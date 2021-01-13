Лидер республиканцев в сенате отказался проводить импичмент Трампу

Нельзя использовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности как «средство наказания и узурпации», заявил вице-президент США Майкл Пенс.

В письме, направленному спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая призывала Пенса отстранить президента Дональда Трампа от власти по 25-й поправке, вице-президент заявил, что такие действия не соответствуют интересам и конституции США, передает РИА «Новости».

Пенс подчеркнул, что «25-я поправка не является средством наказания и узурпации», ее «задействование подобным образом создало бы ужасный прецедент». Пенс призвал Конгресс США не предпринимать шагов, которые могут еще больше разделить американское общество. Вице-президент заявил о необходимости «снизить накал и объединить страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена». Он заверил, что намерен участвовать в процессе мирной передачи власти.

Пенс отметил, что «на прошлой неделе не уступил давлению с целью выйти за рамки своих конституционных полномочий, чтобы определить итоги выборов, и теперь не уступит усилиям Палаты представителей играть в политические игры в такое серьезное время», передает ТАСС.

Напомним, телекомпания CNN утверждала, что вице-президент США Майк Пенс якобы не исключает возможности задействовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности, но Bloomberg опроверг эту информацию. Трамп счел риск потерять власть по 25-й поправке к конституции США нулевым.

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