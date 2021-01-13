Лидер республиканцев в сенате отказался проводить импичмент Трампу

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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Политологов усиливают перед выборами 2021 года

По мнению Сергея Кириенко, в России растет спрос на качественную политическую аналитику конкурсполитологов.рф
2021 год обещает насыщенную политическую жизнь и повышенный спрос на политтехнологов и специалистов в социально-политическом анализе, которых в России не больше ста человек. Решить проблему нехватки политологов и идеологов избирательных кампаний – такова цель конкурса, о запуске которого объявил Сергей Кириенко. Подробности...
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Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
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Стратегическое партнерство Молдавии и Украины грозит России новым кризисом

Молдавия и Украина договорились о стратегическом партнерстве Maia Sandu/Facebook
Впервые за долгое время Молдавия и Украина объявили о перезагрузке двусторонних отношений. Президенты двух стран Майя Санду и Владимир Зеленский договорились о начале строительства трассы Киев — Кишинев, которая пройдет в обход Приднестровья. По мнению экспертов, новая магистраль может иметь военное значение, привести к торгово-экономической блокаде непризнанной республики и стать очередным инструментом геополитического давления на Россию. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Следующие 80 лет уже запрограммированы

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
К исходу 2020 года наш век вполне достойно управился с перекройкой миропорядка. Он в один присест, практически со скоростью перемены первого и второго блюд, схрумкал и ялтинский мир, и однополярную глобализацию. При этом дважды (!) погребённая катастрофами ХХ века Россия опять как новенькая. Подробности...
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Семибигтековщина провозгласила конец свободы слова

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Наши местные споры о том, имеет ли частная компания за океаном право на идеологическую цензуру, лишены реального смысла. Если такое право существует, если оно укладывается в действующие законы США, это ещё хуже для всех нас, для всего мира. Подробности...
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Феминисткам надо победить филологическую безграмотность

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно. Подробности...
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Кого убьет новая «арабская весна»

Стратегический союз Украины и Молдавии

США превращаются в диктатуру

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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Лидер республиканцев в сенате отказался проводить импичмент Трампу

    13 января 2021, 21:16

    Текст: Алексей Дегтярев

    Предводитель республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл отказался собирать сенат для проведения процедуры импичмента действующему президенту Дональду Трампу.

    Макконнелл исключил проведение процедуры импичмента до инаугурации избранного президента США Джо Байдена, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Ранее сообщалось, что Макконнелл якобы планирует исключить Трампа из партии.


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    Пенс отказался отстранять Трампа от власти

       13 января 2021, 04:17
    Фото: White House/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Нельзя использовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности как «средство наказания и узурпации», заявил вице-президент США Майкл Пенс.

    В письме, направленному спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая призывала Пенса отстранить президента Дональда Трампа от власти по 25-й поправке, вице-президент заявил, что такие действия не соответствуют интересам и конституции США, передает РИА «Новости».

    Пенс подчеркнул, что «25-я поправка не является средством наказания и узурпации», ее «задействование подобным образом создало бы ужасный прецедент». Пенс призвал Конгресс США не предпринимать шагов, которые могут еще больше разделить американское общество. Вице-президент заявил о необходимости «снизить накал и объединить страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена». Он заверил, что намерен участвовать в процессе мирной передачи власти.

    Пенс отметил, что «на прошлой неделе не уступил давлению с целью выйти за рамки своих конституционных полномочий, чтобы определить итоги выборов, и теперь не уступит усилиям Палаты представителей играть в политические игры в такое серьезное время», передает ТАСС.

    Напомним, телекомпания CNN утверждала, что вице-президент США Майк Пенс якобы не исключает возможности задействовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности, но Bloomberg опроверг эту информацию. Трамп счел риск потерять власть по 25-й поправке к конституции США нулевым.

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    Импичмент Трампу прошел голосование Палаты представителей

       13 января 2021, 20:58
    Фото: Patrick Semansky/АР/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Импичмент действующему президенту США Дональду Трампу прошел процедурное голосование в Палате представителей, согласно официальным результатам.

    Палата представителей утвердила правила и приступила к двухчасовым дебатам по тексту резолюции об импичменте, передает РИА «Новости».

    Окончательное голосование должно пройти в 15-16 часов по местному времени (23.00–00.00 мск). Дебаты по резолюции начались в нижней палате Конгресса в 09.15 по местному времени (17.15 мск).

    На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Джозефа Байдена, запланированную на 20 января.

    В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии.

    При этом СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу.

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    Трамп счел риск потерять власть по 25-й поправке к конституции США нулевым

       13 января 2021, 00:29
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп не верит, что его смогут лишить власти, используя 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности.

    Выступая в Техасе, Трамп заявил, что отстранение по этой поправке представляет для него «нулевой риск», а готовящийся в Палате представителей импичмент назвал «самой большой и злобной фальшивкой». При этом Трамп считает, что в США «свобода слова подвергается нападению, как никогда раньше». Он осудил беспорядки в Вашингтоне 6 января и призвал к примирению: «Мы верим в уважение американской истории и традиций, а не в то, чтобы их разрушать. Мы верим в верховенство закона, не в беспорядки». По мнению Трампа, пришло время, чтобы «страна исцелилась», передает РИА «Новости».

    В Техасе построили новый участок заграждений на границе с Мексикой. Трамп заявил, что нельзя «позволить следующей администрации даже подумать о том, чтобы снести ее». Он выразил уверенность, что администрация Джо Байдена не сможет убрать стену на границе, «никто ее не тронет». Трамп сказал, что в регионах, где стену построили, «незаконный переход границы и контрабанда наркотиков резко упали, абсолютно резко упали». Он привел примеры местностей, где статистика по незаконному переходу границы упала на 80–90%.

    Тем временем New York Times пишет, что лидеры республиканцев в Палате представителей США решили не оказывать давление на членов партии в вопросе голосования по вынесению импичмента Трампу. Reuters также сообщает, что в партии не намерены давить на ее членов, чтобы они голосовали против резолюции о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25 поправки.

    Демократы, имеющие большинство в Палате представителей, собираются продолжить двойную атаку с намерением отрешить Трампа от должности президента за неделю до того, как его полномочия истекут – они заявляют, что это необходимо, поскольку Трамп «продолжает представлять опасность». Демократы могут провести голосование по резолюции о 25-й поправке и планируют импичмент.

    Напомним, телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключаетвозможности задействовать 25-ю поправку, но Bloomberg опроверг эту информацию. Неделю назад сторонники Трампа ворвались в Конгресс. Хотя президент осудил беспорядки, его обвинили в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий.

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    В Конгрессе США предложили запретить Трампу занимать государственные посты

       13 января 2021, 03:57
    Фото: 2020 Democratic National Convention/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    В Палату представителей Конгресса США внесена резолюция о запрете действующему президенту страны Дональду Трампу занимать государственные посты в будущем.

    Резолюция, опубликованная на американском правительственном портале GovInfo, внесена Элеанор Холмс Нортон – законодателем без права голоса от федерального округа Колумбия. Нортон ссылается на 14-ю поправку к конституции. Третий раздел поправки запрещает занимать государственные посты тем, кто, приняв присягу, участвовал в мятеже. Документ, используя цитату из текста поправки, утверждает, что Трамп «как должностное лицо» участвовал «в мятеже или восстании против» США или «оказывал помощь или содействие врагам».

    Резолюция направлена на вынесение официального «порицания» президенту США за «попытку незаконными средствами» оспорить итоги президентских выборов и «подстрекательство к мятежу». Также Трампа призывают признать победу Джо Байдена. Нортон полагает, что только порицание может «немедленно пройти» через обе палаты Конгресса и, «в отличие от импичмента, не будет задерживать повестку избранного президента Байдена в Сенате», передает ТАСС.

    Отметим, что поправку приняли после Гражданской войны в США, а третий раздел нужен был, чтобы не дать деятелям Конфедерации занимать государственные посты. При том запрет может быть отмен, если за это в дальнейшем проголосуют две трети законодателей каждой палаты Конгресса. Washington Post указывает, что в поправке не прописан механизм для отстранения Трампа от должности, но ее можно использовать, чтобы помешать ему вновь занять государственный пост. Однако вопрос о ее применении должен решать суд.

    Напомним, телекомпания CNN утверждала, что вице-президент США Майк Пенс якобы не исключает возможности задействовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности, но Bloomberg опроверг эту информацию. Трамп счел риск потерять власть по 25-й поправке к конституции США нулевым.

    Кроме того, сообщалось, что в среду в Палате представителей Конгресса состоится голосование по импичменту Трампа. При этом каникулы Сената завершатся за день до инаугурации избранного президента Джо Байдена, так что у сенаторов просто не будет времени на рассмотрение этого вопроса.

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    Рейтинг Трампа упал до рекордных показателей за все президентство

    13 января 2021, 19:42

    Текст: Елизавета Булкина

    Рейтинг одобрения действующего президента США Дональда Трампа опустился до рекордно низких показателей за все четыре года его президентства и составил 34%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult совместно с газетой Politico.

    Действия Трампа одобряют 34% респондентов, не одобряют – 63%. Между тем рейтинг действующего главы США среди избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, по-прежнему остается высоким – 75%. Однако это значение было больше в аналогичном исследовании, проведенном в декабре 2020 года – тогда Трампа поддерживали 83% опрошенных республиканцев, передает РИА «Новости».

    Уровень поддержки Трампа снизился также среди независимых избирателей, поддержать его готовы 29% из них, в декабре этот показатель составлял 38%.

    Politico подчеркивает, что почти четыре года рейтинг одобрения Трампа был «необычайно стабильным» и, как правило, фиксировался в отрезке от «почти 40 до почти 50». Рейтинг Трампа упал после его отказа признать поражение на выборах, а также после штурма Капитолия.

    Опрос проводился с 8 по 11 января. В нем приняли участие 1996 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет два процентных пункта. Morning Consult – основанная в 2013 году частная компания, специализирующаяся на исследовательских технологиях и онлайн-опросах.

    Сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. Хотя Трамп осудил беспорядки, Байден обвинил его в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. В понедельник представители Демпартии США внесли в Конгресс резолюцию об отстранении Трампа от власти.

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    Австрийский министр осудила самоуправство соцсетей

    13 января 2021, 04:35

    Текст: Антон Антонов

    Соцсети не должны «самостоятельно решать, кому разрешено высказывать собственное мнение», заявила австрийский министр по делам Европы и конституции Каролине Эдтштадлер.

    Эдтштадлер подчеркнула, что не выступает в защиту президента США Дональда Трампа, но осуждает удаление аккаунтов в соцсетях, поскольку демократия должна давать возможность высказывать критику и «разные мнения». По ее словам, «нельзя перекладывать на концерны» вопрос о блокировке «отдельных аккаунтов».

    Ее спросили, следует ли отменить блокировку аккаунтов Трампа. Эдтштадлер заявила о необходимости «провести проверку». Как заявила министр, «если концерн, который, скажем, выступает в роли пятой власти в государстве, принимает такое решение, тогда это решение должно быть понятное и прозрачное», передает ТАСС.

    По словам Эдтштадлер, австрийские власти вынудили соцсети брать на себя ответственность и удалять только уголовно наказуемые комментарии. Интернет-платформы, по ее мнению, не могут «самостоятельно решать, кому разрешено высказывать собственное мнение».

    Напомним, Twitter временно заблокировал личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт Трампа заблокировали Twitch и Snapchat. Позднее Twitter объявил о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа.

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    YouTube заморозил аккаунт Трампа

       13 января 2021, 08:22
    Фото: Lucy Nicholson/Reuters
    Текст: Евгения Шестак

    Видеохостинг YouTube запретил на семь дней аккаунту действующего президента США Дональда Трампа загружать новые видео и вести трансляции.

    «После тщательной проверки и в свете опасений по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и выпустили предупреждение в связи с нарушением нашей политики в отношении контента, содержащего подстрекательство к насилию», – говорится в заявлении YouTube, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios. 

    Отмечается, что каналу запрещается загружать видео сроком на семь дней, при этом данный бан может быть расширен на больший срок. Также на канале Трампа отключены комментарии из-за возможного риска провокации насилия.

    Напомним, Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram. Аналогичный запрет для республиканца ввел Twitter. Аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Подобное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это республиканец обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.

    Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.

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    Forbes пригрозил компаниям, которые возьмут на работу «сказочников» Трампа

    13 января 2021, 14:05

    Текст: Алина Назарова

    Журнал Forbes будет считать ложью информацию любой компании, которая наймет сотрудников администрации действующего президента США Дональда Трампа, заявил главный редактор издания Рэндалл Лейн.

    По его словам, «расплата за правду» начнется с пресс-секретарей Белого дома – людей, которым «народ платит за информирование». Все те из них, кто работал при Трампе, – Шон Спайсер, поддержавшая его экс-советница президента Келлиэнн Конуэй, Сара Хакаби Сандерс, Стефани Гришем и Кейли Макинани – лгали в его защиту, заявил Лейн, передает РБК.

    По его словам, если в прошлом некоторые секретари Белого дома покинули пост с незапятнанной репутацией и «заработали миллионы, применив свои навыки и доверие в деловой Америке», теперь такого допустить нельзя.

    «Лжецы Трампа не заслуживают такого же «золотого парашюта». Пусть деловой мир знает: наймите любого из «сказочников» Трампа, и Forbes будет считать все, о чем говорит ваша компания, ложью. Хотите добиться, чтобы крупнейший в мире бренд среди деловых СМИ обратился к вам как к потенциальному источнику дезинформации? Тогда нанимайте», – заявил Лейн.

    Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден на выборах президента набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Трампа. 

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    Конгресс США потребовал от Пенса отстранить Трампа от власти

    13 января 2021, 08:08

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Палата представителей конгресса США приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить президента Дональда Трампа от власти, от которого Пенс заранее отказался.

    За резолюцию проголосовало 223 депутатов, против были 205. Лишь один республиканец проголосовал за резолюцию. Ни один демократ не проголосовал против, передает РИА «Новости».

    Спикер нижней палаты законодательного органа Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) призывала Пенса отреагировать на данную резолюцию в течение 24 часов после ее одобрения. Однако вице-президент уже заявил о своем отказе выполнять такую резолюцию незадолго до начала голосования, передает ТАСС.

    Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

    Автором резолюции стал конгрессмен-демократ Джейми Раскин (штат Мэриленд), который в тексте документа призвал вице-президента «немедленно использовать свои полномочия в соответствии с четвертым разделом 25-й поправки <...>, чтобы объявить то, что очевидно для шокированной страны: президент не может исполнять свои обязанности». Пенса также призывают принять на себя «полномочия и обязанности и.о. президента».

    Напомним, телекомпания CNN утверждала, что вице-президент США Майк Пенс якобы не исключает возможности задействовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности, но Bloomberg опроверг эту информацию. Трамп счел риск потерять власть по 25-й поправке к конституции США нулевым.

    Ранее в среду Пенс отказался отстранять Трампа от власти.

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    Опубликованы материалы по импичменту Трампа

    13 января 2021, 04:47

    Текст: Антон Антонов

    Глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер опубликовал материалы по импичменту президента страны Дональда Трампа, подготовленные демократами.

    В них утверждается, что Трамп «совершил тяжкое преступление и правонарушение против страны, подстрекая к мятежу в Капитолии в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года». В документе говорится, что «факты устанавливают, что он не может оставаться в должности ни на один день дольше, и требуют немедленного импичмента», передает РИА «Новости».

    В докладе, который распространил Надлер, также говорится, что обвинения против Трампа отвечают критериям тяжких преступлений и правонарушений. По мнению демократов, «бесспорно, что президент поощрял – и что его действия предсказуемо привели – к террористическому акту, который и произошел». Трампа обвинили в том, что он «призвал своих сторонников штурмовать здание Капитолия, а затем не смог остановить последовавшие насильственные действия». Подчеркивается, что Трамп «остается явной и реальной опасностью для конституции и демократии» США, передает ТАСС

    Конгрессменов призывают «отвергнуть эту возмутительную попытку пересмотреть итоги выборов и подстрекательство действующего президента к проявлению насилия против властей».

    CNN со ссылкой на источник сообщает, что около 20 конгрессменов из рядов Республиканской партии намерены поддержать импичмент. При этом другой источник телекомпании, осведомленный о планах конгрессменов, указывает, что число однопартийцев Трампа, которые поддержат его импичмент, колеблется от 10 до 25.

    Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент Трампу за события в Капитолии. Хотя президент осудил беспорядки, его обвинили в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий.

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    Лидер демократов в Сенате США сравнил Трампа с «худшими диктаторами»

    13 января 2021, 05:29

    Текст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп использовал в своем выступлении «технику худших диктаторов», заявил лидер демократического меньшинства в Сенате страны Чак Шумер.

    Шумер считает, что Трамп, «обвинив других в том, причиной чего является он сам», использует «патологическую технику, применяемую худшими из диктаторов». По мнению демократа, это «Трамп является причиной злости, разделения, насаждает насилие и винит в этом других». «Это подло!» – заявил Шумер, добавив, что Трамп «больше ни дня» не должен оставаться у власти, передает РИА «Новости».

    Напомним, Трамп назвал свою речь на митинге перед зданием Конгресса 6 января полностью допустимой. По его словам, это было подтверждено экспертизой. Трамп обвинил демократов в «охоте на ведьм», которая может вызвать «ужасный гнев», и подчеркнул, что технологические компании лишили его возможности высказываться в соцсетях, а такие действия, по его словам, всегда ведут к ответной реакции. Он также обвинил Twitter и Facebook в расколе американского общества.

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    Палата представителей США начала обсуждение резолюции об отставке Трампа

    13 января 2021, 18:04

    Текст: Евгения Шестак

    Палата представителей Конгресса США приступила к обсуждению резолюции по импичменту президента страны Дональда Трампа, подготовленной демократами.

    Дебаты по резолюции начались в нижней палате Конгрессе в 09.15 по местному времени (17.15 мск).Председатель процедурного комитета Палаты представителей, демократ Джеймс Макговерн на открытии дебатов заявил, что законодатели обсуждают нынешнюю «историческую меру в действительности на месте преступления», передает ТАСС.  

    «Нас бы тут [на этом заседании] не было, если бы не президент США [и его действия]», – считает конгрессмен. Также он обвинил Трампа в том, что тот спровоцировал «применившую насилие толпу» на вторжение в Капитолий в Вашингтоне 6 января.

    На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Джозефа Байдена, запланированную на 20 января.

    В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии.

    При этом СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу.

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    Американские СМИ заявили, что республиканцы не проголосуют за импичмент из-за угроз Трампа

    13 января 2021, 21:42

    Текст: Алексей Дегтярев

    Множество членов Республиканской партии США хотели бы проголосовать за импичмент действующему президенту страны Дональду Трампу, но они «боятся за свою жизнь», заявил телеканал CNN.

    «Лиз Чейни (член Палаты представителей США), эти республиканцы, которые объявили (что проголосуют за – прим. ВЗГЛЯД), они демонстрируют храбрость. В то же время, как мне сообщили источники среди республиканцев, республиканцы ... говорят, что не собираются голосовать за импичмент, потому что все еще боятся Дональда Трампа», – заявила сотрудница CNN Джейми Гэнгэл, передает РИА «Новости».

    «Мне сказали, что Белый дом продолжает оказывать давление на этих членов, что Трамп не остановился и что они, цитирую, «опасаются за свою жизнь и жизнь своих семей», – добавила Гэнгэл.

    В среду в Палате представителей США прошел процедурное голосование импичмент Трампу. Окончательное голосование должно пройти в 15-16 часов по местному времени (23.00–00.00 мск). Дебаты по резолюции начались в нижней палате Конгресса в 09.15 по местному времени (17.15 мск).

    Ранее сообщалось, что предводитель республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл якобы планирует исключить Трампа из партии, однако позже стало известно, что он отказался проводить импичмент действующему президенту.

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    Порядок в Вашингтоне во время инаугурации Байдена решили обеспечить с помощью 20 тыс. бойцов нацгвардии США

    13 января 2021, 21:38

    Текст: Алексей Дегтярев

    Свыше 20 тыс. военнослужащих Нацгвардии США могут задействовать для обеспечения порядка в Вашингтоне на инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщил глава полиции города Роберт Конти.

    «Поскольку это событие национального масштаба, требующее обеспечения безопасности, окончательные цифры сможет предоставить Секретная служба США, но вы можете увидеть свыше 20 тыс. членов Национальной гвардии, которые будут в Округе Колумбия (Вашингтон)», – цитирует Конти РИА «Новости».

    По его словам, он обеспокоен безопасностью в Вашингтоне на ближайших выходных и ближе к дате инаугурации.

    Напомним, инаугурация победившего на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена запланирована на 20 января.

    В начале января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС.

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    Лидер республиканцев в палате представителей признал вину Трампа за штурм Капитолия

    13 января 2021, 22:15

    Текст: Алексей Дегтярев

    Глава республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти заявил, что импичмент действующему президенту Дональду Трампу является ошибкой, но признал его ответственность за штурм Капитолия.

    «Я считаю, что импичмент президента в такой короткий промежуток времени являлся бы ошибкой. Не было проведено никакого расследования. Не было никаких слушаний. Более того, Сенат подтвердил, что процесс может начаться только после того, как избранный президент [Джозеф] Байден будет приведен к присяге», – цитирует Маккарти ТАСС.

    Вместе с тем политик заявил, что Трамп ответственен за штурм Капитолия, в результате которого погибли пять человек. «Это не значит, что президент ни в чем не виноват. Президент несет ответственность за нападение толпы погромщиков на Конгресс», – добавил он.

    В среду в Палате представителей США прошел процедурное голосование импичмент Трампу. Окончательное голосование должно пройти в 15-16 часов по местному времени (23.00–00.00 мск). Дебаты по резолюции начались в нижней палате Конгресса в 09.15 по местному времени (17.15 мск).

    В начале января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС.

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