Стрелка из Новой Зеландии приговорили к пожизненному заключению

Суд приговорил австралийца Брентона Тарранта, устроившего в марте 2019 года стрельбу в мечетях в новозеландском Крайстчерче, к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

По информации газеты New Zealand Herald, это первый случай в истории Новой Зеландии, когда человека приговаривают к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение, передает РИА «Новости».

Напомним, в марте 2019 года в новозеландском городе Крайстчерч произошел теракт. В результате нападения на две мечети тогда погибли 50 человек, еще столько же пострадали. Нападавшие транслировали происходящее в Сети, а перед этим опубликовали националистический манифест.

Кроме того, в октябре текущего года в результате стрельбы около синагоги в Галле погибло минимум два человека. Сообщалось, что неизвестные открыли огонь из автомата, бросили гранату на кладбище и скрылись на автомобиле.