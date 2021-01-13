Forbes пригрозил компаниям, которые возьмут на работу «сказочников» Трампа

Журнал Forbes будет считать ложью информацию любой компании, которая наймет сотрудников администрации действующего президента США Дональда Трампа, заявил главный редактор издания Рэндалл Лейн.

По его словам, «расплата за правду» начнется с пресс-секретарей Белого дома – людей, которым «народ платит за информирование». Все те из них, кто работал при Трампе, – Шон Спайсер, поддержавшая его экс-советница президента Келлиэнн Конуэй, Сара Хакаби Сандерс, Стефани Гришем и Кейли Макинани – лгали в его защиту, заявил Лейн, передает РБК.

По его словам, если в прошлом некоторые секретари Белого дома покинули пост с незапятнанной репутацией и «заработали миллионы, применив свои навыки и доверие в деловой Америке», теперь такого допустить нельзя.

«Лжецы Трампа не заслуживают такого же «золотого парашюта». Пусть деловой мир знает: наймите любого из «сказочников» Трампа, и Forbes будет считать все, о чем говорит ваша компания, ложью. Хотите добиться, чтобы крупнейший в мире бренд среди деловых СМИ обратился к вам как к потенциальному источнику дезинформации? Тогда нанимайте», – заявил Лейн.

Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден на выборах президента набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Трампа.