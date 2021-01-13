Forbes пригрозил компаниям, которые возьмут на работу «сказочников» Трампа

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13 января, среда | Последнее обновление — 14:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Варламов и Верзилов задержаны в Южном Судане
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К исходу 2020 года наш век вполне достойно управился с перекройкой миропорядка. Он в один присест, практически со скоростью перемены первого и второго блюд, схрумкал и ялтинский мир, и однополярную глобализацию. При этом дважды (!) погребённая катастрофами ХХ века Россия опять как новенькая.
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Наши местные споры о том, имеет ли частная компания за океаном право на идеологическую цензуру, лишены реального смысла. Если такое право существует, если оно укладывается в действующие законы США, это ещё хуже для всех нас, для всего мира.
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Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно.
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Forbes пригрозил компаниям, которые возьмут на работу «сказочников» Трампа
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Журнал Forbes будет считать ложью информацию любой компании, которая наймет сотрудников администрации действующего президента США Дональда Трампа, заявил главный редактор издания Рэндалл Лейн.
По его словам, «расплата за правду» начнется с пресс-секретарей Белого дома – людей, которым «народ платит за информирование». Все те из них, кто работал при Трампе, – Шон Спайсер, поддержавшая его экс-советница президента Келлиэнн Конуэй, Сара Хакаби Сандерс, Стефани Гришем и Кейли Макинани – лгали в его защиту, заявил Лейн, передает РБК.
По его словам, если в прошлом некоторые секретари Белого дома покинули пост с незапятнанной репутацией и «заработали миллионы, применив свои навыки и доверие в деловой Америке», теперь такого допустить нельзя.
«Лжецы Трампа не заслуживают такого же «золотого парашюта». Пусть деловой мир знает: наймите любого из «сказочников» Трампа, и Forbes будет считать все, о чем говорит ваша компания, ложью. Хотите добиться, чтобы крупнейший в мире бренд среди деловых СМИ обратился к вам как к потенциальному источнику дезинформации? Тогда нанимайте», – заявил Лейн.
Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден на выборах президента набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Трампа.
США усмотрели угрозу со стороны России для поставок вакцины
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Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина утверждает, что Россия и Китай якобы угрожают цепям поставок, которые связаны с разработкой и распространением вакцины от коронавируса в США.
Он сообщил, что его ведомство «тесно взаимодействует с армией, с минздравом» США, чтобы «облегчить безопасную транспортировку и защиту» вакцины. При этом Эванина заявил, что «противники» США «пытаются нарушить эту цепь поставок». На вопрос, о том, какие конкретно «противники» вызывают у него наибольшее беспокойство, Эванина ответил: «Я бы сказал, что сейчас (это) Китай и Россия», – передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Директора центра контрразведки спросили, фиксировали ли спецслужбы какое-либо участие иностранных лиц в беспорядках в Конгрессе. Он заявил, что были «агрессивные действия противников, начиная с протестов после убийства Джорджа Флойда и заканчивая коронавирусом и процессом выборов». Эти действия, заявил Эванина, «продолжаются и сейчас». По словам главы ведомства, в контрразведке «не ожидают, что они снизят активность».
«Я хочу сказать им, чтобы они не думали, что наша нынешняя внутренняя уязвимость является свидетельством слабости, – добавил Эванина. – Мы очень внимательно за ними следим, и мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы снизить угрозу».
Эванина также заявил, что Россия якобы пыталась повлиять на выборы американского президента в 2020 году: «Я смотрел разведданные каждый день: из России, Китая, Ирана и других. И я видел угрозу. Я верю, что все три страны были заинтересованы во вмешательстве и пытались повлиять на наши выборы», – передает РИА «Новости».
В декабре профильный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) минздрава США одобрил использование вакцины Moderna от коронавируса. Перед этим была одобрена вакцинация с использованием вакцины Pfizer и BioNTech.
Пенс отказался отстранять Трампа от власти
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Нельзя использовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности как «средство наказания и узурпации», заявил вице-президент США Майкл Пенс.
В письме, направленному спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая призывала Пенса отстранить президента Дональда Трампа от власти по 25-й поправке, вице-президент заявил, что такие действия не соответствуют интересам и конституции США, передает РИА «Новости».
Пенс подчеркнул, что «25-я поправка не является средством наказания и узурпации», ее «задействование подобным образом создало бы ужасный прецедент». Пенс призвал Конгресс США не предпринимать шагов, которые могут еще больше разделить американское общество. Вице-президент заявил о необходимости «снизить накал и объединить страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена». Он заверил, что намерен участвовать в процессе мирной передачи власти.
Пенс отметил, что «на прошлой неделе не уступил давлению с целью выйти за рамки своих конституционных полномочий, чтобы определить итоги выборов, и теперь не уступит усилиям Палаты представителей играть в политические игры в такое серьезное время», передает ТАСС.
Напомним, телекомпания CNN утверждала, что вице-президент США Майк Пенс якобы не исключает возможности задействовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности, но Bloomberg опроверг эту информацию. Трамп счел риск потерять власть по 25-й поправке к конституции США нулевым.
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Трамп обвинил Twitter и Facebook в расколе американского общества
Действующий президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал блокировку своих аккаунтов в Twitter и Facebook, заявив, что IT-гиганты и соцсети «совершают ужасную ошибку», удаляя учетные записи и посты.
«Они раскалывают [наше общество] и демонстрируют поведение, которое я предсказывал уже очень давно, однако никто не отреагировал», – приводит RT в своем Telegram слова Трампа. Он также выразил мнение, что IT-гиганты совершают «ужасную ошибку и очень плохо влияют» на США.
«Они призывают других последовать их примеру, что создает много проблем и большую опасность. Таким действиям всегда можно дать отпор. Я никогда не видел такого [народного] возмущения, как сейчас. Это ужасно», – добавил президент США.
Напомним, Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram. аналогичный запрет для республиканца ввел Twitter. Аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Подобное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это республиканец обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.
Трамп счел риск потерять власть по 25-й поправке к конституции США нулевым
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Глава американского государства Дональд Трамп не верит, что его смогут лишить власти, используя 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности.
Выступая в Техасе, Трамп заявил, что отстранение по этой поправке представляет для него «нулевой риск», а готовящийся в Палате представителей импичмент назвал «самой большой и злобной фальшивкой». При этом Трамп считает, что в США «свобода слова подвергается нападению, как никогда раньше». Он осудил беспорядки в Вашингтоне 6 января и призвал к примирению: «Мы верим в уважение американской истории и традиций, а не в то, чтобы их разрушать. Мы верим в верховенство закона, не в беспорядки». По мнению Трампа, пришло время, чтобы «страна исцелилась», передает РИА «Новости».
В Техасе построили новый участок заграждений на границе с Мексикой. Трамп заявил, что нельзя «позволить следующей администрации даже подумать о том, чтобы снести ее». Он выразил уверенность, что администрация Джо Байдена не сможет убрать стену на границе, «никто ее не тронет». Трамп сказал, что в регионах, где стену построили, «незаконный переход границы и контрабанда наркотиков резко упали, абсолютно резко упали». Он привел примеры местностей, где статистика по незаконному переходу границы упала на 80–90%.
Тем временем New York Times пишет, что лидеры республиканцев в Палате представителей США решили не оказывать давление на членов партии в вопросе голосования по вынесению импичмента Трампу. Reuters также сообщает, что в партии не намерены давить на ее членов, чтобы они голосовали против резолюции о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25 поправки.
Демократы, имеющие большинство в Палате представителей, собираются продолжить двойную атаку с намерением отрешить Трампа от должности президента за неделю до того, как его полномочия истекут – они заявляют, что это необходимо, поскольку Трамп «продолжает представлять опасность». Демократы могут провести голосование по резолюции о 25-й поправке и планируют импичмент.
Напомним, телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключаетвозможности задействовать 25-ю поправку, но Bloomberg опроверг эту информацию. Неделю назад сторонники Трампа ворвались в Конгресс. Хотя президент осудил беспорядки, его обвинили в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий.
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Эксперт спрогнозировал рост пользователей Telegram за счет сторонников Трампа
Мессенджер Telegram может обрести новых пользователей в лице только сторонников президента США Дональда Трампа, которые последуют вслед за своим лидером, заявил заместитель гендиректора консалтингового digital-агентства CrosDigital Александр Смирнов.
«Что касается людей и их взглядов на безопасность – о переходе в Telegram, на первой волне, скорее всего, задумаются только сторонники Трампа, которые захотят последовать вслед за своим лидером. Их не будут беспокоить связи мессенджера с Россией. С другой стороны, будет любопытно понаблюдать за статистикой активности в других социальных сетях – будет ли просадка по активным пользователям и удалённым аккаунтам. Ведь идейных людей среди республиканцев достаточно много», – цитирует РИА «Новости» Смирнова.
По мнению эксперта, успех мессенджера во многом связан с публичной деятельностью Павла Дурова. «Буквально на следующий день, после того как с облачных серверов Amazon была удалена социальная сеть Parler (куда собирались переместиться последователи Трампа), Дуров выступил с заявлением, что Telegram, в отличие от многих других сервисов, не пользуется облачными хранилищами третьих сторон и существует независимо, что даёт ему определённые степени свободы при таких политизированных действиях», – указал он.
Смирнов также отметил, что до недавних пор в США мессенджер не пользовался большой популярностью. «Интересно будет посмотреть за динамикой его работы в новой цифровой среде, особенно, когда государство примет решение его заблокировать», – резюмировал Смирнов.
Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа. По ее данным, это произошло в воскресенье после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента.
При этом первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что мессенджер Telegram может столкнуться с проблемами из-за резкого роста популярности: западные IT-компании могут удалить его из своих магазинов приложений, а ФБР ввести санкции против основателя Павла Дурова.
Напомним, Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram. аналогичный запрет для республиканца ввел Twitter. Аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Подобное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это республиканец обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.
ФБР ищет русский след в открытке с текстом «Путин сделал это!»
Федеральное бюро расследований заинтересовалось открыткой, которую глава компании FireEye Кевин Мандиа получил в начале расследования фирмой хакерской атаки на американские ведомства, передало Reuters.
Сообщается, что на открытке изображена карикатура с текстом «Смотрите-ка, это русские!» и «Это сделал Путин!». По данным агентства, спецслужба выясняет, могло ли послание быть связано с российской разведкой. ФБР предполагает, что оно должно было отвлечь внимание компании, расследующей атаку, и предполагает, что отправители могли знать о кибератаке ещё до того, как о ней было объявлено в декабре, сообщает RT со ссылкой на Reuters.
Ранее американские СМИ сообщили, что хакеры взломали системы, принадлежащие ряду федеральных ведомств США. Позднее факт взлома подтвердили офис директора Нацразведки, ФБР и CISA. Отмечалось, что злоумышленники осуществили взлом за счёт уязвимости в программном обеспечении IT-компании SolarWinds, и якобы хакеры были связаны с иностранными разведками. Спецслужбы США заявили, что к атаке может быть причастна Россия. В Кремле подчеркнули, что все выдвигаемые против России обвинения не имеют под собой основания и вызваны русофобией.
Акции Twitter и Facebook выросли на торгах в США после падения
Акции американских компаний Twitter и Facebook немного выросли в цене в начале фондовых торгов в США после падения на фоне закрытия доступа к учетной записи действующего главы американской администрации Дональда Трампа.
Стоимость акций Twitter к 09.33 по времени Восточного побережья США (17.33 мск) повысилась на 0,12% (0,06 доллара), до 48,24 доллара. Ценные бумаги Facebook подорожали на 0,32% (0,82 доллара), до 257,66 доллара, передает ТАСС.
Торги открылись разнонаправленной динамикой основных котировок. В первые минуты после начала сессии американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 48,43 пункта (0,16%) и установился на отметке 30 960,26 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 1,07 пункта (0,03%) и оказался на отметке 3 800,68 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq повысился на 56,20 пункта (0,43%), до 13 092,63 пункта.
В понедельник рыночная капитализация компаний Facebook и Twitter сократилась на 44 млрд долларов после блокировки аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа 7 января.
Напомним, Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram. аналогичный запрет для республиканца ввел Twitter. Аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Подобное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это республиканец обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.
В Конгрессе США предложили запретить Трампу занимать государственные посты
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В Палату представителей Конгресса США внесена резолюция о запрете действующему президенту страны Дональду Трампу занимать государственные посты в будущем.
Резолюция, опубликованная на американском правительственном портале GovInfo, внесена Элеанор Холмс Нортон – законодателем без права голоса от федерального округа Колумбия. Нортон ссылается на 14-ю поправку к конституции. Третий раздел поправки запрещает занимать государственные посты тем, кто, приняв присягу, участвовал в мятеже. Документ, используя цитату из текста поправки, утверждает, что Трамп «как должностное лицо» участвовал «в мятеже или восстании против» США или «оказывал помощь или содействие врагам».
Резолюция направлена на вынесение официального «порицания» президенту США за «попытку незаконными средствами» оспорить итоги президентских выборов и «подстрекательство к мятежу». Также Трампа призывают признать победу Джо Байдена. Нортон полагает, что только порицание может «немедленно пройти» через обе палаты Конгресса и, «в отличие от импичмента, не будет задерживать повестку избранного президента Байдена в Сенате», передает ТАСС.
Отметим, что поправку приняли после Гражданской войны в США, а третий раздел нужен был, чтобы не дать деятелям Конфедерации занимать государственные посты. При том запрет может быть отмен, если за это в дальнейшем проголосуют две трети законодателей каждой палаты Конгресса. Washington Post указывает, что в поправке не прописан механизм для отстранения Трампа от должности, но ее можно использовать, чтобы помешать ему вновь занять государственный пост. Однако вопрос о ее применении должен решать суд.
Напомним, телекомпания CNN утверждала, что вице-президент США Майк Пенс якобы не исключает возможности задействовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности, но Bloomberg опроверг эту информацию. Трамп счел риск потерять власть по 25-й поправке к конституции США нулевым.
Кроме того, сообщалось, что в среду в Палате представителей Конгресса состоится голосование по импичменту Трампа. При этом каникулы Сената завершатся за день до инаугурации избранного президента Джо Байдена, так что у сенаторов просто не будет времени на рассмотрение этого вопроса.
В ОБСЕ отреагировали на блокировку аккаунтов Трампа
Блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа в соцсетях затрагивает дискуссию о роли этих платформ в вопросе свободы слова, говорится в сообщении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру.
«Удаление президента США Трампа из нескольких социальных сетей задевает сердце очень важной дискуссии о роли, которую эти платформы играют в отношении свободы выражения мнений. Дискуссия, в которой мой офис участвовал и будет продолжать этим заниматься», – говорится в сообщении представителя ОБСЕ в Twitter.
Напомним, Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram. аналогичный запрет для республиканца ввел Twitter. Аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Подобное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это республиканец обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.
Австрийский министр осудила самоуправство соцсетей
Соцсети не должны «самостоятельно решать, кому разрешено высказывать собственное мнение», заявила австрийский министр по делам Европы и конституции Каролине Эдтштадлер.
Эдтштадлер подчеркнула, что не выступает в защиту президента США Дональда Трампа, но осуждает удаление аккаунтов в соцсетях, поскольку демократия должна давать возможность высказывать критику и «разные мнения». По ее словам, «нельзя перекладывать на концерны» вопрос о блокировке «отдельных аккаунтов».
Ее спросили, следует ли отменить блокировку аккаунтов Трампа. Эдтштадлер заявила о необходимости «провести проверку». Как заявила министр, «если концерн, который, скажем, выступает в роли пятой власти в государстве, принимает такое решение, тогда это решение должно быть понятное и прозрачное», передает ТАСС.
По словам Эдтштадлер, австрийские власти вынудили соцсети брать на себя ответственность и удалять только уголовно наказуемые комментарии. Интернет-платформы, по ее мнению, не могут «самостоятельно решать, кому разрешено высказывать собственное мнение».
Напомним, Twitter временно заблокировал личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт Трампа заблокировали Twitch и Snapchat. Позднее Twitter объявил о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа.
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YouTube заморозил аккаунт Трампа
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Видеохостинг YouTube запретил на семь дней аккаунту действующего президента США Дональда Трампа загружать новые видео и вести трансляции.
«После тщательной проверки и в свете опасений по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и выпустили предупреждение в связи с нарушением нашей политики в отношении контента, содержащего подстрекательство к насилию», – говорится в заявлении YouTube, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.
Отмечается, что каналу запрещается загружать видео сроком на семь дней, при этом данный бан может быть расширен на больший срок. Также на канале Трампа отключены комментарии из-за возможного риска провокации насилия.
Напомним, Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram. Аналогичный запрет для республиканца ввел Twitter. Аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Подобное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это республиканец обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.
Россия выразила готовность обсудить с США ограничения на развернутые ядерные боезаряды
Москва готова обсуждать с Вашингтоном ограничения на развернутые ядерные боезаряды, способные нанести удар по национальной территории другой стороны, а также географические ограничения на развертывание систем ПРО, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Наш подход заключается в том, чтобы совместно с Вашингтоном определить вооружения, которые представляют угрозу для национальной территории каждой стороны», – сказал дипломат в ходе выступления на телесеминаре Академии переговоров по контролю над вооружениями, текст которого приводится в Facebook посольства.
По его словам, «мы должны учитывать количественные и качественные аспекты баланса сил между Россией и США. «Таким образом, мы обозначили готовность обсуждать ограничения на развернутые ядерные боезаряды, способные нанести удар по национальной территории другой стороны. А также количественные и географические ограничения на развертывание систем ПРО».
Ранее посол заявил, что Москва надеется, что с приходом к власти в США администрации избранного президента Джозефа Байдена Вашингтон проявит политическую волю в вопросе продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Напомним, глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций.
Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, заявил, что новая администрация США планирует договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3.
Трамп ушел от вопроса про возможную досрочную отставку
Действующий президент США республиканец Дональд Трамп проигнорировал вопрос о возможности уйти в отставку, к чему призывают, в частности, представители Демократической партии в Конгрессе, отметив, что меры по импичменту вызывают у него гнев.
По словам Трампа, меры по импичменту вызывают у него гнев, однако он отметил, что «не хочет насилия», передает Reuters.
«Я не хочу насилия», – сказал Трамп журналистам, отправляясь в поездку в Техас.
В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии.
При этом СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу за события в Капитолии.
На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Конгресс США потребовал от Пенса отстранить Трампа от власти
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить президента Дональда Трампа от власти, от которого Пенс заранее отказался.
За резолюцию проголосовало 223 депутатов, против были 205. Лишь один республиканец проголосовал за резолюцию. Ни один демократ не проголосовал против, передает РИА «Новости».
Спикер нижней палаты законодательного органа Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) призывала Пенса отреагировать на данную резолюцию в течение 24 часов после ее одобрения. Однако вице-президент уже заявил о своем отказе выполнять такую резолюцию незадолго до начала голосования, передает ТАСС.
Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.
Автором резолюции стал конгрессмен-демократ Джейми Раскин (штат Мэриленд), который в тексте документа призвал вице-президента «немедленно использовать свои полномочия в соответствии с четвертым разделом 25-й поправки <...>, чтобы объявить то, что очевидно для шокированной страны: президент не может исполнять свои обязанности». Пенса также призывают принять на себя «полномочия и обязанности и.о. президента».
Напомним, телекомпания CNN утверждала, что вице-президент США Майк Пенс якобы не исключает возможности задействовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности, но Bloomberg опроверг эту информацию. Трамп счел риск потерять власть по 25-й поправке к конституции США нулевым.
Ранее в среду Пенс отказался отстранять Трампа от власти.
Опубликованы материалы по импичменту Трампа
Глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер опубликовал материалы по импичменту президента страны Дональда Трампа, подготовленные демократами.
В них утверждается, что Трамп «совершил тяжкое преступление и правонарушение против страны, подстрекая к мятежу в Капитолии в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года». В документе говорится, что «факты устанавливают, что он не может оставаться в должности ни на один день дольше, и требуют немедленного импичмента», передает РИА «Новости».
В докладе, который распространил Надлер, также говорится, что обвинения против Трампа отвечают критериям тяжких преступлений и правонарушений. По мнению демократов, «бесспорно, что президент поощрял – и что его действия предсказуемо привели – к террористическому акту, который и произошел». Трампа обвинили в том, что он «призвал своих сторонников штурмовать здание Капитолия, а затем не смог остановить последовавшие насильственные действия». Подчеркивается, что Трамп «остается явной и реальной опасностью для конституции и демократии» США, передает ТАСС.
Конгрессменов призывают «отвергнуть эту возмутительную попытку пересмотреть итоги выборов и подстрекательство действующего президента к проявлению насилия против властей».
CNN со ссылкой на источник сообщает, что около 20 конгрессменов из рядов Республиканской партии намерены поддержать импичмент. При этом другой источник телекомпании, осведомленный о планах конгрессменов, указывает, что число однопартийцев Трампа, которые поддержат его импичмент, колеблется от 10 до 25.
Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент Трампу за события в Капитолии. Хотя президент осудил беспорядки, его обвинили в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий.
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