала с выдачей госкредита девелоперу Porto Franco. После ухода Ратаса с должности в отставку ушло и все правительство, которое по итогам выборов в парламент весной 2019 года сформировали Центристская партия, Консервативная народная партия (EKRE) и партия Isamaa («Отечество»).