Ростовчанина приговорили к двум годам колонии за оправдание теракта в Новой Зеландии

Южный окружной военный суд приговорил к двум годам колонии общего режима жителя Ростовской области Константина Култышева за оправдание в интернете теракта в Новой Зеландии, унесшего жизни 51 человека, сообщило УФСБ России по региону.

Уголовное дело против Култышева было возбуждено по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» за то, что он разместил в одной из социальных сетей комментарии, оправдывающие террористический акт, совершенный 15 марта того же года в городе Крайстчерч Новой Зеландии. Южный окружной военный суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете сроком на два года, передает РИА«Новости» ссылаясь на сообщение ведомства.

Ранее военнослужащего Владимира Перменева приговорили к штрафу в 400 тыс. рублей, признав его виновным в публичном оправдании в соцсетях теракта в Новой Зеландии.

Напомним, в марте 2019 года в новозеландском городе Крайстчерч произошел теракт. В результате нападения на две мечети тогда погибли 50 человек, еще столько же пострадали. Нападавшие террористы транслировали происходящее в Сети. Перед этим опубликовали националистический манифест. Суд приговорил австралийца Брентона Тарранта, устроившего стрельбу в Крайстчерче, к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.